Так они хотят показать, что нужно в первую очередь решить проблемы своей планеты, а только потом переключаться на другие.

Фото креативного агентства Activista

Щит 22 апреля установило креативное агентство Activista из Лос-Анджелеса. Билборд проспонсировали экологические активисты из «Гринпис», Всемирного фонда дикой природы, Surfrider и компании Électricité de France, пишет Independent.

Activista @ActivistaLA https://t.co/7bkybArErU What doesn't suck? #earth But the way we treat it frankly, sucks. And then, you dream of #mars . A hellhole. A barren, desolate, wasteland you can’t set foot on fast enough. Great, we got to Mars. Now let's #prioritizeearth #mars sucks #earth day #ElonMusk Что не отстойно? Земля! Но то, как мы к ней относимся, откровенно говоря, отстой. А потом мы мечтаем о Марсе. Адская дыра. Бесплодная, заброшенная пустошь, на которую вам так хочется попасть. Здорово, что добрались до Марса, а теперь давайте вспомним о Земле

В инстаграме агентство отмечает, что на Марсе не всё идеально. Например, там «отстойная погода», туда долго лететь, нету воды и всё отстойно с атмосферой. «Почему бы не использовать часть творческой энергии и миллиарды долларов на спасение меня [Земли]? Вы же знаете, я та планета, которая даёт вам то, что вам нужно для жизни», — сказано в посте.

На сайте, посвящённому «отстойности» Марса, активисты указывают, что рекламный щит установили в День Земли, 22 апреля.