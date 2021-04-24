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Даша Лейзаренко

Почти четверть россиян взяли отпуск на «майские», которые Путин объявил выходными Статьи редакции

У тех, кто оформил отпуск, могут возникнуть конфликты с работодателями, считают эксперты.

Уйти в отпуск с 4 по 7 мая запланировали 23% россиян, сообщает РБК со ссылкой на опрос «Работы.ру». Эти дни считаются рабочими по утвержденному правительством рабочему календарю на 2021 год.

Однако 23 апреля Владимир Путин объявил о том, что дни между майскими праздниками 1-3 мая и 8-10 мая включительно будут нерабочими. Таким образом, россияне получили длинные выходные — 10 дней подряд.

В опросе «Работы.ру» поучаствовали пять тысяч респондентов. 35% опрошенных хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну. Ещё 37% россиян проведут «майский отпуск» дома.

«И работодатели, и работники могут столкнуться с непониманием, как поступить в данной ситуации. Мы рекомендуем сторонам прийти к соглашению путем переноса отпуска на другие даты», — считает представительница сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

#новости #длинныемайские

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Сомнительный велосипед

51

Вован опять своим волюнтаризмом поднасрал гражданам РФ.

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Цветной кот

Сомнительный
54

Волюнтаризм
В политике и общественной жизни: командный метод, принятие произвольных решений вопреки объективным условиям и обстоятельствам.

Тж познавательный

Ответить

Дмитрий Смондарев

Цветной
8

Так-то я деграднуть пришел, конечно, ну спасибо, милчеловек

Ответить

Романелло Кивогенс

Цветной
0
Ответить

Саша

Сомнительный
0

так-то мне не поднасрал , а очень кстати.

Ответить

Гуманитарный паук например

56

Понятно куда на майские отправится Человек Человек

Ответить

Даша Лейзаренко

Гуманитарный
17

да епт 

Ответить

Ivan Boldyrev

Гуманитарный
8

- Позовите Дашу.
- Она на даче. 
- Как, у вас есть дача? 
- Она на даче показаний в Следственном комитете. 

Ответить

Vyacheslav Gorin

Ivan
2

*на даче следственного комитета

Ответить

Цветной кот

Vyaches…
1

На даче с Следственным Комитетом

Ответить

Ростислав Алабужев

24

Бля, там же снова эта формулировка "нерабочие дни", не выходные, не праздничные, а нерабочие, определения которых в тк нет, на сколько я помню. Работодатели, как вы это все видете в плане тяжб с работниками?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Ростислав
2

если работодатель не хочет, то он не делает выходной день, это ж не обязаловка только для гос предприятий. Я вот не буду вообще никаких выходных делать, даже 9 мая, собственно все мои напарники будут РАБотать

Ответить

Николай Иванов

Дмитрий
–12

Лол, 9 мая работать? С трудовой инспекцией не встречался что ли?

Ответить

Гуманитарный

Николай
25

Ты так говоришь как будто в выходные и праздничные дни никто не работает.
Магазины закрыты? открыты.
Люди на сменном и скользящем графике работаю вне зависимости от того 9 мая сегодня или 1 января.
Плюс с письменного согласия сотрулника на 5 дневке ты можешь вывести его в обмен на ништяки

Ответить

Генеральный

Николай
16

Ты серьезно что ли? Типа в праздники все встаёт? Транспорт, банки, магазины и т.д.
Люди работали, работают и будут работать в любые праздники

Ответить

Гуманитарный

Генерал…
3

У меня друган на химзаводе работал. Непрерывное производство все дела. Сменный график. Так вот за работу в праздники двойной тариф +какие еще доп выалаты за дежурство от работодателя были. 
Плюс все коллеги семейные с детьми и им впадлу работать и они ему башляли за то чтобы он с ними поменялся и отработал в праздники.
А в эти дни само собой никакой работы, тупо приходил спал, читал, занимался своими делами и на карман падало норм сумма по итогу.

Ответить

Гуманитарный

Гуманит…
9

Помню звонит мне и говорит "А знаешь че я сейчас делаю? СРУ. И МНЕ ЗА ЭТО ПЛАТЯТ"

Ответить

Александр

Гуманит…
4

Буквально любой чел на удаленке может сейчас сказать то же самое)

Ответить

Гуманитарн

Алексан…
3

а платят ли ему по двойному? А?

Ответить

Al

Гуманит…
1

CРУ. И МНЕ ЗА ЭТО ПЛАТЯТ"

Так работает почти каждый чиновник в РФ. Кроме сранья нихуя не делают. 

Ответить

Генеральный

Гуманит…
1

Да, знаю тоже таких людей. Они и сами рады поработать в праздник за двойной счетчик

Ответить

Офицерский

Генерал…
0

Вот сбер у меня в праздники не работает

Ответить

Генеральный

Офицерс…
3

Сбер и в будни не сказать чтобы прямо работал

Ответить

Николай Иванов

Генерал…
0

Не говорю что не работают, смотря где и на каких условиях. Я просто из коммента решил, что он работодатель и решил запрячь работников в праздничный

Ответить

Генеральный

Николай
1

С 4 по 7 - это не праздничные и даже не выходные дни. Это «нерабочие», мать его за ногу. И работодатель вправе сам решать будут они рабочими в его компании или нет

Ответить

Николай Иванов

Генерал…
0

Речь про 9 мая была

Ответить

Генеральны

Николай
2

Ну 9 праздник, и если есть то производственная необходимость, то работа в этот день оплачивается по двойной ставке. Многие специально просят поставить их смену на праздники

Ответить

Стас Фарбер

Николай
1

да частникам побарабану на законодательство рф.

Ответить

Большой жёлтый

Николай
0

С трудовым лагерем ещё предложи

Ответить

Имя И Фамилия

Дмитрий
0

Повезло тебе иметь редкостных рабов в подчинении, завидую

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Имя
1

как это относится к делу? Просто все ноют, но работать все будет, если захотят.

Ответить

Андрей Рядькин

2

план же был снизить заболеваемость 

Ответить

Убедительная Геосфера

Андрей
12

А разве был план?

Ответить

Андрей Рядькин

Убедительная
4

в рай 

Ответить

Убедительная

Андрей
1

Блин, забыл, да

Ответить

Ростислав Алабужев

Андрей
5

Планы изменились, а может и не менялись, надо умаслить электорат перед думскими выборами и не потратить не копейки своих денег

Ответить

Офицерский пистолет

Андрей
0

Все привились же, первые в мире

Ответить

aliftin

3

Зачем брать отпуск на майские праздники? Это какой-то старнный способ отдохнуть - какие-то свои проблемы не решить, так как ничего не работает, отдохнуть от суеты не получится, так как суета повсюду, общественные места забиты семьями и никуда не по пройти нормально. Почему нельзя подождать две недели и взять отпуск в конце мая? 

Ответить

Мистер Блондин

aliftin
5

Какая разница то им на все это? Они сидят в своих железных клетках из профлистов на дачах каждый сам в своей ячейке

Ответить

aliftin

Мистер
1

Студенты тоже едут на дачи? А семьи у которых нет дач, куда деваются из города, просто сидят дома с детьми? Кто-то уезжает из города, спору нет, очень большой процент людей просто тусит в городе. В тех же парках с шашлыками. 

Ответить

Мистер Блондин

aliftin
4

Студенты берут отпуск на майские?

Ответить

aliftin

Мистер
1

Блондин, тебе под сорок и на выходные ты ездишь на дачу? 

Ответить

Мистер Блондин

aliftin
1

Нет, я ненавижу дачи

Ответить

Гуманитарный

Мистер
2

В детсвте заставляли ебашить?

Ответить

Мистер

Гуманит…
1

Нет в детстве я ебашил в деревне. Мне не нравится концепция русской дачи. Огороды эти постоянные, стройки вечные, лишь единицы могут успокоиться и отдыхать там, а не хуярить бессмысленно, а потом ныть как тяжело, устали, ничего не растет и прочее. У моих родственников так примерно

Ответить

Прежний Мика

Мистер
2

Что они тебе сделали?

Ответить

aliftin

Мистер
0

И поверь, таких как ты много. И у всех них появилось одновременно свободное время. У студентов/старшеклассников появилось время сходить в кино, у семей где супругам 28-35 появилось время погулять в парках со своими детьми и сходить куда-то покушать. А чем займешься ты, наверно тоже хочешь куда-то сходить? Сходишь, а там куча народа и отпуск твой уже не такой приятный. Так может не стоит брать отпуск когда отдыхают все, а подождать неделю и сходить во второй половине мая? 

Ответить

Мистер

aliftin
0

Я сыч, мне похуй. Могу и дома посидеть, я люблю свою квартирку, могу и в лесу на велике покатать. В центры суюсь в основном либо по ночам, либо по будням.

На майских планирую поработать, а по ночам вечерам если потеплеет выбираться на улицу. Но да ты прав, людей будет много, но многие любят же такие движняки и толпы, поэтому пусть берут отпуска. Еще меньше будет народу в непраздничные дни

Ответить

Имя И Фамилия

aliftin
1

Студенты

семьи

Подавляющее меньшинство населения страны.

Ответить

Гуманитарный паук например

aliftin
2

 общественные места забиты семьями

Которые взяли отпуска на майские.

Ответить

Имя И Фамилия

aliftin
1

А теперь возвращайся обратно в реальность, где люди делают себе 10 дней выходных подряд для шашлычка под коньячок

Ответить

Andre Macareno

aliftin
1

чтобы не выходить на короткую рабочую неделю?

Ответить

Лига порвах

aliftin
0

Потому что хочу

Ответить

Da Luxe

5

Я, как работник, рад тому, что могу сьебать на 10 дней на дачу.
Я, как руководитель подразделения, у которого в подчинении 30 человек и хуева туча проектов в работе с дедлайнами в середине мая, немного не понимаю, как я буду ускорять на следующей неделе рабочий процесс. Потому что я планировал довольно большой кусок работы на эти 4 рабочих дня между праздниками. А теперь хуй. Максимум 3-4 человека смогу уговорить за отгулы выйти, у кого нет семьи или дачи, а остальные уже наверняка тоннами рассаду закупают и антикомарины, блять:)

Ответить

Гуманитарный паук например

1

У меня эти майские праздники  в рабочем плане будут самыми охуенно напряженными за много лет Какой уж тут отдых

Ответить

Недавний ящик

Гуманитарный
0

Будешь фуры с дачниками ремонтировать? 

Ответить

Генеральный коктейль

Недавний
6

С рассадой

Ответить

Гуманитарный паук например

Недавний
1

За праздники надо принять в эксплуатацию комплекс цехов 16 000м2 с оборудованием, сотрудниками и складами. Сделать инвентаризации, описи хуеписи. Организовать рабочие места в соответствии с нашими стандартами и всякое такое. Перевести часть оборудования с других цехов пусконаладка вся хурма.
Пиздец полный короче.

Ответить

Максим Чистов

Гуманит…
2

Зато не скучно)

Ответить

Гуманитарный

Максим
6

Зато после этого станем крупнейшим в РФ автосервисом епте ))

Ответить

Генеральный

Гуманит…
1

А такие масштабы не влекут за собой повышенное внимание властей и криминала?

Ответить

Гуманитарный

Генерал…
1

властей в лице назорных органов

да

криминала

2021 год на дворе.

Ответить

Генеральны

Гуманит…
0

2021 год

Ваще не аргумент.

Ответить

Антон

Генерал…
4

Ивахнов и есть криминал

Ответить

Цветной

Антон
3

На переговорах представляется как Олег Тольятинский

Ответить

Гуманитарн

Цветной
0

Никогда не имел никакого отношения даже к "дворово пацанской" культуре не то, что к криминалу

Ответить

Гуманитарн

Антон
1

Клевета

Ответить

Гуманитарн

Генерал…
2

Тылы прикрыты

Ответить

Вова А.

1

Да сколько можно работать

Ответить

Генеральный коктейль

Вова
1

Скорей бы революция!

Ответить

Огненный будильник

0

У тех, кто оформил отпуск, могут возникнуть конфликты с работодателями, считают эксперты.

У тех кто не успел тоже

Ответить

Alex Fielding

0

фарс какой-то

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Сук, 2й год подряд все бухают, а мы ебашим( 

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Почти четверть россиянинов

Ответить

плюшевый батон

0

Ранее брал отпуск в мае со смещением илии отработкой в праздники. Потому что дороги забиты, аэропорты забиты, даже бытовые дела не поделаешь — все магазы забиты торопыжками всякими.

Ответить

Mikki Rurk

0

Предлагаю отменить работу к ебеням, жить на нефтяные деньги как шейхи

Ответить

Ivan

Mikki
0

Поддерживаю и объявить эти дни навсегда с сохранением заработной платы

Ответить

Ivan

0

А ещё более 60% россиян проведут эти дни на работе

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