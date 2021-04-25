Её обнаружили на глубине 850 метров.

Подлодка во время операции по поиску Nanggala-402 Фото AP

Подводную лодку KRI Nanggala-402, которая пропала 21 апреля во время учений у берегов Бали, нашли в Балийском море, сообщает The Jakarta Post со ссылкой на представителей армии и флота Индонезии.

Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что авария произошла не по вине экипажа: «KRI Nanggala разделилась на три части: корпус, корма и основную часть. Последнюю нашли треснувшей».

Во время спасательной операции военные нашли новые предметы членов экипажа, в том числе спасательные жилеты. Днем ранее они обнаружили в море несколько предметов, находившихся на борту подлодки, в том числе молитвенные коврики членов экипажа.

Главком Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто заявил, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что все 53 члена экипажа погибли.