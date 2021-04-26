Американец в костюме медведя пешком дошёл из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. И собрал $17 тысяч на благотворительность Статьи редакции
Теперь мужчина собирается в Нью-Йорк.
33-летний Джесси Лариос надел костюм медведя, дизайн которого спроектировал сам, и 12 апреля отправился в путь из Лос-Анджелеса. При себе у него были только телефон, туалетные принадлежности, носки и фонарик, пишет Insider.
Целью путешествия стал Сан-Франциско — мужчина прошёл примерно 480 миль (около 772 километров). Перед тем, как отправиться в путь, он завёл страницу на GoFundMe. Собранные деньги он пообещал отправить организации, которая помогает людям с психическими заболеваниями. Сейчас там почти 17 тысяч долларов.
Лариос рассказал Insider, что отправился в путешествие практически импульсивно. На третий день он начал «немного сожалеть об этом», но почувствовал себя более уверенно благодаря поддержке, исходящей от людей, отвечающих на его посты в инстаграме.
«Через некоторое время в костюме начало вонять и я едва его не снял. Но я просто продолжал идти и чувствовал себя таким воодушевлённым — даже когда я потерялся на добрых три дня», — сказал Лариос.
Лариос сообщил, что хочет улучшить костюм и через несколько недель планирует отправиться в новое путешествие — на этот раз из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, с остановкой в Сан-Диего. Затем он собирается совершить поход по пересечённой местности до Нью-Йоркам. По его оценкам, это может занять у него около трёх месяцев.
В 2019 году Лариос надел костюм медведя и попытался пробежать марафон в Лос-Анджелесе, но ему не удалось завершить забег. На следущий год всё получилось. Он придумал персонажа, получившего имя Bearsun, в 2016 году.
@Мистер Блондин Покупай костюм и езжай в Америку
я не говорю по пендоски
Если бы шаман в свое время сделал бы так же, то может его бы и не закрыли. Или наоборот даже быстрее.
на самом деле все было так:
не было у мужика денег и нашёл он спонсора который ему заплатит если он сделает это
При себе у него были только телефон, туалетные принадлежности, носки и фонарик
А трусы?
Позитив, все дела. Но потом будут скидываться ему на лечение дерматита.