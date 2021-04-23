{"id":680,"title":"\u0422\u0435\u0441\u0442: \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043b\u0430\u043c\u043f\u043e\u0432\u044b\u0439 1998 \u0433\u043e\u0434","url":"\/redirect?component=advertising&id=680&url=https:\/\/vc.ru\/special\/ozon-1998&hash=509a2ef60b4118a8eb63aa1c91c9a1fd4888824871ea8f6ea5e0f90a63f90eaf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки Статьи редакции

Отказаться от голодовки ему рекомендовали лечащие врачи.

95 95 комментариев
5740 просмотров

Навальный решил выйти из голодовки, которую объявил 31 марта во Владимирской колонии из-за недопуска к нему независимых врачей. Политик объявил это в своём инстаграме.

Как говорила Алиса из «Страны чудес»: здесь надо бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то добраться, надо бежать в два раза быстрее.

Я бежал, старался, падал, объявлял голодовку, но всё равно без вашей помощи только расшиб себе лоб.

Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: «А можно мне узнать мой диагноз?» и «Могу ли посмотреть собственную медкарту?».

Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.

Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и — скажу откровенно — их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания.

Ещё одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей «Матерей Беслана». У меня слёзы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня.

Друзья, моё сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания. Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учётом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займёт те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи.

Ещё раз: это исключительно ваша заслуга. Добрых неравнодушных людей по всему миру. Спасибо вам, я вас не подведу.

Алексей Навальный
политик

21 апреля по всей России прошли акции в поддержку Навального. Одним из требований протестующих было допустить к нему врачей.

Как в России прошли акции 21 апреля: фонарики…
Протестный день начался с утренних обысков, а закончился массовыми задержаниями митингующих.
tjournal.ru

2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В колонии политик объявил голодовку и похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 сантиметров.

Хронология ареста Алексея Навального: от…
Что происходит вокруг оппозиционера перед митингами в его поддержку.
tjournal.ru

#новости #навальный

95 95 комментариев
1
103
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 95, "likes": 103, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 372226, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Apr 2021 14:51:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
95 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Выдающийся дым

62

Ну так скоро шашлычки, какая там голодовка. 

Ответить

некипишуй

Выдающийся
12

шашлычки,ага

Ответить

Павел Фролов

некипишуй
7
Ответить

Престижный жар

Выдающийся
0

шашлындосики мои любимыее, сюдаа нахуй

Ответить

Процентный Мика

Престижный
0

тут еще и празднички подъехали, за это нужно проголосовать

Ответить

Ирина Ермолова

Выдающийся
0

На шашлыках в лесу, коронавирус, пошёл ты...

Ответить

Сергей Сергеич

Выдающийся
0

И 11 дней выходных. Отдохнёт Лешка.

Ответить

Всевозможный звук

21

Ну что ж, протест слит и ничего им не добились, как говорится

Ответить

Тайный единорожек88

Всевозможный
41

ничего им не добились

К нему пустили группу врачей и передали всю мед информацию. Цель голодовки более чем выполнена

Ответить

Всевозможный звук

Тайный
19

Ну то есть «как говорится» тебя не смутило? В следующий раз надо огромную табличку «сарказм» добавлять к комменту, видимо.

Ответить

Bad Mother

Всевозм…
13

слишком тонко

Ответить

Иплувен Максимал

Всевозм…
0

Всегда так делаю. Я сам тебе чуть диз не влепил, а потом перечитал.

Ответить

Некоторые микрофон

Тайный
4

а чего он тогда требует врача если пустили

Ответить

rossoshmap

Тайный
1

Ты сейчас серьезно?

Ответить

Soul Reaver

Тайный
1

Прогресс конечно есть, но по существу то - ему как отказывали в визите требуемого врача, так и отказывают. При том что законом это разрешено и допустимо, не одно из его требований выполнено не было. Всё что поменялось - его начали лечить силами ИК, и то не то на что он жаловался, а последствия голодовки как я понимаю. Т.е. чего-то конечно наверное добились, но откровенно говоря это скорее капитуляция, чем победа. Просто стало ясно, что требуемого врача к нему не пустят. Митингами на власть тоже не надавишь, выходит всего 15-20к в Москве (что вдвое меньше чем на акции зимой). А жить всё таки хочется. Слив это протеста, или не слив - называть каждый может как хочет, но по сути он из голодовки выходит не потому, что протест достиг успеха. А потому что нужно поддержать тех кто выходил на митинг, и дать им надежду на то, что всё было не зря. Потому что если это не сделать, то в след. раз выйдут ещё меньше людей, т.к в голове будет шаблон, что в прошлый раз не помогло. В моём понимании Навальный - всё. ФБК сейчас важнее готовить новые фильмы, искать очередное ворьё, чтобы бомбить ими перед выборами ссылаясь на Умное голосование. И возможные митинги перед выборами нужно не за Навального, а именно за УГ проводить. 

Ответить

некипишуй

Soul
0

чтобы утверждать что это "слив" протеста надо дать четкое определение понятия "слив", а так же его отличительные черты

Ответить

bb8

Тайный
–8

фывапро

Ответить

Марк Захаров

bb8
1

Охранители и всякая провластная шушара негодует, надо же, как удивительно (нет)

Ответить

Егор Сорокин

bb8
1

Я подробно изучил статистику и провёл детальный анализ, в результате которого получил следующие результаты: да, ставят.

Ответить

06e3b9Ha c

bb8
0

Сиосхйумуадк

Ответить

Алексей Волосач

Всевозможный
1

Да да, власть испугалась нескольких тысяч шествующих и тут же сделала всё как просят

Ответить

Владимир Филатов

28

И правильно. Незачем умирать.

Ответить

Volodymyr Varda

Владимир
3

3 года минимум сидеть, свободолюбивому признано невиновному, в адовых условиях, с пониманием, что тебе изи накинут позже еще 5-10 лет. Мне кажется, это тяжело.

Ответить

Федя Прозоров

Владимир
–1

No time to die

Ответить

Woody Johnson

15

А 25 миллионов нищих в России нет

Ответить

Ирина Ермолова

Woody
1

Так миллионы нищих - это не Алексей Навальный)

Ответить

Федя Прозоров

Woody
0

Так своей голодовкой он сэкономил немного еды

Ответить

Денис Лапин

Woody
0

Меняйся или здохни

Ответить

ouxen

Денис
1

Будь тупым оставайся голодным

Ответить

Престижный жар

–1

красава

Ответить

Престижный жар

Престижный
12

какой же путин красава

Ответить

Престижный жар

Престижный
31

и майские нам сделал, и навального спас

Ответить

Минеральный

Престиж…
7

Погнали в каждой новости одну и ту же хуйню писать

Ответить

Престижный жар

Минерал…
2

справедливое замечание

Ответить

Универсальный

Минерал…
0

Так устроен ТЖ

Ответить

Bad Mother Fucker

Престижный
1

МОЛОДЕЦ!

Ответить

Престижный жар

Bad
0

ВПЕРЕД РОССИЯ!

Ответить

Bad Mother

Престиж…
1
Ответить

Ирина Ермолова

Престиж…
1

РОССИЯ!! РОССИЯ! В ЭТОМ СЛОВЕ ОГОНЬ И СИЛА

Ответить

Алексей Егоров

4

Какой же это пиздец, что чтобы врачей к человеку допустили нужно выйти сотнями тысяч человек на митинг.

Ответить

Павел Каташев

Алексей
4

Сотней тысяч не было, там максимум тысяч 50 со всей страны набралось, если брать по самым большим прикидкам, все остальные по домам на диване отсиделись

Ответить

Алексей Егоров

Павел
–1

Ну да, только в одной Москве 25к. Ага-ага, ну да. Сотни не было. Верим.

Ответить

Некоторые микрофон

Алексей
2

как будто это как-то связано

Ответить

smx

Алексей
1

Ну, со стороны власти было очень умно сменить требования митинга с неприемлемых для них на вполне допустимые.

Ответить

Neketa Fo

Алексей
0

Ну может если сто тыщ выйдет, тогда и пустят врачей. А пока что врачей Навального не пустили к нему

Ответить

некипишуй

Алексей
0

зато какой эффект от перекрытия улиц мусорами, пробок и недовольства этим остальных граждан

Ответить

Romario

некипишуй
0

Снова кому-то на дачу не удалось проехать? Бяда-бяда.

Ответить

Имя И Фамилия

4
Ответить

Чудовищный диод

4

Но рамадан ещё не закончился

Ответить

Bad Mother Fucker

Чудовищный
0

смотря у кого

Ответить

Alex P

4

Слил смерть

Ответить

ouxen

2

Не долго музыка играла

Ответить

AZP

ouxen
3

Недолго Навальный голодал

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Я булочку тоже заточил

Ответить

Егор Сорокин

Большой
5

Зачем тебе острая булочка?

Ответить

Большой жёлтый робат

Егор
2

От сокамерников отбиваться

Ответить

Дурной Данила

2

Лёх, живи! Оно того не стоит..

Ответить

Max Okhrimenko

Дурной
–2

как будто это от него зависит выживет он или нет

Ответить

Дурной Данила

Max
1

как будто и не от него тоже

Ответить

Иван Клюхин

–5
Ответить

Алексей Логачев

2

А вы говорите, что митинги не работают! 

Ответить

Макс Романенко

2

Особо многого из-за этих митингов не ожидалось, если принять тот факт как постаралась пропаганда лупя из-за всех орудий по Лёхе. Одного человека легко смешать с грязью. Вот как будут спасать едрососов в сентябре и какие подачки придумает дед мне очень интересно. Вера есть что что-то эдакое случится. Прошу, Волков, не обосрись 

Ответить

Антон Пострунин

Макс
0

Прошу, Волков, не посрись со всеми. 

Ответить

AZP

–6

Выйти из голодовки ему рекомендовали лечащие врачи.

Понятное дело. 
Одно дело - повыёбываться. Другое - реально умирать.

Ответить

Убедительная Геосфера

0

То есть, врачи могли НЕ порекомендовать заканчивать голодовку?

Ответить

Федя Прозоров

0

Хоть сейчас прекратится поток твитов «Ты ешь котлету с пюрешкой, а Навальный умирает в тюрьме»

Ответить

красивые глазки

–3

"вышли на митинг? ну ладно, прекращу тогда голодовку. не такие уж вы и противные. уговорили"
- цитата персонажа выдумана и не связана ни с какими реально существующими или существовавшими людьми

Ответить

Процентный Мика

красивые
1

"я мужик с членом пойду поем" - цитата персонажа выдумана и не связана ни с какими реально существующими или существовавшими людьми

Ответить

Anchous

–3

это в смысле, что перешел с двухразового на трехразовое питание?

для нашего слушателя ставим хорошую песню

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

0

А весь текст так сложно выложить?

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

фцвфыв
3

Как говорила Алиса из «Страны чудес»: здесь надо бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то добраться, надо бежать в два раза быстрее.

Я бежал, старался, падал, объявлял голодовку, но все равно без вашей помощи только расшиб себе лоб.

Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: “А можно мне узнать мой диагноз?” и “Могу ли посмотреть собственную медкарту?”.

Спасибо вам - сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.

Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: “через минимальное время лечить будет некого”... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания.

Еще одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей “Матерей Беслана”. У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня.

Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания. Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи.

Еще раз: это исключительно ваша заслуга. Добрых неравнодушных людей по всему миру. Спасибо вам, я вас не подведу.

Ответить

Евгений Мартынов

фцвфыв
–7

Половина маршрутки уже утопает в слезах. Боже, выключи голодовку.

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

F

Ответить

Церковный Мика

Marhal_New
0

U

Ответить

Bad Mother Fucker

Церковный
0

С

Ответить

Некоторые

Bad
0

R

Ответить

Bad Mother

Некотор…
0

сука

Ответить

ouxen

Bad
0

К

Ответить

Процентный Мика

Bad
0

K

Ответить

Некоторые

Bad
0

Klan

Ответить

Евгений Мартынов

Некотор…
0
Ответить

Некоторые

Евгений
0

а ну убери лойс, ты весь порядок испортил

Ответить

Евгений Мартынов

Некотор…
0

Соре, убрал

Ответить

Районный утюг

0

В 2022 году 23 апреля заканчивается великий пост, кстати...

Ответить

ouxen

Районный
0

Совпадение?

Ответить

Районный утюг

ouxen
0

Заметка на полях, делайте выводы сами

Ответить

Alex V

Районный
0

В 2022

так это в следующем году же.

Ответить

AZP

–5

Кстати, я тоже объявляю о выходе из голодовки.
Двухминутной.

Ответить

Евгений Мартынов

–7
Ответить

Некоторые микрофон

–9

зассал ага, тоже мне человек слова

Ответить

Black Lodge

–9

слабак

Ответить

Ден

0

Ты опять проиграл, Навальный... Сколько не играй с шулерами краплёными картами, победы не видать. Шанс только один: поднимать ставки до тех пор, пока не выясниться, чьи яйца крепче. 

Ответить

Ertha

0

Удручает то, что все выдохнули. Будто всё разрешилось и все как сидели по домам, так и продолжают.

Хочу блять напомнить что Алексей Навальный сидит в тюрьме не законно. Нужно требовать его освобождения сейчас, а не сидеть и пердеть расслабляя свои булки что к нему подключили гражданских врачей и всё ок. 

Ничего не ок.

Ответить

Anton Kulagin

0

Да, и начал усиленно жрать. Для начала, пусть соболь даст ему сиську, ну а потом плавно перейдет на искусственное вскармливание. А то, жoпа уже болит от питательной клизмы у алешеньки.

Ответить

Photuum

–7

Молодец, сэкономил Родине перловку

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Как в России прошли акции 21 апреля: фонарики, хороводы и жестокие задержания с электрошокерами
Протестный день начался с утренних обысков, а закончился массовыми задержаниями митингующих.
280
Новости
Путин объявил майские праздники непрерывными: дни с 1 по 10 мая будут выходными
Об этом попросил Роспотребнадзор.
344
Интернет
В сети разошлись предупреждения о «дне изнасилований», назначенном на 24 апреля. Это фейк, который добрался до рунета
Пользователи стали пугать друг друга аналогом «судного дня», когда безнаказанно можно насиловать людей. Страшилка зародилась в тиктоке — и сам TikTok её опроверг.
145
Популярное за три дня
Разборы
Что происходит перед 21 апреля — днём послания Путина и митингов в поддержку Навального
Президент готовит обращение, а сторонников Навального задерживают по всей стране.
120
Новости
В Хабаровске глыбы льда вышли на берег и повредили ограждение набережной
Люди не пострадали.
53
Новости
Прямая трансляция: Протестные акции 21 апреля — в день послания Путина
Весь день следим за митингами в поддержку Навального, здоровье которого сильно ухудшилось в колонии.
120
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

ЯМЫ Серёжа

Cruelty-free: Почему до сих пор…

Екатерина Кузнецова

Cruelty-free: Почему до сих пор…

Екатерина Кузнецова

Cruelty-free: Почему до сих пор…

Александра Утёнкова

Запись в подсайте Животные

Митя Мурасов

Cruelty-free: Почему до сих пор…

Екатерина Кузнецова

Cruelty-free: Почему до сих пор…

nonsense

Минюст внёс «Медузу» в список…

Закомплексованная…

Cruelty-free: Почему до сих пор…

06e3b9Ha c rpaHaTou

Алексей Навальный объявил о…

Маринеску

Путин объявил майские праздники…

Екатерина Кузнецова

Cruelty-free: Почему до сих пор…
null