«Чтоб ты сдохла!»: пациентка московской больницы сняла, как пьяные медсёстры угрожают бабушке. СК начал проверку Статьи редакции
На записи слышно, как женщины в медицинской одежде кричат «Чтоб ты сдохла, *****!», «Я тебе вырву ***** щас ногу!» и «В морг тебе надо».
25 апреля Mash опубликовал видео, которое им предоставила пациентка терапевтического отделения больницы 36-й больницы имени Иноземцева по имени Леа. Женщина рассказала, что «изрядно выпившая медсестра» сначала орала на пожилую пациентку, потом раздались похожие на удары хлопки и бабушка начала кричать.
Леа уточнила, что вечером в больнице пациенты и персонал пили алкоголь. После этого она услышала крики бабушки и маты медсестёр. По её словам, потом на кровати в коридор вывезли бабушку, накрыли с головой простыней и оставили там на всю ночь, она продолжала стонать.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин «затребовал доклад об обстоятельствах инцидента в одной из московских больниц». Проверку начали и власти Москвы. «На место выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения для выяснения всех обстоятельств», — сообщили в столичном депздраве. По результатам проверки виновных отстранят от занимаемых должностей, а к руководству применят дисциплинарные меры.
Интересно почему страховые не заинтересовались ситуацией?
Это по их мнению надлежащее оказание услуг по ОМС?
Справедливый Петя
Если бы страховые чето тяфкали, в Питере может быть боткина давно починили
Самое интересное, что они тявкают, но только если сам им звонишь.
Бля это так странно, вроде в их интересах ебать больницы чтобы бабки экономить... Сомневаюсь что там какие-то хулиардные откаты больницы выставляют
Справедливый
Сомневаюсь что там какие-то хулиардные откаты больницы выставляют
То-то и оно. Или с них выбить что-то ваще сложно — ебать госку это тебе не ебать частников
Как эти нелюди попадают на такие должности?
Мед.вузы по стране закрывают, количество и качество кадров падает, больница это скоропомощная, там (даже в Москве) всегда уровень мед.персонала не очень высокий, но такого пиздеца я ещё не видел
Автономный кот
Она же не постоянно себя так ведёт. Когда нужно, когда с начальником или врачами, небось - лизь-лизь, Геннадий Палыч, как вы хорошо выглядите сегодня
попробуй зайти в чаты медиков и посмотреть на их общение и шутки.
Справедливый Петя
Внутренняя кухня — личное право, имхо
Я не удивлюсь, если кайфовые врачи, которые меня лечили, в застенках всякие непотребства травят
Нормально общение в рамках специфика работы, как и в любой другой сфере.
Потому что работать некому.
Ситуация из жизни - подруга работала в ковиднике, медсестра там как то раз набухалась и начала пиздить какого то деда, подруга естественно пожаловалась начальству, мол какого хуя она тут работает, в итоге выяснилось, это далеко не первый раз, но так как работать медсёстрами никто не хочет, ее не увольняли.
В итоге уволили все же, но когда родственники деда судом начали угрожать.
Дисциплинарные меры? Там гнать надо все руководство за. Аких сотрудников
Ебать, а работает ты пойдешь? Там вообще-то очереди из желающих нет (в Москве ещё может быть), а в провинции точно нет.