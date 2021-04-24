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Новости
Даша Лейзаренко

Михаила Светова задержали после обыска по делу двухлетней давности. К нему не допустили адвоката Статьи редакции

Обыск прошёл по делу о развратных действиях с несовершеннолетней, которое начали из-за постов 2012 года в инстаграме.

138 138 комментариев
10 099 просмотров
Михаил Светов @msvetov
https://t.co/FrIojw8ui6

Вечером 24 апреля к председателю движения «Гражданское общество» и члену «Либертарианский партии» Михаилу Светову пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом политик рассказал в своём твиттере.

По словам Светова, возле его дома и внутри подъезда дежурили неизвестные люди, которые вырывали кабель от интернета. Вместе со своим адвокатом он пытался заснять неизвестных на видео, но те уходили. Политик должен был провести трансляцию с политологом Дмитрием Болкунцом, но она так и не состоялась.

Михаил Светов @msvetov
У меня в доме упал интернет, подозрительные люди стоят треугольником у подъезда и замазан грязью глазок двери. Не знаю, что происходит, но держу в курсе. Пишу с мобильного интернета сейчас. Надеюсь, что тревога ложная. Но если пропаду со связи, значит произошло что-то плохое.

Позже к дому Михаила подъехали полицейские, которые начали дежурить перед подъездом. Перед обыском Светов дал комментарий «Соте» и рассказал, что не понимает, что происходит. По его словам, полицейские искали понятых среди его соседей, но все отказались. Оппозиционер успел написать, что он услышал звонок в дверь и увидел постановление на обыск.

Роман Попков @romanpopkov1
Менты сейчас выломали у Михаила Светова интернет (в прямом смысле, с корнем и отшметками проводов) и начали в его доме "следственные действия". Сегодня вечером Миша планировал вести стрим с белорусским политологом на тему "Что там в Белоруссии". А Белоруссия у нас дома.
Гражданское Общество @civ_soc
❗Домой к председателю нашего движения @msvetov пришла полиция. https://t.co/IyeGfJvGwi

Во время обыска у Светова изъяли компьютер, планшет и два телефона. Согласно постановлению на обыск, задачей был «поиск электронно-вычислительных машин», рассказал адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков.

Адвокат Светова сообщил, что обыск проходил по уголовному делу о развратных действиях с несовершеннолетней. Его завели в октябре 2019 года по заявлению журналиста «Известий», который обратил внимание на посты Михаила 2012 года, когда тот встречался с 16-летней девушкой. Ранее политик проходил по делу как свидетель. Девушка давала показания о том, что преступления не было.

После обыска Светова увезли в ОМВД по Хорошевскому району города Москвы, сообщил его адвокат. «Прибыл в отдел полиции. Люди в форме разделили меня с Михаилом Световым. Его завели во внутреннее помещение отдела и, как это часто бывает, меня к нему не допускают. [...] Эту ночь Михаил проведет в отделе полиции», — рассказал Захватов. Адвокат подал заявление о недопуске к подзащитному.

В твиттере запустили хештег #РукиПрочьОтМихаилаСветова в поддержку политика.

motúznaya @La72La
#РукипрочьотМихаилаСветова

запомню КАЖДОГО кто считает что «идеологические расхождения» дают вам право НЕ защищать этого человека
ксени4ка🐍🥑 @kkolosochek
Миша очень смелый, сильный, искренний и принципиальный человек

за это на него снова давят менты

#РукиПрочьОтМихаилаСветова
Daniil @trccster
Когда докопаться не до чего, выдумывают такие абсурдные дела как сейчас у Светова. Дела хоть и выдуманные, но обыски настоящие

#РукиПрочьОтМихаилаСветова
галчонок 🦦🤍 @aprilisdecimo
и снова обыск, и снова по абсурдному дело столетней давности, и снова обыск ради обыска, заняться ведь шести ментам нечем

только когда вам будет грозить реальная опасность, то никто не приедет, ведь у кого-то надо будет провести обыск

#РукиПрочьОтМихаилаСветова

Вечером 24 апреля полиция также задержала члена «Либертарианской партии» Сергея Бойко. Его доставили в ОВД «Таганский» для составления административного протокола. Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова сообщила, что Бойко обвиняют в повторном нарушении правил проведения митингов (статья 20.2 ч.8 КоАП).

#новости #светов #21апреля

Спасибо за наводку Иван Прохоров
138 138 комментариев
2
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138 комментариев
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Правый Шлеппа

87

ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ХЕЙТ РЕДАКТОРАМ КОТОРЫЕ ИГНОРЯТ НОВОСТЬ ВЕСЬ ВЕЧЕР
А  @Иван Прохоров Респект

Ответить

Объективный цвет

Правый
19

выходные, один дежурный прикованный к батарее, и то неплотно

Ответить

Baileys

Объективный
8

Дежурные Медузы уже вписались 

Meduza @meduzaproject
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

https://meduza.io/news/2021/04/24/k-mihailu-svetovu-prishli-s-obyskom
Ответить

Даша Лейзаренко

Правый
4

ну спасибо

Ответить

Комментарий удален

Мирный Даниль

41

Я так понимаю, что Дёмушкин оказался прав, когда говорил что либералы в своё время зря думали, что система перемалывает только националистов. Им надо постоянно показывать результат и оправдывать свою зарплату. Сначала пришли за нац, потом за фбк и либералами, потом за комми
когда не останется признаков каких то градаций по идеологии, будут просто разговоры на кухне прослушивать и забирать любого недовольного

Ответить

Evil Pechenka

Мирный
13

Я так понимаю, что Дёмушкин оказался прав

Дёмушкин упоротый нацик, который году в 2008 со своим «Славянским союзом» такое творил, что просто писец. Собирали вооружённые отряды, избивали южан, была куча видео с убийствами.
Понятно, что он сейчас по щщам получил и сменил риторику — «я оппозиция, мы все вместе, вот за нами пришли». По факту он просто преступник и насильник, как и Тесак и Поткин и другие нацики.

То что Дёмушкин пострадал от путинизма вовсе не делает его белой овечкой, за его делишки любая власть должна была ему люлей дать, там очевидно было за что. И это не идеология и мнение.

Ответить

Александр Бунцис

Мирный
4

Даже кухня не нужна, в инете столько коментов)

Ответить

Маленький Орзэмэс

Мирный
0

Светов не комми.

Ответить

Мирный Даниль

Маленький
5

А я не про светова конкретно, а про вообще ситуацию

Ответить

Маленький

Мирный
8

Это да. Придут за всеми.

Ответить

Хрупкий супер_стар

Мирный
0

Анархисты тоже уехали за солнцем

Ответить

Рантье

Мирный
0

Как известно, любая демократия держится на солидарности. У нас с этим пока проблемы. «Этого арестовали без повода? Он мне и так не нравился»

Ответить

робот-бёрдвотчер

40

Светов довольно параноидален, в хорошем смысле. Так что, надеюсь, у него заготовлены многоходовки на такие случаи.

Ответить

Vlad F

робот-бёрдвотчер
–74

Надеюсь дети будут не против

Ответить

Vlad F

Vlad
–70

Когда какой-то чел педофил и ты пишешь шутеечку на эту тему, но остальные «ты че тварь, он же за все хорошее и против всего плохого»
Просто в голос.

Ответить

Марк Захаров

Vlad
37

Встречаться с 16-летней теперь за педофилию считается? А что тогда он до сих пор на свободе, ух, он же наверно столько "детей" совратил, ай-ай-ай, как и новое, так и то дело, конечно же никак не связано с политикой - нет-нет. https://openmedia.io/news/n2/iniciatorom-dela-o-pedofilii-v-otnoshenii-libertarianca-svetova-okazalas-zamestitel-glavreda-izvestij/

Инициатором дела, по которому проходит…
Уголовное дело, фигурантом которого стал бывший член политсовета оппозиционной Либертарианской…
openmedia.io
Ответить

Arial Font

Марк
–63

По закону считается. Гоу ту хорни джеил так сказать.

Ответить

Лига порвах

Arial
48

По закону считается

По какому закону

Ответить

Иван Иванович

Лига
39

Хочется сказать "по закону гор", но там как раз наоборот

Ответить

Рыжий

Arial
17

По закону педофилов не наказывают, и даже нет такого понятия в законе. А есть разделение на секс действия с лицом, не достигшим 16ти лет (та самая педофилия типа) и достигшим. Возраст согласия 16 лет. Знаешь, что это означает? Тролль 

Ответить

Dr Serj

Arial
9

не знаешь законы

Ответить

Антон Пострунин

Марк
–9

Там самое сомнительное это как он в доисторические времена постил всякие красивые картинки в ЖЖ, в том числе с голыми детьми, и рассказывал всякие интересные мысли, вроде того, что круто было раньше выращивать себе жену и как ему нравятся игры с насилием над детьми. Не утверждаю что он педофил, но все не так однозначно.

Ответить

Интенсивный яд

Антон
31

Во времена ЖЖ много кто из текущих деятелей постил всякий трешак, ибо были ещё молодыми, а интернеты представляли собой площадку для всевозможной анархии и контр-культуры. И в этом нет ничего зазорного, люди вырастают, меняются во взглядах.
Моя покойная бабушка была довольно весёлой женщиной, но иногда у неё случались приступы плохого настроения и включался режим злопамятности, когда та начинала припоминать тебе всевозможные обиды вплоть до случаев, когда ты насрал мимо горшка, да с такой горечью, слово ты это сделал на прошлой неделе, а не 25 лет назад. Не надо так.

Ответить

Антон Пострунин

Интенси…
–12

Что-то меняется, а что-то нет. Может быть кто-то до сих пор срет мимо горшка?

Ответить

Интенсивны

Антон
2

Может быть. Тогда сможешь с чувством превосходтва сказать "А вот я же говорил".

Ответить

Антон

Интенси…
0

Пидарасы. Я не говорю что он педофил, я не считаю что он должен сидеть или подвергаться гонениям. Просто он немножко спорный в моих глазах и я бы не стал его поддерживать во всем, пока эти моменты не прояснятся полностью. Когда к нему без причины ломятся менты, то разумеется я за него. Просто в ПРБ я бы десять раз подумал прежде чем за него голосовать, хоть во многом он мне симпатичен. 

Ответить

Виктор

Антон
0

Ну так и надо говорить о тех случаях, которые «до сих пор»

Ответить

Славянский

Антон
0

Прямо в комментарии

Ответить

Обратный шмель

Антон
7

Ну так и Навальный писал некорректные для кого-то сегодня вещи. Но тем не менее их обоих надо поддерживать

Ответить

Павел Петрович

Обратный
5

Народ говорил, что это фейк, Навальный никогда этого не писал.
Никто так и не смог найти оригинал этого комментария.

Ответить

Дмитрий

Павел
0
Ответить

AZP

Павел
–1

Про грызунов тоже фейк?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

adw

Марк
0

То есть они обвинили его в растлении и провели обыск не только у него, но и у предполагаемой "жертвы"?

Ответить

Николай Иванов

Vlad
1
Ответить

Dmitriy Volkov

Vlad
0

Не просто это ты конкретно чмоня ебаная) 

Ответить

Леша Невольный

робот-бёрдвотчер
–2

Если сядет за педофилию , то ходов очка будет много

Ответить

Миша Копейкин

Леша
0

Не знаю как в наших тюрьмах, а в американских своё, отдельное от закона, понятие педофилии - и за секс с 16летней тебя педофилом не считают, даже если ты сидишь за эту статью.
Аналогично с изнасилованиями. Если всем очевидно, что дело липа, лишь бы тебя посадить или денег с тебя стрясти - никто тебя опускать или убивать не будет.

Ответить

J S

Миша
0

За секс по согласию даже с 13-14 летней в тюрьме ничего не будет.
Если не изнасилование, то они даже в порядочных сидят, а не козлами.

Если изнасилование, то в красных, но их тоже не трогают.

Ответить

Успешный крюк

J
0

говорят эксперты

Ответить

Argumenta

J
0

Краевед в треде, аккуратней

Ответить

Baileys

37

tfw у тебя соседи не пидорасы 

Михаил Светов @msvetov
Мои соседи один за одним отказываются быть понятыми. Ахахах. Полицейские не знают что делать, топчутся у двери. Видимо, пригонят каких-нибудь алкашей.
Ответить

Александр Бунцис

Baileys
17

По хорошему конечно лучше пускай свои, так же будут присматривать чтоб ничего не «накинули». А не те

Ответить

Виктор Ганелес

Александр
7

У приятеля пожилые родители согласились быть понятыми на обыске их соседа-наркомана.

Отказались подписывать протокол, где было описано то, чего они не видели (вроде подкинули там чего-то).
И кошмарить полиция стала их - в следующий раз пришли к ним.
В итоге муж загремел в больницу а полиция хотела завести на них дело. Не помню уже, завели дело или нет, они сразу как смогли - слились к детям заграницу.

Ответить

Игуш Шариев

Виктор
2

прям вспомнилась паста про "я не был тем-то, пока приходили за ними"

Ответить

Старинный бинокль

Baileys
10

Тут как раз лучше, если понятым будет честный и неагнажированный человек, чем алкаш/подментованный. Чтобы не подписывал не глядя любую дичь.

Ответить

Михаил Зеленин

Baileys
8

Соседи как раз тупанули, большой успех, что менты решили позвать их, а не своих ребят. Можно было честно отработать и не подписывать наличие того, чего не было.

Ответить

Виктор Ганелес

Михаил
2

Тут свои риски. См коммент выше

Ответить

Иван Прохоров

Baileys
2
Ответить

Марк Захаров

35

"Да кому он нужен!" (с) эксперты с TJ, когда Светов начал подозревать, что к нему кто-то пришёл.

Ответить

Zero-one-one

15

Жалко Светова

Ответить

Федя Прозоров

Zero-one-one
2

Пожалей меня. Истязаю себя голодом с семи вечера

Ответить

AZP

Федя
2

Ты Навальный.

Ответить

Федя Прозоров

AZP
1

Единственное отличие- страдаю не за идею

Ответить

Zero-one-one

Федя
0

Не надо. 

Ответить

Федя Прозоров

Zero-on…
3

Надо. Хочу быть худым и красивым

Ответить

Владимир Филатов

Федя
0

Из-за голода распухнешь

Ответить

Федя Прозоров

Владимир
1

Я ж только по вечерам не ем

Ответить

Административный

Федя
2

Еда с закатом солнца становится не такой вкусной?

Ответить

Федя

Админис…
0

Нет, но жор увеличивается

Ответить

Владимир Филатов

Федя
0

ночью налегаешь? 

Ответить

Федя

Владимир
0

Теперь нет

Ответить

Европейский месяц

–49

Мутный персонаж со всратыми людоедскими идеями, идол обиженных жизнью социал-дарвинистов, которые такие только на словах в интернете, и только когда проблема касается не их самих.

Плохо прячет ксенофобию за ширмой двухчасовых лекций о говне, прочитал в жизни одну книгу. Не уверен что ему прям серьезно есть за что дать пизды, но в целом, учит он детей плохому, не очень жаль.

Ответить

Rond

Европейский
19

То есть ты оправдываешь ментовское преследование чувака просто потому, что он тебе не нравится? И это он здесь людоед?

Ответить

Европейский месяц

Rond
–29

Я не оправдываю, мне всё равно просто. Хорошо что с человеком который желает мне всего плохого произошло что-то плохое. Не менты так сосуля б на голову упала. Какая разница?

Ответить

thetrickster

Европей…
6

Что плохого он тебе желал? Покажи где дядя тебя трогал.

Ответить

Колючий лолипоп

Европейский
14

Меглина разбанили

Ответить

Европейский месяц

Колючий
–19

Меглин шовинист и консерватор, а я паладин социальной справедливости. Наша нелюбовь к "либералам" исходит с противоположных сторон, так сказать.

Ответить

Обратный шмель

Европей…
8

к "либералам"

Ну так ты в лучших традициях sjw и не в курсе, что как бы не все "либералы".
Мутный персонаж со всратыми людоедскими идеями,

Слышать такое от коммуниста очень странно (но, в принципе, объяснимо).

Ответить

Европейский

Обратный
–9

коммуниста

Ответить

Обратный шмель

Европей…
9

Ну так ни в какой из западных капиталистических стран от голода никто не умирает уже сейчас, нехуй манипулировать.

При этом во всех коммунистических странах (пока они были коммунистическими) случался массовый голод.

Ответить

Европейский

Обратный
–17

1. Тупа ложь. Загугли starvation in us далеко ходить не надо.
2. Угадай за чей счет "развитые" страны — развитые.
3. Заебали с аргументом "а вот посмотрите там еще хуже". Тебе же первому не нравится когда что угодно плохое в России оправдывают тем что авотухохлов. Почему сам навяливаешь ту же хрень мне?

Ответить

Ilya

Европей…
12

 Угадай за чей счет "развитые" страны — развитые.

Как же вы заебали с этим аргументом. Ага, а еще Европа, конечно же, развивалась только благодаря распилу Африки. 
Развитые страны развиты, как бы нелепо это ни звучало, за счет своей "развитости" - социальных институтов, технологий, гражданского общества. Во время холодной страны в "отстающие" страны вливалась куча бабла и, почему-то, в большинстве из них все также все плохо.
Все эти "ужасы капитализма" про выкачивание ресурсов из отсталых стран дают лишь краткосрочные плюшки (причем скорее конкретным организациям, чем всему государству) и не влияют на развитие страны в долгосрочной перспективе. 

Ответить

Обратный

Европей…
10

Загугли starvation in us далеко ходить не надо

Я вот загуглил и почему-то после заголовков "Startvation ..." в тексте пишется про "food insecurity" почему-то, а не "hunger". Вот, а ещё в США есть система food banks которые раздают еду (бесплатно). Я, конечно, понимаю, что можно желать брендовые шмотки / дорогие мобилки-тачки, но вот как бы голодающих как в Африке людей в США не особо видно.
 
Угадай за чей счет "развитые" страны — развитые.

За счет торговли? Изначального преимущества?

Почему сам навяливаешь ту же хрень мне?

Потому что никто не предлагает повторять ошибки Украины (обычно предлагается идти по пути Европы / США через законы), но почему-то постоянно прелагается повторять базовые ошибки коммунистов. В том и разница.

При этом, как только Китай отказался от коммунизма и перешел к капиталистическим отношениям (пускай и с госучастием) мировой рынок перенес туда фабрики и поднял из пучин нищеты и реального! голода несколько сот миллионов человек.

Ответить

Характерный Петя

Европей…
3

сорта

Ответить

Европейский

Характе…
–5

взаимно

Ответить

Магомед Шереметьев

Европейский
10

людоедские

NAP- это буквально противоположность людоедства. 
обиженные жизнью

Ну это не мы требуем "социальной справедливости(которая у каждого своя, кста)"
Социал-дарвинистов 

При системе win-win проигравших нет.
Не касается их самих

Большое количество проблем создаёт государство (первоисточник). Люди которые способны увидеть первоисточник становятся стихийными либертарианцами
У него разные лекции. 
Учит детей плохому

И спросила кроха, что такое "хорошо", а что такое "плохо"

Ответить

Европейский месяц

Магомед
–4

NAP

Ой всё. (не работает пока в обществе есть люди которым похуй на нап, или которые понимают его не так как ты, то есть не работает. А еще я предпочитаю двигать рычаг вагонетки, сорь, даже если это нарушает чьи-то сферические представления о прекрасном)
win-win проигравших нет

че
проблем создает государство

Штирнеровскому анархисту пишешь, гений.

А так-то "либертарианство" разлива Светова это когда ты типа ненавидишь государство, но дрочишь на тех у кого много долларов, то есть адский кринж из жопы.

Ответить

Madao

Европейский
1

Крайне отрицательно отношусь к личности светова, но очевидно, что садят его не за педофилию, а за участие в оппозиционных движениях. И за это садить человека нельзя. 

Ответить

YaakovJaffe

5

Там какой-то адок, но предсказуемый адок происходит - "Правительство решило запретить НКО-«иностранным агентам» заниматься просветительской деятельностью". Пишите давайте новости мне. 

Ответить

Данислав Жуков

YaakovJaffe
18

Ради этого и затевалось.

После ухода хитрого Суркова из АП начался силовой вопрос решения с оппозицией. Потом у всего мира после отравления Навального подгорело. Потом на улицы вышло много людей в его поддержку. Их побили и у мира и вышедших и нейтральных тоже подгорело.

Из-за репутационных рисков (репутации, которой уже нет) решили сменить тактику (но не глобальную стратегию по уничтожению оппозиции и любых других мнений): теперь будут просто сажать и зачищать всех оппозиционных личностей по одному.

Успеха у этой тактики в эпоху информационных технологий не будет.

Ответить

Маленький Орзэмэс

Данислав
5

а чо толку-то от этих информационных технологий? ща посажают всех, больше никто высовываться не будут, в итоге потом на улицу будут выходить не люди, а настоящие кровавые радикалы

увы, россия идёт по пути очередной революции

Ответить

Рыжий

Маленьк…
6

Лол, кто революцию будет устраивать? Несколько тысяч подростков? Даже после 20ти сейчас людям не до революций, жрать на что-то надо

Ответить

Маленький

Рыжий
6

потом

я не думаю, что в РФ что-то изменится в ближайшие 20 лет

Ответить

Старинный

Рыжий
2

Их политбюро похоже на какой-то школьный день самоуправления.
Но мне, наоборот, кажутся такие движи полезными. Люди учатся разбираться в политике, это здорово. Я бы на месте государства поддерживал таких, гранты каки-то выдавал, на политические мероприятия в качестве слушателей приглашал, диалог как-то выстраивал. 

Ответить

Рыжий

Старинн…
2

Движения полезны. Я про то, что революционной ситуацией даже в перспективе не пахнет. Даже кассирши ненавидят митингующих, лол. Хотя казалось бы

Ответить

AZP

Старинн…
1

Я бы на месте государства поддерживал таких, гранты каки-то выдавал, на политические мероприятия в качестве слушателей приглашал

Дед невероятно ссыт, что они у него власть заберут.
Поэтому он, скорее, их в Снежинку отправит, чем гранты выдаст.

Ответить

Управляющий

Старинн…
0

Тебе юнармии мало? 

Ответить

thetrickster

Маленьк…
0

Почему увы? Это единственный способ избавится от текущей власти. Или вас пример Беларуси ничему не научил?

Ответить

Магомед Шереметьев

Данислав
0

А за рядовыми членами ЛПР придут, как думаешь?

Ответить

ouxen

Магомед
12

вот ты и попався

Ответить

Дмитрий Иванов

9

Сил Михаилу

Ответить

Великомученик

6

Гайки всё закручивают, а русские продолжают терпеть. Покуда??? 

Ответить

Данислав Жуков

Великомученик
7

Пока резьбу не сорвёт.

Ответить

Федя Прозоров

Великомученик
5

Бог терпел и нам велел как кредо

Ответить

Pavel Tolkachov

7

Ситуация ужасная но как можно не ржать с твита Ройзмана

Ответить

Антон Пострунин

6

Исправьте ЛПР на ЛПР(б).

Ответить

A patient patient

5
Ответить

glimpse unthinkable

0

В целом эта хуета в полне в духе наших ебаных охранителей. Похуй насколько цель клоун, если другие долбоёбы его слушают, его нужно вязать, а на всякие резонансы им давно похуй.

Ответить

Старинный бинокль

glimpse
0

Работа с лидерами мнений, ёбтеть.

Ответить

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Старинный
0

ферму света ищут. электронно-вычислительные машины же

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roos lan

4

Ройзман как обычно

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AZP

roos
2

Взрослый мужчина бегает по Твиттеру и матерится.

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roos lan

AZP
2

говорю же- как обычно) спасибо что к батарее никого не приковывает

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Ilya Grigöryev

–26

сядет. нехуй было брать интервью у чеченского сепаратиста. п.с. мне нравится его проект и в целом таргет на просвещение 

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Николай Иванов

Ilya
11

в нулевые НТВ брали интервью у террористов во время захвата ДК на Дубровке

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Данислав Жуков

Николай
3

В 90-ые премьер-министры в прямом эфире разговаривали с террористами.

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Bad Mother

Данислав
25

в двадцатые министр иностранных дел жмёт террористам руки

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Иван Иванович

Данислав
2

Я бы даже сказал заключали мирный договор с некой Ичкерией как субъектом дипломатических отношений

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Ilya Grigöryev

Николай
–1

и что с нтв далее произошло?

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Пётр Орлов

Ilya
3

В смысле нехуй? Может еще ему и яйца отрезать себе надо было?

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AZP

Пётр
–1

В прямом эфире

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Ilya Grigöryev

Пётр
–4

«нехуй» - это не вывод, не мораль, а констатация ситуации, при которой тут за такое сажают, иногда даже убивают. т.е. можно было обойтись без этого. другого оппозиционно-просвятительского контента достаточно

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Иван Иванович

4

Мусора хотят не допустить стрим со Столлманом

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ＫＩＢØＵＮＥ

–5

Кому он сдался...

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Магомед Шереметьев

2

Бойко тоже задержали!

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Владимир Климов

–3

Он к лпр давно не имеет отношения.

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Baileys

Владимир
3

Смотря к какой. У них же раскол был

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Baileys

Baileys
10

К слову, другой форк тоже прессуют 

Михаил Пожарский @mpojarsky
@lectophage бывшего председателя уже поздравляют - https://twitter.com/dsboiko/status/1386032771601141765
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Владимир Климов

Baileys
0

Он Гражданским обществом занимается.

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Baileys

Владимир
2

Ну он как бы прогнул ЛПР под ГрОб. А потом образовал ЛПР(б)

Но их внутренние тёрки сейчас не важны

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ouxen

Baileys
2

что может быть важнее

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AZP

Baileys
0

Ммм, сорта говна

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Александр Коровников

1

Вот учитывая обвинения НАХУЯ изымать технику? Чтобы что?
Понятно, что всем все понятно и все же.

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Kir Kirsky

Александр
2

Это мешает дальнейшей работе и коммуникации

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Александр Коровников

Kir
3

Ну дык и обвиняли бы в распространении Ковида. И то больше логики для изъятия техники. 
У нас правовая система совсем пизданулась. 
Левовая система

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Black Lodge

–13

Педофилам на заметку, когда вас поймают - кричите, что вы против Путина, тогда для оппозиции вы будете героем, политическим заключенным.

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Rodion Kutsaev

Black
5

А если кричать, что за Путина - тогда отпустят и сделают мером провинциального городка или начальником полиции?

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Федя Прозоров

1

Ладно, я был не прав.

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Вареник с картошкой

0

 лидеру ЛПР

Так вроде Сергей Бойко им является, разве нет?

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Baileys

Вареник
2

1. Бойко вроде уже не
2. Бойко тоже задержали 

Сергей Бойко @dsboiko
Задержали у дома. Доставили в ОВД Таганский якобы на оформление административного протокола. Адвокат Мария Эйсмонт уже у ОВД Таганский.
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Bad Mother Fucker

Вареник
0

это лидер меньшевиков

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Старинный бинокль

Bad
1

Они серьёзно разделились на м/б? Или тут ролфят?

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Павел Афанасьев

Старинн…
0

Они разделились, но без таких названий

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Магомед Шереметьев

Вареник
0

Сейчас Федукин из Самары глава ЛПР (м)

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мЕдь

–2

лидеру ЛПР

Не в этой жизни. Светову, конечно, сил в текущей ситуации, но поддерживать его после событий, повлекших создание гроба, не хочется.

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Ник Хартман

–5

Такую дичь базарить и не уехать из РФ, да он самоубийца, чего добился то?

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Гордый кран

0

Я почему-то ожидал, что за ним придут после видоса у Собчак

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Костя

0

Полицеские насмотрелись в тиктоке про 24 апреля?

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