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Новости
Даша Лейзаренко

Американский хореограф впервые защитил авторские права на популярное танцевальное движение Статьи редакции

Теперь танец из клипа Бейонсе «Single Ladies» считается интеллектуальной собственностью.

38 38 комментариев
1606 просмотров
Кадры из клипа «Single Ladies»

Жакель Найт стал первым хореографом, которому удалось добиться в суде признания авторского права на известное танцевальное движение, сообщает Variety. Найт также открыл компанию Knight Choreography & Music Publishing, чтобы помогать другим танцорам с их интеллектуальной собственностью.

Найт поставил танцы в клипе Бейонсе «Single Ladies (Put a Ring on It)», а затем помогал певице с хореографией во время туров и выступлений на Coachella. Он также работал с Дженнифер Лопез, Шакирой, Карди Би и Megan Thee Stallion.

Движение по защите авторских прав возвращает власть в руки артистов. Мы создали исторический прецедент, защитив авторское право на движения из клипа «Single Ladies». Мы рады запустить Knight Choreography & Music Publishing, чтобы следующее поколение артистов получило платформу, ресурсы и инструменты для развития в индустрии коммерческой музыки.

Жакель Найт
хореограф

Компания Найта работает так же, как и музыкальный лейбл — помогает артистам лицензировать танцы и защищает их как интеллектуальную собственность. Knight Choreography & Music Publishing планирует представлять интересы не только танцоров и хореографов, но и других артистов.

В 2018 году несколько авторов танцев из Fortnite, выразили недовольство тем, что разработчики игры использовали их фирменные движения без разрешения. Некоторые из них, включая автора танца-мема Floss, обратились в суд. К моменту написания заметки разбирательства так и не завершились.

Кроме того, популярные тиктокеры часто присваивают себе танцы менее известных пользователей соцсети. Недавно звезду тиктока Эддисон Рэй раскритиковали за то, что она станцевала популярные на платформе танцы в шоу Джимми Фэллона и не сослалась на их авторов. После этого ведущий пригласил на шоу оригинальных создателей танцев.

#новости #музыка

38 38 комментариев
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Должностной алмаз

37
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Серый парфюмер

Должностной
13

Ждем на рынке nft

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walkindizaster

23

Пусть мексиканцам отчисляют

Ответить

миша лисицын

walkindizaster
0

Ну чтожты будешь делать. Зачем они так.

Ответить

Алексей Акулов

5

Какая же это уродская тема, авторское право в США. И херово ещё и то, что по классике становится только хуже

Ответить

Sam Lowry

Алексей
5

Ты так говоришь, покуда своего не сделал. И я таким бодрым был раньше, а потом написал авторский курс и сделал авторскую тревел-программу — сразу по-другому запел.

Ответить

Алексей Акулов

Sam
3

У них Микки Маус находится в интеллектуальной собственности диснея уже вроде 80 лет, и отдавать они его не собираются. А семья Марвина Гэя отсуживает все деньги с blured lines. Если ты считаешь, что это нормальная ситуация, то всё очень плохо

Ответить

Mykola Petiukh

Алексей
1

А почему у интеллектуальной собственности должен быть срок годности, а у какой-либо другой — нет?
Вот ты купил квартиру, пожил-умер, и все — детей твоих на мороз, хату в пользование громады. Мечта.

Ответить

Алексей Акулов

Mykola
1

Потому что это разные вещи? Это же ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ собственность, поэтому вообще не очень понятно почему она сохраняется настолько долго после смерти человека.
Машину и квартиру ты купил на свои деньги, поэтому логично, что они переходят к наследникам. А Микки маус или лампочка накаливания - это идеи, которые потенциально потенциально могут стать лучше в других руках.
Хз, какая-то тривиальная мысль.

Ответить

Mykola Petiukh

Алексей
1

Я тебя понял, классическое ВЫ НИ ПАНИМАИТЕ, ЭТО ДРУГОЕ.

Ответить

Алексей Акулов

Mykola
0

ты либо набрасываешь, либо ты тупой

Ответить

Mykola

Алексей
1

Почти угадал: я набрасываю, а ты тупой.

Ответить

Алексей

Mykola
0

Гуляй уже, Мыкола

Ответить

André

Mykola
1

А почему на лекарства тогда срок 20 лет?

Ответить

Mykola Petiukh

André
1

Ну так и права на Микки Мауса не вечные. Цитата из Википедии:
 Защита авторских прав в США длится в течение 70 лет после смерти автора

Уолт Дисней крякнул в 1966, следовательно уже через 15 лет @Алексей Акулов сможет печатать футболки с мышонком без разрешения компании Дисней. 
Единственное, Алексей не учитывает, что к тому времени Микки Маус будет никому интересен, потому что компания Дисней не будет продвигать этот образ в массовой культуре.

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Anton Gostev

Mykola
0

Как Микки Маус проталкивал законы об интеллектуальном праве.

Ответить

Anton

Anton
0

Так что 
следовательно уже через 15 лет

Нихуя не факт, лол. Вероятно, просто будет новый закон, как делали и раньше.

Ответить

Anton Gostev

André
0
Ответить

Sam Lowry

Алексей
0

Как обычно, только крайности, только хардкор. 

Ответить

Sam Lowry

Алексей
0

Мой курс 3 раза продавали на складчинах, а один клоун аж зарегал домен и выложил его, чтоб насолить мне. 

Если ты считаешь, что это нормальная ситуация - то всё очень плохо.

Ответить

Алексей Акулов

Sam
0

Почему ты продолжаешь апеллировать к своему курсу в теме про танец? Я вообще говорил про творческие патенты. Думаю, что сложность курса больше чем сложность танца (хотя без понятия что там за курс). К тому же я не говорил, что нужно отменять его, просто сделать адекватные сроки и отменить судебную практику вроде плагиата за аккорды (если мысль разворачивать).

Ответить

Сергій Осипчук

Sam
0

ага то ли творцы с нуля творять. С божественной силой.
Так же нужно платить отчисления ученым за каждое открытие когда с помощью его зарабатывают

Ответить

Sam Lowry

Сергій
1

Миллениалы открыли для себя патентную систему

Ответить

Sam Lowry

6

Молодец. А то пердак рвёт, видя, как какие-нибудь Эпики (довольно охуевшая компания про-капиталист) построили значимую часть фишек Фортнайта на спизженных отовсюду танцах.

Ответить

Федя Прозоров

2

Я так передвигаюсь, когда температура высокая. Я должен заплатить авторские отчисления?

Ответить

Sam Lowry

Федя
2

Нет, ты же не зарабатываешь на этом значимые деньги.

Ответить

Федя Прозоров

Sam
1

если только видео со мной не завирусится

Ответить

Sam Lowry

Федя
2

Смотря что ты с этой вирусностью будешь делать, опять же. Да и копирайт — не такая страшная штука. Ну, заплатишь часть небольшую, делов-то.

Ответить

Andre Macareno

3

Не говорите Рикардо Милосу

Ответить

Рефлексия и снобизм

3

Хореографические произведения по всему миру давно и успешно признаются объектами авторского права, судебной практики полно, Бернская конвенция, где прямо упомянуты хореографические произведения, принята в 1886 году, какое впервые в мире? Ошалели там все? Каким образом это новость вообще? 

Ответить

Даша Лейзаренко

Рефлексия
0

поправила, речь идёт о конкретных движениях 

Ответить

Практический торшер

2

ага, маловато в мире было копирайта, слава богу мы спасены

Ответить

Roman Sapon

0

Это нонсенс, как патент на ДНК-последовательность

Ответить

Roman Sapon

0

"возвращает власть в руки артистов."
Что-то переборщили с властью

Ответить

Андрей Иванов

0

После этого в Kpop индустрии начался сущий кошмар.

Ответить

Виталий Лановой

0
Ответить

Украденная жизнь

0

Ну ОК, защитил. А кто покупать будет?

Ответить

Neyrone Shepard

0

https://youtu.be/R8ZF_ISU2Xg

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