Как говорила Алиса из «Страны чудес»: здесь надо бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то добраться, надо бежать в два раза быстрее.



Я бежал, старался, падал, объявлял голодовку, но всё равно без вашей помощи только расшиб себе лоб.



Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: «А можно мне узнать мой диагноз?» и «Могу ли посмотреть собственную медкарту?».



Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.



Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и — скажу откровенно — их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания.



Ещё одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей «Матерей Беслана». У меня слёзы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня.



Друзья, моё сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания. Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учётом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займёт те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи.



Ещё раз: это исключительно ваша заслуга. Добрых неравнодушных людей по всему миру. Спасибо вам, я вас не подведу.

