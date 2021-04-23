Американку обвинили в присвоении арендованной больше 20 лет назад VHS-кассеты с «Сабриной — маленькой ведьмой» Статьи редакции
Всё это время женщина находилась в розыске.
Кэрон Макбрайд рассказала, что узнала об обвинениях, когда после замужества решила изменить имя в документах. Об этом сообщает телеканал Fox25. По её словам, в учреждении, куда она обратилась, ей сказали, что у неё есть проблемы в Оклахоме, и дали номер, по которому можно навести справки.
Это оказался телефон прокуратуры округа Кливленд. Там Макбрайд рассказали о выдвинутых против неё обвинениях в присвоении арендованной собственности — видеокассеты с «Сабриной — маленькой ведьмой». Согласно документам, их выдвинули в марте 2000 года.
Женщина рассказала журналистам, что не помнит, что когда-либо брала эту кассету в прокате. «Я жила с молодым человеком, это было больше 20 лет назад. У него было двое детей, дочери, которым было 8, 10-11 лет. Думаю, он взял её и не вернул. Я никогда не смотрела это шоу, оно вообще не в моём вкусе», — заявила Макбрайд.
Кассету арендовали в «Movie Place» в Нормане, этот прокат не работает с 2008 года. Юрист Эд Блау пояснил, что, хотя технически в деле нет потерпевших из-за закрытия бизнеса, округ Кливленд все ещё может возбудить уголовное дело, так как против Макбрайд выдвинули обвинения и выдали на неё ордер. Но в итоге офис окружного прокурора решил прекратить дело женщины.
Ситком «Сабрина — маленькая ведьма» с Мелиссой Джоан Харт в главной роли выходил на американском телевидении с 1996 по 2003 год. В 1995 году сняли одноимённый полнометражный фильм.
Но в итоге офис окружного прокурора решил прекратить женщины
Сексисты
Ну давай блять пример розыска из-за кассеты
Эффективный якорь
Слушай, друг, я в вацап читал, что коллегу шурина брата свата одного чела избили и заставили глотать дубинку за то, что он взял конфетки на рецепшене, ты мне это не рассказывай давай
Щас смотрю 5 сезон, кстати
Напиздела, 6
Это который самый беспонтовый?
Еще не начала… не знаю.. смотрела тыщу лет назад это все..
Там ближе к концу Сабрина в колледж что ли пошла, не помню. Помню, что декорации школы резко сменились и уже не так было прикольно