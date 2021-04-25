Деньги можно будет потратить в магазинах, аптеках и кафе.

С 27 апреля в Москве запустят программу «Миллион призов», по которой москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту на одну тысячу рублей. Об этом рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Потратить деньги можно на товары и услуги повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе — партнерах «Миллиона призов». Выдачу карт организуют в поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода нужно зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru после 27 апреля.

Собянин сообщил, что несколько дней назад обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу.

«Благодаря программе «Миллион призов» мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное — ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней», — написал Собянин в своём блоге.