Роскомнадзор пожаловался на «регулярную цензуру» российских СМИ со стороны YouTube Статьи редакции
«Под надуманными предлогами» блокируют видео НТВ, «России 24», ТВЦ, RT и Sputnik, считают в ведомстве.
В Роскомнадзоре полагают, что YouTube «цензурирует» контент российских СМИ «под предлогом несоответствия возрастной категории». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям», — заявили в Роскомнадзоре.
В ведомстве уверены, что блокировке со стороны YouTube подвергаются ролики, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию».
По данным РКН, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды — к их материалам. За 2021 год хостинг заблокировал три аккаунта и пять материалов российских СМИ. Ограничения затронули официальные аккаунты НТВ, «России 24», ТВЦ, RT и Sputnik.
Блядь какая потешная хуйня, главный цензурный орган который по беспределу банит всё что под руку попадётся и что не выгодно плешивому жалуется на цензуру.
А Роскомнадзор не хочет отреагировать на моё заявление на НТВ, которому осталось ещё 4 дня
У них есть задачи поинтереснее
Эскобар
Ютубу не нужно ничего блокировать, как не нужно это делать с аккаунтом Трампа в Твиттере.
Я считаю, что либерализм в этом и заключается. Когда есть многообразие мнений и информации, за выражение которых нужно бороться. Следить нужно лишь за той информацией, которая нарушает закон и/или опасна для здоровья.
Но Роскомнадзор - это не та организация, которая выступает за свободу слова.
А по принципу кремлевским новостям - дорогу, а остальным - путь в иноагенты репутацию не построишь.
Следить нужно лишь за той информацией, которая нарушает закон и/или опасна для здоровья.
Ну так RT, например, такую информацию и распространяет
Это если допустить, что к этим каналам действительно особое отношение, а не обычные алгоритмы ютуба.
Трамп разжигал ненависть, тем самым нарушив правила площадок. За это его и заблокировали. В любой свободе слова есть определенные общественно-нравственные нормы, которые желательно соблюдать, чтобы общество тебя не осудило. Человек всё таки социальное существо. Россиянам пора бы это понять уже.
Трамп разжигал ненависть
Пруфы будут?
Ну и если посмотреть его твиты не в пересказе, то картинка не такая радикальная
У нас, например, даже представить нельзя, чтобы в какого-нибудь единороса полетел ботинок как в Буша или вот подобные блокировки. Потому эти самые единоросы и творят что хотят. Вот вам ещё ссылочки, можете почитать.
Трамп был не согласен с фальсификацией выборов в США, с тем беспределом, который творила Демократическая партия - в этом его преступление
Про вклад в победу наших предков все более-менее знают, и мало кто это отрицает, но эти пропагандоны полностью отрицают вклад западных союзников в победу, ленд-лиз, сопротивление в Европе, говоря о каком-то «Евросоюзе» Гитлера, хотя в России, Беларуси и восточной Украине уровень коллаборационизма был выше чем во Франции, в Нидерландах, Бельгии, Дании, Норвегии, а в Прибалтике и западной Украине коллаборационизм процветал, потому что до пакта Молотова-Риббентропа там был капитализм, частное предпринимательство, частные фермы, не было массовых репрессий, а после их присоединения начали депортировать в Сибирь лучших граждан этих стран, и из-за этого они ошибочно считали немцев освободителями, пусть и коммунизм это плохо и ужасно, но нацизм это абсолютное зло
Хз, у меня ещё чётко не сформировалась позиция относительно свободы слова, но лично я больше склоняюсь к абсолютной свободе слова только для тех, кто искренне верит в свои слова. Пускай его слова радикальны, пускай из-за каких-нибудь когнитивных или логических ошибок он пришёл к неправильным выводам. Лично этим людям, если бы это зависило от меня, я бы дал возможность говорить, даже если их слова идут вразрез с моими идеалами и вредят мне или обществу.
И ограничить свободу слова для тех, кто не искренен в своих убеждениях. Для тех, кто использует манипуляции, сознательно идёт на ложь и искажение правды. Кто говорит не то, что думает, а то, что нужно, чтобы достичь его скрытых мотивов.