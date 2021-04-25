В Индонезии нашли пропавшую подлодку — она развалилась на части, все члены экипажа погибли Статьи редакции
Её обнаружили на глубине 850 метров.
Подводную лодку KRI Nanggala-402, которая пропала 21 апреля во время учений у берегов Бали, нашли в Балийском море, сообщает The Jakarta Post со ссылкой на представителей армии и флота Индонезии.
Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что авария произошла не по вине экипажа: «KRI Nanggala разделилась на три части: корпус, корма и основную часть. Последнюю нашли треснувшей».
Во время спасательной операции военные нашли новые предметы членов экипажа, в том числе спасательные жилеты. Днем ранее они обнаружили в море несколько предметов, находившихся на борту подлодки, в том числе молитвенные коврики членов экипажа.
Главком Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто заявил, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что все 53 члена экипажа погибли.
хули им молитвенные коврики не помогли
Отрицательный мангал
Ковёр-самолёт работает только когда сухой
Моральный Кирилл
Суперджет
100
мне кажется, это самый угарный коммент дня. ситуация страшная, конечно
Хватит грызть ногти
Что-то в комментах так токсично, хотя новость не про Путина или Навального. Злые вы.
утонувший или сгоревший заживо, иншаАллах1 попадет в Рай, а они еще и священный месяц погибли.
А шо если они буддисты были?
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на самом деле это просто пиздец. даже представить страшно какого им было, когда посреди моря где-то на дне твоя подлодка просто развалилась на части, уффф