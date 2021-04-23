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Новости
Ольга Щербинина

Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов» Статьи редакции

В заявлении ведомства говорится, что решение принято «во исполнение требований действующего законодательства».

53 53 комментария
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Об этом говорится на сайте Минюста.

В реестр «иностранных агентов» внесли компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Также в список попало общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ»

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко сообщила «Подъёму», что Минюст никак не уведомил издание о внесении в реестр. «Узнала пять минут назад. Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали», — рассказала она.

Всего в списке числится 19 изданий.

В России стали ещё жёстче бороться с…
Судя по всему, 2021 год обернётся новыми трудностями, ограничениями и штрафами.
tjournal.ru

#новости #медиа

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Николай Чумаков

79

ЗАТО МАЙСКИЕ ДЛИННЫЕ СПАСИБО НАШ ЛИДЕР)))))

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AZP

Николай
4

Владимир Путин молодец

Ответить

Smaug The Terrible

AZP
3

Холодец

Ответить

Престижный жар

Николай
2

ты смеешься, а я на работе щас примерно такие вскрики и слышал отовсюду

Ответить

Процентный Мика

Николай
0

чем планируешь заниматься эти дни?

Ответить

Церковный Мика

10

кругом враги

Ответить

rossoshmap

Церковный
2

Ну тут по классике все, они же из-за границы набрасывают 

Ответить

Процентный Мика

rossoshmap
0

ты не знал где медуза находится?

Ответить

Михаил Зинчук

Процент…
17

в море

Ответить

rossoshmap

Процент…
1

знал, для местных принес, но и это не помогает

Ответить

Церковный Мика

rossoshmap
4

хмм интересно почему

Ответить

AZP

Церковн…
3

Чтоб сыр вкусный кушать.

Ответить

Oleg

Церковн…
2

Ведь можно писать новости прямо с зоны!
Перенимать опыт служб безопасности банков.

Ответить

rossoshmap

Церковн…
1

потому, что оттуда безопасней 

Ответить

Церковный Мика

rossosh…
0

именно

Ответить

Марк Захаров

Церковн…
0

Интересно как такие люди находят причину включения в список иноагентов других СМИ, которые зарегистрированы в РФ, ах да , наверное это другое.. 

Ответить

nonsense

rossoshmap
2

И как физическое расположение офиса влияет на что то? От этого становятся врагами?

Ответить

rossoshmap

nonsense
0

И как физическое расположение офиса влияет на что то? От этого становятся врагами?

Ну их же не закрыли, а сделали ачивку, что платят другие страны, прям как твиттер маркирует

Ответить

eepk yh

rossoshmap
0

глупости.
там зарегистрировано общество, из-под которого Медуза работает.
мощности и люди - здесь

Ответить

Денис Лапин

eepk
0

А деньги откуда? 

Ответить

Woody Johnson

6

ну внес и внес

Ответить

Церковный Мика

Woody
5

ну пиздец и пиздец

Ответить

Semyon Bochkaryov

7

В Минюсте уже начали майские отмечать, что ли?
Медуза не имеет аккредитации в Роскомнадзоре и не является СМИ по российским законам. По закону, это не преграда, но тогда абсолютно все зарубежные СМИ можно сразу вносить в список иноагентов - они же получают финансирование из-за рубежа.

Ответить

Oleg Shirochenkov

Semyon
0

Есть такой закон неписаный: монополия России на русский язык. Все страны, которые говорят на русском языке — «должны» быть подконтрольны России.
Поэтому Прибалтика и Украина так остервенело запрещают язык, чтобы не было рычагов давления России.
А Армения, Казахстан, Беларусь — у них ситуация в стране не станет лучше. Поэтому там и в политике такая же ерунда, как в России.

Ответить

Марк Туллий

5

Это же не российское СМИ? Я ничего не понимаю, BBC тоже, что ли, иноагенты, получается?

Ответить

Maxim Kshishtovski

Марк
2

А чо имя у тебя какое? Иноагент небось? А если найду?

Ответить

Марк Туллий

Maxim
0

Скайрим для нордов!

Ответить

Прошедший бинокль

Марк
0

Ты точно Марк Туллий?

Ответить

Марк Туллий

Прошедший
0

А ты точно Стас?

Ответить

Прошедший

Марк
0

А, так это не про Цицерона

Ответить

Марк Туллий

Прошедш…
0

Не, так просто вышло, относительно случайно

Ответить

AZP

Марк
0

Первый (и единственный) канал Крыжополя - тоже. Только до него российский Минюст ещё не добрался 

Ответить

a handsome cat

5

Чет последнее время плавит с катастрофической скоростью

Ответить

Центральный теркин30см

a
1

Предвыборное

Ответить

a handsome cat

Центральный
0

Бля че в августе тогда будет

Ответить

Бледный самолет

a
1

Запретят срать

Ответить

Gre Li

5

Когда-то Британия обязала маркировать товары по стране происхождения, чтобы потребитель мог отличить менее качественные на тот момент товары из Германии. Тогда Германия провела работу над контролем качества и квалификацией продуктов, и маркировка «Сделано в Германии» стала эдаким знаком качества.

С «иностранными агентами» в России история немного другая, но идёт в ту же сторону: «иностранными агентами» называются самые достойные, тоже превращается в знак качества.

Ответить

Церковный Мика

Gre
1

примерно как "иномарка"

Ответить

Убедительная Геосфера

3

ну это уже как знак качества

Ответить

Процентный Мика

2
Ответить

Alexander A. Zhuravkov

2

Удивительно, что только сейчас. Глядишь и до ТЖ доберутся

Ответить

Michael Boo

1

Пиздец

Ответить

Лысый пистолет

Michael
–3

пездуза)))

Ответить

Украинский парфюмер

1
Ответить

Евгений Мартынов

1
Ответить

Виталий Захаров

0

Я конечно ни на что не намекаю, но...

Ответить

Центральный теркин30см

Виталий
1

Но сидели бы в России, было бы как с лентой

Ответить

AZP

0

Логично. Они за границей и находятся 

Ответить

Василий Суслов

0

Ребят, остановитесь, плз, уже ключ на гайках погнулся...

Ответить

Лысина Арика

0

Ммм, хуета/

Ответить

Старинный утюг

0

А тэжэшник внесут в этот список?

Ответить

Владислав Егоров

0

К лету не иноагентами останутся параша тудей, лайфньюс и царьград, так победим

Ответить

Alexander Scherer

0

Странно, что только сейчас

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