СМИ: Александра Паля заподозрили в избиении бывшего хоккеиста ЦСКА, актёр отрицает сообщения о задержании Статьи редакции
У Кевина Антипова диагностировали переломы на лице и травму глаза.
Александра Паля и двоих его друзей подозревают в избиении бывшего хоккеиста молодёжного ХК ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Baza и телеграм-канал 112.
По данным источника ТАСС, подозреваемые задержаны. Паль заявил Life, что «впервые слышит» об этом. «Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице», — добавил актёр.
По данным Baza, Антипова избили 23 апреля. 112 уточнил, что в этот день спортсмен праздновал день рождения своего отца и собирался домой, на улице на него напали трое людей, в одном из которых Антипов узнал Паля. Life Shot пишет, что спортсмен находится в больнице «с тяжелейшими травмами головы и челюсти».
112 уточняет, что вместе с Палем задержали Данила Иванова (на фотографии слева, в серой футболке), полиция также разыскивает водителя актёра (в бордовой футболке).
Александр Паль известен по ролям в фильмах «Хардкор», «Никто» и дилогии «Горько».
"Кевин Антипов" — когда твои родители модные идиоты
Кевин Антипов - это Спейси, что ли, гражданство получил?
А как Паль выглядит?
Что подумали друзья Александра Паля, когда о них написали в СМИ?
Блин, СПАЛИЛИСЬ!
Очень странные обстоятельства. Просто на улице 3 чувака запинали одного? Чтобы что?
Меня один раз толпой избили.
Просто так, без оскорблений или воровства.
Может тебя тоже зовут хуй пойми как
Майкл Сидоров, например.
Робин Иванов
У "небожены", как всегда лучшие инсайды :D
Значительный микроскоп
Это же помойка ёбана
Ну вот теперь и понятно все. Отпали вопросы: откуда возвращался спортсмен и просто так побили?
Заголовок ввёл в прострацию:как такой тщедушный Паль мог нахлобучить спортсмена? Оказывается, там была целая компания тщедушных, вот все вместе и смогли((
Дрыщ накинулся на хоккеиста.... Ну ну
Искал смешные шутки в комментах. Не нашёл.
Ну и обстоятельства нападения чет мутные.