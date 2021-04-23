Об этом попросил Роспотребнадзор.

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Обновление: в В Кремле в В Кремле уточнили , что 11 мая — это первый рабочий день после выходных.

Владимир Путин объявил, что дни между майскими праздниками будут нерабочими. Об этом попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, 11 мая — рабочий день.

Попова объяснила Путину, что из-за разорванных майских праздников россиянам приходится ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы. В этом случае существуют определённые риски на фоне Covid-19.

Обновлено: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что майские выходные продлятся 10 дней: с 1 по 10 мая включительно. Он добавил, что речь о новом локдауне на майские праздники не идёт.

Новый производственный календарь на май 2021 года Изображение РИА «Новостей»

В 2021 году выходными должны были быть 1-3 мая и 8-10 мая включительно. С 4 по 7 мая должны были быть рабочими.

Производственный календарь на май 2021 года до решения Путина о непрерывных выходных