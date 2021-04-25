«Зачем?»: Рогозин опроверг переговоры со SpaceX о полёте российских космонавтов на Crew Dragon Статьи редакции
Илон Маск предлагал сотрудничество «Роскосмосу».
Российские космонавты не полетят на кораблях Crew Dragon к МКС. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин в своём твиттере, отправив реплай на новость о том, что «Роскосмос» ведёт переговоры со SpaceX.
Ранее глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания готова сотрудничать с Россией. После этого пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко рассказал радиостанции «Говорит.Москва», что госкорпорация ведёт переговоры с NASA.
«У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договорённости — сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить», —сказал Устименко.
При этом в «Роскосмосе» хотят возобновить перекрёстные полеты на МКС на российских и американских кораблях. Ранее об этом рассказал «Интерфаксу» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.
«Идут разговоры о перекрёстных полетах, когда представитель американского сегмента будет лететь на нашем корабле, и представитель российского сегмента будет лететь на американском корабле», — отметил Крикалёв. По его словам, схема обеспечит подстраховку в случае задержек или аварий одного корабля, что сделает программу работы на МКС более устойчивой.
С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями. В 2020 году Space X впервые запустила корабль Crew Dragon и доставила людей на МКС — это был первый пилотируемый старт из США за 10 лет.
Тогда же в NASA заявили, что России придётся использовать корабли SpaceX для доставки космонавтов на МКС, поскольку использовать только «Союзы» станет невыгодно — американцы перестанут за них платить.
ну как у рогозина принято - сначала обосрутся, а потом объявят себя чемпионами по обсёрам
Мужик занимается автотренингом: "Я не хочу срать я не хочу срать я не хочу срать"
*Среньк*
"Я не обосрался я не обосрался я не обосрался"
Пора уже вообще перестать слушать Рогозина.
Неделю назад вроде ещё анонсировали, что к 2030 нашу космобазу построят, так что почему бы и нет. Вообще уже давно пора вернуться к более значимому освоению космоса. Как минимум ежемоментно отвлекает от земных проблем.
Ну вот Крикалев дело говорит насчёт подстраховки. Сломается что-то, приостановит полёты, и наши не полетят. Я не к тому, что российские корабли хуже, нормальные корабли, раз столько лет летают. Но в такой сложной системе сбои неизбежны. Особенно, когда экономят.
Но Рогозину имидж важнее.
Театральный химик
За свои 30 лет жизни помню только одну недавнею аварию (2018г)при запуске космонавтов.
Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть.
А как же просверлить памятную дырочку в борту?
Тогда же в NASA заявили, что России придётся использовать корабли SpaceX для доставки космонавтов на МКС, поскольку использовать только «Союзы» станет невыгодно
А когда это у нас деньги для статусных проектов считали?
они тут давеча и от МКС решили отказаться. Хотя наши экипажи там и так в последние годы только для проформы - дырку просверлить, икону повесить и с орбиты дедов поздравить