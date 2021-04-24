Обыск прошёл по делу о развратных действиях с несовершеннолетней, которое начали из-за постов 2012 года в инстаграме.

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Вечером 24 апреля к председателю движения «Гражданское общество» и члену «Либертарианский партии» Михаилу Светову пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом политик рассказал в своём твиттере.

По словам Светова, возле его дома и внутри подъезда дежурили неизвестные люди, которые вырывали кабель от интернета. Вместе со своим адвокатом он пытался заснять неизвестных на видео, но те уходили. Политик должен был провести трансляцию с политологом Дмитрием Болкунцом, но она так и не состоялась.

Михаил Светов @msvetov У меня в доме упал интернет, подозрительные люди стоят треугольником у подъезда и замазан грязью глазок двери. Не знаю, что происходит, но держу в курсе. Пишу с мобильного интернета сейчас. Надеюсь, что тревога ложная. Но если пропаду со связи, значит произошло что-то плохое.

Позже к дому Михаила подъехали полицейские, которые начали дежурить перед подъездом. Перед обыском Светов дал комментарий «Соте» и рассказал, что не понимает, что происходит. По его словам, полицейские искали понятых среди его соседей, но все отказались. Оппозиционер успел написать, что он услышал звонок в дверь и увидел постановление на обыск.

Роман Попков @romanpopkov1 Менты сейчас выломали у Михаила Светова интернет (в прямом смысле, с корнем и отшметками проводов) и начали в его доме "следственные действия". Сегодня вечером Миша планировал вести стрим с белорусским политологом на тему "Что там в Белоруссии". А Белоруссия у нас дома.

Во время обыска у Светова изъяли компьютер, планшет и два телефона. Согласно постановлению на обыск, задачей был «поиск электронно-вычислительных машин», рассказал адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков.

Адвокат Светова сообщил, что обыск проходил по уголовному делу о развратных действиях с несовершеннолетней. Его завели в октябре 2019 года по заявлению журналиста «Известий», который обратил внимание на посты Михаила 2012 года, когда тот встречался с 16-летней девушкой. Ранее политик проходил по делу как свидетель. Девушка давала показания о том, что преступления не было.

После обыска Светова увезли в ОМВД по Хорошевскому району города Москвы, сообщил его адвокат. «Прибыл в отдел полиции. Люди в форме разделили меня с Михаилом Световым. Его завели во внутреннее помещение отдела и, как это часто бывает, меня к нему не допускают. [...] Эту ночь Михаил проведет в отделе полиции», — рассказал Захватов. Адвокат подал заявление о недопуске к подзащитному.

В твиттере запустили хештег #РукиПрочьОтМихаилаСветова в поддержку политика.

motúznaya @La72La #РукипрочьотМихаилаСветова



запомню КАЖДОГО кто считает что «идеологические расхождения» дают вам право НЕ защищать этого человека запомню КАЖДОГО кто считает что «идеологические расхождения» дают вам право НЕ защищать этого человека

ксени4ка🐍🥑 @kkolosochek



за это на него снова давят менты



#РукиПрочьОтМихаилаСветова Миша очень смелый, сильный, искренний и принципиальный человекза это на него снова давят менты

Daniil @trccster



#РукиПрочьОтМихаилаСветова Когда докопаться не до чего, выдумывают такие абсурдные дела как сейчас у Светова. Дела хоть и выдуманные, но обыски настоящие

галчонок 🦦🤍 @aprilisdecimo



только когда вам будет грозить реальная опасность, то никто не приедет, ведь у кого-то надо будет провести обыск



#РукиПрочьОтМихаилаСветова и снова обыск, и снова по абсурдному дело столетней давности, и снова обыск ради обыска, заняться ведь шести ментам нечемтолько когда вам будет грозить реальная опасность, то никто не приедет, ведь у кого-то надо будет провести обыск