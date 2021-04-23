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Новости
Артём Мазанов

Путин объявил майские праздники непрерывными: дни с 1 по 10 мая будут выходными Статьи редакции

Об этом попросил Роспотребнадзор.

285 285 комментариев
232 452 просмотров
Обновление: в В Кремле уточнили, что 11 мая — это первый рабочий день после выходных.

Владимир Путин объявил, что дни между майскими праздниками будут нерабочими. Об этом попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, 11 мая — рабочий день.

Попова объяснила Путину, что из-за разорванных майских праздников россиянам приходится ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы. В этом случае существуют определённые риски на фоне Covid-19.

Обновлено: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что майские выходные продлятся 10 дней: с 1 по 10 мая включительно. Он добавил, что речь о новом локдауне на майские праздники не идёт.

Новый производственный календарь на май 2021 года  Изображение РИА «Новостей»

В 2021 году выходными должны были быть 1-3 мая и 8-10 мая включительно. С 4 по 7 мая должны были быть рабочими.

Производственный календарь на май 2021 года до решения Путина о непрерывных выходных

В последний раз Владимир Путин объявлял нерабочие дни в марте 2020 года из-за Covid-19: с 29 марта по 11 мая.

#новости #covid19

285 285 комментариев
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285 комментариев
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Конкретный меч

291

Люди, взявшие отпуск на эти дни

Ответить

Владимир Филатов

Конкретный
29

А разве отпуск не переносится, если на этот день выпадают выходные?

Ответить

Азамат Багатов

Владимир
13

На праздничные выходные

Ответить

Владимир Филатов

Азамат
0

На праздничные выходные

Ответить

Gregory

Владимир
6

это не выходные, а нерабочие)

Ответить

Алексей Куликов

Владимир
1

Как говорил мой шеф, тут тонкость как писать заявление. Если пишешь на n рабочих дней, то переносится, если на n календарных дней, то нет.

Ответить

Денис Попков

Алексей
1

Тут тонкость как отпуск по трудовому договору: календарные или рабочие.

Ответить

Вероника Королева

Владимир
1

Переносится. Если отпуск приходится на праздники, то на это же количество дней он продлевается

Ответить

Бешеный кубок

Владимир
0

Нет, выходные идут в счёт отпуска, праздничные - нет. 1 мая - праздничный день, 3-е мая - выходной.

Ответить

Престижный жар

Конкретный
15

это я

Ответить

Престижный жар

Престижный
6

стонкс

Ответить

Конкретный меч

Престиж…
26

поражён вашей неудачей

Ответить

New

Конкрет…
0

Фига се вы тут вежливые на Ти Джей стали.. 
эт с каких пор?😳

Ответить

Конкретный меч

New
3
Ответить

New

Конкрет…
0

Не знаю, что это за мем, но на всякий случай поставил плюс.
Вдруг это что то прикольное и крутое 👆👆

Ответить

Конкретный

New
3

Здравствуйте, уважаемый New! Это мем «always has been», то есть «так было всегда». Таким образом я хочу сказать, что на ТиДжей вас всегда ждут вежливые и адекватные собеседники. Подробнее о меме вы можете почитать в статье несравненного ЖЕНИЧКИ КУЗЬМИНА

Мем: Wait, it's all Ohio? Always has been (мем с…
Шуточная конспирологическая теория об американском штате, захватившем всю планету, превратилась в…
tjournal.ru
Ответить

New

Конкрет…
0

Ебануться епта.
Уровень вежливости зашкаливает😐😐

Ответить

Евгений

New
0

Понимаем. Ваша неосведомлённость простительна, но радостно осознавать, что теперь и вы в курсе мема. Хорошего вам дня!

Ответить

ouxen

Конкретный
13

лошки, тут нельзя ничего планировать заранее и действовать только по ситуации как пыня

Ответить

Dmitriy Volkov

ouxen
12

Ручное управление 

Ответить

ouxen

Dmitriy
9

микрожмент

Ответить

Bulat Akhmetshin

ouxen
1

Хлопок отпуска

Ответить

Большой жёлтый

ouxen
0

Непредсказуемая траектория

Ответить

Елена Стёпкина

Конкретный
3

классно я в отпуск сходила, плюсую

Ответить

Андрей Карпов

Елена
0

Скорее всего отпуск у вас сдвинется,выйдете позже

Ответить

master of mastery

Конкретный
2

Ну, отпуск в рабочих днях же считается.

Ответить

sahk.com

master
0

Нет

Ответить

master of

sahk.com
0

Ебать и прадва. 
У нас на галере отпуск рабочими днями исчисляется. Гад блесс айти, где работников приходится считать за людей.

Ответить

Руслан

Конкретный
2

Взял отпуск 26-2  

Ответить

Михаил Шишов

Конкретный
1

Какая разница, отпуск перенесут или отменят и все. Останется несколько свободных дней на будущее 

Ответить

Бешеный кубок

Конкретный
0

Ага, я вот на 4-е мая писал.

Ответить

Алексей Логачев

105

Об этом попросил Роспотребнадзор.

Прикольно, один госорган не хочет работать = отдыхает вся страна 

Ответить

Конкретный меч

Алексей
47

Я тебя умоляю, тут почти никто работать не хочет

Ответить

Лига порвах

Конкретный
22

Путин хочет, не оторвать от работы

Ответить

Конкретный меч

Лига
8

Он страну с колен поднимает, ему не до отдыха и не до роскоши.

Ответить

Некоторые микрофон

Алексей
20
Ответить

Павел Бокарёв

61

БЛЯЯЯЯЯЯТЬ!!! #БЕЗДОННАЯСТРАНА ДОЛБОЕБОВ

Ответить

solawind

Павел
100

Лучший способ апнуть рейтинг — кинуть нищебродам 5-10тр и дать выходные на бухло

Ответить

Церковный Мика

solawind
1

жаль только к сентябрю то бабки закончатся и все забудут

Ответить

Gidevan

Церковн…
6

К сентябрю ещё по пятихатке раздадут, чтобы электорату хватило нажраться и в невменяемом состоянии сходить на избирательный участок 

Ответить

Alex Nevi

Церковн…
1

л0л, какому сентябрю?! Хорошо если к июню останутся!

Ответить

некипишуй

solawind
0

только бабки то кинут в августе, перед выборами

Ответить

Олег Тишкин

solawind
0

А кто вам даст денег? Все частные конторы пострадают а гос. конторы стабильно сидят на наших налогах. В общем это я к тому что это никакой вам не подарок. Подарок это просто дать каждому гражданину по 10000 рублей.

Ответить

Миша Копейкин

75

А почему не с 1 по 111 мая

Ответить

Дмитрий Григорьев

Миша
7

По тридцать второе.

Ответить

Gidevan

Миша
1

11111 года

Ответить

Рыжий

53

Ебанутый что-ли? Ну серьезно?

Ответить

Церковный Мика

Рыжий
14

аттракцион царской щедрости надо разыграть

Ответить

badResistor

Церковный
15

Заходит дед маразматик в бар и кричит:
- всем пива за счет заведения!

Ответить

Следственный

badResi…
0

а бармен такой "мы закрываемся, я должен 100 миллонов хуй знает за што и пенсию"

Ответить

Весёлый Хамелеон

Церковный
6

Легко быть щедрым не за свой счёт 

Ответить

Следственный

Весёлый
0

пришли всем в треде по 100р донатов, я так решил, спасибо

Ответить

Валерий Федотов

Рыжий
0

Я, конечно, тоже от него устал, но что плохого в паре дополнительных выходных?
Если ты не работодатель, конечно.

Ответить

Рыжий

Валерий
17

Работник (если он не бюджетник на хорошем окладе) получает деньги именно за работу. Неожиданные выходные это звездец. Бизнес стоит (люди же на выходных), бизнес не платит деньги работникам, работники меньше тратят или просто лезут в заначку. В итоге хуже всем.
Даже бюджетники пострадают от этих выходных. Т.к часто оклад маленький, а премия большая. В итоге люди отдыхают больше, но за меньшее количество рабочего времени им нужно будет сделать тот же объем работы. Чтобы не получить голый маленький оклад. 
У нас по сути второй январь в году будет. И это жопа реально

Ответить

Папуша

Рыжий
0

Мне так нравится, что ты волнуешься о производительности труда, сидя в комментах на tj в рабочее время 💛

Ответить

Rudolf

Рыжий
1

бизнес не платит деньги работникам

Большинство на окладе. Заплатят им столько же.

Ответить

Валерий Федотов

Рыжий
0

Не понял. Ну вот январь, много выходных, бизнес стоит. Не помню чтобы платили меньше.

Ответить

New

Рыжий
0

Я когда читал то что ты написал на моменте «лезут в» случайно прочитал «лезут в петлю».
Это нормально?🤔

Ответить

Zzzzzzz

Валерий
11

У нас дедлайн на конец мая. Он был посчитан с учётом этих рабочих дней. Теперь всё идёт по пизде и непонятно вообще что как.
Многие встречи между компаниями были на ту неделю, теперь всё перевёрстывать.

Друзья в отпуске, брали билеты с возвращением 1 мая. А теперь оказывается +10 дней и можно не прилетать, нужно менять билеты и т.д.

Это проблемы, которые выяснились за минут 20

Бесит не сам факт выходных, а то что это решается за неделю до них. Ну и минус деньги,на которые многие расчитывают

Ответить

Валерий Федотов

Zzzzzzz
0

понимаю

Ответить

Руслан Метаморф

Zzzzzzz
0

Понимаю. У нас дедлайн на 15 мая, график работы и сдачи был рассчитан заранее, теперь всё коту под хвост, всей компанией будем бегать с жопой в мыле, потому что Царю великодушно захотелось

Ответить

New

Руслан
0

А что мешает вам сделать работу например дома в эти выходные?
Или дедлайн зависит от встреч с людьми?

Просто если это какая нибудь работа за компом, сел дома в эти выходные (с1 по 10) и доделал то что не успеешь...

Ответить

New

Zzzzzzz
0

Все верно. Надо о такой фигне заранее предупреждать.
Они бы ещё 30 апреля предупреди об этом!!!
За день 👍

Ответить

Stanley H. Tweedle

Валерий
4

Местные атланты думают что все проблемы России от того, что россияне якобы много отдыхают

Ответить

Вячеслав Андреев

Stanley
1

А это кстати хуйня, мы больше японцев работаем вроде как

Ответить

Stanley H

Вячеслав
0

Вот именно что

Ответить

Дмитрий

Вячеслав
0

Добавь в формулу уровень производительности.

Ответить

Вячеслав Андреев

Дмитрий
2

О том и речь, работать лучше не до заката, а головой и на эффективном оборудовании по эффективным технологиям

Ответить

Дмитрий

Вячеслав
0

работать лучше не до заката, а головой и на эффективном оборудовании по эффективным технологиям

Лучше, кто ж спорит, но при чём тут куча выходных, которые в случае России понизят и без того низкую среднюю производительность? Для Путина понятно, в чём выгода, он с подконтрольным населением как с детьми. Опиздюливает, но иногда достаёт из кармана конфетки и разрешает отдохнуть. А большего им и не нужно.

И да, гуглить лень, но я не верю в то, что в России работают больше, чем в Японии. И меньше и хуже, так вижу. 

Ответить

Коммунальн

Дмитрий
1

https://ourworldindata.org/working-hours

1738 у них против 1974 в 2017 году

Working Hours
How much time do people across the world spend working? How have working hours changed over time…
ourworldindata.org
Ответить

master of

Дмитрий
0

у японцев производительность низка, вроде как

Ответить

New

Вячеслав
0

Откуда такая инфа?
Особенно звучит убедительно слова «вроде как».

Мне кажется грех нам жаловаться в России.
Например в США выходные вообще по контракту от работодателя устанавливаются (кроме официальных праздников типо дня благодарения).
То есть, условно ты можешь подписать договор, и будешь отдыхать например 20 дней в году, а твой знакомый всего лишь 11 потому что так написано в договоре. 

Такие большие выходные с 1 по 11 января я вообще не бывают на НГ в Европе.. Я имею в виду что в Европе Рождество это максимум 1 или 2 дня. Потом все выходят работать, а никак у нас отмечают сначал Новый год, потом ещё старый Новый год, потом еще Рождество, потом ещё какую нить хуйню...

Ответить

Любовный хот-дог

Stanley
0

Отдыхать надо на что то тоже.

Ответить

Stanley H

Любовный
0

Большинство дней в календаре - рабочие, что тебе ещё надо?

Ответить

Smaug The

Stanley
0

Ты сейчас топишь за царя или за выходные?

Ответить

Stanley H

Smaug
1

За выходные конечно же.

Ответить

Smaug The

Stanley
0

Оправдан.

Ответить

Коммунальный

Stanley
0

спор с атлантами по поводу страшного и ужасного вреда длинных выходных в мае для экономики страны можно завершать вопросом о том, какого черта они в разгар рабочего дня сидят на сайте с комментиками для щитпоста

Ответить

Gidevan

Валерий
4

В данном вопросе решающую силу имеет основной закон органической химии. Путин уже так много и так сильно обосрался, что сколько бы повидла он не подливал по капельке в ту кучу говна готовую породил, отношение к нему будет всегда резко отрицательное.

Ответить

Большой жёлтый

Gidevan
1

Красиво сказано

Ответить

Любовный хот-дог

Валерий
1

что плохого в паре дополнительных выходных?

Получишь зп на четверть меньше

Ответить

Al

Любовный
3

Бюджетникам поебать 

Ответить

Евгений

Любовный
2

За 4 выходных дня ты получишь на четверть меньше? Это какие же и тебя условия работы?

Ответить

Любовный хот-дог

Евгений
2

Неделя рабочая из мая выпадает полностью.

Ответить

Валерий Федотов

Любовный
0

так мы еще не знаем, что именно он подпишет

Ответить

Rudolf

Любовный
0

Работяг своих на почасовке держишь?

Ответить

Любовный хот-дог

Rudolf
0

Сдельная.

Ответить

Любовный хот-дог

Rudolf
0

А ты считаешь всем зп в полном объеме будут платить за 15 рабочих дней вместо 21 или сколтко там будней в мае?

Ответить

Вячеслав Андреев

Любовный
0

Ну электорату дедушки плевать, им подачку выписали и амба.

Ответить

Центральный теркин30см

Рыжий
1

Приказано отдыхать

Ответить

ouxen

40

Этой ночью с пятницы на понедельник

Ответить

rossoshmap

ouxen
35

тратим время, сливая килограммы денег

Ответить

Alexey Samarkin

rossoshmap
15

После небольшого перфоманса на сцене

Ответить

Дурной Данила

Alexey
14

Восседая в клубе с моделью на колене, беби

Ответить

Alex P

Дурной
7

Спасибо ребят, проблевался

Ответить

Max ByK

Alex
4

Обьяснишь, научишь, почему вы любите что б вас считали с**ми

Ответить

po_leen0m

ouxen
2
Ответить

Рамиль Газетдинов

po_leen0m
3

Без денег и без жизни
Вся суета это поиск сниженной ценв

Ответить

Газовый динозавр

Рамиль
1

тех кто упали,
видел тех кто поднимался
знал тех что не встали
помню тех кто уходил, кто оставался 
видел в глазах страх и тех кто смеялся
знаю тех кто мечтал и оставался верным даже оступаясь
буду помнить тех кто сдались, проиграли небу
я знал людей но святых среди них не было

Ответить

Газовый динозавр

po_leen0m
0

Эх да, охуенный трэчок

Ответить

Евгений Бакатуев

Газовый
0

Оказывается там основой семпл из песни Круга взят. Вот это было неожиданностью

Ответить

Газовый динозавр

Евгений
0

o_O

Ответить

dead

ouxen
0

Вечеров в среду после обеда

Ответить

Непростой браслет

34

КАКОЙ ДОБРЫЙ ЦАРЬ! ВОЙСКА ОТВЕЛ, НАВАЛЬНОГО СПАСАЕТ, ЕЩЕ И ВЫХОДНЫХ 10 ДНЕЙ ЭЛЕКТОРАТУ ДАЛ!

ПУТИН ПРЕЗИДЕНТ МИРА! 

КАК ЖЕ ВАМ ПОВЕЗЛО, РОССИЯНЕ 

Ответить

Bulat Akhmetshin

Непростой
3
Ответить

Богдан Пухальский

Непростой
2

Да да да да дааааа!!!!!!!! !!!! !!

Ответить

Anton Gostev

16

Зачем

Ответить

Eugene Tackleberry

Anton
39

В тайгу с шойгу

Ответить

nadav tayzland

Eugene
3

Интересно как их нарядят. Ему всегда подбирают парные костюмчик с боярами на отдыхе

Ответить

Старинный утюг

Eugene
1

На горбатую гору

Ответить

Уполномоченный Никита

Anton
16

картошку сажать, год будет трудным

Ответить

Dmitriy Volkov

Уполномоченный
1

Не ты ли все время говоришь что все заебись?

Ответить

Уполномоченный

Dmitriy
0

нет, с Ивахновым может путаешь?

Ответить

так не пойдёт

12

ЕЕЕЕЕ
моему начальству будет похуй, снова работать Ееее

Ответить

Рыжий

так
27

Всем адекватным людям будет похуй. Я просто офигеваю, сука такой 2020ый год был тяжелый, нет, нам надо больше выходных и в 2021ом нафигачить

Ответить

Сергей Захаркин

Рыжий
1

Капец конечно, в каком мире мы живёт, люди не рады выходным, это уже какая-то зависимость, и так огромную часть нашей жизни тратим на работу. Я понимаю плохо в деньгах терять, но если ты не живёшь в притык и есть финансовая подушка, то это отличная возможность просто отдохнуть и потратить время на себя. 

Ответить

Задумчивой Кот

Сергей
8

Хуйня тут сразу по нескольким пунктам:
- люди взявшие отпуск в эти даты (а таким много) просто потеряли часть отпуска 
- объем работы не сделанной в эти "не рабочие" дни придется хуячить в оставшиеся майские дни. Иначе у многих какие - нибудь планы не закроются и они получат голые оклады 
- оплачивать всю эту щедрость опять бизнесу. Я понимаю что по совковым представлениям частник из воздуха деньги берет, но на самом деле все немного не так работает 

Ответить

Сергей Захаркин

Задумчи…
0

- Эти люди все ещё будут отдыхать, как и планировали. С одной стороны конечно неприятно, но с другой ты за эти дни в отличие от остальных получишь отпускные. 
- По хорошему работодатель должен такие планы скорректировать, но о работниках никто не думает, их просто эксплуатируют, и в этом ключевая проблема, а не в том, что у нас будет несколько дополнительных выходных дней, это как раз хорошо. 
- Если бизнес уже не находится на грани краха, то 4 нерабочих дня на этот бизнес не повлияют. Многие работодателю и так отдают большую частью своего времени и сил, лучшие годы отдают, что бы просто иметь возможность удовлетворить хотя бы самые простые свои потребности, нас эксплуатируют до такой степени, что бы мы даже не могли уже радоваться выходным дням. 

Ответить

Anastasia Ch.

Сергей
1

Схуяли радоваться, когда либо 5+ выходных, либо 5/2 по 13-15 часов? Была бы у всех нормальная рабочая неделя, не надо было бы этих царских подачек с выходными.

А, не, хуйня, в царском режиме иначе не за что благодарить будет

Ответить

Подкаст Блог

Сергей
0

Видимо все недовольные люди - хозяева фабрик, у которых встанет производство потому что в любом другом случае - я не понимаю. Я работаю в интерент-провайдере. Наша прибыль не зависит напрямую от количества рабочих дней, а весь график выстроен так, что в любой праздник и выходной есть кому среагировать на происшествия и все что нам нужно сделать это подкорректировать график дежурств, как например на начало января.

Ответить

Церковный Мика

9

так блять у нас релиз пятого

Ответить

Постоянный Гоша

Церковный
35

Теперь пятнадцатого

Ответить

Церковный Мика

Постоянный
12

пятнадцатое суббота.
скажем не успели, не судьба, не фартануло, в след квартале

Ответить

Ivan Boldyrev

Церковный
6

Год назад во время режима нерабочих дней программисты работали.

Ответить

Бледный самолет

Ivan
3

Программисты всегда работают 
Думаю это как-то связанно с тем, что у них есть деньги

Ответить

Бледный Никита

Бледный
0

Но это неточно...

Ответить

Бледный самолет

Бледный
0

Точнее не бывает

Ответить

Большой жёлтый робат

Церковный
1

Хуяк-хуяк и в продакшн

Ответить

Марк Захаров

15

Сука, реально дебил что ли?

Ответить

Romario

Марк
3

А были сомнения? 

Ответить

Марк Захаров

Romario
4

Это был риторический вопрос.

Ответить

Дмитрий Пелипас

16

Вместо того, чтобы отменить новогоднее синерылое безделие, пыня майское увеличил. Бьет точно в электорат)

Ответить

Церковный Мика

Дмитрий
0

с другой стороны, митинги каждый день

Ответить

Старинный утюг

Дмитрий
0

А хули ещё ему делать

Ответить

Дмитрий Киселев

14
Ответить

аятомат

Дмитрий
0

👏🏻

Ответить

Процентный Мика

7
Ответить

Некоторые микрофон

Процентный
19
Ответить

Уголовный теркин30см

Некоторые
–1

КАКИЕ ЛЮДИ

Ответить

Некоторые

Уголовн…
0

скинь сиськи плес

Ответить

Уголовный

Некотор…
1

( . )( . )

Ответить

ouxen

Процентный
5

РА СИ Я!

Ответить

Процентный Мика

ouxen
1

почему ты не лайкаешь как раньше 

Ответить

Neketa Fo

12

господь, я не смогу столько дней работать... 10 ебаных выходных смен подряд. мне пиздец 

Ответить

Непростой браслет

Neketa
0

тебе еще пятницу пережить надо 

Ответить

Neketa Fo

Непростой
0

Сегодня я ещё может переживу, а вот завтра уже вряд ли

Ответить

Посторонний шар

Neketa