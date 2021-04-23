ФАС признала незаконным рекламный клип «Альфа-банка» с Моргенштерном Статьи редакции
Ролик оскорбляет женщин и призывает детей пользоваться финансовыми услугами, отмечает ведомство.
Федеральная антимонопольная служба сочла ролик рэпера и «Альфа-банка» нарушающим закон о рекламе. Об этом сообщили РБК и агентство «Москва» со ссылкой на заявление ведомства.
ФАС обнаружила в клипе непристойные образы, некорректные утверждения и оскорбительные фразы. Комиссия сочла нарушением появление рэпера в кадре «с бутылкой алкогольного напитка в руках» и совет несовершеннолетним попросить у родителей завести им карту «Альфа-банка».
По мнению ФАС, клип также унижает женщин, отождествляя их с предметом: в одной из сцен Моргенштерн проводит картой между грудей у «сотрудницы банка». Образы сотрудниц представлены «вызывающими и непристойными» и не соответствуют реальным образам банковских служащих.
Служба направила Моргенштерну и «Альфа-банку» предписания об устранении нарушения закона о рекламе. Ведомство также намерено возбудить административное дело в их отношении.
Проверка «Клипа за 10 лямов», опубликованного на ютубе в конце 2020 года, началась 20 февраля. Тогда в «Альфа-банке» заявили, что не считают клип рекламой, и намерены оспаривать решение в случае, если ФАС признает ролик нарушающим закон. «Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения. Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет», — отмечал в комментарии для ТАСС директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов.
Интересно, как маркетологам альфы вообще пришла в голову мысль вписаться в это лютое говнище?
Районный утюг
Йоу тинейджеры мы филим ваши вайбы ракамакафо 👊🤘🤙
Судя по тому как это форсят, свои кровные они отрабатывают хорошо
все процитировали новость
все написали какое говно
как маркетологам альфы вообще пришла в голову мысль вписаться в это
Любовный хот-дог
Которое охуенно сработало?
если только на мелькание в СМИ, а какая там конверсия по картам?
Любовный хот-дог
Маркетинг это не только прямая конвертация бюджета в заказы/заявки.
Получается, если бы они взяли Пистолетова (который заслуживает больше уважения чем моргенштерн) спеть и сплясать Русский Банкир, то они получили бы больше маркетинговой конверсии?
Широкий Мурод
Деньги не пахнут, свои заявки банк получил, причём по очень хорошей цене
Все остальное проблемы пиарщиков и смма которым придётся отдуваться
Макс Доши тоже так думал, и кто его помнит, кроме меня?
Чтобы о нем написали на ресурсах, где тусуется народ, который такое говно в принципе не смотрит и тем самым поднять осведомлённость о бренде за пределами окучиваемой ЦА.
Лысый пистолет
они сами ещё большее говнище, чем морг
у последнего, кстати, вышел видеоблог сегодня о работе в альфа банке, такой кринж, что пиздец
и это при том, что пару дней назад его оттуда типо уволили, сейчас снова показательно уволят видимо
К ним недавно пришел этот персонаж - Алексей Гиязов, это он движуху мутит, думаю выпиздят его скоро оттуда с такими идеями
Где связь? Видос Навэльного, вон, например, тоже дохуя миллионов увидело, а толку-то?
непристойные образы, некорректные утверждения и оскорбительные фразы
прям даже посмотреть захотелось
все верно, реклама не сам ролик , а бесконечное упоминание данного клоуна и его высеров для альфы в сми
Твердый кран
не клоун, а успешный и извекстный молодой человек
Клоун развлекает и певцы ртом развлекают. Они коллеги
не видел успешных клоунов
Ржу каждое выступление
у тебя и предприятие могут отжать. осторожнее.
не засиживайся в барах, могут и подкинуть чего-нибудь
Морген гений конечно, по бизнес фм про него теперь каждые два часа рассказывают
А хуле он гений? Ебальцем посветил на радость зумерам. Тут пиарщики альфы красавчики.
Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет
Всмысле? А на 4 секунде этой "нерекламы" употребления нет? Или у этого директора по маркетингу и коммуникациям проблемы со зрением?
Интересно, это в музыкальной индустрии всё так плохо, что без денег от спонсоров ничего не снять?
По каким критериям вообще должен работать алгоритм по мнению маркетологов.
Известная личность доносит до своей ЦА какой хороший продукт (пусть даже не банк).
Заставит ли нормального человека такой призыв воспользоваться продуктом? Ведь он понимает, что это реклама, кумиру просто дали бабла отрекламить банк/фейри/лейс и тд.
По мне так пох, кто рекоамирует, если мне нужна кола / карта / чипсы / тачка - я беру и покупаю.
Ну наверн это работает, что даж в клипе говорит детишкам идти у родаков выпрашивать) им же важно для отчетов кол во новых карт, но чтоб были операции по ним. Да и была же вроде инфа, говорили, что норм выхлоп...
PS почему должно не работать, раз даже такое мутят)
Служба направила Моргенштерну и «Альфа-банку» предписания об устранении нарушения закона о рекламе.
Получается они сейчас переснимут клип, хайпанут еще раз и в итоге в ещё большем плюсе будут? Мм