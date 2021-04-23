Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки Статьи редакции
Отказаться от голодовки ему рекомендовали лечащие врачи.
Навальный решил выйти из голодовки, которую объявил 31 марта во Владимирской колонии из-за недопуска к нему независимых врачей. Политик объявил это в своём инстаграме.
21 апреля по всей России прошли акции в поддержку Навального. Одним из требований протестующих было допустить к нему врачей.
2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В колонии политик объявил голодовку и похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 сантиметров.
шашлычки,ага
Престижный жар
шашлындосики мои любимыее, сюдаа нахуй
Тайный единорожек88
ничего им не добились
К нему пустили группу врачей и передали всю мед информацию. Цель голодовки более чем выполнена
Всевозможный звук
Ну то есть «как говорится» тебя не смутило? В следующий раз надо огромную табличку «сарказм» добавлять к комменту, видимо.
Всегда так делаю. Я сам тебе чуть диз не влепил, а потом перечитал.
Прогресс конечно есть, но по существу то - ему как отказывали в визите требуемого врача, так и отказывают. При том что законом это разрешено и допустимо, не одно из его требований выполнено не было. Всё что поменялось - его начали лечить силами ИК, и то не то на что он жаловался, а последствия голодовки как я понимаю. Т.е. чего-то конечно наверное добились, но откровенно говоря это скорее капитуляция, чем победа. Просто стало ясно, что требуемого врача к нему не пустят. Митингами на власть тоже не надавишь, выходит всего 15-20к в Москве (что вдвое меньше чем на акции зимой). А жить всё таки хочется. Слив это протеста, или не слив - называть каждый может как хочет, но по сути он из голодовки выходит не потому, что протест достиг успеха. А потому что нужно поддержать тех кто выходил на митинг, и дать им надежду на то, что всё было не зря. Потому что если это не сделать, то в след. раз выйдут ещё меньше людей, т.к в голове будет шаблон, что в прошлый раз не помогло. В моём понимании Навальный - всё. ФБК сейчас важнее готовить новые фильмы, искать очередное ворьё, чтобы бомбить ими перед выборами ссылаясь на Умное голосование. И возможные митинги перед выборами нужно не за Навального, а именно за УГ проводить.
Охранители и всякая провластная шушара негодует, надо же, как удивительно (нет)
Я подробно изучил статистику и провёл детальный анализ, в результате которого получил следующие результаты: да, ставят.
Да да, власть испугалась нескольких тысяч шествующих и тут же сделала всё как просят
И правильно. Незачем умирать.
3 года минимум сидеть, свободолюбивому признано невиновному, в адовых условиях, с пониманием, что тебе изи накинут позже еще 5-10 лет. Мне кажется, это тяжело.
А 25 миллионов нищих в России нет
Меняйся или здохни
какой же путин красава
и майские нам сделал, и навального спас
МОЛОДЕЦ!
Престижный жар
ВПЕРЕД РОССИЯ!
Какой же это пиздец, что чтобы врачей к человеку допустили нужно выйти сотнями тысяч человек на митинг.
Сотней тысяч не было, там максимум тысяч 50 со всей страны набралось, если брать по самым большим прикидкам, все остальные по домам на диване отсиделись
Ну да, только в одной Москве 25к. Ага-ага, ну да. Сотни не было. Верим.
Я булочку тоже заточил
Зачем тебе острая булочка?
как будто это от него зависит выживет он или нет
Особо многого из-за этих митингов не ожидалось, если принять тот факт как постаралась пропаганда лупя из-за всех орудий по Лёхе. Одного человека легко смешать с грязью. Вот как будут спасать едрососов в сентябре и какие подачки придумает дед мне очень интересно. Вера есть что что-то эдакое случится. Прошу, Волков, не обосрись
Выйти из голодовки ему рекомендовали лечащие врачи.
Понятное дело.
Одно дело - повыёбываться. Другое - реально умирать.
Хоть сейчас прекратится поток твитов «Ты ешь котлету с пюрешкой, а Навальный умирает в тюрьме»
"вышли на митинг? ну ладно, прекращу тогда голодовку. не такие уж вы и противные. уговорили"
- цитата персонажа выдумана и не связана ни с какими реально существующими или существовавшими людьми
Процентный Мика
"я мужик с членом пойду поем" - цитата персонажа выдумана и не связана ни с какими реально существующими или существовавшими людьми
это в смысле, что перешел с двухразового на трехразовое питание?
для нашего слушателя ставим хорошую песню
А весь текст так сложно выложить?
Как говорила Алиса из «Страны чудес»: здесь надо бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то добраться, надо бежать в два раза быстрее.
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Я бежал, старался, падал, объявлял голодовку, но все равно без вашей помощи только расшиб себе лоб.
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Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: “А можно мне узнать мой диагноз?” и “Могу ли посмотреть собственную медкарту?”.
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Спасибо вам - сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.
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Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: “через минимальное время лечить будет некого”... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания.
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Еще одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей “Матерей Беслана”. У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня.
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Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания. Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи.
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Еще раз: это исключительно ваша заслуга. Добрых неравнодушных людей по всему миру. Спасибо вам, я вас не подведу.
Половина маршрутки уже утопает в слезах. Боже, выключи голодовку.
F
Церковный Мика
U
С
R
Klan
Некоторые
а ну убери лойс, ты весь порядок испортил
Ты опять проиграл, Навальный... Сколько не играй с шулерами краплёными картами, победы не видать. Шанс только один: поднимать ставки до тех пор, пока не выясниться, чьи яйца крепче.
Удручает то, что все выдохнули. Будто всё разрешилось и все как сидели по домам, так и продолжают.
Хочу блять напомнить что Алексей Навальный сидит в тюрьме не законно. Нужно требовать его освобождения сейчас, а не сидеть и пердеть расслабляя свои булки что к нему подключили гражданских врачей и всё ок.
Ничего не ок.
Да, и начал усиленно жрать. Для начала, пусть соболь даст ему сиську, ну а потом плавно перейдет на искусственное вскармливание. А то, жoпа уже болит от питательной клизмы у алешеньки.