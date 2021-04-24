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Даша Лейзаренко

Роскомнадзор пожаловался на «регулярную цензуру» российских СМИ со стороны YouTube Статьи редакции

«Под надуманными предлогами» блокируют видео НТВ, «России 24», ТВЦ, RT и Sputnik, считают в ведомстве.

В Роскомнадзоре полагают, что YouTube «цензурирует» контент российских СМИ «под предлогом несоответствия возрастной категории». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям», — заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве уверены, что блокировке со стороны YouTube подвергаются ролики, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию».

Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ.

представитель Роскомнадзора

По данным РКН, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды — к их материалам. За 2021 год хостинг заблокировал три аккаунта и пять материалов российских СМИ. Ограничения затронули официальные аккаунты НТВ, «России 24», ТВЦ, RT и Sputnik.

#новости #соцсети #роскомнадзор #youtube

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29 комментариев
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Andy

19

Блядь какая потешная хуйня, главный цензурный орган который по беспределу банит всё что под руку попадётся и что не выгодно плешивому жалуется на цензуру.

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Сергей Ахрем

13

ничего удивительного ,я например репорчу такие видео если они всплывают

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Лысина Арика

9

А Роскомнадзор не хочет отреагировать на моё заявление на НТВ, которому осталось ещё 4 дня

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Leonid Celevra

Лысина
0

У них есть задачи поинтереснее

Ответить

Лысина Арика

Leonid
4

Понимаю, там майские скоро, у всех дела/

Ответить

Давний крюк

5

Эскобар
Ютубу не нужно ничего блокировать, как не нужно это делать с аккаунтом Трампа в Твиттере.
Я считаю, что либерализм в этом и заключается. Когда есть многообразие мнений и информации, за выражение которых нужно бороться. Следить нужно лишь за той информацией, которая нарушает закон и/или опасна для здоровья.
Но Роскомнадзор - это не та организация, которая выступает за свободу слова.
А по принципу кремлевским новостям - дорогу, а остальным - путь в иноагенты репутацию не построишь.

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Лига порвах

Давний
10

Следить нужно лишь за той информацией, которая нарушает закон и/или опасна для здоровья.

Ну так RT, например, такую информацию и распространяет

Ответить

Щячло Попячтса

Давний
3

Это если допустить, что к этим каналам действительно особое отношение, а не обычные алгоритмы ютуба.

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Andrey Ilin

Давний
0

Трамп разжигал ненависть, тем самым нарушив правила площадок. За это его и заблокировали. В любой свободе слова есть определенные общественно-нравственные нормы, которые желательно соблюдать, чтобы общество тебя не осудило. Человек всё таки социальное существо. Россиянам пора бы это понять уже.

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Прежний Мика

Andrey
0

Трамп разжигал ненависть

Пруфы будут?

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Andrey Ilin

Прежний
0
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Прежний Мика

Andrey
0

Ну и если посмотреть его твиты не в пересказе, то картинка не такая радикальная

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Andrey Ilin

Прежний
0

У нас, например, даже представить нельзя, чтобы в какого-нибудь единороса полетел ботинок как в Буша или вот подобные блокировки. Потому эти самые единоросы и творят что хотят. Вот вам ещё ссылочки, можете почитать.

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Andrey Ilin

Прежний
–1

Хз, пофиг. Если было осуждение со всех сторон — значит было за что.

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Andrey
0

Трамп был не согласен с фальсификацией выборов в США, с тем беспределом, который творила Демократическая партия - в этом его преступление

Ответить

Andrey Ilin

Дмитрий
0

Я в курсе.

Ответить

Большой жёлтый робат

7

Роскомнадзор пожаловался на «регулярную цензуру»

Сука, Кафка

Ответить

Dias001 Rrn

5

Про вклад в победу наших предков все более-менее знают, и мало кто это отрицает, но эти пропагандоны полностью отрицают вклад западных союзников в победу, ленд-лиз, сопротивление в Европе, говоря о каком-то «Евросоюзе» Гитлера, хотя в России, Беларуси и восточной Украине уровень коллаборационизма был выше чем во Франции, в Нидерландах, Бельгии, Дании, Норвегии, а в Прибалтике и западной Украине коллаборационизм процветал, потому что до пакта Молотова-Риббентропа там был капитализм, частное предпринимательство, частные фермы, не было массовых репрессий, а после их присоединения начали депортировать в Сибирь лучших граждан этих стран, и из-за этого они ошибочно считали немцев освободителями, пусть и коммунизм это плохо и ужасно, но нацизм это абсолютное зло

Ответить

ilowen

4

Цензурирующий орган жалуется, что цензурируют не то, что он хочет

Ответить

Dmitry Sursin

0

Ох уж эта цензура со стороны ютуба...
https://youtu.be/6jUFQ7CU-no?t=692

Ответить

Миша Копейкин

0

Хз, у меня ещё чётко не сформировалась позиция относительно свободы слова, но лично я больше склоняюсь к абсолютной свободе слова только для тех, кто искренне верит в свои слова. Пускай его слова радикальны, пускай из-за каких-нибудь когнитивных или логических ошибок он пришёл к неправильным выводам. Лично этим людям, если бы это зависило от меня, я бы дал возможность говорить, даже если их слова идут вразрез с моими идеалами и вредят мне или обществу.
И ограничить свободу слова для тех, кто не искренен в своих убеждениях. Для тех, кто использует манипуляции, сознательно идёт на ложь и искажение правды. Кто говорит не то, что думает, а то, что нужно, чтобы достичь его скрытых мотивов.

Ответить

Прежний Мика

Миша
0
Ответить

Photuum

0

Роскомнадзор конечно сам не страж свободы слова, но YouTube не прав

Ответить

Ужасный меч

0

Стесняюсь спросить... а кому пожаловался?) 

Ответить

Офицерский пистолет

0

Ютуб ничего блочить не должен и РКН тоже
Make love, not block

Ответить

Щячло Попячтса

Офицерский
0

Совсем ничего?

Ответить

Терье Анри

0

Ни чего не понял? Ну, забанили, ищем другой сайт, например Рутуб. 

Ответить

Ivan

0

Да там еженедельно в трендах висит помет соловьиный какая ещё цензура

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Джон Кроули

0

А куда пожаловались? В спортлото?

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