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Новости
Sasha Shambilova

ФАС признала незаконным рекламный клип «Альфа-банка» с Моргенштерном Статьи редакции

Ролик оскорбляет женщин и призывает детей пользоваться финансовыми услугами, отмечает ведомство.

55 55 комментариев
3748 просмотров
Фрагмент «Клипа за 10 лямов» Кадр с ютуб-канала Моргенштерна

Федеральная антимонопольная служба сочла ролик рэпера и «Альфа-банка» нарушающим закон о рекламе. Об этом сообщили РБК и агентство «Москва» со ссылкой на заявление ведомства.

ФАС обнаружила в клипе непристойные образы, некорректные утверждения и оскорбительные фразы. Комиссия сочла нарушением появление рэпера в кадре «с бутылкой алкогольного напитка в руках» и совет несовершеннолетним попросить у родителей завести им карту «Альфа-банка».

По мнению ФАС, клип также унижает женщин, отождествляя их с предметом: в одной из сцен Моргенштерн проводит картой между грудей у «сотрудницы банка». Образы сотрудниц представлены «вызывающими и непристойными» и не соответствуют реальным образам банковских служащих.

Служба направила Моргенштерну и «Альфа-банку» предписания об устранении нарушения закона о рекламе. Ведомство также намерено возбудить административное дело в их отношении.

Проверка «Клипа за 10 лямов», опубликованного на ютубе в конце 2020 года, началась 20 февраля. Тогда в «Альфа-банке» заявили, что не считают клип рекламой, и намерены оспаривать решение в случае, если ФАС признает ролик нарушающим закон. «Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения. Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет», — отмечал в комментарии для ТАСС директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов.

#новости #право #музыка

55 55 комментариев
29
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55 комментариев
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Евгений Мартынов

33

Интересно, как маркетологам альфы вообще пришла в голову мысль вписаться в это  лютое говнище?

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Районный утюг

Евгений
72

Йоу тинейджеры мы филим  ваши вайбы ракамакафо 👊🤘🤙

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🐙

Районный
0

Когда шапку деда мороза снимешь?

Ответить

Районный утюг

🐙
10

Нет скиллов в фотошопе. Мне шапку одели, а снять забыли.

Ответить

Евгений Мартынов

Районный
3

Снял шапку, а там, ебать, КОРОНА!

Ответить

Твердый кран

🐙
3

Когда елку выбросит

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Банан баклажанович

Евгений
12

Судя по тому как это форсят, свои кровные они отрабатывают хорошо

Ответить

Leonid Celevra

Евгений
12

все процитировали новость

все написали какое говно 

 как маркетологам альфы вообще пришла в голову мысль вписаться в это

Ответить

Любовный хот-дог

Евгений
7

Которое охуенно сработало?

Ответить

Алексей Волосач

Любовный
1

если только на мелькание в СМИ, а какая там конверсия по картам? 

Ответить

Любовный хот-дог

Алексей
2

Маркетинг это не только прямая конвертация бюджета в заказы/заявки.

Ответить

Gennady Verzakov

Любовный
3

Получается, если бы они взяли Пистолетова (который заслуживает больше уважения чем моргенштерн) спеть и сплясать Русский Банкир, то они получили бы больше маркетинговой конверсии?

Ответить

Широкий Мурод

Евгений
4

Деньги не пахнут, свои заявки банк получил, причём по очень хорошей цене
Все остальное проблемы пиарщиков и смма которым придётся отдуваться

Ответить

Твердый кран

Евгений
3

они каке-то особенные маркетологи?

Ответить

Настя

Евгений
1

Ты же знаешь ответ: плохой пиар - тоже пиар.

Ответить

Убедительная Геосфера

Настя
0

Макс Доши тоже так думал, и кто его помнит, кроме меня?

Ответить

Настя

Убедите…
1

Сегодня день убедительных аргументов на все мои реплики, ок

Ответить

Весёлый Хамелеон

Евгений
1

Говнище не говнище, а 21кк просмотров есть

Ответить

Нижний интернет

Евгений
1

Чтобы о нем написали на ресурсах, где тусуется народ, который такое говно в принципе не смотрит и тем самым поднять осведомлённость о бренде за пределами окучиваемой ЦА.

Ответить

Миша Копейкин

Евгений
0

Вероятно, поспособствовал удачный кейс Тинькова

Ответить

Лысый пистолет

Евгений
0

они сами ещё большее говнище, чем морг

у последнего, кстати, вышел видеоблог сегодня о работе в альфа банке, такой кринж, что пиздец

и это при том, что пару дней назад его оттуда типо уволили, сейчас снова показательно уволят видимо

Ответить

Закомплексованная Душа

Евгений
0

К ним недавно пришел этот персонаж - Алексей Гиязов, это он движуху мутит, думаю выпиздят его скоро оттуда с такими идеями

Ответить

Petr

Евгений
0

Это гениальная мысль ты хотел сказать. Теперь все этот клип увидят и точно альфу закажут

Ответить

Евгений Мартынов

Petr
–3

Где связь? Видос Навэльного, вон, например, тоже дохуя миллионов увидело, а толку-то?

Ответить

Petr

Евгений
0

Навальный ничего явно не продает. А сдесь есть упакованный товар

Ответить

Твердый кран

13

СУКИ ЦЕНЗУРА НА МИТИНГ СЛАВЯНЕ

Ответить

некипишуй

10

"призывает детей"

ох уж эти призывальщики детей, они повсюду

Ответить

Bad Mother Fucker

8

непристойные образы, некорректные утверждения и оскорбительные фразы

прям даже посмотреть захотелось

Ответить

Депутат миллионов

8

Представляю, с каким лицом эксперты ФАС слушали сие произведение

Ответить

Научно-Технический дебаркадер

7

В армию блюстителей общественной нравственности вступила грёбанная антимонопольная служба. Ну чего-чего, а блюстителей у нас хоть жопой жри.

Ответить

Михаил

3

все верно, реклама не сам ролик , а бесконечное упоминание данного клоуна и его высеров для альфы в сми 

Ответить

Твердый кран

Михаил
6

не клоун, а успешный и извекстный молодой человек

Ответить

Любовный хот-дог

Твердый
5

Клоун развлекает и певцы ртом развлекают. Они коллеги

Ответить

Твердый кран

Любовный
1

не видел успешных клоунов

Ответить

Любовный хот-дог

Твердый
1

Ржу каждое выступление

Ответить

Твердый кран

Любовный
1

я хочу в АП работать

Ответить

Zakhar Zakharov

Любовный
0

у тебя и предприятие могут отжать. осторожнее.
не засиживайся в барах, могут и подкинуть чего-нибудь

Ответить

Любовный хот-дог

Zakhar
0

У меня ничего нет

Ответить

Zakhar

Любовный
0

а ребеночек? женушка? дом? квартира? работа? 
кажется, сейчас работы нет? остальное-то есть

Ответить

Банан баклажанович

4

ФАС опять прорекламировала какую то контору 

Ответить

стоишь? сядь

2

Морген гений конечно, по бизнес фм про него теперь каждые два часа рассказывают

Ответить

Vladic Samovar

стоишь?
3

А хуле он гений? Ебальцем посветил на радость зумерам. Тут пиарщики альфы красавчики. 

Ответить

Электрический спрей

3

Черный пиар тоже пиар

Ответить

Photuum

1

Спасите Русь-Матушку от этого басурмана

Ответить

Крепкий стоячок

0

Та он уже по офису их гуляет рекламит, вообще похуй им.

Ответить

Daniel Eye

0

Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет

Всмысле? А на 4 секунде этой "нерекламы" употребления нет? Или у этого директора по маркетингу и коммуникациям проблемы со зрением?

Ответить

Федя Прозоров

0

Интересно, это в музыкальной индустрии всё так плохо, что без денег от спонсоров ничего не снять?

Ответить

Vlad Azimov

0

Пиар ход который тонет на глазах

Ответить

ouxen

0

Уберите это свинное рыло из поста

Ответить

Yuri Polu

0

По каким критериям вообще должен работать алгоритм по мнению маркетологов.
Известная личность доносит до своей ЦА какой хороший продукт (пусть даже не банк).
Заставит ли нормального человека такой призыв воспользоваться продуктом? Ведь он понимает, что это реклама, кумиру просто дали бабла отрекламить банк/фейри/лейс и тд.
По мне так пох, кто рекоамирует, если мне нужна кола / карта / чипсы / тачка - я беру и покупаю.

Ответить

Pavel Chernev

Yuri
0

Ну наверн это работает, что даж в клипе говорит детишкам идти у родаков выпрашивать) им же важно для отчетов кол во новых карт, но чтоб были операции по ним. Да и была же вроде инфа, говорили, что норм выхлоп...

PS почему должно не работать, раз даже такое мутят)

Ответить

Большой жёлтый робат

0

... И аморальным

Ответить

Zzzzzzz

0

Цензура, чё

Ответить

Сергей Сергеич

0

Служба направила Моргенштерну и «Альфа-банку» предписания об устранении нарушения закона о рекламе.

Получается они сейчас переснимут клип, хайпанут еще раз и в итоге в ещё большем плюсе будут? Мм

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Рпош Ашршщ

–1

Нихуя себе сколько порванцов в комментах собралось

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