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Новости
Ольга Щербинина

Американец в костюме медведя пешком дошёл из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. И собрал $17 тысяч на благотворительность Статьи редакции

Теперь мужчина собирается в Нью-Йорк.

16 16 комментариев
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33-летний Джесси Лариос надел костюм медведя, дизайн которого спроектировал сам, и 12 апреля отправился в путь из Лос-Анджелеса. При себе у него были только телефон, туалетные принадлежности, носки и фонарик, пишет Insider.

Целью путешествия стал Сан-Франциско — мужчина прошёл примерно 480 миль (около 772 километров). Перед тем, как отправиться в путь, он завёл страницу на GoFundMe. Собранные деньги он пообещал отправить организации, которая помогает людям с психическими заболеваниями. Сейчас там почти 17 тысяч долларов.

Лариос рассказал Insider, что отправился в путешествие практически импульсивно. На третий день он начал «немного сожалеть об этом», но почувствовал себя более уверенно благодаря поддержке, исходящей от людей, отвечающих на его посты в инстаграме.

«Через некоторое время в костюме начало вонять и я едва его не снял. Но я просто продолжал идти и чувствовал себя таким воодушевлённым — даже когда я потерялся на добрых три дня», — сказал Лариос.

Лариос сообщил, что хочет улучшить костюм и через несколько недель планирует отправиться в новое путешествие — на этот раз из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, с остановкой в Сан-Диего. Затем он собирается совершить поход по пересечённой местности до Нью-Йоркам. По его оценкам, это может занять у него около трёх месяцев.

В 2019 году Лариос надел костюм медведя и попытался пробежать марафон в Лос-Анджелесе, но ему не удалось завершить забег. На следущий год всё получилось. Он придумал персонажа, получившего имя Bearsun, в 2016 году.

#новости #сша #благотворительность

16 16 комментариев
17
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Виталий Лановой

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Ху Эмай

3

@Мистер Блондин Покупай костюм и езжай в Америку

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Ху Эмай

Ху
2

Не благодари

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Мистер Блондин

Ху
2

я не говорю по пендоски 

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Ху Эмай

Мистер
0

ну тогда не жалуйся, что денег нет

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Мистер Блондин

Ху
0

дай деняяяяяяяяяяяяяяк

Ответить

Ху Эмай

Мистер
0

А по медвежачьи говоришь?

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Bkmz Иванов

3

Форест Гамп уже не тот

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Революционный паркур

3
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aliftin

1

Если бы шаман в свое время сделал бы так же, то может его бы и не закрыли. Или наоборот даже быстрее. 

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красивые глазки

1

на самом деле все было так:
не было у мужика денег и нашёл он спонсора который ему заплатит если он сделает это

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Рассылка на почту

1

При себе у него были только телефон, туалетные принадлежности, носки и фонарик

А трусы?

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Рассылка на почту

0

Позитив, все дела. Но потом будут скидываться ему на лечение дерматита. 

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Tatiana

0

Ну за новости такие чудесные⭐️

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Vyacheslav Bagmut

0

Российский след

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Способ Удержания Бобра

0
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