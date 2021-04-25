В Москве привитым от Covid-19 пенсионерам раздадут подарочные карты на тысячу рублей Статьи редакции
Деньги можно будет потратить в магазинах, аптеках и кафе.
С 27 апреля в Москве запустят программу «Миллион призов», по которой москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту на одну тысячу рублей. Об этом рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Потратить деньги можно на товары и услуги повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе — партнерах «Миллиона призов». Выдачу карт организуют в поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода нужно зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru после 27 апреля.
Собянин сообщил, что несколько дней назад обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу.
«Благодаря программе «Миллион призов» мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное — ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней», — написал Собянин в своём блоге.
какой группы?
А жителям России хуй за щеку отправили. Омский рабочий очень рад, что кормит московских пенсов
а много ли в Москве таких пенсионеров, кому эта тысяча реально нужна и кого она мотивировала бы?
Ну в смысле, просто людям напомнят о вакцинации, еще и маленький бонус
Ну и хорошо, хотя бы больше людей начнут это делать
Тревожный пришелец
Сомневаюсь, что мы увидим прирост в темпах вакцинации из-за этого.
Вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков, могли бы просто сделать две вещи:
1) Открыть все данные по вакцине.
2) Все чиновники публично на камеру должны сделать прививку в обычных кабинетах.
С одной стороны - пздц новости сверхдержавы, но будь я старой бабкой я б порадовался
Как же я рад кормить пенсионеров этими подачками, где записаться, чтобы кроме отчислений в ПФР у меня ещё ползарплаты забирали на ублажение старых бабок из Москвы?