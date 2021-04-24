Девушки обратились в полицию, когда узнали о существовании друг друга.

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Такаси Миягава Фото Newsflash

Японская полиция арестовала мужчину, который предположительно завёл романтические отношения с 35 женщинами одновременно, чтобы получать от каждой подарки на день рождения. Об этом сообщает Japan Today.

39-летний Такаси Миягава, который не имеет постоянного места работы или проживания в регионе Кансай, говорил каждой девушке, что его день рождения выпадает на разные даты. Одной жертве он рассказал, что отмечает праздник в феврале, другой — в июле, а третьей — в апреле. На самом деле Миягава родился 13 ноября.

Такаси Миягава Фото Newsflash

Японский телеканал MBS опубликовал репортаж с фотографиями, на которых Миягава появляется с разными девушками, а одна из них держит табличку с двумя тортами и подписью «С днём рождения». Девушки, судя по всему, не догадывались, что у него есть другие.

Всего Миягава получил подарков почти на тысячу долларов, включая сшитые на заказ костюмы и наличные. Предположительно он знакомился с одинокими девушками, торгуя лейками для душа — ему даже удалось продать некоторым свои товары. Миягава начинал отношение под предлогом, что женится на каждой очередной «избраннице».