ФАС обвинила Delivery Club и создателей шоу «Что было дальше?» в нарушении закона о рекламе Статьи редакции
Регулятор посчитал фразу «доставка еды №1 в России» некорректной.
- Delivery Club использовал фразу «Delivery club — доставка еды №1 в России» во время рекламы в одном из выпусков шоу «Что было дальше?» на YouTube, утверждает московское управление ФАС.
- В ролике ФАС нашла некорректные сравнения рекламируемого товара с продукцией конкурентов, а также в ролике содержатся не соответствующие действительности сведения о преимуществах предложения сервиса перед аналогами других компаний.
- Ведомство решило, что нарушение допущено по вине Delivery Club и компании Medium Quality (выпускает «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и другие проекты). Обе стороны ФАС обязала прекратить распространение рекламы.
- В сервисе пояснили vc.ru, что на этапе монтажа видеоролика в него забыли включить юридическую информацию. Сейчас, в соответствии с предписанием, рекламную интеграцию уже удалили.
- «В следующий раз мы с подрядчиками обязательно будем внимательнее. Авторам канала в любом случае спасибо за интеграцию, получилось здорово, выпуск набрал больше 25 миллионов просмотров», — заявили в Delivery Club.
- В 2019 году из-за фразы «Delivery club — доставка еды №1 в России» управление ФАС по Татарстану обвинило сервис в нарушении закона о рекламе. Как утверждали в ведомстве, реклама со словами «лучший», «первый», «номер один» должна использовать подтверждённый критерий для сравнения.
Тайный Мурод
( Омские Жигули )
Справедливый браслет
Багбир
Социологический франт
Ну штука ведь не в том какое именно пиво, а в простом словечке «пожалуй».
И та же хрень с «безалкогольным».
Яндекс.Еда: Но можно обогнать!
я заеду на часик?
Ну и чё, а дальше то что было?
Дальше, видимо, штрафец
Деливери клаб помойка с 99% жральнями для свиней города. Список заведений куда лучше не ходить, особенно если на них действуют скидки и акции от деливери
Хуя се смелое заявление, подтверждать его ты конечно же никак не будешь
Ну братан, нельзя делать нормальную еду за 500 рублей, а ещё 35% платить деливери)
Качество будет страдать.
Там есть нормальные кафешки, но минимальный заказ будет от 1000 и никаких скидок.
А за 500 рублей ты можешь получить роллы с тухленькой рыбкой. Каждая вторая кафешка с акцией 800 рублей за 300000 кг роллов)
Ни одна хорошая кафешка не будет отдавать такой процент. Все крупняки адекватные там отсутствуют, есть макдак и бургер, но они на особых условиях, которые диктуют они, даже процесс доставки иной, как и %.
Качественные кафешки/рестораны знают к чему это может привезти и не ведуться, поэтому деливери начал добавлять всякий шлак. Там у половины даже кухни своей нет, просто бренды разные лепят и все готовят на одной кухне с одним и тем же тухляком.
Я думал пиздеть не правдоподобная херню в рекламе и есть суть рекламы, а отказывается нельзя.
Прикиньте каково это содержать на свои налоги такой госорган с охуительной просто эффективностью, объясняя это тем, что когда-то в начале 20 века за океаном существовал Standard Oil
ФАС много чего хорошего сделал, не надо тут) Я уж молчу про аналогичные структуры в других государствах.
Как утверждали в ведомстве, реклама со словами «лучший», «первый», «номер один» должна использовать подтверждённый критерий для сравнения.
Эти надписи мелким шрифтом всё равно никто не читает. Но закон требует!
"Новое пиво "Моча" в сиськах по 2.5 литра рекомендуют для лечения рака врачи*
*Иван Иванович Залупин, фельдшер из деревни Верхние Пиздюки."
ФАС не нужна, как миллион других гос регуляций
спорное заявление, очень. Часто делают хуйню, но всё же многие их инициативы очень здравые и разумны. Рыночек часто входит в сговор, если мало игроков на рынке. Чего только стоит роуминг у МТСов и т.д.
Бред