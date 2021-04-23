Президент подписал указ на фоне высылки больше 40 российских дипломатов из различных государств.

Ограничение распространяется на дипломатические представительства, консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений иностранных государство, которые попадут в список «недружественных». Об этом говорится на сайте Кремля.

В документе сказано, что ограничение не касается граждан «недружественных государств», прибывших в Россию в качестве сотрудников дипмиссий.

В указе не приведён список «недружественных государств» и число людей, которых они смогут нанять. Это определит правительство РФ.

С конца марта восемь стран Европы и США выслали более 40 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата не менее 20 представителей дипмиссий.