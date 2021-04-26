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Новости vc.ru

ФАС обвинила Delivery Club и создателей шоу «Что было дальше?» в нарушении закона о рекламе Статьи редакции

Регулятор посчитал фразу «доставка еды №1 в России» некорректной.

  • Delivery Club использовал фразу «Delivery club — доставка еды №1 в России» во время рекламы в одном из выпусков шоу «Что было дальше?» на YouTube, утверждает московское управление ФАС.
  • В ролике ФАС нашла некорректные сравнения рекламируемого товара с продукцией конкурентов, а также в ролике содержатся не соответствующие действительности сведения о преимуществах предложения сервиса перед аналогами других компаний.
  • Ведомство решило, что нарушение допущено по вине Delivery Club и компании Medium Quality (выпускает «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и другие проекты). Обе стороны ФАС обязала прекратить распространение рекламы.
  • В сервисе пояснили vc.ru, что на этапе монтажа видеоролика в него забыли включить юридическую информацию. Сейчас, в соответствии с предписанием, рекламную интеграцию уже удалили.
  • «В следующий раз мы с подрядчиками обязательно будем внимательнее. Авторам канала в любом случае спасибо за интеграцию, получилось здорово, выпуск набрал больше 25 миллионов просмотров», — заявили в Delivery Club.
  • В 2019 году из-за фразы «Delivery club — доставка еды №1 в России» управление ФАС по Татарстану обвинило сервис в нарушении закона о рекламе. Как утверждали в ведомстве, реклама со словами «лучший», «первый», «номер один» должна использовать подтверждённый критерий для сравнения.

#новости #deliveryclub

4237 просмотров
32 32 комментария
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Социологический франт

31

Учитесь:
—Пожалуй лучшее пиво в мире

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Тайный Мурод

Социологический
4

( Омские Жигули )

Ответить

Справедливый браслет

Тайный
2

Багбир

Ответить

Справедливый

Справед…
8

@Сиська Багбира уведомление

Ответить

Большой жёлтый

Справед…
3

почему-то всегда читал как "сволочь"

Ответить

Социологический франт

Социологический
0

Ну штука ведь не в том какое именно пиво, а в простом словечке «пожалуй».
И та же хрень с «безалкогольным».

Ответить

Большой жёлтый робат

11

ФАС! Взять их!

Ответить

Тайный Мурод

7

Подсказываю как выкрутиться : Деливери Клаб - доставка, которую сложно превзойти

Ответить

Smaug The Terrible

Тайный
8

Яндекс.Еда: Но можно обогнать!

Ответить

Большой жёлтый робат

Smaug
0

я заеду на часик?

Ответить

Smaug The

Большой
1

Вам как обычно?

Ответить

Artyom Maksimov

8

Ну и чё, а дальше то что было? 

Ответить

Большой жёлтый робат

Artyom
1

Дальше, видимо, штрафец

Ответить

Sergey Michko

Большой
0

в законе нет обязательного штрафа

Ответить

Озабоченный файл

Artyom
1

Дальше - Лапенко. Да и с начала тоже.

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Дмитрий Кораблёв

2

Деливери клаб помойка с 99% жральнями для свиней города. Список заведений куда лучше не ходить, особенно если на них действуют скидки и акции от деливери 

Ответить

Зверье ебаное

Дмитрий
8

Хуя се смелое заявление, подтверждать его ты конечно же никак не будешь 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Зверье
0

Ну братан, нельзя делать нормальную еду за 500 рублей, а ещё 35% платить деливери) 
Качество будет страдать. 

Там есть нормальные кафешки, но минимальный заказ будет от 1000 и никаких скидок. 

А за 500 рублей ты можешь получить роллы с тухленькой рыбкой. Каждая вторая кафешка с акцией 800 рублей за 300000 кг роллов) 

Ни одна хорошая кафешка не будет отдавать такой процент. Все крупняки адекватные там отсутствуют, есть макдак и бургер, но они на особых условиях, которые диктуют они, даже процесс доставки иной, как и %.

Качественные кафешки/рестораны знают к чему это может привезти и не ведуться, поэтому деливери начал добавлять всякий шлак.  Там у половины даже кухни своей нет, просто бренды разные лепят и все готовят на одной кухне с одним и тем же тухляком. 

Ответить

Павел Макров

Дмитрий
0

очень интересно, спасибо за инфу, удачи

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Anton Gostev

Дмитрий
0

И?

Ответить

Неверный лолипоп

3

Жена в рекламе работает и у одного ее клиента есть слоган "Потолки блабла - натянуто с любовью". Так он для юротдела сделал какую-то справку, что реально с любовью. Юристы московские - пиздец какие дотошные, но справку приняли. Иначе не запускали ролик.

Ответить

aliftin

2

Я думал пиздеть не правдоподобная херню в рекламе и есть суть рекламы, а отказывается нельзя. 

Ответить

Антон Пострунин

0

ФАС превратился в пародию на себя. 

Ответить

Иван Иванович

0

Прикиньте каково это содержать на свои налоги такой госорган с охуительной просто эффективностью, объясняя это тем, что когда-то в начале 20 века за океаном существовал Standard Oil

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Иван
1

ФАС много чего хорошего сделал, не надо тут) Я уж молчу про аналогичные структуры в других государствах. 

Ответить

Недостаточный корабль

1

новость про какие-то юридические тёрки

Ответить

AZP

1

Как утверждали в ведомстве, реклама со словами «лучший», «первый», «номер один» должна использовать подтверждённый критерий для сравнения.

Эти надписи мелким шрифтом всё равно никто не читает. Но закон требует!
"Новое пиво "Моча" в сиськах по 2.5 литра рекомендуют для лечения рака врачи*
*Иван Иванович Залупин, фельдшер из деревни Верхние Пиздюки."

Ответить

Andrey Valikov

0

ФАС не нужна, как миллион других гос регуляций

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Andrey
0

спорное заявление, очень. Часто делают хуйню, но всё же многие их инициативы очень здравые и разумны. Рыночек часто входит в сговор, если мало игроков на рынке. Чего только стоит роуминг у МТСов и т.д.

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Роман

0

У mail.ru даже маркетологи никчемные.

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Anton Gostev

–1

Бред

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AZP

Anton
0

Питт

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