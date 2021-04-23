Путин ограничил возможность дипмиссии «недружественных государств» нанимать сотрудников из России Статьи редакции
Президент подписал указ на фоне высылки больше 40 российских дипломатов из различных государств.
Ограничение распространяется на дипломатические представительства, консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений иностранных государство, которые попадут в список «недружественных». Об этом говорится на сайте Кремля.
В документе сказано, что ограничение не касается граждан «недружественных государств», прибывших в Россию в качестве сотрудников дипмиссий.
В указе не приведён список «недружественных государств» и число людей, которых они смогут нанять. Это определит правительство РФ.
С конца марта восемь стран Европы и США выслали более 40 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата не менее 20 представителей дипмиссий.
Венесуэла
Лукашенко ,кроме самих белорусов)
Белорусы не дружественны по отношению к России?
Это приглашения в твой круг друзей-извращенцев? Веселые развлечения в регионах.
Позови лучше Кадырова, в бутылочку поиграете.
Пиздабол с тремя классами сельской школы, который не может двух слов по-русски связать, кого-то чему-то будет учить)). Но ник тебе подходит - "Лох"
Да давай, дед, не томи уже, закрывай границы. К этому же всё идёт, не?
нашел кого на слабо брать
Прекращай нюхать кошачью мочу
Как тут не вспомнить маэстро Подливицкого
Сумасшедший франт
отозвать удалось только свой анус
а мидлы хотя бы с B2 в английском уже легко заходят в 3-4к баксов удаленки
Представляю как все русские программисты по зову слетаются в mothership.
список «недружественных государств»
Все
Россиянам заебись, так и думают блять.
и ведь реально им нахуй не упала дружба с другими странами (нормальными).
Пошла совковая риторика.
Там платят гривнами
а сало дают?
На руководящих должностях
Гривна дороже рубля
Это преимущество
Долго у тебя ещё будет член на аватарке?
Универсальный Илья
Слыш, это офигенное аниме
Что за аниме ещё?
Да давайте уже айтишникам запретим релоцироваться, чоужтам
У них кстати тогда сразу ЗП упадут(если еще и оутсорсинг прикрыть), будут как все россияне..
"Айтишность" будет определяться по образованию?
зарабатываешь больше 20к = айтишник
Ох не понравится это чинушам и прочим нуворишам которым будет не оформится. Дед уже себе в ноги начинает стрелять
Северный магнит
Им то чо, у них давно доп гражданство, бизнес и имущество по всему миру раскиданы, им глубоко срать как тут люди будут ебаться теперь ради визы.
Вон в сша говорят по полгода собес ждать надо
В документе сказано,
В документе сказано - "опустить ёбаный железный занавес и пендосов".
Если честно, звучит хреново
Дед который не дружит со своей головой решает кто дружесственнен, а кто нет.
Путин будет указывать другим странам кого нанимать 🤦♂️
Мария Захарова в ответ посоветовала балтийским дипломатам «начать прикидывать», кому из них придётся паковать вещи.
Воздушный якорь
Тебе не стыдно быть долбаемом который выкладывает неудачный стоп кадры ?
Так-то больше 100