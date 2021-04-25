Он приписал Сунь Цзы слова его переводчика.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев исправил ошибку в колонке «Невыученные уроки истории» про ухудшение отношений России и США — на неточность обратила внимание «Медуза».

Его колонка начиналась со слов Николая Конрада из предисловия к трактату китайского стратега Суня Ццы «Основные концепции „Искусства войны“». Но он выдал её за цитату самого Цзы, в том числе в своём твиттере.

Сейчас в колонке Медведева на сайте «РИА Новости» упоминается имя реального автора высказывания — Конрада. Неизвестно, когда в материал внесли изменения, отмечают в издании. Медведев также удалил свой старый твит и опубликовал новый с упоминанием настоящего автора цитаты.

В издании считают, что Медведев узнал про ошибку из их материала. Как раз после этого издание признали «иностранным агентом», а редакторы их соцсетей начали предупреждать об этом заглавными буквами.

Почти сразу после этого Минюст включил «Медузу» в реестр иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранных агентов», а мы стали писать ОГРОМНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об этом. Совпадение? «Медуза»