Американский хореограф впервые защитил авторские права на популярное танцевальное движение Статьи редакции
Теперь танец из клипа Бейонсе «Single Ladies» считается интеллектуальной собственностью.
Жакель Найт стал первым хореографом, которому удалось добиться в суде признания авторского права на известное танцевальное движение, сообщает Variety. Найт также открыл компанию Knight Choreography & Music Publishing, чтобы помогать другим танцорам с их интеллектуальной собственностью.
Найт поставил танцы в клипе Бейонсе «Single Ladies (Put a Ring on It)», а затем помогал певице с хореографией во время туров и выступлений на Coachella. Он также работал с Дженнифер Лопез, Шакирой, Карди Би и Megan Thee Stallion.
Компания Найта работает так же, как и музыкальный лейбл — помогает артистам лицензировать танцы и защищает их как интеллектуальную собственность. Knight Choreography & Music Publishing планирует представлять интересы не только танцоров и хореографов, но и других артистов.
В 2018 году несколько авторов танцев из Fortnite, выразили недовольство тем, что разработчики игры использовали их фирменные движения без разрешения. Некоторые из них, включая автора танца-мема Floss, обратились в суд. К моменту написания заметки разбирательства так и не завершились.
Кроме того, популярные тиктокеры часто присваивают себе танцы менее известных пользователей соцсети. Недавно звезду тиктока Эддисон Рэй раскритиковали за то, что она станцевала популярные на платформе танцы в шоу Джимми Фэллона и не сослалась на их авторов. После этого ведущий пригласил на шоу оригинальных создателей танцев.
Пусть мексиканцам отчисляют
Какая же это уродская тема, авторское право в США. И херово ещё и то, что по классике становится только хуже
У них Микки Маус находится в интеллектуальной собственности диснея уже вроде 80 лет, и отдавать они его не собираются. А семья Марвина Гэя отсуживает все деньги с blured lines. Если ты считаешь, что это нормальная ситуация, то всё очень плохо
А почему у интеллектуальной собственности должен быть срок годности, а у какой-либо другой — нет?
Вот ты купил квартиру, пожил-умер, и все — детей твоих на мороз, хату в пользование громады. Мечта.
Потому что это разные вещи? Это же ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ собственность, поэтому вообще не очень понятно почему она сохраняется настолько долго после смерти человека.
Машину и квартиру ты купил на свои деньги, поэтому логично, что они переходят к наследникам. А Микки маус или лампочка накаливания - это идеи, которые потенциально потенциально могут стать лучше в других руках.
Хз, какая-то тривиальная мысль.
Я тебя понял, классическое ВЫ НИ ПАНИМАИТЕ, ЭТО ДРУГОЕ.
Ну так и права на Микки Мауса не вечные. Цитата из Википедии:
Защита авторских прав в США длится в течение 70 лет после смерти автора
Уолт Дисней крякнул в 1966, следовательно уже через 15 лет @Алексей Акулов сможет печатать футболки с мышонком без разрешения компании Дисней.
Единственное, Алексей не учитывает, что к тому времени Микки Маус будет никому интересен, потому что компания Дисней не будет продвигать этот образ в массовой культуре.
Как Микки Маус проталкивал законы об интеллектуальном праве.
Почему ты продолжаешь апеллировать к своему курсу в теме про танец? Я вообще говорил про творческие патенты. Думаю, что сложность курса больше чем сложность танца (хотя без понятия что там за курс). К тому же я не говорил, что нужно отменять его, просто сделать адекватные сроки и отменить судебную практику вроде плагиата за аккорды (если мысль разворачивать).
ага то ли творцы с нуля творять. С божественной силой.
Так же нужно платить отчисления ученым за каждое открытие когда с помощью его зарабатывают
Молодец. А то пердак рвёт, видя, как какие-нибудь Эпики (довольно охуевшая компания про-капиталист) построили значимую часть фишек Фортнайта на спизженных отовсюду танцах.
Я так передвигаюсь, когда температура высокая. Я должен заплатить авторские отчисления?
если только видео со мной не завирусится
Хореографические произведения по всему миру давно и успешно признаются объектами авторского права, судебной практики полно, Бернская конвенция, где прямо упомянуты хореографические произведения, принята в 1886 году, какое впервые в мире? Ошалели там все? Каким образом это новость вообще?