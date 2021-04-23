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Новости
Sasha Shambilova

Россия полностью возобновит полёты в Египет Статьи редакции

Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.

22 22 комментария
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Во время телефонного разговора главы стран Абдель Фаттаха ас-Сиси и Владимир Путин согласились возобновить перелёты, в том числе из аэропортов Хургада и Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Египта и говорится на сайте Кремля.

Точная дата возобновления перелётов пока неизвестна.

Предварительной договорённости по этому вопросу достигли 20 апреля, когда Египет посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Египетские аэропорты устранили технические препятствия для возобновления рейсов из России.

Многочисленные проверки российскими экспертами подтвердили соответствие систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-Эль-Шейх требованиям антитеррористической безопасности. Аэровокзалы технически оснащены в достаточной степени, а персонал служб авиационной безопасности хорошо подготовлен, чтобы обеспечить необходимый уровень защищенности российских туристов.

источник «Интерфакса» в авиационных кругах

Чартерные рейсы на египетские курорты запретили в ноябре 2015 году после взрыва над Синаем самолёта, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Все 224 человека, находившееся на борту, погибли. ФСБ признала случившееся терактом. Тогда египетские аэропорты не прошли российскую проверку на безопасность авиасообщения. С 2018 года российские авиакомпании могли летать только в Каир.

Ранее Россия приостановила перелёты в Турцию и Танзанию. Официальной причиной такого решения назвали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. В Росподребнадзоре отметили, что возвращающиеся из Турции туристы привозят «самые разные мутировавшие штаммы».

#новости #египет #россия

22 22 комментария
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Бледный Никита

18

Боже мой как же он пыхтит чтобы баллов набрать у электората

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ouxen

Бледный
7

ващет изи катка

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Бледный самолет

5

Я правильно понимаю, что это не рост заражённых?

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Иван Эртель

Бледный
20

Это египетские пирамиды :)

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Азамат Багатов

Бледный
1

Египетское плато.

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Непростой браслет

4

Египет на Турцию норм обмен?

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Непростой браслет

Непростой
11

Мне Египет не очень нравится, вот египтяне сейчас радуются, только они ещё не знают, что россиянин в 15 году и 21 два разных кошелька

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Бледный Никита

Непростой
1

Да
В турции влажно оч

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Иван Эртель

Бледный
9

Because of Natashas? )

Ответить

Канра Сан

Непростой
–1

В Египте хоть есть на что посмотреть, а не тупо лежать на пляже

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Центральный теркин30см

Канра
2

Турция побогаче будет на посмотреть

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Непростой браслет

Канра
0

серьезно, в Шарме пиздец достопримечательностей и архитектуры

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Ху Эмай

4
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Весёлый Хамелеон

4
Ответить

ouxen

2

чернилки уже истосковались поди, вот и им подгон от пыни

Ответить

Церковный Мика

1

какая следующая страна на очереди на вторжение?

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Вова А.

1

Братья навек

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Муги

1

ура, будет что зимой продавать

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Большой жёлтый робат

0

До очередного шашлыка из Наташ 

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Сердечный турник

0

Видать египтяне решили вооружением в ближайшее время затариться

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Woody Johnson

0

я думал уже давно открыли, а как дбирались до этого? через Минск?

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Большой жёлтый робат

0

Кто-то на Марс, Кто-то в ебипет

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