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Sasha Shambilova

ЦБ поднял ключевую ставку до 5% — это самый существенный рост с 2014 года Статьи редакции

Причиной назвали инфляцию и геополитику.

Совет директоров объяснил своё решение тем, что «темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными», из-за чего необходимо вернуться «к нейтральной денежно-кредитной политике». Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.

В 2020 году российский регулятор несколько раз снижал ключевую ставку, достигнув исторического минимума в 4,25%. В феврале 2021 года председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода к нейтральной политике по мере того, как будет развиваться ситуация.

Эльвира Набиуллина
председатель Центрального Банка

В марте Банк России впервые с декабря 2018 года поднял ключевую ставку до 4,5% годовых.

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты и предоставляет депозиты коммерческим банкам. Повышение ставки замедляет экономический рост, но способствует снижению инфляции.

#новости #банки #деньги

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Газовый динозавр

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solawind

Газовый
3

Смешно, но на самом деле те кто понимают последствия поднятия ставки и основной электорат который шашлыкосами кормят это немного разные люди

Ответить

Александр Иванов

solawind
1

ну давай расскажи а не томи

Ответить

Андрей Рядькин

Алексан…
6

Шашлык лучше мариновать с вечера

Ответить

solawind

Алексан…
3

Это значит что ЦБ хочет сократить траты населения. В конечном итоге
Чтобы у людей было поменьше денег которые они могут тратить. Бизнес развивать становится менее выгодно ввиду дорогих кредитов, у людей меньше возможностей трат, потребление падает. За счет сокращения потребительского спроса происходит вынужденное сокращение роста цен

Ответить

Romula Daraa

solawind
0

Если ставку не поднять, то бакс будет 80-90-100 и т.д. в итоге потом придется ставку сильнее поднимать. Опыт Турции поучителен.

Ответить

solawind

Romula
2

Я и не говорю что этого не нужно делать, просто те кто сейчас радуются возможности пожрать шашлыкоса не вникают в том как это на них скажется

Ответить

Romula Daraa

solawind
0

обычные люди гораздо больше страдают от инфляции и девальвации чем от роста стоимости кредитов

Ответить

Бледный

Romula
0

Тут это есть проблема
Стоимость кредита, инфляция и процентные ставки имеют зависимость 

Ответить

Александр Иванов

solawind
0

вы правда думаете что 95% населения интересует данный вопрос?

Ответить

Деревянный томагавк_два

10

я так понимаю покупательная способность людей снова пришла в норму?

Ответить

Зарубежный украинец

Деревянный
5

Она всегда была на высоте!

Ответить

Деревянный томагавк_два

Зарубежный
28

Нет, это ты на высоте!

Ответить

Ирина Ермолова

Деревян…
3
Ответить

Зарубежный

Деревян…
2

Нет ты

Ответить

ouxen

Деревян…
1

ахахах

Ответить

Михаил Желтухин

Деревянный
10

у ЦБ достаточно ограниченный список задач и инструментов для их решения. Это один из немногих государственных институтов, который нормально функционирует, имхо

Ответить

Деревянный томагавк_два

Михаил
–2

И чем это хорошее решение сейчас?

Ответить

Антон Пострунин

Деревян…
4

Повышение ставки –> уменьшение экономической активности –> снижение инфляции. 
Да, айфонов будут меньше покупать и заводов строить, зато в тартарары все не полетит. 

Ответить

Деревянный

Антон
1

Я вот тоже помню они говорили как хотят повысить активность то, по-моему позавчера даже об этом речь шла
Кароче как обычно все

Ответить

Михаил Желтухин

Деревян…
4

повышать экономическую активность не силами цб надо, при резком падении активности - да, цб может снизить ставку на время, но на большом отрезке времени низкие ставки при растущей инфляции только разгонят инфляцию и активность не повысят, т к толку тебе и твоему бизнесу от дешевых денег, когда все подорожало на 40%(пример - льготная ипотека и результаты)

Ответить

eepk yh

Антон
1

так повысить же планировали экономическую активность, вроде. снова.

Ответить

Антон Пострунин

eepk
3

Ну вот хотят и рыбку съесть, и на хуй сесть. Удачи им, здоровья погибшим. 

Ответить

eepk yh

Антон
0

так понимаю, что альтернатива рыбка-хуй будет предоставлена справедливо. опять.

Ответить

Romula Daraa

Деревян…
4

Альтернатива это опыт Турции, где быстро обесценивается лира, высокая инфляция, ипотека под 20% и т.д. А все из-за занижения ставки Эрдоганом ради "дешевых денег для экономики".

Ответить

Joke Rofler

Деревян…
3

При низкой ключевой ставке население берёт больше кредитов. А отдавать их нечем, доходы падают.
Поэтому повысить ключевую ставку в данный момент разумно, огромный процент невозвратов и банкротств никому не выгоден. 

Ответить

Алексей Логачев

Деревян…
2

Это хорошее решение, если не выкидывать повышение ключевой ставки из контекста. 
Да, повышение приведёт к росту процентов по займам для потребителей и бизнеса, что приведёт, наверное, к какому-то ухудшению ситуации, учитывая, что доходы ни у кого не выросли (кроме бюджетников).
Но если бы не повысили, то вероятность какого-нибудь пузыря (даже ипотечного) продолжала бы расти. Ну и тут же надо понимать... а с чего вдруг через полгода будут расти доходы ) ничего не предвещает, что у ЦБ будет когда-то "удобный" момент для повышения

Ответить

Стратегический

Алексей
0

Но если бы не повысили, то вероятность какого-нибудь пузыря (даже ипотечного) продолжала бы расти.

Честно говоря, я бы от лопнувшего пузыря недивжимости не отказался ,чтобы цены упали до льготноипотечных уровней

Ответить

Михаил Желтухин

Деревян…
1

ЦБ(уже относительно давно) занимается таргетированием инфляции
Цель - держать инфляцию около 4%
Если ожидается рост инфляции - ставку будут поднимать,  не поможет 5 - поднимут потом еще, поможет - оставят. Начнет падать(не в этом году) - оставят или снизят. 

Ответить

FOX

Деревянный
1

ПОВЫСИЛАСЬ!
отрицательный рост

Ответить

Зарубежный украинец

6

Привет ты кто

Ответить

Прошедший бинокль

Зарубежный
4

Смелый ты девочек допрашивать, а вот посмотрел бы я на тебя живьём завтра

Ответить

Зарубежный украинец

Прошедший
2

Напомни кто ты кстати

Ответить

Закомплексованна

Зарубеж…
1

Это Стас

Ответить

Прошедший

Закомпл…
0

Пользователь, полностью состоящий из лени

Ответить

Зарубежный украинец

Прошедший
2

Сам бы на себя завтра посмотрел

Ответить

Тайный единорожек88

Зарубежный
1

Девочка с галочкой.
А ты кто? Ты ДАЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ!

Ответить

Закомплексованная Душа

Зарубежный
0

Видимо новый человек в редакции

Ответить

ouxen

Закомплексованн…
0

Либо очередной лошпед который бесплатно делает чужую работу

Ответить

Ирина Ермолова

Зарубежный
0

А ты кто?

Ответить

Bkmz Иванов

Ирина
0

президент грузин

Ответить

Зарубежный украинец

Ирина
0

А ты кто?

Ответить

Тайный единорожек88

5

Зато праздники майские длинные, радуйся епт.

Ответить

Непростой браслет

2

А что это значит?

Ответить

Религиозный ящик

Непростой
9

Значит, что проценты по кредитам увеличатся

Ответить

Непростой браслет

Религиозный
0

Даже у старых кредитов?
Только кредиты у населения?

Ответить

rossoshmap

Непрост…
4

нет, у новых

Ответить

Some Dude

rossosh…
5

и у старых, если они с плавающей ставкой

Ответить

Религиозный ящик

Непрост…
3

Короч, ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредит частным банкам. Почти во всех странах с развитой и стабильной экономикой ключевая ставка составляет меньше 1%, у нас аж 5%, это очень много, такая же в Папуа Новой Гвинее, Руанде и Индии.

Ответить

Прежний турник

Религио…
0

Ну почему сразу "очень много". В США в прошлом столетии ставки тоже всякие бывали. Судя по статейкам, которые сегодня читал, ЦБ считает 5-6% серединой. Меньше - мягкая денежная политика, больше - жесткая политика. Наверное это зависит от целевой инфляции 4%?

Ответить

Религиозный ящик

Прежний
0

Ну понятно, что есть страны с куда худшей ситуацией по кредитам, но все же это удручает. 

Наверное это зависит от целевой инфляции 4%?

Ну хз, по-моему они не хотят допустить рост до 6, что вполне себе реально, учитывая, что на многие товары цены за два месяца выросли на 15+% с начала года

Ответить

Alex Blake

Религио…
0

В Узбекистане 14%

Ответить

eepk yh

Непрост…
1

у всех новых кредитов.
у кредитов прямая зависимость от ключевой ставки, в отличие от всего остального.
может быт субсидируемые государством можно было не изменять, но почему бы и на них не заработать?

Ответить

Макс Романенко

Непрост…
1

Зависит от условий договора. Но сейчас обычно она не меняется после заключение договора, если не делаешь отказ от страховки. Людей пугает такой пункт в договоре с плавающей ставкой, поэтому банки подобное уже не практикуют

Ответить

solawind

Религиозный
0

Это значит что ЦБ хочет сократить траты населения. В конечном итоге. 

Ответить

Большой жёлтый робат

4

Геополитика, бессердечная ты сука 

Ответить

Иван Эртель

3

Сначала ставку снизили и давали льготную ипотеку, цена на недвижку (в том числе и вторичку) выросла после этого. Теперь можно и поднимать % снова.

Ответить

Дневной спрей

Иван
0

Опустится ли цена на недвижку? Или нас с обоих сторон поимели?

Ответить

Иван Эртель

Дневной
1

Опустится отрицательно.

Ответить

Религиозный ящик

1

Ура, мы достигли уровня Руанды. Спасибо Путину за это!

Ответить

Bkmz Иванов

Религиозный
0

Можем отдохнуть

Ответить

Религиозный ящик

Bkmz
2

На майские

Ответить

Bkmz Иванов

Религио…
0

Так мы по любому войдём в топ стран

Ответить

Stanley Lieman

2

Итого:

На низком проценте поднялась стоимость квартир.

А сейчас поднимут ключевую ставку и ипотека станет дороже.

Итого, и ипотека возвращается и ценник уже шакальный!

Ответить

Дмитрий Кедов

Stanley
1

поднялась стоимость квартир из-за ебучей льготной ипотеки

Ответить

Стратегический холод

0

Две новости уже дополняются

Ответить

Прошедший бинокль

Стратегический
4

Да помдожди ты под руку говорить

Ответить

Alex Jian

Прошедший
2

Так вот какой оригинал у этой картинки!!!

Ответить

Прошедший

Alex
0

О, вы из ядра

Ответить

Bkmz Иванов

0

@Sasha Shambilova  душа моя, скинь какую-нибудь фотку свою, пжлста.
Это неприлично в конце концов, мы должны знать кому мы ставим лайки

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

@симулякр человека  ты што нервный такой?

Ответить

Имя И Фамилия

0

Поднялся жаль

Ответить

Церковный Мика

0

кредиты кредиты кредитики

Ответить

Макс Романенко

0

Ждем пук Дерипаски

Ответить

Romario

0

Причиной назвали инфляцию и геополитика.
Я исправил. 

Ответить

Федя Прозоров

0

Зато льготная ипотека стала вроде доступнее

Ответить

Прежний турник

0

А че ОФЗ не дешевеют, я не понял. Уже в цене? 7,1% максимум щас

Ответить
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