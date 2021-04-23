Всё это время женщина находилась в розыске.

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Кадр из «Сабрины — маленькой ведьмы»

Кэрон Макбрайд рассказала, что узнала об обвинениях, когда после замужества решила изменить имя в документах. Об этом сообщает телеканал Fox25. По её словам, в учреждении, куда она обратилась, ей сказали, что у неё есть проблемы в Оклахоме, и дали номер, по которому можно навести справки.

Это оказался телефон прокуратуры округа Кливленд. Там Макбрайд рассказали о выдвинутых против неё обвинениях в присвоении арендованной собственности — видеокассеты с «Сабриной — маленькой ведьмой». Согласно документам, их выдвинули в марте 2000 года.

Женщина рассказала журналистам, что не помнит, что когда-либо брала эту кассету в прокате. «Я жила с молодым человеком, это было больше 20 лет назад. У него было двое детей, дочери, которым было 8, 10-11 лет. Думаю, он взял её и не вернул. Я никогда не смотрела это шоу, оно вообще не в моём вкусе», — заявила Макбрайд.

Кассету арендовали в «Movie Place» в Нормане, этот прокат не работает с 2008 года. Юрист Эд Блау пояснил, что, хотя технически в деле нет потерпевших из-за закрытия бизнеса, округ Кливленд все ещё может возбудить уголовное дело, так как против Макбрайд выдвинули обвинения и выдали на неё ордер. Но в итоге офис окружного прокурора решил прекратить дело женщины.