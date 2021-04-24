Японец завёл отношения одновременно с 35 девушками ради подарков на день рождения. Его арестовали Статьи редакции
Девушки обратились в полицию, когда узнали о существовании друг друга.
Японская полиция арестовала мужчину, который предположительно завёл романтические отношения с 35 женщинами одновременно, чтобы получать от каждой подарки на день рождения. Об этом сообщает Japan Today.
39-летний Такаси Миягава, который не имеет постоянного места работы или проживания в регионе Кансай, говорил каждой девушке, что его день рождения выпадает на разные даты. Одной жертве он рассказал, что отмечает праздник в феврале, другой — в июле, а третьей — в апреле. На самом деле Миягава родился 13 ноября.
Японский телеканал MBS опубликовал репортаж с фотографиями, на которых Миягава появляется с разными девушками, а одна из них держит табличку с двумя тортами и подписью «С днём рождения». Девушки, судя по всему, не догадывались, что у него есть другие.
Всего Миягава получил подарков почти на тысячу долларов, включая сшитые на заказ костюмы и наличные. Предположительно он знакомился с одинокими девушками, торгуя лейками для душа — ему даже удалось продать некоторым свои товары. Миягава начинал отношение под предлогом, что женится на каждой очередной «избраннице».
Когда женщины узнали о существовании друг друга, они обратились в полицию. К моменту написания заметки количество жертв Маягавы составляет 35 человек. В отношении мужчины начали расследование по обвинению в мошенничестве.
знакомился с одинокими девушками, торгуя лейками для душа
хммммм......
Поймать одинокую можно на женском портале, легче чем торговать вибрирующими пенисами
Прошу прощения, а по какой статье будут судить? Лично знаю таких же предприимчивых девушек, там количество обманутых не 35, конечно, но рядом :)
и ничего, ходят на свободе
Как-то криво в одну сторону работает. Когда шкуре дарят подарки в вк на др, то все считают это как должное.
Материальный пёс_анон
Какие нахуй подарки вк, это вообще котируется как подарок??
вот дурашки, теперь без минета останутся
Генеральный коктейль
Мы по этому поводу даже собираемся в баре вечером, отмечаем. Ох и оторвёмся
Вообще звучит как отличный план.
Так ТЖ, у меня завтра ДР, жду подарочков.
Блин, а у меня сегодня! Ещё и ящик леек есть! Вот сюда подарочек, пожалуйста 👇
Отвезите его в японскую полицию, пока не поздно.
Просто отмечу, что пост ранее появился в подсайте телеграмм https://tjournal.ru/telegram/372607?comments
В Японии всё настолько плохо с самцами, что там девушки готовы в любую чушь поверить, даже в такую
"женится на каждой очередной избраннице")
1000/35=28.6
И они порвались из-за 30 баксов? В стране где зарплаты под десятку баксов в месяц.
Офицерский пистолет
На ДТФ каждый месяц рассказывают, что у аниматоров в Японии в Токио ЗП 200$
200баксов это уже в Питере аниматоры так стоят сейчас. Не все конечно, те что топовые. А так не знаю какие цены на обычных, в районе 5-6тыс за пару часов, вроде.
Так потому что не они, а их...
Они считали что это только в одну сторону работает
Позже он узнал, что каждая подарила ему хламидии
Француз завёл отношения одновременно с 35 девушками ради подарков. Его наградили
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