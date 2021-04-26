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Новости
Sasha Shambilova

Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме Статьи редакции

Кроме того, в суд подали ходатайство с требованием приостановить деятельность ФБК: оно включает запрет на публикацию материалов, организацию митингов и участие в выборах.

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Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере. В опубликованном им документе указано, что штабы Навального — «общественное движение», которое занимается экстремистской деятельностью.

Ivan Zhdanov @ioannZH
Деятельность Штабов Навального и ФБК сразу немедленно приостановили. Они просто тут кричат: мы боимся вашей деятельности, мы боимся ваши митинги, боимся умное голосование https://t.co/QYU7bpKvkA
Обновлено (12:20) Изначально в заметке сообщалось, что деятельность ФБК и штабов Навального приостановил Мосгорсуд. Представители суда заявили РБК, что решения пока не выносили ни в отношении ФБК, ни в отношении штабов Навального. Решение вынесла московская прокуратура.

В решении сообщается, что деятельность организации «представляет явную опасность нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, а также интересов Российской Федерации в дальнейшем».

Ходатайство прокуратуры, в котором требовали приостановить деятельность организации, опубликовал глава штабов Леонид Волков.

Leonid Volkov @leonidvolkov
Государство в лице прокурора Москвы и всея Черногории Дениса Попова очень четко и ясно отвечает на вопрос о том, чего боится Путин. Расследований. Митингов. Умного голосования. https://t.co/z3nWqxnzRu

Суд примет решение о приостановке деятельности организаций 29 апреля.

Ранее прокуратура Москвы инициировала проверку ФБК на экстремизм. В документе от 26 марта сообщалось, что предмет проверки — «исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействии экстремистской деятельности».

16 апреля по результатам проверки ведомство подало иск о признании ФБК и Штабов Навального экстремистскими. Прокуратура сообщила, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария ”цветной революции”». Позже суд засекретил материалы дела, сделав их возможными для изучения только в день заседания. Рассмотрение дела началось 26 апреля.

#новости #навальный #фбк

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48 48 комментариев
40
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Пьяный кавалер

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В решении суда сообщается, что деятельность организации «представляет явную опасность нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, а также интересов Российской Федерации в дальнейшем»

Кажется суд перепутал ФБК с ФСБ

Ответить

Миша Копейкин

Пьяный
4

Смертельный номер по получению минусов:
Перепутали ФБК и ФБР

Ответить

AZP

Миша
0

Судья не обязан разбираться в аббревиатурах. Может еще LPG запретить.

Ответить

Dmitry Teplyakov

AZP
1

Пусть с ним ещё и mini-usb запретит

Ответить

Роман Яремчук

AZP
1

Да это топливо ещё не сильно распространёно никто не заметит 

Ответить

true iBegginer

AZP
0

PGP

Ответить

Dmitry Teplyakov

true
1

Фу, GPG кошерней

Ответить

Plan 🇧&🇨

Пьяный
0

интересов Черногории

Ответить

Растительный кран

11

Встроенный редактор настолько удобный, что даже сотрудники комитета постят новости в себя

Ответить

Ник Хартман

5

Вот кто это подписал Денис Попов

Ответить

Тайный Мурод

Ник
4

это у него че, немецкий железный крест ?

Ответить

Пьяный кавалер

Тайный
34
Ответить

Ник Хартман

Тайный
3

Больше похоже на тот, с которыми мы боролись в играх про Ассасинов

Ответить

Тайный Мурод

Ник
3

орден путинплиеров или путинмасонов

Ответить

Ник Хартман

Тайный
1

я сомневаюсь что он мог создать что-то подобное. он явно пешка. ему даже дворец не могут достроить, хотя все понимают какова цена за ошибку 

Ответить

Bkmz Иванов

Тайный
0

Российский железный крест. Сути не меняет по идее

Ответить

FOX

7

мстя Дениса Попова

Ответить

Большой жёлтый робат

4

Запретили срать

Ответить

FOX

2

Как же вымораживает: призывы к МАССОВЫМ БЕСПОРЯДКАМ

Ответить

Тайный Мурод

FOX
5

у себя в квартире безо всяких призывов устраиваю массовые беспорядки, потом по субботам массовые уборки проходят

Ответить

FOX

Тайный
3

не делал уборку уже месяца три - 2шка светит

Ответить

Тайный Мурод

3

но нет такой организации "Штабы Навального", так просто в СМИ называют юрлица навальновских сторонников в регионах, оформляются они по разному

Ответить

Bad Mother Fucker

Тайный
1

но это не повод их не запретить

Ответить

Алексей Логачев

Тайный
0

Есть юрлицо «Фонд защиты прав граждан». Там даже донаты отдельно на штабы идут, которые потом по регионам распределяются. И Леонид Волков генеральный директор этого юрлица

Ответить

Тайный Мурод

3

щас под горячую руку попадут еще и локализаторы игры Control, там ФБК это Федеральное бюро контроля

Ответить

Sergey Michko

Тайный
0

Сидят в России и передают на Запад информацию посредством сети интернет

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

3

Правительство России обсуждает возможность привлечения к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба заключенных.

Что называется, комплексный подход.

Ответить

Евгений Мартынов

–2

 мы боимся вашей деятельности, мы боимся ваши митинги, боимся умное голосование

Ответить

Евгений Мартынов

Евгений
–3

Всё-таки слухи о парафрении Жданова оказались не слухами...

Ответить

Правый Шлеппа

1

Ну че - прекратили донаты?
Страшно?
Перешли на BTC?
а? А?

Ответить

AZP

Правый
–2

Волков прекратит деньги клянчить и пойдет в Lidl йогурты на полки выставлять.

Ответить

Лекарственный самолет

Правый
0

бтц говно, альты бери

Ответить

Правый Шлеппа

Лекарственный
0

соглы - avg fee уже к 50$ подбиратеся - пиздец комса
https://news.ycombinator.com/item?id=26909065

Ответить

Странный

Лекарственный
0

Какие посоветуешь?

Ответить

Bich

Странный
0

Если для оплаты, то лайткоин много где принимают вместе с бтц
А так еще dash, zcash тема

Ответить

Странный

Bich
0

Не, чтоб бабла поднять, закинуть сколько не жалко в какой альт лучше.

Ответить

Жених приехал

1

@Евгений Мартынов 

Ждём искромётных шутеек.

Ответить

Евгений Мартынов

Жених
1

Молодцы какие, ждите, не расходитесь.

Ответить

Igor Karklin

0

Законных интересесов.... ну дав ведь коррупцию легализировали, зачем нам с ней бороться.

Ответить

Лекарственный самолет

0

прав, свобод и незаконных интересов

Ответить

FOX

0

у кого автодонаты автоматом попадают под финансирование экстримизма? 

Ответить

Pavel Zamyatin

FOX
0

Ни у кого пока что. Запрет деятельности не значит что их уже признали кем то.

Ответить

Удачный ГОСТ

Pavel
0

Это вопрос времени

Ответить

Игорь Герцев

Pavel
0

ТЫ серьёзно? В бешенный принтер еще пока бумагу не довезли. Максимум неделя и признают, и никакая буква закона (за которую рвут жопы адвокаты) их интересовать не будет. Сомнений совершенно никаких.

Ответить

Dmitry Teplyakov

0

Когда будут давать сроки за голосование за кандидатов из умного голосования?

Ответить

Тайный Мурод

Dmitry
0

Сроки годности

Ответить

Удачный ГОСТ

0

Очень сочувствую всем людям, которые по наивности и детской вере в лучшее отправили хоть рубль этим организациям.
Спонсирование терроризма - очень удобный и общественно одобряемый способ упечь за решетку. 

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Рыжий

Удачный
0

С другой стороны, это хорошо. Чем больше людей будет затронуто беспределом - тем для властей хуже. Не будут же 40-50летние отказываться от своих детей, семья пока что побеждает ватничество 
p.s вспомнил Гепарда и понял, что хуйню написал, не обращай внимания

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