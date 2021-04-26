Кричали, смеялись, видно было, что весело там всем. Но вот как раз, когда на видео первом я сняла, что к нам ввалилась медсестра нетрезвая. Она начала нам говорить: „Девочки, давайте уже спать потихонечку ложиться“, — все в этом духе. Я сняла это на видео, выложила в Instagram.