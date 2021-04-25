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Даша Лейзаренко

Минпросвещения проверит все школьные учебники истории после критики Путина — он считает, что там пишут «не про нас» Статьи редакции

Почему бы и нет.

Об этом рассказал министр Сергей Кравцов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». На это обратили внимание в РБК.

Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников.

Сергей Кравцов
министр просвещения

Ведомство решило устроить проверку после того, как Путин раскритиковал школьные учебники в ходе выступления с посланием Федеральному собранию. Он заявил, что «с удивлением» прочитал, что в них написано.

Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано — и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано — бывает и такое.

Владимир Путин
президент России

В марте Минпросвещения одобрило серию учебников по российской и всеобщей истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. В 2017 году экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского докторской степени по истории, признав его работу ненаучной. Президиум это решение не поддержал.

#новости #путин

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Отрицательный мангал

52

О сталинградской битве необходимо писать также в учебниках алгебры и биологии

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Мобильный самолет

Отрицательный
24

Ты в думу не хочешь попробовать

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Отрицательный мангал

Мобильный
20

Нет, я порядочный долбаеб

Ответить

MrZlydnya

Отрицат…
1

Самокритика - одно из тех качеств, которые я больше всего ценю в людях. 

Ответить

Eugard

Отрицательный
4

биологии

Ага, про хромосому Мединского, которая помогла выстоять и победить.

Ответить

Истинный щит

Eugard
6

Не лишняя, а запасная.

Ответить

Теплый бас

Истинный
2

Не трогай хромосому, это на новый год

Ответить

Bad Mother

Истинный
1

не запасная, а дополнительная

Ответить

ouxen

Истинный
0

Резервная (как полк)

Ответить

Эрик Одинцов

Отрицательный
0

На Панораме сегодня как раз об этом статья попадалась :D

Ответить

Bad Mother Fucker

27

погоди-ка, он что хочет сказать, что они не читают учебники, которые одобряют?

Ответить

Отрицательный Илья

Bad
20

я хз ваще за чё доёб
в учебниках средней школы общемировая история с легким уклоном в Россию, а в старшей школе 10-11 класс ваще только история России. Там как раз про второй фронт ни слова уже

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Способ Удержания Бобра

Отрицательный
0

Он просто знает что 10-11 классы скоро отменят, нечего в университеты поступать, самые умные что ли. А вот тем кто в ПТУ пойдет или в армию, хорошо бы про сталингрвдскую уже знать к этому времени.

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aliftin

Bad
8

Царь хороший, бояре тупые и ничего без него не могут. 

Ответить

Bad Mother Fucker

aliftin
0

зачем он их только держит на должностях и зарплату платит, непонятно

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Статистический танк88

Bad
0

Они пролистывают видеоподборки.

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Георгий Турманидзе

23

Напишите просто специальный учебник по истории для Путина. Лучше просто 1000 чистых страниц и фломастер дайте, пусть свою историю пишет.

Ответить

Соколов Андрей

Георгий
12

великая отечественная война в истории средних веков.

Ответить

Kir Kirsky

Соколов
0

Причина падении Римской империи в отражении ВОВ

Ответить

Федя Прозоров

Георгий
5

Сталин уже писал историю ВКП(б)

Ответить

Антон Лисин

Георгий
0

"Учебник от Путина детям"

Ответить

Федя Прозоров

Антон
1

Следующая форма «гдз от путина»

Ответить

Michael Petrov

Георгий
0

у него уже есть свой специальный учебник, откуда он вечно печенегов вытаскивает. потому он и возбудился, что его тараканы не совпадают с чужими

Ответить

Бактерицидный Пастор

Георгий
0

Такая херня уже 15 лет существует...
Без шуток, это реальная книга

Ответить

Огненный корабль

8

Как же это знакомо — любой высер Вождя, по любому поводу и тут же понеслись проверки, оргвыводы, посадки, все засуетились как ошпаренные тараканы

Ответить

Bad Mother Fucker

Огненный
4

ошпаренные тараканы не суетятся, ваш кэп

Ответить

Соколов Андрей

7

коту делать нечего, он яйца лижет

Ответить

Evil Pechenka

6

Так, а теперь вопрос: где Путин взял школьные учебники и зачем он их читал?
Когда я это всё себе представляю выглядит очень странно.

Утром Путин просыпается, идет в тренажёрный зал, плавает в бассейне, садится завтракать. Зовёт слугу:
— Слуга, принесе мне к завтраму всех учебников истории, всех изданий, за все классы. Буду их читать на предмет исторической правды!

Ответить

Максим Рычков

Evil
2

Думаю, всё как с интернетом — помощники распечаточки приносят.

Ответить

FOX

3

про это было в фейкньюс 

Ответить

Алиса Барышман

FOX
3
Ответить

ouxen

Алиса
0
Ответить

Дмитрий Смондарев

3

Океания никогда не воевала с Остазией.

Ответить

Федя Прозоров

1

Уверен, что это Мединский Путину ляпнул, чтобы свой учебник продвигать

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Или выяснится, что Путин говорит об учебниках по всеобщей истории

Ответить

Bad Mother Fucker

Федя
14

да нихуя Путин не читал никаких учебников, ему чот в папочку опять положили, он и пиздит, что там написано

Ответить

Федя Прозоров

Bad
2

Просто без контекста звучит, будто в раздутом от ВОВ учебнике по российскому 20 веку нет ни слова о Сталинграде, что лютый пиздеж. Если речь про всеобщую историю, то возможно, но маловероятно, т.к. в рассказе о Второй мировой вскользь упоминают Сталинград и Курскую дугу

Ответить

Иван Эртель

Федя
0

Это там где печенеги и половцы? )

Ответить

Федя Прозоров

Иван
3

Они никуда не исчезали

Ответить

Характерный фитиль

–2

Что он сказал не так?

Ответить

AZP

Характерный
6
Ответить

Bad Mother Fucker

Характерный
0

кто он?

Ответить

Zee Zao

1

И это не ИА Панорама?

Ответить

Федя Прозоров

Zee
0

Увы(

Ответить

Андрей Рядькин

1

он долго собирается на истории совка ездить?

Ответить

ouxen

Андрей
0

Это не история, а прошлое начтоящее и будущее

Ответить

Административный Валера

Андрей
0

9 мая скоро! Деды воевали! В Сталинграде воевали!

Ответить

Black Lodge

–1

А зачем вообще учить детей всеобщей истории?

Ответить

AZP

Black
1

Говорить и читать родители научат, вместо грамотности есть T9 в телефоне. А ручкой сейчас почти не пишут.
Школа не нужна.

Ответить

Black Lodge

AZP
0

Ну по факту да, например 90% детей не нужна сложная математика и тд. Единственный плюс школы это социализация детей, общение, но можно организовать трудовые лагеря, чтоб приучать к труду детей сразу, специальность сразу выдавать, а учить только умных и тех кто реально желает. Я смотрел во многих странах Африки дети с малых лет работают уже.

Ответить

Бажен Баженов

Black
1

сложная математика в школе? да камон, рылли?

Ответить

Федя Прозоров

Black
0

Сам не понимаю, когда егэ - только по истории России

Ответить

Sam Lowry

0

@Даша Лейзаренко «Минпросвещения _ободрило_ серию» :)

Ответить

Даша Лейзаренко

Sam
1

да епт 

Ответить

Административный Валера

Sam
0

Я в таких случаях Ctrl+Enter использую, а не в комментах выёбувуюсь.

Ответить

Виктор Ганелес

Административный
0

С мобилы так не получится, нужно в дичку писать

Ответить

Азамат Багатов

0

Фейк ньюс дождевские грили, что это исковерканная цитата губернатора региона из 2002, тогда в учебнике истории КУРСКОЙ битве было посвящено 24 строки и все неиедленно оскорбились.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ ХУЙНЯ ИЗ ПАЛЬЦА ВЫСОСАННАЯ.

Ответить

Федя Прозоров

Азамат
0

Любые доёбы к современному образованию от чинуш - это хуйня, высосанная из пальца

Ответить

Азамат Багатов

Федя
2

На самом деле, в любой момент времени эта фраза справедлива.

Ответить

Украденная жизнь

0

Кто последний на сжигание, тот враг народа.

Ответить

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AZP

Devon
0

@Вахтёр спамер

Ответить

Пьяный Абдужаббор

0

Так история наука или нет?

Ответить

Алиса Барышман

Пьяный
0

Теперь только история от Мединского - наука, остальное - антицарская и антисоветская русофобствующая ересь с загнивающего запада.

Ответить

Michael Petrov

Пьяный
0

нет.

Ответить

Алиса Барышман

0

Ору. Так это же вроде с французского учебника, не?

Ответить

Владимир Дмитриев

0

А про Ленина, обьективно про продажный второй фронт,финнов-снайперов,убивающих наших солдатитков-—--—--—--—--Это отдельно надо законом Конституции прописывать???? Весь мир знает,а недоноски  из минобразования  стерли.А Гагарину,который из СССР тоже закон нужен????

Ответить

Righteous Hippie

0

Был месяц назад отличный материал у Проекта по школьным учебникам, но видимо ему мало, нужно же увековечить Крым и особый русский путь
https://www.proekt.media/narrative/obschestvoznanie/

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