ЦБ поднял ключевую ставку до 5% — это самый существенный рост с 2014 года Статьи редакции
Причиной назвали инфляцию и геополитику.
Совет директоров объяснил своё решение тем, что «темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными», из-за чего необходимо вернуться «к нейтральной денежно-кредитной политике». Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.
В 2020 году российский регулятор несколько раз снижал ключевую ставку, достигнув исторического минимума в 4,25%. В феврале 2021 года председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики.
В марте Банк России впервые с декабря 2018 года поднял ключевую ставку до 4,5% годовых.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты и предоставляет депозиты коммерческим банкам. Повышение ставки замедляет экономический рост, но способствует снижению инфляции.
ну давай расскажи а не томи
Это значит что ЦБ хочет сократить траты населения. В конечном итоге
Чтобы у людей было поменьше денег которые они могут тратить. Бизнес развивать становится менее выгодно ввиду дорогих кредитов, у людей меньше возможностей трат, потребление падает. За счет сокращения потребительского спроса происходит вынужденное сокращение роста цен
Если ставку не поднять, то бакс будет 80-90-100 и т.д. в итоге потом придется ставку сильнее поднимать. Опыт Турции поучителен.
обычные люди гораздо больше страдают от инфляции и девальвации чем от роста стоимости кредитов
Бледный
Тут это есть проблема
Стоимость кредита, инфляция и процентные ставки имеют зависимость
Зарубежный украинец
Она всегда была на высоте!
Деревянный томагавк_два
Нет, это ты на высоте!
у ЦБ достаточно ограниченный список задач и инструментов для их решения. Это один из немногих государственных институтов, который нормально функционирует, имхо
Деревянный томагавк_два
И чем это хорошее решение сейчас?
Повышение ставки –> уменьшение экономической активности –> снижение инфляции.
Да, айфонов будут меньше покупать и заводов строить, зато в тартарары все не полетит.
Деревянный
Я вот тоже помню они говорили как хотят повысить активность то, по-моему позавчера даже об этом речь шла
Кароче как обычно все
повышать экономическую активность не силами цб надо, при резком падении активности - да, цб может снизить ставку на время, но на большом отрезке времени низкие ставки при растущей инфляции только разгонят инфляцию и активность не повысят, т к толку тебе и твоему бизнесу от дешевых денег, когда все подорожало на 40%(пример - льготная ипотека и результаты)
Ну вот хотят и рыбку съесть, и на хуй сесть. Удачи им, здоровья погибшим.
Альтернатива это опыт Турции, где быстро обесценивается лира, высокая инфляция, ипотека под 20% и т.д. А все из-за занижения ставки Эрдоганом ради "дешевых денег для экономики".
При низкой ключевой ставке население берёт больше кредитов. А отдавать их нечем, доходы падают.
Поэтому повысить ключевую ставку в данный момент разумно, огромный процент невозвратов и банкротств никому не выгоден.
Это хорошее решение, если не выкидывать повышение ключевой ставки из контекста.
Да, повышение приведёт к росту процентов по займам для потребителей и бизнеса, что приведёт, наверное, к какому-то ухудшению ситуации, учитывая, что доходы ни у кого не выросли (кроме бюджетников).
Но если бы не повысили, то вероятность какого-нибудь пузыря (даже ипотечного) продолжала бы расти. Ну и тут же надо понимать... а с чего вдруг через полгода будут расти доходы ) ничего не предвещает, что у ЦБ будет когда-то "удобный" момент для повышения
Стратегический
Но если бы не повысили, то вероятность какого-нибудь пузыря (даже ипотечного) продолжала бы расти.
Честно говоря, я бы от лопнувшего пузыря недивжимости не отказался ,чтобы цены упали до льготноипотечных уровней
ЦБ(уже относительно давно) занимается таргетированием инфляции
Цель - держать инфляцию около 4%
Если ожидается рост инфляции - ставку будут поднимать, не поможет 5 - поднимут потом еще, поможет - оставят. Начнет падать(не в этом году) - оставят или снизят.
Прошедший бинокль
Смелый ты девочек допрашивать, а вот посмотрел бы я на тебя живьём завтра
Напомни кто ты кстати
Это Стас
Видимо новый человек в редакции
А ты кто?
Религиозный ящик
Значит, что проценты по кредитам увеличатся
Непростой браслет
Даже у старых кредитов?
Только кредиты у населения?
нет, у новых
Религиозный ящик
Короч, ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредит частным банкам. Почти во всех странах с развитой и стабильной экономикой ключевая ставка составляет меньше 1%, у нас аж 5%, это очень много, такая же в Папуа Новой Гвинее, Руанде и Индии.
Прежний турник
Ну почему сразу "очень много". В США в прошлом столетии ставки тоже всякие бывали. Судя по статейкам, которые сегодня читал, ЦБ считает 5-6% серединой. Меньше - мягкая денежная политика, больше - жесткая политика. Наверное это зависит от целевой инфляции 4%?
Религиозный ящик
Ну понятно, что есть страны с куда худшей ситуацией по кредитам, но все же это удручает.
Наверное это зависит от целевой инфляции 4%?
Ну хз, по-моему они не хотят допустить рост до 6, что вполне себе реально, учитывая, что на многие товары цены за два месяца выросли на 15+% с начала года
Зависит от условий договора. Но сейчас обычно она не меняется после заключение договора, если не делаешь отказ от страховки. Людей пугает такой пункт в договоре с плавающей ставкой, поэтому банки подобное уже не практикуют
Это значит что ЦБ хочет сократить траты населения. В конечном итоге.
Сначала ставку снизили и давали льготную ипотеку, цена на недвижку (в том числе и вторичку) выросла после этого. Теперь можно и поднимать % снова.
Дневной спрей
Опустится ли цена на недвижку? Или нас с обоих сторон поимели?
Можем отдохнуть
Религиозный ящик
На майские
Итого:
На низком проценте поднялась стоимость квартир.
А сейчас поднимут ключевую ставку и ипотека станет дороже.
Итого, и ипотека возвращается и ценник уже шакальный!
Прошедший бинокль
Да помдожди ты под руку говорить
@Sasha Shambilova душа моя, скинь какую-нибудь фотку свою, пжлста.
Это неприлично в конце концов, мы должны знать кому мы ставим лайки