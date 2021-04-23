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Сергей Исенеков

Экоактивисты разместили напротив штаб-квартиры SpaceX билборд с надписью «Марс — отстой» Статьи редакции

Так они хотят показать, что нужно в первую очередь решить проблемы своей планеты, а только потом переключаться на другие.

Фото креативного агентства Activista

Щит 22 апреля установило креативное агентство Activista из Лос-Анджелеса. Билборд проспонсировали экологические активисты из «Гринпис», Всемирного фонда дикой природы, Surfrider и компании Électricité de France, пишет Independent.

Activista @ActivistaLA
What doesn't suck? #earth But the way we treat it frankly, sucks. And then, you dream of #mars. A hellhole. A barren, desolate, wasteland you can’t set foot on fast enough. Great, we got to Mars. Now let's #prioritizeearth #marssucks #earthday #ElonMusk https://t.co/7bkybArErU
Что не отстойно? Земля! Но то, как мы к ней относимся, откровенно говоря, отстой. А потом мы мечтаем о Марсе. Адская дыра. Бесплодная, заброшенная пустошь, на которую вам так хочется попасть. Здорово, что добрались до Марса, а теперь давайте вспомним о Земле

В инстаграме агентство отмечает, что на Марсе не всё идеально. Например, там «отстойная погода», туда долго лететь, нету воды и всё отстойно с атмосферой. «Почему бы не использовать часть творческой энергии и миллиарды долларов на спасение меня [Земли]? Вы же знаете, я та планета, которая даёт вам то, что вам нужно для жизни», — сказано в посте.

На сайте, посвящённому «отстойности» Марса, активисты указывают, что рекламный щит установили в День Земли, 22 апреля.

#spacex #соцсети #новости

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Георгий Турманидзе

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Леваки опять занимаются дичью. Деньги потраченные на аренду билборда они могли потратить на благотворительность или еду для бездомных, хз. 

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Миша Копейкин

Георгий
18

С таким подходом ты никогда ничего серьёзного не сделаешь. Потратить деньги на еду или бездомных - это всёравно что лечить симптомы. Чтобы достичь большого результата, надо сначала потратить много ресурсов.
В краткосрочной перспективе выгоднее пойти работать грузчиком и зарабатывать значительно большие деньги, чем если ты пойдёшь учиться на инженера. В случае инженера ты вначале только будешь вкладывать огромное количество времени и денег, первое время не получая взамен практически ничего. И только через несколько лет кривая инженера начнёт идти вверх, сначала догнав, а затем и перегнав кривую грузчика.
Уточню: я не говорю, что конкретно то, что делают эти экоактивисты полезно в долгосрочной перспективе. Я говорю о порочности твоего подхода.

Ответить

Земельный франт

Миша
16

В таком случае в долгосрочной перспективе изучение и колонизация космоса перспективнее, чем решение проблем здесь и сейчас на земле.

Ответить

Pavel Voronin

Земельн…
0

Если загадить на Земле, то на колонизацию может не хватить времени. НужОн разумный баланс.

Ответить

Земельный франт

Pavel
0

Чтобы достичь большого результата, надо сначала потратить много ресурсов.

Ответить

Pavel Voronin

Земельн…
0

Это не совсем верное утверждение. Во времена, когда еще выходил соровский журнал, была большая статья (вроде и в Scientific American тоже), что есть оптимум. Если не вкладывать ресурсы, не предоложеешь порог, скажем так, перехода количества в качество. 
Но если борщануть, то из-за тех же нелинейных эффектов можно подорвать ресурсную базу раньше, чем получишь значимый результат.

Там как раз рассматривалось все с точки зрения борьбы  с антропогенным влиянием на климат. Слишком либеральное и излишне жесткое регулирование вредит.

Впрочем, год назад была статья, что-таки максимум ресурсов нужно вбухивать именно на начале предприятия.

Ответить

Dmitriy Volkov

Миша
1

Где там wwf? Они деньги все на рекламу тратили. 

Ответить

Пётр Орлов

Миша
0

Мы все умрём

Ответить

Миша Копейкин

Пётр
1

Не факт. В твоих руках повысить вероятность, что не умрём. Работы над увеличением продолжительности жизни и противодействию старению ведутся. Ты можешь учиться, чтобы внести непосредственный вклад. Ты можешь инвестировать в фонды, которые этим занимаются. Ты можешь заниматься популяризацией этой идеи.
Любой из методов на какую-то долю процента повысит вероятность, что будут разработаны методы, позволяющие продлить жизнь на месяц, на год, на 10 лет, на 100 лет. И чем больше усилий, и более эффективно ты приложишь эти усилия, тем больше вероятность, что это случится.

Ответить

Сердечный турник

Георгий
8

Или на уборку мусора

Ответить

Азамат Багатов

30

Опять требуют от инженеров найти лекарство от рака.

Ответить

Денис Лапин

Азамат
0

Так двач же умер

Ответить

Азамат Багатов

Денис
0

Значить, поздна Т____Т

Ответить

master of mastery

25

Все верно, американские астроинженеры должны ехать чистить реки в индии и юговосточной азии, куда сбрасывают весь мусор, устанавливаит фильтры и очистительные сооружения на китайских предприятиях. Мрази.
А я вот ретвитнул хэштэг #earthday, какой же я охуенный, буквально спас землю. 

Ответить

Азамат Багатов

master
2

#earthday я с тобой, братан #earthday

Ответить

Азамат Багатов

Азамат
1

#earthday

Ответить

Даниил

Азамат
0

#marsday

Ответить

Роман

Даниил
0

В субботу, 28 ноября, отмечается День Марса. Именно в этот день в 1964 году была запущена беспилотная космическая станция "Маринер-4", совершившая первый успешный полет над планетой и передавшая первые ее снимки на Землю.

Ответить

Nikolai Kirsanov

master
0

Очистные?

Ответить

master of mastery

Nikolai
0
Ответить

Al

14

Экоактивисты - отстой. 

Ответить

Бакелитовое очко

Al
1

Только хотел написать. Тогда добавлю и продублирую: экоактивисты - пиздец отстой!

Ответить

Весенний Никита

8

Нам ваш космОс нахой не нужон

Ответить

Evgeny Volnov

0

Так они хотят показать, что нужно в первую очередь решить проблемы своей планеты, а только потом переключаться на другие.

В принципе согласен. В ахуе с этих футуристов-колонизаторов, давайте для начала на одной планете хотя бы жить научимся нормально.

Но все-таки исследование других планет тоже важно. Но мечтать о колониях для человечества пока рано, как и вливать на такие задачи миллиарды денег.

Ответить

Eugene Podosenov

Evgeny
10

Никогда не понимал, как, как блять одно мешает другому? Маск должен все бросить и мусор идти убирать? Кроме SpaceX больше некому? У нас космосом занимается десяток организаций. Давайте посчитаем, сколько будет дохуиллион организаций минус десять. Доебаться как будто больше не до кого.

P.s. Это не лично в твою сторону наброс, коммент показался уместным.

Ответить

Азамат Багатов

Eugene
4

Ты не понимаешь. Они жи БАГАТЫЕ. Дайте деняк на уборку, вот это всё.

Ответить

Evgeny Volnov

Азамат
0

Пусть для начала обломки своих ракет своевременно начнет убирать за собой.

Ответить

Убедительная

Азамат
0

От Багатого слышу!

Ответить

Evgeny Volnov

Eugene
0

Никогда не понимал, как, как блять одно мешает другому?

Фокус, R&D, ресурсы. У тебя все это бесконечно, или че? Планы по терраформированию других планет уже придумываются, космические программы по попытке колонизировать планеты тоже. Сейчас все это работает скорее для космической гонки: кто первый колонизирует, того и планета. Но куча денег, сил ученых и материальных ресурсов уходит на абсолютно не приоритетные вещи.

Маск должен все бросить и мусор идти убирать? Кроме SpaceX больше некому?

Нет, а где я его прошу? Маск за экологию там топит, но куча его действий идут в разрез со всем, что он говорит.

Давайте посчитаем, сколько будет дохуиллион организаций минус десять. Доебаться как будто больше не до кого.

А до кого я доебался? Я критикую конкретные программы и попытки в колонизацию. Это выглядит не просто лицемерно, но и цинично при текущем состоянии земли.

Ответить

Иван Иванович

Evgeny
0

у r&d положительные экстерналии, они не сжигаются впустую

Ответить

Минимальный

Evgeny
0

Нет, а где я его прошу?

Мне кажется вот это
давайте для начала на одной планете хотя бы жить научимся нормально.

вполне тянет на просьбу, да ещё и для всех, кто что-то про потенциальную колонизацию говорит, а не только про Маска.

У тебя все это бесконечно, или че?

Не забывай, что у SpaceX относительно невысокая зарплата (в сравнении с FAANG). Получается, часть зп обменивается за идею. Ну а если идея "спасем экологию" не вставляет (в сравнении с космосом), то весь R&D уйдет в другие интересные/оплачиваемые места.

Ответить

Коммунальный ключ

Evgeny
5

каждый должен делать свое дело
компания частной космонавтики - запускать пинусы в небо и прикидывать, как намутить экспедицию или колонию к далеким каменным шарикам

от того, что они этим не будут заниматься - говна из условного Хуанхэ или Ганга не вычистятся

Ответить

Evgeny Volnov

Коммунальный
0

компания частной космонавтики - запускать пинусы в небо и прикидывать, как намутить экспедицию или колонию к далеким каменным шарикам

Все так, за исключением того, что в эти частные компании вливаются миллиарды денег налогоплательщиков.

Ответить

Коммунальный

Evgeny
4

что в эти частные компании вливаются миллиарды денег налогоплательщиков.

Понимаю, что это слабый аргумент, но с такой постановкой вопроса приоритетнее не перед Маском билборд лепить, а перед ближайшей военной базой или уолл-стрит

Ответить

Минимальный

Evgeny
0

Смотри какая цепочка:
1) Государство (США) хочет улучшить экологию (ну так как они понимают это) и дотируют некоторые отрасли, чтобы там хоть что-то местное делалось и потребители
2) Маск финасирует 2 компании (SolarСity + Tesla), что бы ответить на экономический стимул (что и было целью государства)
3) Другую компанию Маска обвиняют в том, что они, условно, занимаются херней.
Как-то не очень логично обвинять его в трате денег "не на экологию"? Если на это выделяет государство (и их "на экологию" никто не потратит)? И при всем при этом Маск-таки работает "на экологию".

Ответить

Anton Gostev

Evgeny
1

А как тебе такое:
При попытке колонизации других космических объектов будут созданы технологии, по которым можно будет гораздо эффективнее производить еду и энергию (а без поступательного улучшения КПД этих процессов исследование космоса и тем более колонизация невозможны, особенно если речь идет об участии человека). Многие системы (электроснабжения, очистки воздуха, переработка отходов, воды, воздуха, производства еды) будут автоматизированы. Эти же люди, которые занимаются исследованием космоса, не попрутся в жопы мира на Земле, чтобы бороться с загрязнением, грязью и вонью здесь, а их работа в направлении освоения космоса может принести важные знания и технологии, которые в корне поменяют быт на планете Земля, избавив человечество от многих бед здесь, а не только где-то там.
Можно, конечно, строить коммунизм и заставить этих ученых делать так, как хотим тут "мы", но это такое.

Ответить

Ol Ma

Evgeny
0

жить научимся нормально

Истребим долбоебов?

Ответить

Al

Evgeny
0

Маск вбухивает бюджетные бабки на марс? 

Ответить

Evgeny Volnov

Al
0

У Маска есть хоть одна компания, которая без госдотаций существует/существовала?

Ответить

Al

Evgeny
0

И что плохого в этом? Что забыли спросить мнение каких то бездельников "активистов"? США дохуиллионы тратила для полетов на Луну, а эти дотации - курам на смех. 

Ответить

Evgeny Volnov

Al
0

К чему тогда вопрос был

Маск вбухивает бюджетные бабки на марс?

Если ты и так все знаешь?

Ответить

Al

Evgeny
0

НА МАРС БЛЯДЬ НА МАРС НА МАРС НА МАРС НА МАРС НА МАРС НА МАРС НА МАРС

Ответить

Убедительная Геосфера

Al
0

Ну вон пишут - мог бы бездомных кормить, а он на Марс какой-то там

Ответить

Al

Убедите…
0

А почему они не могут покормить бездомных? 

Ответить

Убедительная

Al
0

Ну они не благотворительная кухня, а коммерческое предприятие с не связанной с кулинарией сферой деятельности

Ответить

Al

Убедите…
0

А спейс иск? 

Ответить

Убедительная

Al
0

спейс иск

Юриспруденция не мой конëк, может кто другой подскажет

Ответить

Магомед Шереметьев

Evgeny
0

Кстати, про терраформирование планет. Когда пустыню сахара терраформируют?

Ответить

Sam Lowry

Магомед
0

Воздух там есть, вода и даже оазисы местами тоже, можешь уже колонизировать

Ответить

Длительный Даниль

Магомед
0

Терраформирование в большинстве методов же на климат всей планеты повлияет, сначала отгородить сахару надо куполом а там видно будет  

Ответить

Stepan Morozov

6

Можно бесконечно долго ждать пока человечество будет "готово". Но такими темпами мы бы до сих пор из своей деревни не вылезали.

Ответить

Азамат Багатов

Stepan
0

пещеры

Ответить

Neketa Fo

4

может и не плохой в каком-то смысле посыл, но креатив хуйня какая-то 

Ответить

Дмитрий Иванов

4

Маск может делать что хочет. Пусть эти леваки создадут свой spacex и занимаются экологией в нём.

Ответить

Last AM

1

Несколько раз говорил об этом. Пока не научим население быть населением а не воюющим стадом и срущим в своих же домах, на других планетах нам не будут рады...

Ответить

Магомед Шереметьев

Last
2

То ли дело туалет на улице, да?
Про воюющее стадо. Есть эмпирическое наблюдение, что либеральные демократии между собой никогда не воюют. Если хочешь мира между странами, надо помогать в распространении либерализма(а лучше либертарианства). 

Ответить

Ivan

Last
0

нахуя на других планетах кого-то спрашивать?

Ответить

Универсальный Илья

1

Исследование других планет толкает науку, в частности новые технологии энергосбережения, переработки и регенерации кислорода. Нет?

Ответить

Макс Одинцов

Универсальный
1

ну да, прилетим на марс и узнаем о том, как сберегать энергию и регенерировать кислород. на марсе ведь все решения проблем

Ответить

Азамат Багатов

Универсальный
0

Да.

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Провёл как "Маск-отстой"

Ответить

Азамат Багатов

Большой
0

Куда провёл?

Ответить

Большой жёлтый робат

Азамат
0

Прочел 

Ответить

DrinK Smoke

1

Не нравится марс, пусть кушает сникерс, тоже мне проблема. 

Ответить

Владимир Филатов

0

Почему бы вам не потратить деньги на планету, экоактивисты?

Ответить

Убедительная Геосфера

Владимир
2

Нет, мы заставим тебя потратить деньги на планету!

Ответить

Церковный Мика

0

напротив Роскосмоса было бы актуальнее

Ответить

Убедительная Геосфера

0

Скидка по промокоду "Мars sucks"

Ответить

Kir Kirsky

0

ясно

Ответить

Коммунальный ключ

0

Окей, авторов билборда послать на Венеру 

Ответить

I Never Asked For This

0

Единственный способ восстановить и не трогать природу - это вывезти отсюда людей

Ответить

Al

0

Валите в пещеры и в дикую природу. Че вы поощряете загрязнение природы живя в городе? Живите в пещерах, активисты хуевы. 

Ответить

Магомед Шереметьев

0

Антихайп 

Ответить

Anton Gostev

0

Недоумки

Ответить

Дмитрий Иванов

0

Leftism sucks

Ответить

Некоторые микрофон

0

космос переоценен

Ответить

rossoshmap

0

А охуенчик заказали?

Ответить

Дмитрий Ситало

0

все им всё должны

Ответить

Ваня Штирлиц

0

Как бы верная позиция, но опять таки имеет и вторую сторону медали .

Изучая космос и его законы, мы получаем знания и информацию, которые помогут нам здесь и сейчас, грамотно использовать тот объём возможностей и ресурсов, что даёт нам планета Земля .

Просто все идёт не в тех векторах развития и порой проблемы, тенденции нынешней экосистемы, дают сбой и мы не прислушиваемся к этому и не видим. Ведь капиталисты победили уже давно и они решают какие будут приоритетные задачи.

Нету общей философии у страны, у человечества в плане космоса и освоения его. Мы находимся на замечательной ступеньке, которая может стать рывком высоко вверх по открытиям нашей вселенной !

Ответить

Photuum

0

Они осознают последствия? А если марсиане психанут?

Ответить

Black Lodge

0

на Марсе не всё идеально. Например, там «отстойная погода», туда долго лететь, нету воды и всё отстойно с атмосферой

так может пора спасать Марс?)

Ответить

Никита Якушкин

0

Леваков не возьмут на Марс, вот и бесятся

Ответить

Иван Иванович

0

ну так решайте епта, сколько углерода при производстве и установке билборда было выброшено, а?

Ответить

Сергей Сергеич

0

Там же написано "Марс - сосёт", почему "отстой"?

Ответить

Илья Гераськин

0

Это предъява из разряда "Нахер ты строитель ходишь на работу строить шикарные ЖК, если у тебя на районе наркоманы в подъездах срут?"

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