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Новости
Ольга Щербинина

Американку обвинили в присвоении арендованной больше 20 лет назад VHS-кассеты с «Сабриной — маленькой ведьмой» Статьи редакции

Всё это время женщина находилась в розыске.

23 23 комментария
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Кадр из «Сабрины — маленькой ведьмы»

Кэрон Макбрайд рассказала, что узнала об обвинениях, когда после замужества решила изменить имя в документах. Об этом сообщает телеканал Fox25. По её словам, в учреждении, куда она обратилась, ей сказали, что у неё есть проблемы в Оклахоме, и дали номер, по которому можно навести справки.

Это оказался телефон прокуратуры округа Кливленд. Там Макбрайд рассказали о выдвинутых против неё обвинениях в присвоении арендованной собственности — видеокассеты с «Сабриной — маленькой ведьмой». Согласно документам, их выдвинули в марте 2000 года.

Женщина рассказала журналистам, что не помнит, что когда-либо брала эту кассету в прокате. «Я жила с молодым человеком, это было больше 20 лет назад. У него было двое детей, дочери, которым было 8, 10-11 лет. Думаю, он взял её и не вернул. Я никогда не смотрела это шоу, оно вообще не в моём вкусе», — заявила Макбрайд.

Кассету арендовали в «Movie Place» в Нормане, этот прокат не работает с 2008 года. Юрист Эд Блау пояснил, что, хотя технически в деле нет потерпевших из-за закрытия бизнеса, округ Кливленд все ещё может возбудить уголовное дело, так как против Макбрайд выдвинули обвинения и выдали на неё ордер. Но в итоге офис окружного прокурора решил прекратить дело женщины.

Ситком «Сабрина — маленькая ведьма» с Мелиссой Джоан Харт в главной роли выходил на американском телевидении с 1996 по 2003 год. В 1995 году сняли одноимённый полнометражный фильм.

#новости #сша

23 23 комментария
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Большой жёлтый робат

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Alex V

Большой
13
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Al

Большой
1

Ебать вотермарка на пол экрана 

Ответить

Деревянный томагавк_два

11
Ответить

Max Diviani

10

 Но в итоге офис окружного прокурора решил прекратить женщины

Сексисты

Ответить

Suq Madiq

Max
1

"Я сейчас буду прекращать все женщины!"

Ответить

Офицерский паркур

3

Уронили сосиску!

Ответить

Александр Борродач

2
Ответить

Andre Macareno

1

Наказанием будет сто лет в шкуре кота?

Ответить

Эффективный якорь

0

Да уж, такое только в Рашке возможно. Будут убивать - они не приедут, а как кассету забыл вернуть - сразу в розыск

Ответить

Zzzzzzz

Эффективный
0

Ну давай блять пример розыска из-за кассеты

Ответить

Эффективный якорь

Zzzzzzz
0

Слушай, друг, я в вацап читал, что коллегу шурина брата свата одного чела избили и заставили глотать дубинку за то, что он взял конфетки на рецепшене, ты мне это не рассказывай давай

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

0

Щас смотрю 5 сезон, кстати

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Даша,
0

Напиздела, 6

Ответить

Федя Прозоров

Даша,
0

Это который самый беспонтовый?

Ответить

Даша, кажется

Федя
0

Еще не начала… не знаю.. смотрела тыщу лет назад это все..

Ответить

Федя Прозоров

Даша,
0

Там ближе к концу Сабрина в колледж что ли пошла, не помню. Помню, что декорации школы резко сменились и уже не так было прикольно

Ответить

Даша, кажется

Федя
0

ну вот она как раз в 5 уже пошла туда, да

Ответить

alexferman

0

Ну хоть не пристрелили при задержании

Ответить

Photuum

0

А что, срока давности по таким преступлениям нет?

Ответить

Андрей Николаев

0

Интересно у них система оперативно-розыскных мероприятий работает...

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Paavo Ulmanis

0

Когда в деревне совсем нет новостей, их изобретают.

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некипишуй

0

Есть смысл читать дальше заголовка или из него и так все понятно?

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