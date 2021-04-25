Медведев исправил ошибку в колонке про отношения России и США после того, как на неё обратила внимание «Медуза» Статьи редакции
Он приписал Сунь Цзы слова его переводчика.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев исправил ошибку в колонке «Невыученные уроки истории» про ухудшение отношений России и США — на неточность обратила внимание «Медуза».
Его колонка начиналась со слов Николая Конрада из предисловия к трактату китайского стратега Суня Ццы «Основные концепции „Искусства войны“». Но он выдал её за цитату самого Цзы, в том числе в своём твиттере.
Сейчас в колонке Медведева на сайте «РИА Новости» упоминается имя реального автора высказывания — Конрада. Неизвестно, когда в материал внесли изменения, отмечают в издании. Медведев также удалил свой старый твит и опубликовал новый с упоминанием настоящего автора цитаты.
В издании считают, что Медведев узнал про ошибку из их материала. Как раз после этого издание признали «иностранным агентом», а редакторы их соцсетей начали предупреждать об этом заглавными буквами.
Почти сразу после этого Минюст включил «Медузу» в реестр иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранных агентов», а мы стали писать ОГРОМНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об этом. Совпадение?
Вполне может быть и совпадением. Слишком мало информации для того, чтобы однозначно указывать на закономерность.
Если в ближайшее время в данный реестр включат значительную часть остальных СМИ, которые продублировали эту новость, в том числе ТЖ, тогда уже можно говорить о закономерности. А пока это даже на корреляцию не тянет
Увидел сегодня упоминание про иностранного агента и офигел. Такой стрем господи. Чем-то напоминает «запрещённая на территории рф организация исламское государство»
Интереснее другое - в колонке Медведева на РИА ни разу не указан автор колонки. Если бы не вставленное фото Медведева, вообще было бы непонятно, чей это текст и к чему он.