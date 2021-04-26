Украина рассекретила часть документов КГБ о чернобыльской аварии: инциденты на объекте случались и до 1986 года Статьи редакции
«Обстановка в городе Припять и прилегающих населённых пунктах нормальная. Уровень радиации контролируется», — писал Виктор Брюханов после взрыва.
Служба безопасности Украины (СБУ) в 35-ую годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции опубликовала самый первый доклад о происшествии от директора ЧАЭС Виктора Брюханова.
Брюханов сообщил время аварии на четвёртом энергоблоке и описал последствия взрыва, а также привёл статистику по пострадавшим, погибшим и пропавшим без вести.
Спецслужба опубликовала и переговоры операторов станции в момент аварии.
По данным СБУ, 8 июля 1986 года появилась директива, засекречивающая все детали аварии на ЧАЭС: причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, статистику заболеваемости и другие.
Спецслужба также рассказала, что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти, но КГБ отчитался об успешной спецоперации: образцы подменили на радиоактивно чистые.
В эвакуационной справке от 27 апреля сказано, что Припять покинули 44 460 человек, для работ на ЧАЭС оставили пять тысяч рабочих.
Согласно другим документам, серьёзные инциденты на станции случались и до 26 апреля 1986 года.
- В 1982 году на первом энергоблоке произошёл значительный выброс радиоактивных веществ. «Но доклад КГБ заканчивается обычными «приняты меры по предотвращению паники и провокационных слухов», — говорится в сообщении СБУ;
- В 1984 году аварийные ситуации произошли на третьем и четвертом энергоблоках.
По данным СБУ, правительство Советского Союза ещё в 1983 году проинформировали, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в стране.
Коммунисты в очередной раз подтвердили звание пидорасов и хуесосов.
А чо не так с дачами?
Дохуя.
За 30 лет?
Сколько человеку нужно дач на 30 лет?
Ну хз, ща погуглил, 20 дач за 30 лет не так уж и много для диктатуры
Тем паче, что не все из них дворцы из мрамора с позолоченными колоннами
Любой 14-ти летний коммунист тебе скажет, что Сталину была чужда роскошь и прочее. Что у него из имущества была трубка и 2 сапога. Ну и 20 дач, которых якобы не было, а если и были, то там мог находиться кто угодно.
Это да, но что бы в такой ситуации делали капиталисты, когда на кону прибыль?
Не совсем объективно, к моменту Фукусимы знали о последствиях Чернобыля
Капитализм тоже бывает говном https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
Тут не в капитализме дело, чиновники, бюрократы и прочие власть имущие всегда попытаются под ковёр всё спрятать. Вот только либеральные демократии стремятся как можно больший контроль общества установить над такими вещами.
При чем здесь японцы?
Японцы уже выписаны из капиталистов?
Для чего смешать фокус внимания на гипотетическую ситуацию, если есть реальный пример сокрытия аварии в коммунистическом строе?
Какое это значение будет иметь в контексте данной новости?
Дак это СБУ скрывало. И украинские коммунисты. Или нет?
Мой комментарий в такой же манере про коммунистов в треде про Катю Казбек удалили. Посмотрим, оставят ли этот
Я ещё напишу, если в модераторский состав вдруг проберутся враги здравого смысла – совочники.
Навальнята – это кто?
По данным СБУ, 8 июля 1986 года появилась директива, засекречивающая все детали аварии на ЧАЭС: причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, статистику заболеваемости и другие.
Пидорасы, лишь бы за бургом не узнали, а остальное наплевать.
как и китайцы про ковид 2 месяца скрывали
Уже тогда были спецоперации уровня подмены мочи
Масштаб совершенно не удивляет. Удивляет, как совкодрочеры бегают по городам с красным "знаменем" и наяривают на всю эту ложь, создаваемую годами.
Ну так бегает активное меньшинство, зачем вообще внимание на них обращать
Все так. Само наличие таких умалишенных пока все еще удивляет. Особенно в странах, которые больше других пострадали от красного террора и Чернобыля
Я как-то об этом думал, в общем, поздний Брежнев - самое кайфовое время в нашей истории, мб поэтому старые на него дрочат
какая разница совкодрочеры или нет? русские одним словом. Что тогда, что сейчас. Что то я не вижу в высших эшелонов бурятов, дагов или же прочих.
да он грузин.
Организованный рубин
Они ж не на ложь наяривают.
а на что?
Организованный
На индустриальные успехи и уверенность в завтрашнем дне (насколько они её «помнят»).
Волнуюсь за БАЭС (батькину АЭС)
Не думаю что стоит переживать, всё же думаю после ЧАЭС начали серьезно относится к безопасности.
Они уже корпус реактора роняли
Подняли же
Тайный Мурод
Белорусы потом настояли все таки заменить тот который уронили , типа "и так" не пойдет
Дипломатический
Ее еще переодически отключают из-за аварийных ситуаций.
Я тоже ключи вчера уронил
Ключи от холодильника?
Сложный ключ
Среди этих рассекреченных документов есть два доклада об ошибках и нарушениях при строительстве. Полагаю, в этом случае они также имеют место
Можно ли доверять проектировщикам, которые спешили открыть станцию к памятной дате(7 ноября)? Тут самым буквальным образом повторяется ошибка СССР, когда ты делаешь что-то из под палки ради угождения секректарю компартии. Последующие многочисленные сообщения с БелАЭС подтверждают поспешность открытия. Так не делается.
Я все-таки не буду строить из себя технического эксперта - в запуске атомных электростанций у меня опыта не очень много. Я пытался гуглить на разных языках, насколько нормальной является практика частого «включения-выключения», что белорусские чиновники считают нормальным. Я ничего не нашел, но если кто-то докажет, что это действительно ок, буду только рад.
Это та АЭС, на офсайте которой сотрудники на днях написали, что у них пипец творится и надо срочно что-то делать?
Есть ли пруфы подлинности этих документов?
ты троллишь?
нет
где гарантия, что СБУ их не редактировала?
С таким подходом вообще нельзя ничему верить.
Всем подряд верить тоже не стоит, а ещё учитывая антисоветские настроения отдельных людей на Украине.
Тогда почему Россия не опубликует архивы времён Второй мировой, если их можно подделать?
Какие гарантии что в КГБ не завёлся шпион и авария на ЧАЭС на самом делее диверсия гнилого запада? Так приятней?
Понятно что была страшная авария, и другие трагедии , но почему-то от всех противников атомной энергии веет каким-то мракобесием.
Как ты связал публикацию секретных документов с противниками атомной энергетики?
Противник АЭС часто ссылаются на Чернобыль, боятся такой же аварии, скорее всего это от недостатка образования.
Организованный рубин
Поставил бы два лайка. Пока не изобрели термоядерных реакторов (если вообще возможны), это самая безопасная (при должном контроле) и энергоэффективная вещь.
И не понимаю, почему нельзя её совмещать с зелёными технологиями.
У нас тут в основном противники совков,
Противники атомной энергии на той стороне границы, вместе со всяким зелеными и веганами
Я думаю среднестатистический комментатор на тж это либеральный левачок и ненавидит совок постольку-поскольку.
Все-таки плюсы у Майдана есть, потихоньку рассекречивают совковые архивы, а если бы бункерный не лез в Крым и тем более Донбасс, может мы бы сейчас были свидетелями украинского экономического чуда
А какая разница, когда по ту сторону Амура и Уссури базируется армия куда более страшного государства, в котором национальные и религиозные меньшинства сгоняют в концлагеря, открыто называют уйгуров террористами и экстремистами, то есть разжигают межнациональную рознь, в школах открыто говорят, что большая часть российского Дальнего Востока это исконно китайская территория и она временно оккупирована, вот кого надо бояться, а в Европе, не считая Югославию, которая во время холодной войны была предоставлена самой себе, а после падения Берлинской стены к власти пришли сербские националисты, которые начали заварушку, после второй мировой не было межнациональной вражды и войн, туда едут мигранты со всего мира, в одной только Германии русскоязычных 5 миллионов, и все живут в мире, если какие-нибудь исламисты не провоцируют терактами и криминалом. Так что пусть США надолго останутся сверхдержавой, НАТО останется главным военным блоком, а Европа долго будет единой, и нужно совместно бороться с Китаем и радикальным исламом, потому что мир со сверхдержавой в лице коммунистического Китая будет очень мрачным и антиутопическим, а радикальные исламисты терроризируют весь мир терактами
а если бы бункерный не лез в Крым и тем более Донбасс, может мы бы сейчас были свидетелями украинского экономического чуда
А как бы эти регионы посодействовали?
ведь всем известно, что война положительно влияет на экономический рост
в предыдущие одну? необучаемый народ
Не было декоммунизации, более тесной интеграции с ЕС, радикальных экономических реформ как в Польше в начале 90-х, слабая борьба с коррупцией
Вот кстате да, чтобы провести то что делали в Польше в 90х надо иметь действительно крепкие яйца. Даже не смотря на то что тогда поляки самии в Украину приезжали, но в долгосрочной перспективе мы уже видим результат.
Да с этим понятно, это относится к избыточным расходам.
Вопрос именно в том, как можно было реализовать этот актив при благополучном исходе.
А ещё хотят чтоб тут полувековые чекистские архивы рассекретили. Да они их все скорее лично съедят до последнего листка вместе с папками и скрепками, чем общественности дадут хоть одним глазом взглянуть.
Белорусский Данила
Почему засекретили, а не уничтожили?
Очень интересно (нет) услышать мнение Димюрича и Климсраныча по этому инфоповоду
Спецслужба также рассказала, что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти, но КГБ отчитался об успешной спецоперации: образцы подменили на радиоактивно чистые.
Блять, на что они рассчитывали вообще? Спецагенты хуевы.