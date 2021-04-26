МВД возбудило административное дело после проверки интервью Дудя на пропаганду наркотиков Статьи редакции
Вероятно, речь про выпуск с Ивангаем.
Сотрудники полиции проверили интервью Дудя на пропаганду запрещённых веществ из-за обращения Лиги безопасного интернета. Директор Лиги Екатерина Мизулина рассказала ТАСС, что МВД начало административное расследование.
О каком выпуске идёт речь — пока непонятно. Мизулина делилась подробностями об обращении в YouTube-шоу канала RT «Антонимы». По её словам, у Лиги безопасного интернета возникли «вопросы» сразу по нескольким видео, но после консультаций с экспертами только по одному из них обратились в МВД. Мизулина рассказывала: «Там большой блок разговора о том, насколько это вообще полезно, то есть в таком достаточно позитивном контексте обсуждается вся эта тема». Предупреждения о вреде наркотиков в выпусках «вДудя» Мизулина посчитала не влияющими на восприятие разговора.
Под описание директора Лиги подходит выпуск Дудя с ютуб-блогером Ивангаем, вышедший 18 марта. Большой фрагмент разговора посвящён роли наркотиков в жизни героя видео. О том, что речь идёт именно про этот выпуск, также пишет Baza. Реакции Юрия Дудя и его команды пока не было.
Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД, чтобы ведомство проверило интервью Дудя на пропаганду наркотиков и привлекло виновных к ответственности. Мизулина считает, что «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», поскольку их основная аудитория — дети.
В марте Лига безопасного интернета также жаловалась на Моргенштерна. По мнению организации, рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».
Лига безопасного интернета
Для них есть название получше
Такие новости демонстрируют абсолютную бесмысленость всех новых законов и исполнительной власти, а также насколько эта машина беспощадна и добирается до абсолютно не угрожающих власти людей
до абсолютно не угрожающих власти людей
Ну для подобных машин типично вечная перемолка людей.
Закончатся угрожающие, в топку и остальные пойдут
Нежный пёс_анон
абсолютно не угрожающих власти людей
Авторитарной власти не угрожает многомиллионный ютуб-канал с явно отрицательным отношением к этой власти?
Я на самом деле удивлен, что за Дудя взялись только сейчас — думал, к нему еще после интервью с Гуриевым придут.
о, а мизулиных аж целых две!