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Новости
Артём Мазанов

СМИ: Александра Паля заподозрили в избиении бывшего хоккеиста ЦСКА, актёр отрицает сообщения о задержании Статьи редакции

У Кевина Антипова диагностировали переломы на лице и травму глаза.

39 39 комментариев
5426 просмотров
Кевин Антипов Фото из телеграм-канала 112

Александра Паля и двоих его друзей подозревают в избиении бывшего хоккеиста молодёжного ХК ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Baza и телеграм-канал 112.

По данным источника ТАСС, подозреваемые задержаны. Паль заявил Life, что «впервые слышит» об этом. «Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице», — добавил актёр.

В полицию поступило заявление от бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова, в котором он сообщил, что трое неизвестных напали на него в центре Москвы и избили. По словам пострадавшего, среди них был актёр Александр Паль.

источник ТАСС

По данным Baza, Антипова избили 23 апреля. 112 уточнил, что в этот день спортсмен праздновал день рождения своего отца и собирался домой, на улице на него напали трое людей, в одном из которых Антипов узнал Паля. Life Shot пишет, что спортсмен находится в больнице «с тяжелейшими травмами головы и челюсти».

112 уточняет, что вместе с Палем задержали Данила Иванова (на фотографии слева, в серой футболке), полиция также разыскивает водителя актёра (в бордовой футболке).

Александр Паль известен по ролям в фильмах «Хардкор», «Никто» и дилогии «Горько».

#новости #происшествия

39 39 комментариев
14
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39 комментариев
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супрематизм 2.0

26

"Кевин Антипов" — когда твои родители модные идиоты

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Павел Макров

супрематизм
4

Зато в НХЛ заиграл бы как родной

Ответить

Просто Хэнк

супрематизм
2
Ответить

medovAr

супрематизм
0

Эх, вот если бы Васей назвали, тогда да, тогда збс..

Ответить

AZP

25

Александр Попаль

Ответить

Большой жёлтый робат

9

Кевин Антипов - это Спейси, что ли, гражданство получил?

Ответить

Arthur Sergeev

Большой
11

Джордж Восьмёркин

Ответить

Военный супер_стар

Большой
0

Абстракт

Ответить

Sozinho pra sempre

Большой
0
Ответить

Женский рубин

10

и дилогии «Горько».

дилогии

Ответить

Plan 🇧&🇨

Женский
5

видимо, в третьей части слова Паля:  "сидевших к боженьке без доклада пускают" сбудутся

Ответить

Евгений Миронов

9

От Nobody не отошёл пацан ещё...

Ответить

Рассылка на почту

0

А как Паль выглядит?

Ответить

Ramm

Рассылка
20
Ответить

Вячеслав Андреев

Ramm
0

Когда дошло хрюкнул

Ответить

Дмитрий

Вячеслав
0

А я не понiв

Ответить

Вячеслав Андреев

Дмитрий
2

Палёные шлёпки, паль

Ответить

Дмитрий

Вячеслав
0

Оооо блять. Ну я бы не допёр

Ответить

пирог же

Рассылка
0

как актер

Ответить

Владислав Васильев

5

Что подумали друзья Александра Паля, когда о них написали в СМИ?
Блин, СПАЛИЛИСЬ!

Ответить

Павел Федоров

4

Произошло палево

Ответить

Михаил Никитин

1

Очень странные обстоятельства. Просто на улице 3 чувака запинали одного? Чтобы что?

Ответить

Рассылка на почту

Михаил
9

Меня один раз толпой избили.
Просто так, без оскорблений или воровства.

Ответить

сироп от щекотки

Рассылка
3

Может тебя тоже зовут хуй пойми как
Майкл Сидоров, например.
Робин Иванов

Ответить

Михаил Никитин

Рассылка
1

В тот раз Палю повезло значит

Ответить

Жабка

Михаил
2

не на своем районе тусил

Ответить

Мразь

Михаил
1

Чтобы просто избить. Первый день будто живёшь

Ответить

Здешний рубин

3

Искусство требует жертв!

Ответить

alexferman

2

Паль напился пали

Ответить

Древний огонь

2

Ну и надо припомнить, что тут вручали награды какие-то, где паль победил, НО ЕГО НЕ БЫЛО НА ЦЕРЕМОНИИ ПО НЕИЗВЕСТНЫМ ПРИЧИНАМ

Ответить

Древний огонь

Древний
0

https://tjournal.ru/373387

Ответить

Vld Mkrv

1

Зовите Зоибану, такой постер пропадает

Ответить

сироп от щекотки

–1

У "небожены", как всегда лучшие инсайды :D

Ответить

Значительный микроскоп

сироп
0

Это же помойка ёбана

Ответить

сироп от щекотки

Значительный
1

Да это свинарник, не то слово.
Я поэтому и поставил ":D"

Ответить

Марина Волченкова

сироп
0

Ну вот теперь и понятно все. Отпали вопросы: откуда возвращался спортсмен и просто так побили?  
Заголовок ввёл в прострацию:как такой тщедушный Паль мог нахлобучить спортсмена? Оказывается, там была целая компания тщедушных, вот все вместе и смогли((

Ответить

Антон Лисин

0

Дрыщ накинулся на хоккеиста.... Ну ну 

Ответить

Мразь

Антон
0

Научись читать новость, а не бежать в комменты сразу

Ответить

Говорил

0

Искал смешные шутки в комментах. Не нашёл.
Ну и обстоятельства нападения чет мутные.

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