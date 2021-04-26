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Артём Мазанов

«Чтоб ты сдохла!»: пациентка московской больницы сняла, как пьяные медсёстры угрожают бабушке. СК начал проверку Статьи редакции

На записи слышно, как женщины в медицинской одежде кричат «Чтоб ты сдохла, *****!», «Я тебе вырву ***** щас ногу!» и «В морг тебе надо».

25 апреля Mash опубликовал видео, которое им предоставила пациентка терапевтического отделения больницы 36-й больницы имени Иноземцева по имени Леа. Женщина рассказала, что «изрядно выпившая медсестра» сначала орала на пожилую пациентку, потом раздались похожие на удары хлопки и бабушка начала кричать.

Леа уточнила, что вечером в больнице пациенты и персонал пили алкоголь. После этого она услышала крики бабушки и маты медсестёр. По её словам, потом на кровати в коридор вывезли бабушку, накрыли с головой простыней и оставили там на всю ночь, она продолжала стонать.

Кричали, смеялись, видно было, что весело там всем. Но вот как раз, когда на видео первом я сняла, что к нам ввалилась медсестра нетрезвая. Она начала нам говорить: „Девочки, давайте уже спать потихонечку ложиться“, — все в этом духе. Я сняла это на видео, выложила в Instagram.

Леа
пациентка терапевтического отделения больницы 36-й больницы имени Иноземцева

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин «затребовал доклад об обстоятельствах инцидента в одной из московских больниц». Проверку начали и власти Москвы. «На место выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения для выяснения всех обстоятельств», — сообщили в столичном депздраве. По результатам проверки виновных отстранят от занимаемых должностей, а к руководству применят дисциплинарные меры.

#новости #москва

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Текущий американец

52

Российская медицина

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Вячеслав Андреев

Текущий
1

Ну по-моему они все доступно и качественно объяснили

Ответить

dead

Текущий
0

ах ты подлый американец

Ответить

Павел Макров

7

Интересно почему страховые не заинтересовались ситуацией?
Это по их мнению надлежащее оказание услуг по ОМС?

Ответить

Справедливый Петя

Павел
12

Если бы страховые чето тяфкали, в Питере может быть боткина давно починили

Ответить

Павел Макров

Справедливый
6

Самое интересное, что они тявкают, но только если сам им звонишь.
Бля это так странно, вроде в их интересах ебать больницы чтобы бабки экономить... Сомневаюсь что там какие-то хулиардные откаты больницы выставляют

Ответить

Справедливый

Павел
2

Сомневаюсь что там какие-то хулиардные откаты больницы выставляют

То-то и оно. Или с них выбить что-то ваще сложно — ебать госку это тебе не ебать частников

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Mikhail Dragunov

1

Как эти нелюди попадают на такие должности? 

Ответить

Ronaldo Souza

Mikhail
9

Мед.вузы по стране закрывают, количество и качество кадров падает, больница это скоропомощная, там (даже в Москве) всегда уровень мед.персонала не очень высокий, но такого пиздеца я ещё не видел

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Автономный кот

Mikhail
2

Она же не постоянно себя так ведёт. Когда нужно, когда с начальником или врачами, небось - лизь-лизь, Геннадий Палыч, как вы хорошо выглядите сегодня

Ответить

Подозрительный Кот

Mikhail
0

попробуй зайти в чаты медиков и посмотреть на их общение и шутки.

Ответить

Справедливый Петя

Подозрительный
2

Внутренняя кухня — личное право, имхо

Я не удивлюсь, если кайфовые врачи, которые меня лечили, в застенках всякие непотребства травят

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Евгений Осадчий

Подозрительный
0

Нормально общение в рамках специфика работы, как и в любой другой сфере.

Ответить

Тайный Мурод

Mikhail
0

потому что еще более тупые отбор проводят

Ответить

Андрей Штольц

Mikhail
0

Потому что работать некому. 
Ситуация из жизни - подруга работала в ковиднике, медсестра там как то раз набухалась и начала пиздить какого то деда, подруга естественно пожаловалась начальству, мол какого хуя она тут работает, в итоге выяснилось, это далеко не первый раз, но так как работать медсёстрами никто не хочет, ее не увольняли. 
В итоге уволили все же, но когда родственники деда судом начали угрожать. 

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Большой жёлтый робат

1

опять спиртом из шкафчика нахуярились, бляди

Ответить

thekitakun

1

Будни орков

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Тайный Мурод

0

даже медсестрам иногда приходится ложиться полечиться.

Ответить

Антон Лисин

0

Дисциплинарные меры? Там гнать надо все руководство за. Аких сотрудников 

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Антон
0

Ебать, а работает ты пойдешь? Там вообще-то очереди из желающих нет (в Москве ещё может быть), а в провинции точно нет.

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red blue

0

Это вообще угроза убийством, так-то.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Как там нацпроект медицина?

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