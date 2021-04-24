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Новости
Даша Лейзаренко

В Индонезии нашли вещи с пропавшей подлодки, на борту которой находилось 53 человека. Её признали затонувшей Статьи редакции

Поиски продолжаются, но статус «затонувшая» означает, что никто не выжил.

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Операция по обнаружению подлодки  Фото AP

Командование ВМС Индонезии в ходе операции по поиску подводной лодки, пропавшей 21 апреля, обнаружило предметы, находившиеся на её борту — молитвенные коврики членов экипажа, детали торпедного аппарата и емкость с горюче-смазочными материалами, передаёт AP.

Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что обнаружение вещей позволяет считать подводную лодку затонувшей. Перевод подлодки в этот статус означает, что ВМС Индонезии признаёт, что все на её борту погибли, шансов найти выживших нет, отмечают в AP.

В ВМС заявили, что запас кислорода иссякнет 24 апреля. При этом родственники пропавших надеются, что подлодку удастся обнаружить вовремя. «Мы продолжаем молиться. Мы уверены, что Nanggala найдут», — рассказала сестра моряка Висну Субианторо.

Поиск сосредоточен на участке рядом с местом последнего погружения, где военные обнаружили нефтяное пятно. Маргоно полагает, что нефть могла пролиться из трещины в топливном баке подводной лодки. Или экипаж мог выпустить топливо для уменьшения веса судна, чтобы всплыть на поверхность. Подтверждений этому пока нет.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 пропала 21 апреля во время учебных пусков торпед у острова Бали. На борту находились 53 человека. Официальных версий произошедшего пока не выдвигали.

#новости #индонезия #подлодки

3 3 комментария
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Сомнительный велосипед

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Значит, она ещё при этом и взорвалась, раз вещи всплыли.
Да, к слову, а в чью сферу влияния попадает Индонезия?

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Kir Kirsky

Сомнительный
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Disney

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Marhal_New _Arleana

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F

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