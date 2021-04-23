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Sasha Shambilova

Путин ограничил возможность дипмиссии «недружественных государств» нанимать сотрудников из России Статьи редакции

Президент подписал указ на фоне высылки больше 40 российских дипломатов из различных государств.

Ограничение распространяется на дипломатические представительства, консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений иностранных государство, которые попадут в список «недружественных». Об этом говорится на сайте Кремля.

В документе сказано, что ограничение не касается граждан «недружественных государств», прибывших в Россию в качестве сотрудников дипмиссий.

В указе не приведён список «недружественных государств» и число людей, которых они смогут нанять. Это определит правительство РФ.

С конца марта восемь стран Европы и США выслали более 40 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата не менее 20 представителей дипмиссий.

Больше 40 человек: страны Запада массово…
От скандалов в Болгарии и Италии до конфликта с Чехией.
tjournal.ru

#новости #политика #кремль

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Страстной рубин

40

Не проще сделать список "дружественных государств"? Будет в 200 раз короче.

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Marselin

Страстной
6

А кто у России дружественные страны? Сирия, КНДР... ?

Ответить

Андрей Ионов

Marselin
8

Венесуэла 

Ответить

Кирилл Рыбалов

Андрей
4

Лукашенко ,кроме самих белорусов)

Ответить

Иван Иванович

Кирилл
–1

Белорусы не дружественны по отношению к России?

Ответить

Pavel Chernev

Иван
2

Скорее к Путину, за помощь оружием/специалистами/деньгами.

Ответить

Андрей Иванов

Marselin
1

Мьянма

Ответить

Fon Lox

Marselin
0

Хочешь стать дружественным в кружке любителей Большого члена Федерального Округа Колумбия? Там нужно в нагнутом состоянии жить. Любишь так?

Ответить

Георгий Юдин

Fon
–1

Это приглашения в твой круг друзей-извращенцев? Веселые развлечения в регионах.
Позови лучше Кадырова, в бутылочку поиграете.

Ответить

Fon Lox

Георгий
0

Значит любишь, столичный ты наш! Ты мало что понял, но главное уловил. Язык доучи - развлечения не бывают "грустными"!

Ответить

Георгий Юдин

Fon
0

Пиздабол с тремя классами сельской школы, который не может двух слов по-русски связать, кого-то чему-то будет учить)). Но ник тебе подходит - "Лох"

Ответить

Fon Lox

Георгий
0

Ты еще и учебник английского скурил?! Не рефлексируй так активно, мне пох!

Ответить

Георгий

Fon
0

 Ну так и съеби нахуй, если пох

Ответить

Пётр Дерябин

Страстной
0

Охуеют все развивающиеся страны мира перечислять

Ответить

Андрей Иванов

9

Да давай, дед, не томи уже, закрывай границы. К этому же всё идёт, не?

Ответить

Слава Инженеров

Андрей
2

нашел кого на слабо брать

Ответить

Андрей Иванов

Слава
–1

А я попробую.

Ответить

Fon Lox

Андрей
–1

Помнишь: "Мне в Париж по делу срочно - у нас не очень получается..." Тебе границы критично держать открытыми? Понты, понты, как много в этом слове!

Ответить

Георгий Юдин

Fon
0

Прекращай нюхать кошачью мочу

Ответить

Fon Lox

Георгий
0

Тебе боишься не хватит, анималист-первопроходец?

Ответить

Андрей Иванов

Fon
0

Да, критично.

Ответить

Владимир Горячев

2

Как тут не вспомнить маэстро Подливицкого

Ответить

Dmitry Teplyakov

Владимир
8

Испанский стыд

Ответить

Сумасшедший франт

Владимир
0

отозвать удалось только свой анус

а мидлы хотя бы с B2 в английском уже легко заходят в 3-4к баксов удаленки

Ответить

Rodion Kutsaev

Владимир
0

В итоге отозвал наоборот

Ответить

Антон Пострунин

Владимир
0

Представляю как все русские программисты по зову слетаются в mothership. 

Ответить

Madegghead

2

список «недружественных государств»

Ответить

Rodion Kutsaev

Madegghead
10

Все кроме Северной Корее, Венесуэлы и Сирии.

Ответить

Федя Прозоров

Madegghead
5

Все 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Федя
0

Кроме тех, которые весь остальной мир считает таковыми

Ответить

Крепкий стоячок

Madegghead
0

Россиянам заебись, так и думают блять.

Ответить

Крепкий стоячок

Крепкий
0

и ведь реально им нахуй не упала дружба с другими странами (нормальными).

Ответить

Fon Lox

Крепкий
1

Нормальными? Перечисли. Это те, что с приспущенными штанами живут в сторону Большого Шефа?

Ответить

Георгий Юдин

Fon
0

Тебе как любителю нюхать жопы, виднее))

Ответить

Sam Lowry

Георгий
0

Лингвоанализ говорит, что этот коммент выражает согласие. 

Ответить

Крепкий стоячок

5

Пошла совковая риторика. 

Ответить

Федя Прозоров

Крепкий
2

А стоило лишь стать дружественной страной

Ответить

Твердый кран

4

бля а так хотелось дворником в посольстве Украины в Москве поработать

Ответить

AttentiveMilk

Твердый
4

Там платят гривнами

Ответить

Федя Прозоров

AttentiveMilk
1

а сало дают?

Ответить

AttentiveMilk

Федя
6

На руководящих должностях

Ответить

Федя Прозоров

Attenti…
0

Жаль. Сала захотелось

Ответить

🐙

AttentiveMilk
1

Гривна дороже рубля

Ответить

AttentiveMilk

🐙
2

Это преимущество

Ответить

🐙

Attenti…
2

Почему автозамена заменила "гривна" на "команда"?????

Ответить

AttentiveMilk

🐙
2

Потому что это валюта из Симс

Ответить

🐙

🐙
–1

@вот именно привет

Ответить

AttentiveMilk

Твердый
3

Долго у тебя ещё будет член на аватарке?

Ответить

Универсальный Илья

AttentiveMilk
1

Слыш, это офигенное аниме

Ответить

Dmitry Teplyakov

Универс…
1

Что за аниме ещё?

Ответить

Универсальный

Dmitry
1

Into the Abyss

Ответить

Dmitry Teplyakov

Универс…
1

На выхах гляну)

Ответить

Andre Macareno

4

Да давайте уже айтишникам запретим релоцироваться, чоужтам

Ответить

Madegghead

Andre
1

У них кстати тогда сразу ЗП упадут(если еще и оутсорсинг прикрыть), будут как все россияне..

Ответить

Dmitry Teplyakov

Andre
0

"Айтишность" будет определяться по образованию?

Ответить

Andre Macareno

Dmitry
0

зарабатываешь больше 20к = айтишник

Ответить

Dmitry Teplyakov

Andre
1

Представляю, 20к белая зарплата помидора — дата саентиста

Ответить

Kir Kirsky

2

Ох не понравится это чинушам и прочим нуворишам которым будет не оформится. Дед уже себе в ноги начинает стрелять

Ответить

Rodion Kutsaev

Kir
4

Для них это работать не будет.

Ответить

Северный магнит

Kir
2

Им то чо, у них давно доп гражданство, бизнес и имущество по всему миру раскиданы, им глубоко срать как тут люди будут ебаться теперь ради визы.

Вон в сша говорят по полгода собес ждать надо

Ответить

Bkmz Иванов

3
Ответить

thetrickster

Bkmz
0

К сожалению нет.

Ответить

Suq Madiq

1

В документе сказано, 

В документе сказано - "опустить ёбаный железный занавес и пендосов".

Ответить

Black Lodge

1

Правильно, терпеть вечно нельзя, пора отвечать.

Ответить

🐙

0

Если честно, звучит хреново 

Ответить

Каменный кот

🐙
2

Что из того, что говорит пыня, звучит не херово?

Ответить

Джон Кроули

0

Дед который не дружит со своей головой решает кто дружесственнен, а кто нет.

Ответить

Fon Lox

Джон
0

Читай Конституцию - это его обязанность! А вот кто дружит ... посмотрим ещё.

Ответить

Георгий Юдин

–2

Путин будет указывать другим странам кого нанимать 🤦‍♂️

Мария Захарова в ответ посоветовала балтийским дипломатам «начать прикидывать», кому из них придётся паковать вещи.

Ответить

Воздушный якорь

Георгий
1

Тебе не стыдно быть долбаемом который выкладывает неудачный стоп кадры ?

Ответить

Георгий Юдин

Воздушный
–1

У этой алкашни есть удачные стоп кадры?

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Так-то больше 100

Ответить

Fon Lox

Marhal_New
0

Обратку посмотри и все поймешь!

Ответить

Photuum

–1

А белорусов нанимать можно? Если что, я готов

Ответить

Fon Lox

Photuum
0

Можно!

Ответить
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