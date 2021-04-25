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Новости
Даша Лейзаренко

«Зачем?»: Рогозин опроверг переговоры со SpaceX о полёте российских космонавтов на Crew Dragon Статьи редакции

Илон Маск предлагал сотрудничество «Роскосмосу».

23 23 комментария
2491 просмотров

Российские космонавты не полетят на кораблях Crew Dragon к МКС. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин в своём твиттере, отправив реплай на новость о том, что «Роскосмос» ведёт переговоры со SpaceX.

РОГОЗИН @Rogozin
Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть. https://twitter.com/GazetaRu/status/1386092738148540421

Ранее глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания готова сотрудничать с Россией. После этого пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко рассказал радиостанции «Говорит.Москва», что госкорпорация ведёт переговоры с NASA.

«У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договорённости — сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить», —сказал Устименко.

При этом в «Роскосмосе» хотят возобновить перекрёстные полеты на МКС на российских и американских кораблях. Ранее об этом рассказал «Интерфаксу» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

«Идут разговоры о перекрёстных полетах, когда представитель американского сегмента будет лететь на нашем корабле, и представитель российского сегмента будет лететь на американском корабле», — отметил Крикалёв. По его словам, схема обеспечит подстраховку в случае задержек или аварий одного корабля, что сделает программу работы на МКС более устойчивой.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями. В 2020 году Space X впервые запустила корабль Crew Dragon и доставила людей на МКС — это был первый пилотируемый старт из США за 10 лет.

Тогда же в NASA заявили, что России придётся использовать корабли SpaceX для доставки космонавтов на МКС, поскольку использовать только «Союзы» станет невыгодно — американцы перестанут за них платить.

#новости #роскосмос #nasa #spacex

23 23 комментария
29
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Владимир Филатов

25

Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть.

Батуты

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Александр Макаревич

18

SmallDickEnergy

Ответить

Dmitry Teplyakov

15

Опроверг, а потом втихую запустят)

Ответить

Властный бас

9

- Вы давеча обосрались?
- Да нет, брешут! Никто же не видел!

Ответить

Большой жёлтый робат

Властный
0

ну как у рогозина принято - сначала обосрутся, а потом объявят себя чемпионами по обсёрам
Мужик занимается автотренингом: "Я не хочу срать я не хочу срать я не хочу срать"
*Среньк*
"Я не обосрался я не обосрался я не обосрался"

Ответить

Доступный паркур

7

При этом в «Роскосмосе» хотят возобновить перекрёстные полеты на МКС на российских и американских кораблях.

Зачем? У нас свои корабли есть.

Ironic, isn't it?

Ответить

Егор Сорокин

6
Ответить

Ху Эмай

5

Пора уже вообще перестать слушать Рогозина.

Ответить

Большой жёлтый робат

Ху
0

да треки-то душевные

Ответить

Административный Валера

4

https://t.me/ia_panorama/7930

ИА «Панорама»
#РИФМЫ_НЕДЕЛИ
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Сергей

0

Неделю назад вроде ещё анонсировали, что к 2030 нашу космобазу построят, так что почему бы и нет. Вообще уже давно пора вернуться к более значимому освоению космоса. Как минимум ежемоментно отвлекает от земных проблем. 

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Соответствующий пёс_анон

Сергей
2

нихуя они не построят

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Большой жёлтый робат

Сергей
0

с освояловом у Димы всё ок

Ответить

Официальный алмаз

1

Правильно, не нужны нам эти западные подачки

Ответить

Дефицитный Сервелат

1

Ну вот Крикалев дело говорит насчёт подстраховки. Сломается что-то, приостановит полёты, и наши не полетят. Я не к тому, что российские корабли хуже, нормальные корабли, раз столько лет летают. Но в такой сложной системе сбои неизбежны. Особенно, когда экономят.
Но Рогозину имидж важнее.

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Театральный химик

Дефицитный
0

За свои 30 лет жизни помню только одну недавнею аварию (2018г)при запуске космонавтов.

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Алексей Дудырев

1

Clown

Ответить

Алексей Логачев

1

Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть.

А как же просверлить памятную дырочку в борту? 

Ответить

Виноватый микроскоп

0

представитель американского сегмента будет лететь на нашем корабле, и представитель российского сегмента будет лететь на американском корабле

Объясните какая тут логика вообще 

Ответить

Даша Лейзаренко

Виноватый
2

добавила 

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Bad Mother Fucker

Виноватый
2

у советских собственная гордость: 
на буржуев смотрим свысока

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Anton Golovanov

0

Тогда же в NASA заявили, что России придётся использовать корабли SpaceX для доставки космонавтов на МКС, поскольку использовать только «Союзы» станет невыгодно

А когда это у нас деньги для статусных проектов считали?

Ответить

Большой жёлтый робат

0

они тут давеча и от МКС решили отказаться. Хотя наши экипажи там и так в последние годы только для проформы - дырку просверлить, икону повесить и с орбиты дедов поздравить

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