Путин объявил майские праздники непрерывными: дни с 1 по 10 мая будут выходными Статьи редакции
Об этом попросил Роспотребнадзор.
Владимир Путин объявил, что дни между майскими праздниками будут нерабочими. Об этом попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, 11 мая — рабочий день.
Попова объяснила Путину, что из-за разорванных майских праздников россиянам приходится ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы. В этом случае существуют определённые риски на фоне Covid-19.
Обновлено: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что майские выходные продлятся 10 дней: с 1 по 10 мая включительно. Он добавил, что речь о новом локдауне на майские праздники не идёт.
В 2021 году выходными должны были быть 1-3 мая и 8-10 мая включительно. С 4 по 7 мая должны были быть рабочими.
В последний раз Владимир Путин объявлял нерабочие дни в марте 2020 года из-за Covid-19: с 29 марта по 11 мая.
А разве отпуск не переносится, если на этот день выпадают выходные?
На праздничные выходные
Как говорил мой шеф, тут тонкость как писать заявление. Если пишешь на n рабочих дней, то переносится, если на n календарных дней, то нет.
Тут тонкость как отпуск по трудовому договору: календарные или рабочие.
Переносится. Если отпуск приходится на праздники, то на это же количество дней он продлевается
Бешеный кубок
Нет, выходные идут в счёт отпуска, праздничные - нет. 1 мая - праздничный день, 3-е мая - выходной.
Престижный жар
это я
Престижный жар
стонкс
Конкретный меч
поражён вашей неудачей
Конкретный меч
Конкретный
Здравствуйте, уважаемый New! Это мем «always has been», то есть «так было всегда». Таким образом я хочу сказать, что на ТиДжей вас всегда ждут вежливые и адекватные собеседники. Подробнее о меме вы можете почитать в статье несравненного ЖЕНИЧКИ КУЗЬМИНА
лошки, тут нельзя ничего планировать заранее и действовать только по ситуации как пыня
Ручное управление
классно я в отпуск сходила, плюсую
Ну, отпуск в рабочих днях же считается.
Какая разница, отпуск перенесут или отменят и все. Останется несколько свободных дней на будущее
Об этом попросил Роспотребнадзор.
Прикольно, один госорган не хочет работать = отдыхает вся страна
Конкретный меч
Я тебя умоляю, тут почти никто работать не хочет
Путин хочет, не оторвать от работы
БЛЯЯЯЯЯЯТЬ!!! #БЕЗДОННАЯСТРАНА ДОЛБОЕБОВ
Церковный Мика
жаль только к сентябрю то бабки закончатся и все забудут
А кто вам даст денег? Все частные конторы пострадают а гос. конторы стабильно сидят на наших налогах. В общем это я к тому что это никакой вам не подарок. Подарок это просто дать каждому гражданину по 10000 рублей.
А почему не с 1 по 111 мая
Ебанутый что-ли? Ну серьезно?
Церковный Мика
аттракцион царской щедрости надо разыграть
Заходит дед маразматик в бар и кричит:
- всем пива за счет заведения!
Следственный
а бармен такой "мы закрываемся, я должен 100 миллонов хуй знает за што и пенсию"
Легко быть щедрым не за свой счёт
Я, конечно, тоже от него устал, но что плохого в паре дополнительных выходных?
Если ты не работодатель, конечно.
Работник (если он не бюджетник на хорошем окладе) получает деньги именно за работу. Неожиданные выходные это звездец. Бизнес стоит (люди же на выходных), бизнес не платит деньги работникам, работники меньше тратят или просто лезут в заначку. В итоге хуже всем.
Даже бюджетники пострадают от этих выходных. Т.к часто оклад маленький, а премия большая. В итоге люди отдыхают больше, но за меньшее количество рабочего времени им нужно будет сделать тот же объем работы. Чтобы не получить голый маленький оклад.
У нас по сути второй январь в году будет. И это жопа реально
Не понял. Ну вот январь, много выходных, бизнес стоит. Не помню чтобы платили меньше.
У нас дедлайн на конец мая. Он был посчитан с учётом этих рабочих дней. Теперь всё идёт по пизде и непонятно вообще что как.
Многие встречи между компаниями были на ту неделю, теперь всё перевёрстывать.
Друзья в отпуске, брали билеты с возвращением 1 мая. А теперь оказывается +10 дней и можно не прилетать, нужно менять билеты и т.д.
Это проблемы, которые выяснились за минут 20
Бесит не сам факт выходных, а то что это решается за неделю до них. Ну и минус деньги,на которые многие расчитывают
Понимаю. У нас дедлайн на 15 мая, график работы и сдачи был рассчитан заранее, теперь всё коту под хвост, всей компанией будем бегать с жопой в мыле, потому что Царю великодушно захотелось
Местные атланты думают что все проблемы России от того, что россияне якобы много отдыхают
А это кстати хуйня, мы больше японцев работаем вроде как
О том и речь, работать лучше не до заката, а головой и на эффективном оборудовании по эффективным технологиям
работать лучше не до заката, а головой и на эффективном оборудовании по эффективным технологиям
Лучше, кто ж спорит, но при чём тут куча выходных, которые в случае России понизят и без того низкую среднюю производительность? Для Путина понятно, в чём выгода, он с подконтрольным населением как с детьми. Опиздюливает, но иногда достаёт из кармана конфетки и разрешает отдохнуть. А большего им и не нужно.
И да, гуглить лень, но я не верю в то, что в России работают больше, чем в Японии. И меньше и хуже, так вижу.
Коммунальн
https://ourworldindata.org/working-hours
1738 у них против 1974 в 2017 году
Откуда такая инфа?
Особенно звучит убедительно слова «вроде как».
Мне кажется грех нам жаловаться в России.
Например в США выходные вообще по контракту от работодателя устанавливаются (кроме официальных праздников типо дня благодарения).
То есть, условно ты можешь подписать договор, и будешь отдыхать например 20 дней в году, а твой знакомый всего лишь 11 потому что так написано в договоре.
Такие большие выходные с 1 по 11 января я вообще не бывают на НГ в Европе.. Я имею в виду что в Европе Рождество это максимум 1 или 2 дня. Потом все выходят работать, а никак у нас отмечают сначал Новый год, потом ещё старый Новый год, потом еще Рождество, потом ещё какую нить хуйню...
Любовный хот-дог
Отдыхать надо на что то тоже.
Коммунальный
спор с атлантами по поводу страшного и ужасного вреда длинных выходных в мае для экономики страны можно завершать вопросом о том, какого черта они в разгар рабочего дня сидят на сайте с комментиками для щитпоста
Любовный хот-дог
что плохого в паре дополнительных выходных?
Получишь зп на четверть меньше
А ты считаешь всем зп в полном объеме будут платить за 15 рабочих дней вместо 21 или сколтко там будней в мае?
Этой ночью с пятницы на понедельник
тратим время, сливая килограммы денег
После небольшого перфоманса на сцене
Без денег и без жизни
Вся суета это поиск сниженной ценв
Газовый динозавр
тех кто упали,
видел тех кто поднимался
знал тех что не встали
помню тех кто уходил, кто оставался
видел в глазах страх и тех кто смеялся
знаю тех кто мечтал и оставался верным даже оступаясь
буду помнить тех кто сдались, проиграли небу
я знал людей но святых среди них не было
Газовый динозавр
Эх да, охуенный трэчок
Оказывается там основой семпл из песни Круга взят. Вот это было неожиданностью
Зачем
В тайгу с шойгу
Интересно как их нарядят. Ему всегда подбирают парные костюмчик с боярами на отдыхе
Уполномоченный Никита
картошку сажать, год будет трудным
Не ты ли все время говоришь что все заебись?
ЕЕЕЕЕ
моему начальству будет похуй, снова работать Ееее
Капец конечно, в каком мире мы живёт, люди не рады выходным, это уже какая-то зависимость, и так огромную часть нашей жизни тратим на работу. Я понимаю плохо в деньгах терять, но если ты не живёшь в притык и есть финансовая подушка, то это отличная возможность просто отдохнуть и потратить время на себя.
Хуйня тут сразу по нескольким пунктам:
- люди взявшие отпуск в эти даты (а таким много) просто потеряли часть отпуска
- объем работы не сделанной в эти "не рабочие" дни придется хуячить в оставшиеся майские дни. Иначе у многих какие - нибудь планы не закроются и они получат голые оклады
- оплачивать всю эту щедрость опять бизнесу. Я понимаю что по совковым представлениям частник из воздуха деньги берет, но на самом деле все немного не так работает
- Эти люди все ещё будут отдыхать, как и планировали. С одной стороны конечно неприятно, но с другой ты за эти дни в отличие от остальных получишь отпускные.
- По хорошему работодатель должен такие планы скорректировать, но о работниках никто не думает, их просто эксплуатируют, и в этом ключевая проблема, а не в том, что у нас будет несколько дополнительных выходных дней, это как раз хорошо.
- Если бизнес уже не находится на грани краха, то 4 нерабочих дня на этот бизнес не повлияют. Многие работодателю и так отдают большую частью своего времени и сил, лучшие годы отдают, что бы просто иметь возможность удовлетворить хотя бы самые простые свои потребности, нас эксплуатируют до такой степени, что бы мы даже не могли уже радоваться выходным дням.
Схуяли радоваться, когда либо 5+ выходных, либо 5/2 по 13-15 часов? Была бы у всех нормальная рабочая неделя, не надо было бы этих царских подачек с выходными.
А, не, хуйня, в царском режиме иначе не за что благодарить будет
Видимо все недовольные люди - хозяева фабрик, у которых встанет производство потому что в любом другом случае - я не понимаю. Я работаю в интерент-провайдере. Наша прибыль не зависит напрямую от количества рабочих дней, а весь график выстроен так, что в любой праздник и выходной есть кому среагировать на происшествия и все что нам нужно сделать это подкорректировать график дежурств, как например на начало января.
Постоянный Гоша
Теперь пятнадцатого
Церковный Мика
пятнадцатое суббота.
скажем не успели, не судьба, не фартануло, в след квартале
Год назад во время режима нерабочих дней программисты работали.
Сука, реально дебил что ли?
Вместо того, чтобы отменить новогоднее синерылое безделие, пыня майское увеличил. Бьет точно в электорат)
Некоторые микрофон
РА СИ Я!