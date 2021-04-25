Минпросвещения проверит все школьные учебники истории после критики Путина — он считает, что там пишут «не про нас» Статьи редакции
Почему бы и нет.
Об этом рассказал министр Сергей Кравцов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». На это обратили внимание в РБК.
Ведомство решило устроить проверку после того, как Путин раскритиковал школьные учебники в ходе выступления с посланием Федеральному собранию. Он заявил, что «с удивлением» прочитал, что в них написано.
В марте Минпросвещения одобрило серию учебников по российской и всеобщей истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. В 2017 году экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского докторской степени по истории, признав его работу ненаучной. Президиум это решение не поддержал.
Мобильный самолет
Ты в думу не хочешь попробовать
биологии
Ага, про хромосому Мединского, которая помогла выстоять и победить.
погоди-ка, он что хочет сказать, что они не читают учебники, которые одобряют?
Отрицательный Илья
я хз ваще за чё доёб
в учебниках средней школы общемировая история с легким уклоном в Россию, а в старшей школе 10-11 класс ваще только история России. Там как раз про второй фронт ни слова уже
Он просто знает что 10-11 классы скоро отменят, нечего в университеты поступать, самые умные что ли. А вот тем кто в ПТУ пойдет или в армию, хорошо бы про сталингрвдскую уже знать к этому времени.
зачем он их только держит на должностях и зарплату платит, непонятно
Напишите просто специальный учебник по истории для Путина. Лучше просто 1000 чистых страниц и фломастер дайте, пусть свою историю пишет.
великая отечественная война в истории средних веков.
"Учебник от Путина детям"
у него уже есть свой специальный учебник, откуда он вечно печенегов вытаскивает. потому он и возбудился, что его тараканы не совпадают с чужими
Такая херня уже 15 лет существует...
Без шуток, это реальная книга
Так, а теперь вопрос: где Путин взял школьные учебники и зачем он их читал?
Когда я это всё себе представляю выглядит очень странно.
Утром Путин просыпается, идет в тренажёрный зал, плавает в бассейне, садится завтракать. Зовёт слугу:
— Слуга, принесе мне к завтраму всех учебников истории, всех изданий, за все классы. Буду их читать на предмет исторической правды!
про это было в фейкньюс
Уверен, что это Мединский Путину ляпнул, чтобы свой учебник продвигать
Или выяснится, что Путин говорит об учебниках по всеобщей истории
да нихуя Путин не читал никаких учебников, ему чот в папочку опять положили, он и пиздит, что там написано
Просто без контекста звучит, будто в раздутом от ВОВ учебнике по российскому 20 веку нет ни слова о Сталинграде, что лютый пиздеж. Если речь про всеобщую историю, то возможно, но маловероятно, т.к. в рассказе о Второй мировой вскользь упоминают Сталинград и Курскую дугу
Это там где печенеги и половцы? )
И это не ИА Панорама?
он долго собирается на истории совка ездить?
А зачем вообще учить детей всеобщей истории?
Ну по факту да, например 90% детей не нужна сложная математика и тд. Единственный плюс школы это социализация детей, общение, но можно организовать трудовые лагеря, чтоб приучать к труду детей сразу, специальность сразу выдавать, а учить только умных и тех кто реально желает. Я смотрел во многих странах Африки дети с малых лет работают уже.
@Даша Лейзаренко «Минпросвещения _ободрило_ серию» :)
Административный Валера
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Фейк ньюс дождевские грили, что это исковерканная цитата губернатора региона из 2002, тогда в учебнике истории КУРСКОЙ битве было посвящено 24 строки и все неиедленно оскорбились.
КОРОЧЕ ГОВОРЯ ХУЙНЯ ИЗ ПАЛЬЦА ВЫСОСАННАЯ.
Любые доёбы к современному образованию от чинуш - это хуйня, высосанная из пальца
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Теперь только история от Мединского - наука, остальное - антицарская и антисоветская русофобствующая ересь с загнивающего запада.
А про Ленина, обьективно про продажный второй фронт,финнов-снайперов,убивающих наших солдатитков-—--—--—--—--Это отдельно надо законом Конституции прописывать???? Весь мир знает,а недоноски из минобразования стерли.А Гагарину,который из СССР тоже закон нужен????
Был месяц назад отличный материал у Проекта по школьным учебникам, но видимо ему мало, нужно же увековечить Крым и особый русский путь
https://www.proekt.media/narrative/obschestvoznanie/