Почти четверть россиян взяли отпуск на «майские», которые Путин объявил выходными Статьи редакции
У тех, кто оформил отпуск, могут возникнуть конфликты с работодателями, считают эксперты.
Уйти в отпуск с 4 по 7 мая запланировали 23% россиян, сообщает РБК со ссылкой на опрос «Работы.ру». Эти дни считаются рабочими по утвержденному правительством рабочему календарю на 2021 год.
Однако 23 апреля Владимир Путин объявил о том, что дни между майскими праздниками 1-3 мая и 8-10 мая включительно будут нерабочими. Таким образом, россияне получили длинные выходные — 10 дней подряд.
В опросе «Работы.ру» поучаствовали пять тысяч респондентов. 35% опрошенных хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну. Ещё 37% россиян проведут «майский отпуск» дома.
«И работодатели, и работники могут столкнуться с непониманием, как поступить в данной ситуации. Мы рекомендуем сторонам прийти к соглашению путем переноса отпуска на другие даты», — считает представительница сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
Цветной кот
Волюнтаризм
В политике и общественной жизни: командный метод, принятие произвольных решений вопреки объективным условиям и обстоятельствам.
Тж познавательный
- Позовите Дашу.
- Она на даче.
- Как, у вас есть дача?
- Она на даче показаний в Следственном комитете.
*на даче следственного комитета
Бля, там же снова эта формулировка "нерабочие дни", не выходные, не праздничные, а нерабочие, определения которых в тк нет, на сколько я помню. Работодатели, как вы это все видете в плане тяжб с работниками?
если работодатель не хочет, то он не делает выходной день, это ж не обязаловка только для гос предприятий. Я вот не буду вообще никаких выходных делать, даже 9 мая, собственно все мои напарники будут РАБотать
Лол, 9 мая работать? С трудовой инспекцией не встречался что ли?
Гуманитарный
Ты так говоришь как будто в выходные и праздничные дни никто не работает.
Магазины закрыты? открыты.
Люди на сменном и скользящем графике работаю вне зависимости от того 9 мая сегодня или 1 января.
Плюс с письменного согласия сотрулника на 5 дневке ты можешь вывести его в обмен на ништяки
Ты серьезно что ли? Типа в праздники все встаёт? Транспорт, банки, магазины и т.д.
Люди работали, работают и будут работать в любые праздники
У меня друган на химзаводе работал. Непрерывное производство все дела. Сменный график. Так вот за работу в праздники двойной тариф +какие еще доп выалаты за дежурство от работодателя были.
Плюс все коллеги семейные с детьми и им впадлу работать и они ему башляли за то чтобы он с ними поменялся и отработал в праздники.
А в эти дни само собой никакой работы, тупо приходил спал, читал, занимался своими делами и на карман падало норм сумма по итогу.
Гуманитарный
Помню звонит мне и говорит "А знаешь че я сейчас делаю? СРУ. И МНЕ ЗА ЭТО ПЛАТЯТ"
Да, знаю тоже таких людей. Они и сами рады поработать в праздник за двойной счетчик
Офицерский
Вот сбер у меня в праздники не работает
Не говорю что не работают, смотря где и на каких условиях. Я просто из коммента решил, что он работодатель и решил запрячь работников в праздничный
С 4 по 7 - это не праздничные и даже не выходные дни. Это «нерабочие», мать его за ногу. И работодатель вправе сам решать будут они рабочими в его компании или нет
Речь про 9 мая была
Генеральны
Ну 9 праздник, и если есть то производственная необходимость, то работа в этот день оплачивается по двойной ставке. Многие специально просят поставить их смену на праздники
Повезло тебе иметь редкостных рабов в подчинении, завидую
как это относится к делу? Просто все ноют, но работать все будет, если захотят.
план же был снизить заболеваемость
А разве был план?
Планы изменились, а может и не менялись, надо умаслить электорат перед думскими выборами и не потратить не копейки своих денег
Зачем брать отпуск на майские праздники? Это какой-то старнный способ отдохнуть - какие-то свои проблемы не решить, так как ничего не работает, отдохнуть от суеты не получится, так как суета повсюду, общественные места забиты семьями и никуда не по пройти нормально. Почему нельзя подождать две недели и взять отпуск в конце мая?
Какая разница то им на все это? Они сидят в своих железных клетках из профлистов на дачах каждый сам в своей ячейке
Студенты берут отпуск на майские?
Нет, я ненавижу дачи
Гуманитарный
В детсвте заставляли ебашить?
Нет в детстве я ебашил в деревне. Мне не нравится концепция русской дачи. Огороды эти постоянные, стройки вечные, лишь единицы могут успокоиться и отдыхать там, а не хуярить бессмысленно, а потом ныть как тяжело, устали, ничего не растет и прочее. У моих родственников так примерно
И поверь, таких как ты много. И у всех них появилось одновременно свободное время. У студентов/старшеклассников появилось время сходить в кино, у семей где супругам 28-35 появилось время погулять в парках со своими детьми и сходить куда-то покушать. А чем займешься ты, наверно тоже хочешь куда-то сходить? Сходишь, а там куча народа и отпуск твой уже не такой приятный. Так может не стоит брать отпуск когда отдыхают все, а подождать неделю и сходить во второй половине мая?
Я сыч, мне похуй. Могу и дома посидеть, я люблю свою квартирку, могу и в лесу на велике покатать. В центры суюсь в основном либо по ночам, либо по будням.
На майских планирую поработать, а по ночам вечерам если потеплеет выбираться на улицу. Но да ты прав, людей будет много, но многие любят же такие движняки и толпы, поэтому пусть берут отпуска. Еще меньше будет народу в непраздничные дни
Гуманитарный паук например
общественные места забиты семьями
Которые взяли отпуска на майские.
А теперь возвращайся обратно в реальность, где люди делают себе 10 дней выходных подряд для шашлычка под коньячок
Я, как работник, рад тому, что могу сьебать на 10 дней на дачу.
Я, как руководитель подразделения, у которого в подчинении 30 человек и хуева туча проектов в работе с дедлайнами в середине мая, немного не понимаю, как я буду ускорять на следующей неделе рабочий процесс. Потому что я планировал довольно большой кусок работы на эти 4 рабочих дня между праздниками. А теперь хуй. Максимум 3-4 человека смогу уговорить за отгулы выйти, у кого нет семьи или дачи, а остальные уже наверняка тоннами рассаду закупают и антикомарины, блять:)
Недавний ящик
Будешь фуры с дачниками ремонтировать?
Гуманитарный паук например
За праздники надо принять в эксплуатацию комплекс цехов 16 000м2 с оборудованием, сотрудниками и складами. Сделать инвентаризации, описи хуеписи. Организовать рабочие места в соответствии с нашими стандартами и всякое такое. Перевести часть оборудования с других цехов пусконаладка вся хурма.
Пиздец полный короче.
Зато не скучно)
Гуманитарный
Зато после этого станем крупнейшим в РФ автосервисом епте ))
А такие масштабы не влекут за собой повышенное внимание властей и криминала?
властей в лице назорных органов
да
криминала
2021 год на дворе.
Генеральны
2021 год
Ваще не аргумент.
Да сколько можно работать
Ранее брал отпуск в мае со смещением илии отработкой в праздники. Потому что дороги забиты, аэропорты забиты, даже бытовые дела не поделаешь — все магазы забиты торопыжками всякими.
Предлагаю отменить работу к ебеням, жить на нефтяные деньги как шейхи