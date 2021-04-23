Россия полностью возобновит полёты в Египет Статьи редакции
Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.
Во время телефонного разговора главы стран Абдель Фаттаха ас-Сиси и Владимир Путин согласились возобновить перелёты, в том числе из аэропортов Хургада и Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Египта и говорится на сайте Кремля.
Точная дата возобновления перелётов пока неизвестна.
Предварительной договорённости по этому вопросу достигли 20 апреля, когда Египет посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Египетские аэропорты устранили технические препятствия для возобновления рейсов из России.
Чартерные рейсы на египетские курорты запретили в ноябре 2015 году после взрыва над Синаем самолёта, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Все 224 человека, находившееся на борту, погибли. ФСБ признала случившееся терактом. Тогда египетские аэропорты не прошли российскую проверку на безопасность авиасообщения. С 2018 года российские авиакомпании могли летать только в Каир.
Ранее Россия приостановила перелёты в Турцию и Танзанию. Официальной причиной такого решения назвали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. В Росподребнадзоре отметили, что возвращающиеся из Турции туристы привозят «самые разные мутировавшие штаммы».
Непростой браслет
Мне Египет не очень нравится, вот египтяне сейчас радуются, только они ещё не знают, что россиянин в 15 году и 21 два разных кошелька
Бледный Никита
Да
В турции влажно оч