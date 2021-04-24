У тех, кто оформил отпуск, могут возникнуть конфликты с работодателями, считают эксперты.

Уйти в отпуск с 4 по 7 мая запланировали 23% россиян, сообщает РБК со ссылкой на опрос «Работы.ру». Эти дни считаются рабочими по утвержденному правительством рабочему календарю на 2021 год.

Однако 23 апреля Владимир Путин объявил о том, что дни между майскими праздниками 1-3 мая и 8-10 мая включительно будут нерабочими. Таким образом, россияне получили длинные выходные — 10 дней подряд.

В опросе «Работы.ру» поучаствовали пять тысяч респондентов. 35% опрошенных хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну. Ещё 37% россиян проведут «майский отпуск» дома.

«И работодатели, и работники могут столкнуться с непониманием, как поступить в данной ситуации. Мы рекомендуем сторонам прийти к соглашению путем переноса отпуска на другие даты», — считает представительница сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.