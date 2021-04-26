Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме Статьи редакции
Кроме того, в суд подали ходатайство с требованием приостановить деятельность ФБК: оно включает запрет на публикацию материалов, организацию митингов и участие в выборах.
Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере. В опубликованном им документе указано, что штабы Навального — «общественное движение», которое занимается экстремистской деятельностью.
В решении сообщается, что деятельность организации «представляет явную опасность нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, а также интересов Российской Федерации в дальнейшем».
Ходатайство прокуратуры, в котором требовали приостановить деятельность организации, опубликовал глава штабов Леонид Волков.
Суд примет решение о приостановке деятельности организаций 29 апреля.
Ранее прокуратура Москвы инициировала проверку ФБК на экстремизм. В документе от 26 марта сообщалось, что предмет проверки — «исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействии экстремистской деятельности».
16 апреля по результатам проверки ведомство подало иск о признании ФБК и Штабов Навального экстремистскими. Прокуратура сообщила, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария ”цветной революции”». Позже суд засекретил материалы дела, сделав их возможными для изучения только в день заседания. Рассмотрение дела началось 26 апреля.
Смертельный номер по получению минусов:
Перепутали ФБК и ФБР
PGP
Вот кто это подписал Денис Попов
это у него че, немецкий железный крест ?
Больше похоже на тот, с которыми мы боролись в играх про Ассасинов
орден путинплиеров или путинмасонов
я сомневаюсь что он мог создать что-то подобное. он явно пешка. ему даже дворец не могут достроить, хотя все понимают какова цена за ошибку
Как же вымораживает: призывы к МАССОВЫМ БЕСПОРЯДКАМ
Есть юрлицо «Фонд защиты прав граждан». Там даже донаты отдельно на штабы идут, которые потом по регионам распределяются. И Леонид Волков генеральный директор этого юрлица
Сидят в России и передают на Запад информацию посредством сети интернет
Правительство России обсуждает возможность привлечения к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба заключенных.
Что называется, комплексный подход.
мы боимся вашей деятельности, мы боимся ваши митинги, боимся умное голосование
Ну че - прекратили донаты?
Страшно?
Перешли на BTC?
а? А?
Лекарственный самолет
бтц говно, альты бери
соглы - avg fee уже к 50$ подбиратеся - пиздец комса
https://news.ycombinator.com/item?id=26909065
Ждём искромётных шутеек.
Законных интересесов.... ну дав ведь коррупцию легализировали, зачем нам с ней бороться.
у кого автодонаты автоматом попадают под финансирование экстримизма?
Ни у кого пока что. Запрет деятельности не значит что их уже признали кем то.
ТЫ серьёзно? В бешенный принтер еще пока бумагу не довезли. Максимум неделя и признают, и никакая буква закона (за которую рвут жопы адвокаты) их интересовать не будет. Сомнений совершенно никаких.
Когда будут давать сроки за голосование за кандидатов из умного голосования?