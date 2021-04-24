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Новости
Даша Лейзаренко

Японец завёл отношения одновременно с 35 девушками ради подарков на день рождения. Его арестовали Статьи редакции

Девушки обратились в полицию, когда узнали о существовании друг друга.

36 36 комментариев
2883 просмотров
Такаси Миягава Фото Newsflash

Японская полиция арестовала мужчину, который предположительно завёл романтические отношения с 35 женщинами одновременно, чтобы получать от каждой подарки на день рождения. Об этом сообщает Japan Today.

39-летний Такаси Миягава, который не имеет постоянного места работы или проживания в регионе Кансай, говорил каждой девушке, что его день рождения выпадает на разные даты. Одной жертве он рассказал, что отмечает праздник в феврале, другой — в июле, а третьей — в апреле. На самом деле Миягава родился 13 ноября.

Такаси Миягава Фото Newsflash

Японский телеканал MBS опубликовал репортаж с фотографиями, на которых Миягава появляется с разными девушками, а одна из них держит табличку с двумя тортами и подписью «С днём рождения». Девушки, судя по всему, не догадывались, что у него есть другие.

Всего Миягава получил подарков почти на тысячу долларов, включая сшитые на заказ костюмы и наличные. Предположительно он знакомился с одинокими девушками, торгуя лейками для душа — ему даже удалось продать некоторым свои товары. Миягава начинал отношение под предлогом, что женится на каждой очередной «избраннице».

Когда женщины узнали о существовании друг друга, они обратились в полицию. К моменту написания заметки количество жертв Маягавы составляет 35 человек. В отношении мужчины начали расследование по обвинению в мошенничестве.

#новости #япония

36 36 комментариев
44
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van der Pusch

24

знакомился с одинокими девушками, торгуя лейками для душа

хммммм......

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Кирилл Вселенский

van
5

Лейка для душа

Ответить

Roman Sapon

van
1

Поймать одинокую можно на женском портале, легче чем торговать вибрирующими пенисами

Ответить

Almaz Le Roc

18

Прошу прощения, а по какой статье будут судить? Лично знаю таких же предприимчивых девушек, там количество обманутых не 35, конечно, но рядом :)
и ничего, ходят на свободе

Ответить

Кирилл Вселенский

Almaz
2

Звони в полицию

Ответить

#realfiddy

13

Как-то криво в одну сторону работает. Когда шкуре дарят подарки в вк на др, то все считают это как должное. 

Ответить

Материальный пёс_анон

#realfiddy
5

Какие нахуй подарки вк, это вообще котируется как подарок??

Ответить

Недовольный Петя

Материальный
1

Ну если подарить паблик с 500к подписчиков, то вполне

Ответить

Линейный якорь

#realfiddy
0

поддвачну этого дурачка кроссовочного

Ответить

Большой жёлтый робат

8

Фарминг подарков

Ответить

Зязя

3

вот дурашки, теперь без минета останутся

Ответить

Зязя

Зязя
12

всех кстати с днём изнисилований

Ответить

Генеральный коктейль

Зязя
6

Мы по этому поводу даже собираемся в баре вечером, отмечаем. Ох и оторвёмся

Ответить

Антон Пострунин

Зязя
0

В смысле он бы им отсосал?

Ответить

van der Pusch

3

Вообще звучит как отличный план.
Так ТЖ, у меня завтра ДР, жду подарочков.

Ответить

Dmitry Teplyakov

van
1

Блин, а у меня сегодня! Ещё и ящик леек есть! Вот сюда подарочек, пожалуйста  👇

Ответить

Украденная жизнь

van
0

Отвезите его в японскую полицию, пока не поздно.

Ответить

van der Pusch

Украденная
0

я не против
токио жди меня

Ответить

Дмитрий Алексеевич

van
0

Отправил сам знаешь куда. Чекай

Ответить

Асем

1

Дюран гений

Ответить

Любимый бинокль

Асем
0

Это Кодзима же, не видишь, что ли?

Ответить

Ростислав Алабужев

0

Просто отмечу, что пост ранее появился в подсайте телеграмм https://tjournal.ru/telegram/372607?comments

Запись в подсайте Telegram — Telegram на TJ
Запись в подсайте Telegram — Telegram на TJ
tjournal.ru
Ответить

Sweety bread my bratishka

0

Бык-осеменитель

Ответить

Андрей Иванов

0

В Японии всё настолько плохо с самцами, что там девушки готовы в любую чушь поверить, даже в такую
"женится на каждой очередной избраннице")

Ответить

Rmn Rmn

Андрей
0

Мне кажется, история «обещал жениться, а потом пропал» вполне международная. Как минимум от русских женщин такое услышать — не редкость

Ответить

Ху Эмай

0

1000/35=28.6
И они порвались из-за 30 баксов? В стране где зарплаты под десятку баксов в месяц.

Ответить

Офицерский пистолет

Ху
0

На ДТФ каждый месяц рассказывают, что у аниматоров в Японии в Токио ЗП 200$

Ответить

Ху Эмай

Офицерский
0

200баксов это уже в Питере аниматоры так стоят сейчас. Не все конечно, те что топовые. А так не знаю какие цены на обычных, в районе 5-6тыс за пару часов, вроде.

Ответить

Madegghead

Ху
0

Так потому что не они, а их...
Они считали что это только в одну сторону работает 

Ответить

Роман Александров

0

Ахаха, у корейцев даже песня об этом есть

Ответить

Былой Илья

0

Просто он хотел, чтобы его любили

Ответить

Андрей Николаевич

0

Позже он узнал, что каждая подарила ему хламидии

Ответить

Генеральный коктейль

Андрей
0

Подарила одна, а он их передарил остальным

Ответить

Semen Semenov

0

Не думаю что кто-то нормальный на него повёлся

Ответить

Владимир Филатов

0

А в чём преступление?

Ответить

Николай Астахаев

0

Француз завёл отношения одновременно с 35 девушками ради подарков. Его наградили

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