«Обстановка в городе Припять и прилегающих населённых пунктах нормальная. Уровень радиации контролируется», — писал Виктор Брюханов после взрыва.

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Служба безопасности Украины (СБУ) в 35-ую годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции опубликовала самый первый доклад о происшествии от директора ЧАЭС Виктора Брюханова.

Брюханов сообщил время аварии на четвёртом энергоблоке и описал последствия взрыва, а также привёл статистику по пострадавшим, погибшим и пропавшим без вести.

Спецслужба опубликовала и переговоры операторов станции в момент аварии.

По данным СБУ, 8 июля 1986 года появилась директива, засекречивающая все детали аварии на ЧАЭС: причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, статистику заболеваемости и другие.

Спецслужба также рассказала, что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти, но КГБ отчитался об успешной спецоперации: образцы подменили на радиоактивно чистые.

В эвакуационной справке от 27 апреля сказано, что Припять покинули 44 460 человек, для работ на ЧАЭС оставили пять тысяч рабочих.

Согласно другим документам, серьёзные инциденты на станции случались и до 26 апреля 1986 года.

В 1982 году на первом энергоблоке произошёл значительный выброс радиоактивных веществ. «Но доклад КГБ заканчивается обычными «приняты меры по предотвращению паники и провокационных слухов», — говорится в сообщении СБУ;

В 1984 году аварийные ситуации произошли на третьем и четвертом энергоблоках.



По данным СБУ, правительство Советского Союза ещё в 1983 году проинформировали, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в стране.