Михаила Светова задержали после обыска по делу двухлетней давности. К нему не допустили адвоката Статьи редакции
Обыск прошёл по делу о развратных действиях с несовершеннолетней, которое начали из-за постов 2012 года в инстаграме.
Вечером 24 апреля к председателю движения «Гражданское общество» и члену «Либертарианский партии» Михаилу Светову пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом политик рассказал в своём твиттере.
По словам Светова, возле его дома и внутри подъезда дежурили неизвестные люди, которые вырывали кабель от интернета. Вместе со своим адвокатом он пытался заснять неизвестных на видео, но те уходили. Политик должен был провести трансляцию с политологом Дмитрием Болкунцом, но она так и не состоялась.
Позже к дому Михаила подъехали полицейские, которые начали дежурить перед подъездом. Перед обыском Светов дал комментарий «Соте» и рассказал, что не понимает, что происходит. По его словам, полицейские искали понятых среди его соседей, но все отказались. Оппозиционер успел написать, что он услышал звонок в дверь и увидел постановление на обыск.
Во время обыска у Светова изъяли компьютер, планшет и два телефона. Согласно постановлению на обыск, задачей был «поиск электронно-вычислительных машин», рассказал адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков.
Адвокат Светова сообщил, что обыск проходил по уголовному делу о развратных действиях с несовершеннолетней. Его завели в октябре 2019 года по заявлению журналиста «Известий», который обратил внимание на посты Михаила 2012 года, когда тот встречался с 16-летней девушкой. Ранее политик проходил по делу как свидетель. Девушка давала показания о том, что преступления не было.
После обыска Светова увезли в ОМВД по Хорошевскому району города Москвы, сообщил его адвокат. «Прибыл в отдел полиции. Люди в форме разделили меня с Михаилом Световым. Его завели во внутреннее помещение отдела и, как это часто бывает, меня к нему не допускают. [...] Эту ночь Михаил проведет в отделе полиции», — рассказал Захватов. Адвокат подал заявление о недопуске к подзащитному.
В твиттере запустили хештег #РукиПрочьОтМихаилаСветова в поддержку политика.
Вечером 24 апреля полиция также задержала члена «Либертарианской партии» Сергея Бойко. Его доставили в ОВД «Таганский» для составления административного протокола. Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова сообщила, что Бойко обвиняют в повторном нарушении правил проведения митингов (статья 20.2 ч.8 КоАП).
ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ХЕЙТ РЕДАКТОРАМ КОТОРЫЕ ИГНОРЯТ НОВОСТЬ ВЕСЬ ВЕЧЕР
А @Иван Прохоров Респект
Объективный цвет
выходные, один дежурный прикованный к батарее, и то неплотно
Дежурные Медузы уже вписались
https://meduza.io/news/2021/04/24/k-mihailu-svetovu-prishli-s-obyskom
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Я так понимаю, что Дёмушкин оказался прав, когда говорил что либералы в своё время зря думали, что система перемалывает только националистов. Им надо постоянно показывать результат и оправдывать свою зарплату. Сначала пришли за нац, потом за фбк и либералами, потом за комми
когда не останется признаков каких то градаций по идеологии, будут просто разговоры на кухне прослушивать и забирать любого недовольного
Я так понимаю, что Дёмушкин оказался прав
Дёмушкин упоротый нацик, который году в 2008 со своим «Славянским союзом» такое творил, что просто писец. Собирали вооружённые отряды, избивали южан, была куча видео с убийствами.
Понятно, что он сейчас по щщам получил и сменил риторику — «я оппозиция, мы все вместе, вот за нами пришли». По факту он просто преступник и насильник, как и Тесак и Поткин и другие нацики.
То что Дёмушкин пострадал от путинизма вовсе не делает его белой овечкой, за его делишки любая власть должна была ему люлей дать, там очевидно было за что. И это не идеология и мнение.
Маленький Орзэмэс
Светов не комми.
Светов довольно параноидален, в хорошем смысле. Так что, надеюсь, у него заготовлены многоходовки на такие случаи.
Надеюсь дети будут не против
Встречаться с 16-летней теперь за педофилию считается? А что тогда он до сих пор на свободе, ух, он же наверно столько "детей" совратил, ай-ай-ай, как и новое, так и то дело, конечно же никак не связано с политикой - нет-нет. https://openmedia.io/news/n2/iniciatorom-dela-o-pedofilii-v-otnoshenii-libertarianca-svetova-okazalas-zamestitel-glavreda-izvestij/
По закону считается. Гоу ту хорни джеил так сказать.
По закону считается
По какому закону
Там самое сомнительное это как он в доисторические времена постил всякие красивые картинки в ЖЖ, в том числе с голыми детьми, и рассказывал всякие интересные мысли, вроде того, что круто было раньше выращивать себе жену и как ему нравятся игры с насилием над детьми. Не утверждаю что он педофил, но все не так однозначно.
Интенсивный яд
Во времена ЖЖ много кто из текущих деятелей постил всякий трешак, ибо были ещё молодыми, а интернеты представляли собой площадку для всевозможной анархии и контр-культуры. И в этом нет ничего зазорного, люди вырастают, меняются во взглядах.
Моя покойная бабушка была довольно весёлой женщиной, но иногда у неё случались приступы плохого настроения и включался режим злопамятности, когда та начинала припоминать тебе всевозможные обиды вплоть до случаев, когда ты насрал мимо горшка, да с такой горечью, слово ты это сделал на прошлой неделе, а не 25 лет назад. Не надо так.
Что-то меняется, а что-то нет. Может быть кто-то до сих пор срет мимо горшка?
Интенсивны
Может быть. Тогда сможешь с чувством превосходтва сказать "А вот я же говорил".
Пидарасы. Я не говорю что он педофил, я не считаю что он должен сидеть или подвергаться гонениям. Просто он немножко спорный в моих глазах и я бы не стал его поддерживать во всем, пока эти моменты не прояснятся полностью. Когда к нему без причины ломятся менты, то разумеется я за него. Просто в ПРБ я бы десять раз подумал прежде чем за него голосовать, хоть во многом он мне симпатичен.
Обратный шмель
Ну так и Навальный писал некорректные для кого-то сегодня вещи. Но тем не менее их обоих надо поддерживать
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Если сядет за педофилию , то ходов очка будет много
Не знаю как в наших тюрьмах, а в американских своё, отдельное от закона, понятие педофилии - и за секс с 16летней тебя педофилом не считают, даже если ты сидишь за эту статью.
Аналогично с изнасилованиями. Если всем очевидно, что дело липа, лишь бы тебя посадить или денег с тебя стрясти - никто тебя опускать или убивать не будет.
tfw у тебя соседи не пидорасы
По хорошему конечно лучше пускай свои, так же будут присматривать чтоб ничего не «накинули». А не те
У приятеля пожилые родители согласились быть понятыми на обыске их соседа-наркомана.
Отказались подписывать протокол, где было описано то, чего они не видели (вроде подкинули там чего-то).
И кошмарить полиция стала их - в следующий раз пришли к ним.
В итоге муж загремел в больницу а полиция хотела завести на них дело. Не помню уже, завели дело или нет, они сразу как смогли - слились к детям заграницу.
Старинный бинокль
Тут как раз лучше, если понятым будет честный и неагнажированный человек, чем алкаш/подментованный. Чтобы не подписывал не глядя любую дичь.
Соседи как раз тупанули, большой успех, что менты решили позвать их, а не своих ребят. Можно было честно отработать и не подписывать наличие того, чего не было.
"Да кому он нужен!" (с) эксперты с TJ, когда Светов начал подозревать, что к нему кто-то пришёл.
Жалко Светова
Пожалей меня. Истязаю себя голодом с семи вечера
Не надо.
Надо. Хочу быть худым и красивым
Из-за голода распухнешь
Я ж только по вечерам не ем
Мутный персонаж со всратыми людоедскими идеями, идол обиженных жизнью социал-дарвинистов, которые такие только на словах в интернете, и только когда проблема касается не их самих.
Плохо прячет ксенофобию за ширмой двухчасовых лекций о говне, прочитал в жизни одну книгу. Не уверен что ему прям серьезно есть за что дать пизды, но в целом, учит он детей плохому, не очень жаль.
То есть ты оправдываешь ментовское преследование чувака просто потому, что он тебе не нравится? И это он здесь людоед?
Европейский месяц
Я не оправдываю, мне всё равно просто. Хорошо что с человеком который желает мне всего плохого произошло что-то плохое. Не менты так сосуля б на голову упала. Какая разница?
Колючий лолипоп
Меглина разбанили
Европейский месяц
Меглин шовинист и консерватор, а я паладин социальной справедливости. Наша нелюбовь к "либералам" исходит с противоположных сторон, так сказать.
к "либералам"
Ну так ты в лучших традициях sjw и не в курсе, что как бы не все "либералы".
Мутный персонаж со всратыми людоедскими идеями,
Слышать такое от коммуниста очень странно (но, в принципе, объяснимо).
коммуниста
Ну так ни в какой из западных капиталистических стран от голода никто не умирает уже сейчас, нехуй манипулировать.
При этом во всех коммунистических странах (пока они были коммунистическими) случался массовый голод.
1. Тупа ложь. Загугли starvation in us далеко ходить не надо.
2. Угадай за чей счет "развитые" страны — развитые.
3. Заебали с аргументом "а вот посмотрите там еще хуже". Тебе же первому не нравится когда что угодно плохое в России оправдывают тем что авотухохлов. Почему сам навяливаешь ту же хрень мне?
Угадай за чей счет "развитые" страны — развитые.
Как же вы заебали с этим аргументом. Ага, а еще Европа, конечно же, развивалась только благодаря распилу Африки.
Развитые страны развиты, как бы нелепо это ни звучало, за счет своей "развитости" - социальных институтов, технологий, гражданского общества. Во время холодной страны в "отстающие" страны вливалась куча бабла и, почему-то, в большинстве из них все также все плохо.
Все эти "ужасы капитализма" про выкачивание ресурсов из отсталых стран дают лишь краткосрочные плюшки (причем скорее конкретным организациям, чем всему государству) и не влияют на развитие страны в долгосрочной перспективе.
Обратный
Загугли starvation in us далеко ходить не надо
Я вот загуглил и почему-то после заголовков "Startvation ..." в тексте пишется про "food insecurity" почему-то, а не "hunger". Вот, а ещё в США есть система food banks которые раздают еду (бесплатно). Я, конечно, понимаю, что можно желать брендовые шмотки / дорогие мобилки-тачки, но вот как бы голодающих как в Африке людей в США не особо видно.
Угадай за чей счет "развитые" страны — развитые.
За счет торговли? Изначального преимущества?
Почему сам навяливаешь ту же хрень мне?
Потому что никто не предлагает повторять ошибки Украины (обычно предлагается идти по пути Европы / США через законы), но почему-то постоянно прелагается повторять базовые ошибки коммунистов. В том и разница.
При этом, как только Китай отказался от коммунизма и перешел к капиталистическим отношениям (пускай и с госучастием) мировой рынок перенес туда фабрики и поднял из пучин нищеты и реального! голода несколько сот миллионов человек.
людоедские
NAP- это буквально противоположность людоедства.
обиженные жизнью
Ну это не мы требуем "социальной справедливости(которая у каждого своя, кста)"
Социал-дарвинистов
При системе win-win проигравших нет.
Не касается их самих
Большое количество проблем создаёт государство (первоисточник). Люди которые способны увидеть первоисточник становятся стихийными либертарианцами
У него разные лекции.
Учит детей плохому
И спросила кроха, что такое "хорошо", а что такое "плохо"
Европейский месяц
NAP
Ой всё. (не работает пока в обществе есть люди которым похуй на нап, или которые понимают его не так как ты, то есть не работает. А еще я предпочитаю двигать рычаг вагонетки, сорь, даже если это нарушает чьи-то сферические представления о прекрасном)
win-win проигравших нет
че
проблем создает государство
Штирнеровскому анархисту пишешь, гений.
А так-то "либертарианство" разлива Светова это когда ты типа ненавидишь государство, но дрочишь на тех у кого много долларов, то есть адский кринж из жопы.
Крайне отрицательно отношусь к личности светова, но очевидно, что садят его не за педофилию, а за участие в оппозиционных движениях. И за это садить человека нельзя.
Там какой-то адок, но предсказуемый адок происходит - "Правительство решило запретить НКО-«иностранным агентам» заниматься просветительской деятельностью". Пишите давайте новости мне.
Ради этого и затевалось.
После ухода хитрого Суркова из АП начался силовой вопрос решения с оппозицией. Потом у всего мира после отравления Навального подгорело. Потом на улицы вышло много людей в его поддержку. Их побили и у мира и вышедших и нейтральных тоже подгорело.
Из-за репутационных рисков (репутации, которой уже нет) решили сменить тактику (но не глобальную стратегию по уничтожению оппозиции и любых других мнений): теперь будут просто сажать и зачищать всех оппозиционных личностей по одному.
Успеха у этой тактики в эпоху информационных технологий не будет.
Маленький Орзэмэс
а чо толку-то от этих информационных технологий? ща посажают всех, больше никто высовываться не будут, в итоге потом на улицу будут выходить не люди, а настоящие кровавые радикалы
увы, россия идёт по пути очередной революции
Старинный
Их политбюро похоже на какой-то школьный день самоуправления.
Но мне, наоборот, кажутся такие движи полезными. Люди учатся разбираться в политике, это здорово. Я бы на месте государства поддерживал таких, гранты каки-то выдавал, на политические мероприятия в качестве слушателей приглашал, диалог как-то выстраивал.
Почему увы? Это единственный способ избавится от текущей власти. Или вас пример Беларуси ничему не научил?
А за рядовыми членами ЛПР придут, как думаешь?
Гайки всё закручивают, а русские продолжают терпеть. Покуда???
В целом эта хуета в полне в духе наших ебаных охранителей. Похуй насколько цель клоун, если другие долбоёбы его слушают, его нужно вязать, а на всякие резонансы им давно похуй.
Старинный бинокль
Работа с лидерами мнений, ёбтеть.
Ройзман как обычно
сядет. нехуй было брать интервью у чеченского сепаратиста. п.с. мне нравится его проект и в целом таргет на просвещение
в нулевые НТВ брали интервью у террористов во время захвата ДК на Дубровке
В 90-ые премьер-министры в прямом эфире разговаривали с террористами.
Я бы даже сказал заключали мирный договор с некой Ичкерией как субъектом дипломатических отношений
В смысле нехуй? Может еще ему и яйца отрезать себе надо было?
«нехуй» - это не вывод, не мораль, а констатация ситуации, при которой тут за такое сажают, иногда даже убивают. т.е. можно было обойтись без этого. другого оппозиционно-просвятительского контента достаточно
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Он к лпр давно не имеет отношения.
К слову, другой форк тоже прессуют
Вот учитывая обвинения НАХУЯ изымать технику? Чтобы что?
Понятно, что всем все понятно и все же.
Это мешает дальнейшей работе и коммуникации
Ну дык и обвиняли бы в распространении Ковида. И то больше логики для изъятия техники.
У нас правовая система совсем пизданулась.
Левовая система
Педофилам на заметку, когда вас поймают - кричите, что вы против Путина, тогда для оппозиции вы будете героем, политическим заключенным.
А если кричать, что за Путина - тогда отпустят и сделают мером провинциального городка или начальником полиции?
лидеру ЛПР
Так вроде Сергей Бойко им является, разве нет?
1. Бойко вроде уже не
2. Бойко тоже задержали
это лидер меньшевиков
Старинный бинокль
Они серьёзно разделились на м/б? Или тут ролфят?
лидеру ЛПР
Не в этой жизни. Светову, конечно, сил в текущей ситуации, но поддерживать его после событий, повлекших создание гроба, не хочется.
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