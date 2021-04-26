Теперь мужчина собирается в Нью-Йорк.

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33-летний Джесси Лариос надел костюм медведя, дизайн которого спроектировал сам, и 12 апреля отправился в путь из Лос-Анджелеса. При себе у него были только телефон, туалетные принадлежности, носки и фонарик, пишет Insider.

Целью путешествия стал Сан-Франциско — мужчина прошёл примерно 480 миль (около 772 километров). Перед тем, как отправиться в путь, он завёл страницу на GoFundMe. Собранные деньги он пообещал отправить организации, которая помогает людям с психическими заболеваниями. Сейчас там почти 17 тысяч долларов.

Лариос рассказал Insider, что отправился в путешествие практически импульсивно. На третий день он начал «немного сожалеть об этом», но почувствовал себя более уверенно благодаря поддержке, исходящей от людей, отвечающих на его посты в инстаграме.

«Через некоторое время в костюме начало вонять и я едва его не снял. Но я просто продолжал идти и чувствовал себя таким воодушевлённым — даже когда я потерялся на добрых три дня», — сказал Лариос.

Лариос сообщил, что хочет улучшить костюм и через несколько недель планирует отправиться в новое путешествие — на этот раз из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, с остановкой в Сан-Диего. Затем он собирается совершить поход по пересечённой местности до Нью-Йоркам. По его оценкам, это может занять у него около трёх месяцев.