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Даша Лейзаренко

В Индонезии нашли пропавшую подлодку — она развалилась на части, все члены экипажа погибли Статьи редакции

Её обнаружили на глубине 850 метров.

Подлодка во время операции по поиску Nanggala-402 Фото AP

Подводную лодку KRI Nanggala-402, которая пропала 21 апреля во время учений у берегов Бали, нашли в Балийском море, сообщает The Jakarta Post со ссылкой на представителей армии и флота Индонезии.

Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что авария произошла не по вине экипажа: «KRI Nanggala разделилась на три части: корпус, корма и основную часть. Последнюю нашли треснувшей».

Во время спасательной операции военные нашли новые предметы членов экипажа, в том числе спасательные жилеты. Днем ранее они обнаружили в море несколько предметов, находившихся на борту подлодки, в том числе молитвенные коврики членов экипажа.

Главком Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто заявил, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что все 53 члена экипажа погибли.

#новости #подлодки #индонезия

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37 комментариев
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ouxen

18

хули им молитвенные коврики не помогли

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Отрицательный мангал

ouxen
26

Ковёр-самолёт работает только когда сухой

Ответить

Моральный Кирилл

Отрицательный
3

Суперджет

Ответить

Иван Эртель

Моральн…
0

100

Ответить

ouxen

Иван
0

%?

Ответить

Иван Эртель

ouxen
0

SSJ 100 ) Сухой Суперджет 100.

Ответить

ouxen

Иван
0

Помянем

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Иван

ouxen
0

Летал на нем один раз, не хуже ТУ201-СМ, но не будем исключать эффект везения ).

Ответить

ouxen

Иван
0

Тут даже ни о чем говорить

Ответить

Большой жёлтый робат

Отрицательный
0

мне кажется, это самый угарный коммент дня. ситуация страшная, конечно

Ответить

Andrej Krav

ouxen
0

Ты сейчас дебич путаешь Индонезию с Малайзией. 

Ответить

Священный пришелец

8

обращайтесь, наколдую и не такое

Ответить

Владимир Филатов

3
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Разноцветный велосипед

0

Даша, а можно было с новости получше начать мой день?…

Ответить

Даша Лейзаренко

Разноцветный
5

донаты неси. 

Ответить

Разноцветный велосипед

Даша
0

Денег нет, но есть конфета, хош?

Ответить

Даша Лейзаренко

Разноцв…
0

нет. 

Ответить

Разноцветный

Даша
0

Ладно, я пойду тогда👀

Ответить

AttentiveMilk

Разноцветный
1

Хватит грызть ногти

Ответить

Разноцветный велосипед

AttentiveMilk
0

Это со мной всю жизнь...

Ответить

Глобальный чувак

0

 учений у берегов Бали, нашли в Балийском море

Это как? 

Ответить

Глобальный чувак

Глобальный
6

Сука прочитал в "Балтийском море"... Пиздец 😬

Ответить

Eduard Vakhitov

2

Она развалилась 

Ответить

Артемий Джокерович

1

Что-то в комментах так токсично, хотя новость не про Путина или Навального. Злые вы.

Ответить

Маринеску

Артемий
1

Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.

Ответить

Spid3r

1

авария произошла не по вине экипажа

Ну все понятно:

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Lex Provocante

1

утонувший или сгоревший заживо, иншаАллах1 попадет в Рай, а они еще и  священный месяц погибли.

Ответить

ouxen

Lex
0

Нет худа без добра

Ответить

Дмитрий Пелипас

Lex
0

А шо если они буддисты были?

Ответить

Авраам Рабинович

Дмитрий
0

Так молитвенные коврики же

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

F for brave heroes 

Ответить

Убедительная Геосфера

0

Щит хеппенс

Ответить

Большой жёлтый робат

0

ну что, как поплавали

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Виктор Огай

0

Неужто и тут рука Кремля?

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Roma Dmitriev

0

на самом деле это просто пиздец. даже представить страшно какого им было, когда посреди моря где-то на дне твоя подлодка просто развалилась на части, уффф

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ouxen

0

нашли в Балтийском море

😳🕶🤏

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ouxen

ouxen
0

показалось

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