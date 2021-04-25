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Даша Лейзаренко

В Москве привитым от Covid-19 пенсионерам раздадут подарочные карты на тысячу рублей Статьи редакции

Деньги можно будет потратить в магазинах, аптеках и кафе.

С 27 апреля в Москве запустят программу «Миллион призов», по которой москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту на одну тысячу рублей. Об этом рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Потратить деньги можно на товары и услуги повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе — партнерах «Миллиона призов». Выдачу карт организуют в поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода нужно зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru после 27 апреля.

Собянин сообщил, что несколько дней назад обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу.

«Благодаря программе «Миллион призов» мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное — ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней», — написал Собянин в своём блоге.

#новости #москва #covid19

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Тревожный пришелец

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Плати самым нищим, чтобы оставались преданы, а всё остальное забирай себе.
Но сможет ли тысяча рублей убедить человека привиться, которому годами скармливали битву экстрасенсов и теории заговора?

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Evil Pechenka

Тревожный
4

Конечно.

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Властный бас

Тревожный
1

Да за такие деньжищи они готовы на что угодно.

Ответить

Социологический фонарь

2

За тысячу некоторые будут готовы уколоться даже вирусом гепатита

Ответить

Argumenta Ambigua

Социологический
0

какой группы?

Ответить

Социологический фонарь

Argumenta
0

Всех сразу

Ответить

Argumenta

Социоло…
0

я пас

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Дмитрий Алексеевич

1

А жителям России хуй за щеку отправили. Омский рабочий очень рад, что кормит московских пенсов

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Andre Macareno

0

а много ли в Москве таких пенсионеров, кому эта тысяча реально нужна и кого она мотивировала бы?

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Daniil Minashkin

Andre
2

Ну в смысле, просто людям напомнят о вакцинации, еще и маленький бонус

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Михаил Иванов

Andre
0

Вы недооцениваете денежную мотивацию

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Daniil Minashkin

0

Ну и хорошо, хотя бы больше людей начнут это делать

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Тревожный пришелец

Daniil
0

Сомневаюсь, что мы увидим прирост в темпах вакцинации из-за этого.

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Вася Пражкин

0

Вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков, могли бы просто сделать две вещи:
1) Открыть все данные по вакцине.
2) Все чиновники публично на камеру должны сделать прививку в обычных кабинетах.

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Вова А.

0

С одной стороны - пздц новости сверхдержавы, но будь я старой бабкой я б порадовался

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Имя И Фамилия

0

Как же я рад кормить пенсионеров этими подачками, где записаться, чтобы кроме отчислений в ПФР у меня ещё ползарплаты забирали на ублажение старых бабок из Москвы?

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Комментарии

Aaaa

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Bkmz Иванов

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❌ Товарищ Маузер ❌

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andorus

Барин орет на слугу

Argumenta Ambigua

В Москве привитым от Covid-19…

Аристарх Знаменский

В Москве привитым от Covid-19…

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