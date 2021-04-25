Илон Маск предлагал сотрудничество «Роскосмосу».

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Российские космонавты не полетят на кораблях Crew Dragon к МКС. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин в своём твиттере, отправив реплай на новость о том, что «Роскосмос» ведёт переговоры со SpaceX.

Ранее глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания готова сотрудничать с Россией. После этого пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко рассказал радиостанции «Говорит.Москва», что госкорпорация ведёт переговоры с NASA.

«У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договорённости — сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить», —сказал Устименко.

При этом в «Роскосмосе» хотят возобновить перекрёстные полеты на МКС на российских и американских кораблях. Ранее об этом рассказал «Интерфаксу» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

«Идут разговоры о перекрёстных полетах, когда представитель американского сегмента будет лететь на нашем корабле, и представитель российского сегмента будет лететь на американском корабле», — отметил Крикалёв. По его словам, схема обеспечит подстраховку в случае задержек или аварий одного корабля, что сделает программу работы на МКС более устойчивой.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями. В 2020 году Space X впервые запустила корабль Crew Dragon и доставила людей на МКС — это был первый пилотируемый старт из США за 10 лет.