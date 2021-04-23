Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов» Статьи редакции
В заявлении ведомства говорится, что решение принято «во исполнение требований действующего законодательства».
Об этом говорится на сайте Минюста.
В реестр «иностранных агентов» внесли компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Также в список попало общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ»
Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко сообщила «Подъёму», что Минюст никак не уведомил издание о внесении в реестр. «Узнала пять минут назад. Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали», — рассказала она.
Всего в списке числится 19 изданий.
ЗАТО МАЙСКИЕ ДЛИННЫЕ СПАСИБО НАШ ЛИДЕР)))))
Ну тут по классике все, они же из-за границы набрасывают
Процентный Мика
ты не знал где медуза находится?
Церковный Мика
хмм интересно почему
потому, что оттуда безопасней
Интересно как такие люди находят причину включения в список иноагентов других СМИ, которые зарегистрированы в РФ, ах да , наверное это другое..
И как физическое расположение офиса влияет на что то? От этого становятся врагами?
И как физическое расположение офиса влияет на что то? От этого становятся врагами?
Ну их же не закрыли, а сделали ачивку, что платят другие страны, прям как твиттер маркирует
глупости.
там зарегистрировано общество, из-под которого Медуза работает.
мощности и люди - здесь
ну внес и внес
В Минюсте уже начали майские отмечать, что ли?
Медуза не имеет аккредитации в Роскомнадзоре и не является СМИ по российским законам. По закону, это не преграда, но тогда абсолютно все зарубежные СМИ можно сразу вносить в список иноагентов - они же получают финансирование из-за рубежа.
Есть такой закон неписаный: монополия России на русский язык. Все страны, которые говорят на русском языке — «должны» быть подконтрольны России.
Поэтому Прибалтика и Украина так остервенело запрещают язык, чтобы не было рычагов давления России.
А Армения, Казахстан, Беларусь — у них ситуация в стране не станет лучше. Поэтому там и в политике такая же ерунда, как в России.
Это же не российское СМИ? Я ничего не понимаю, BBC тоже, что ли, иноагенты, получается?
А чо имя у тебя какое? Иноагент небось? А если найду?
Прошедший бинокль
Ты точно Марк Туллий?
А ты точно Стас?
Прошедший
А, так это не про Цицерона
Чет последнее время плавит с катастрофической скоростью
Центральный теркин30см
Предвыборное
Бля че в августе тогда будет
Когда-то Британия обязала маркировать товары по стране происхождения, чтобы потребитель мог отличить менее качественные на тот момент товары из Германии. Тогда Германия провела работу над контролем качества и квалификацией продуктов, и маркировка «Сделано в Германии» стала эдаким знаком качества.
С «иностранными агентами» в России история немного другая, но идёт в ту же сторону: «иностранными агентами» называются самые достойные, тоже превращается в знак качества.
Пиздец
Я конечно ни на что не намекаю, но...
К лету не иноагентами останутся параша тудей, лайфньюс и царьград, так победим