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Sasha Shambilova

МВД возбудило административное дело после проверки интервью Дудя на пропаганду наркотиков Статьи редакции

Вероятно, речь про выпуск с Ивангаем.

Сотрудники полиции проверили интервью Дудя на пропаганду запрещённых веществ из-за обращения Лиги безопасного интернета. Директор Лиги Екатерина Мизулина рассказала ТАСС, что МВД начало административное расследование.

О каком выпуске идёт речь — пока непонятно. Мизулина делилась подробностями об обращении в YouTube-шоу канала RT «Антонимы». По её словам, у Лиги безопасного интернета возникли «вопросы» сразу по нескольким видео, но после консультаций с экспертами только по одному из них обратились в МВД. Мизулина рассказывала: «Там большой блок разговора о том, насколько это вообще полезно, то есть в таком достаточно позитивном контексте обсуждается вся эта тема». Предупреждения о вреде наркотиков в выпусках «вДудя» Мизулина посчитала не влияющими на восприятие разговора.

Под описание директора Лиги подходит выпуск Дудя с ютуб-блогером Ивангаем, вышедший 18 марта. Большой фрагмент разговора посвящён роли наркотиков в жизни героя видео. О том, что речь идёт именно про этот выпуск, также пишет Baza. Реакции Юрия Дудя и его команды пока не было.

Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД, чтобы ведомство проверило интервью Дудя на пропаганду наркотиков и привлекло виновных к ответственности. Мизулина считает, что «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», поскольку их основная аудитория — дети.

В марте Лига безопасного интернета также жаловалась на Моргенштерна. По мнению организации, рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».

#новости #дудь

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17 комментариев
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Лига тупых

15

 Лига безопасного интернета

Для них есть название получше 

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Авраам Рабинович

Лига
1

Взязи бы модераторами?

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Лига тупых

Авраам
7

Брезгуем 

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Убежденный франт

11

Лига безопасного интернета

@Лига тупых переименовывайтесь 

Ответить

Большой жёлтый робат

11
Ответить

Нежный пёс_анон

4

На один из выпусков «вДудя» пожаловалась Лига безопасного интернета, на какой — неизвестно.

Не уверен, что это важно хоть кому-то в этом процессе, кроме Дудя.

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Алексей Логачев

Нежный
1

Такие новости демонстрируют абсолютную бесмысленость всех новых законов и исполнительной власти, а также насколько эта машина беспощадна и добирается до абсолютно не угрожающих власти людей 

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Dmitry Teplyakov

Алексей
0

до абсолютно не угрожающих власти людей

Ну для подобных машин типично вечная перемолка людей.
Закончатся угрожающие, в топку и остальные пойдут

Ответить

Нежный пёс_анон

Алексей
0

абсолютно не угрожающих власти людей

Авторитарной власти не угрожает многомиллионный ютуб-канал с явно отрицательным отношением к этой власти?
Я на самом деле удивлен, что за Дудя взялись только сейчас — думал, к нему еще после интервью с Гуриевым придут.

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Рыжий

Нежный
0

А как Дудь выражает отрицательное отношение? Он же вроде кремлевский как раз. Деньги на фильм про ВИЧ ему разве не Кремль давал?

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Владимир Филатов

4

Юрий будет дуть, дуть будет Юрий

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Большой жёлтый робат

1

о, а мизулиных аж целых две!

Ответить

Слава Инженеров

Большой
2

целая лига

Ответить

Теплый Даниль

1

их основная аудитория — дети

Которых должны воспитывать родители, а не интернет.

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Сергей Сергеич

0
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Просто Хэнк

Сергей
0
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Сергей Сергеич

Просто
0
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