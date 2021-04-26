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Новости
Артём Мазанов

Украина рассекретила часть документов КГБ о чернобыльской аварии: инциденты на объекте случались и до 1986 года Статьи редакции

«Обстановка в городе Припять и прилегающих населённых пунктах нормальная. Уровень радиации контролируется», — писал Виктор Брюханов после взрыва.

135 135 комментариев
6426 просмотров

Служба безопасности Украины (СБУ) в 35-ую годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции опубликовала самый первый доклад о происшествии от директора ЧАЭС Виктора Брюханова.

Брюханов сообщил время аварии на четвёртом энергоблоке и описал последствия взрыва, а также привёл статистику по пострадавшим, погибшим и пропавшим без вести.

Спецслужба опубликовала и переговоры операторов станции в момент аварии.

По данным СБУ, 8 июля 1986 года появилась директива, засекречивающая все детали аварии на ЧАЭС: причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, статистику заболеваемости и другие.

Спецслужба также рассказала, что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти, но КГБ отчитался об успешной спецоперации: образцы подменили на радиоактивно чистые.

В эвакуационной справке от 27 апреля сказано, что Припять покинули 44 460 человек, для работ на ЧАЭС оставили пять тысяч рабочих.

Согласно другим документам, серьёзные инциденты на станции случались и до 26 апреля 1986 года.

  • В 1982 году на первом энергоблоке произошёл значительный выброс радиоактивных веществ. «Но доклад КГБ заканчивается обычными «приняты меры по предотвращению паники и провокационных слухов», — говорится в сообщении СБУ;
  • В 1984 году аварийные ситуации произошли на третьем и четвертом энергоблоках.

По данным СБУ, правительство Советского Союза ещё в 1983 году проинформировали, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в стране.

В 1983-м руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась в 60 раз выше, чем во время взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.

Служба безопасности Украины

#новости #чернобыль

135 135 комментариев
64
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135 комментариев
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Жених приехал

83

Коммунисты в очередной раз подтвердили звание пидорасов и хуесосов.

Ответить

Grim Scythe

Жених
25
Ответить

Николай Иванов

Grim
1

А чо не так с дачами?

Ответить

Иплувен Максимал

Николай
1

Дохуя.

Ответить

Николай Иванов

Иплувен
0

За 30 лет?

Ответить

Иплувен Максимал

Николай
1

Сколько человеку нужно дач на 30 лет?

Ответить

Николай Иванов

Иплувен
0

Ну хз, ща погуглил, 20 дач за 30 лет не так уж и много для диктатуры
Тем паче, что не все из них дворцы из мрамора с позолоченными колоннами

Ответить

g͡o͞od

Николай
2

У Сталина было совсем немного имущества. Сапоги, китель трубка и вся огроменная страна и все люди этой страны.

Ответить

Юзернейм

g͡o͞od҉
0

.

Ответить

Николай

g͡o͞od҉
0

Как-то составляли список самых богатых людей мира за всю историю, и Сталин там был с оценкой 10% мирового ввп

Ответить

Bad

Николай
0

на каком месте?

Ответить

Николай

Bad
0

Пятое
https://tjournal.ru/flood/11225-stalin-voshel-v-spisok-desyati-samyh-bogatyh-lyudey-v-istorii-po-versii-time

Ответить

g͡o͞od

Николай
0

Недооценили человеческий капитал.

Ответить

Tural

Николай
0

тоже не понял шутку, красножопые радуются при виде его дач, мол, ляя, все так скромно было

Ответить

Grim Scythe

Николай
0

Любой 14-ти летний коммунист тебе скажет, что Сталину была чужда роскошь и прочее. Что у него из имущества была трубка и 2 сапога. Ну и 20 дач, которых якобы не было, а если и были, то там мог находиться кто угодно.

Ответить

Автономный кот

Жених
9
Ответить

Сергей Сергеич

Жених
–14

Это да, но что бы в такой ситуации делали капиталисты, когда на кону прибыль?

Ответить

Жених приехал

Сергей
5

Почитай и просветись.

Авария на АЭС Фукусима-1
Авария на АЭС Фукусима-1 — радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале…
ru.wikipedia.org
Ответить

Николай Иванов

Жених
4

Не совсем объективно, к моменту Фукусимы знали о последствиях Чернобыля
Капитализм тоже бывает говном https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0

Ответить

Михаил Мятный

Николай
4

Тут не в капитализме дело, чиновники, бюрократы и прочие власть имущие всегда попытаются под ковёр всё спрятать. Вот только либеральные демократии стремятся как можно больший контроль общества установить над такими вещами. 

Ответить

Сергей Сергеич

Жених
1

При чем здесь японцы?

Ответить

Жених приехал

Сергей
4

Японцы уже выписаны из капиталистов?

Ответить

Tural

Жених
1

при том, что у них сохранились в собственности старейшие компании и объекты собственности в частных руках)

Ответить

Владимир Земсков

Сергей
0

Для чего смешать фокус внимания на гипотетическую ситуацию, если есть реальный пример сокрытия аварии в коммунистическом строе?
Какое это значение будет иметь в контексте данной новости?

Ответить

Arthur Sergeev

Жених
0

Дак это СБУ скрывало. И украинские коммунисты. Или нет?

Ответить

Жених приехал

Arthur
5

СБУ в 86-м году скрывало, да.

Ответить

Suq Madiq

Жених
1
Ответить

Tural

Жених
0

я бы посмотрел, как горит у пикабушников совкодрочеров, чисто ради экперимента)

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Жених
0

Мой комментарий в такой же манере про коммунистов в треде про Катю Казбек удалили. Посмотрим, оставят ли этот

Ответить

Жених приехал

Дмитрий
0

Я ещё напишу, если в модераторский состав вдруг проберутся враги здравого смысла – совочники.

Ответить

Doktor

Жених
0

Навальнята в таком случае - друзья здравого смысла?)

Ответить

Жених приехал

Doktor
0

Навальнята – это кто?

Ответить

Doktor

Жених
0

Ты

Ответить

Жених приехал

Doktor
0

Мог сразу показать себя, а не городить в соседней теме 25 вопросов про будущее.

Ответить

Doktor

Жених
0

Че? Ты о чем?)
А  ответы на вопросы будут, кстати?

Ответить

Darth Felus

48

По данным СБУ, 8 июля 1986 года появилась директива, засекречивающая все детали аварии на ЧАЭС: причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, статистику заболеваемости и другие.

Пидорасы, лишь бы за бургом не узнали, а остальное наплевать.

Ответить

Михаил Октябрьский

Darth
5

как и китайцы про ковид 2 месяца скрывали

Ответить

Darth Felus

Михаил
2

Они не менее пидорасы.

Ответить

Aomine Daiki

Михаил
–6

ты расист?

Ответить

конгруэ́нтный

Darth
3

засмеют же 

Ответить

Недостаточный корабль

36

приняты меры по предотвращению паники и провокационных слухов

уххх провокационные слухи главное пресекли, держава может спать спокойно, завалим трупами, лишь бы без слухов

Ответить

Andy

21

Уже тогда были спецоперации уровня подмены мочи

Ответить

Tural

Andy
0

таких было много, судя по разархивам)

Ответить

Nikita Nikulin

16

Масштаб совершенно не удивляет. Удивляет, как совкодрочеры бегают по городам с красным "знаменем" и наяривают на всю эту ложь, создаваемую годами.

Ответить

Николай Иванов

Nikita
1

Ну так бегает активное меньшинство, зачем вообще внимание на них обращать

Ответить

Nikita Nikulin

Николай
4

Все так. Само наличие таких умалишенных пока все еще удивляет. Особенно в странах, которые больше других пострадали от красного террора и Чернобыля

Ответить

Николай Иванов

Nikita
0

Я как-то об этом думал, в общем, поздний Брежнев - самое кайфовое время в нашей истории, мб поэтому старые на него дрочат

Ответить

Aomine Daiki

Nikita
–3

какая разница совкодрочеры или нет? русские одним словом. Что тогда, что сейчас. Что то я не вижу в высших эшелонов бурятов, дагов или же прочих. 

Ответить

Берг

Aomine
5

Фамилия Джугашвилли тебе о чем нибудь говорит?

Ответить

Организованный

Берг
1

Прекрасное имя…

Ответить

Aomine Daiki

Берг
0

да он грузин.

Ответить

Берг

Aomine
0

да.

Ответить

Берг

Берг
0

он.

Ответить

Берг

Берг
0

грузин.

Ответить

Aomine

Берг
0

ну вот и все. Чего флудишь?

Ответить

Берг

Aomine
0

Дай пофлдуить 

Ответить

Aomine

Берг
–1

не пиши. Ты противен, как человек и как личность. 

Ответить

Берг

Aomine
1

О, а я и не заметил что ты новенький тут. Какими судьбами?

Ответить

Социологич

Берг
0

Дедовщина?

Ответить

Михаил

Nikita
0

как буд-то сейчас , что-то поменялось или сильно поменяется , когда придет "модный" лидер 

Ответить

Организованный рубин

Nikita
0

Они ж не на ложь наяривают.

Ответить

Bad Mother Fucker

Организованный
0

а на что?

Ответить

Организованный

Bad
0

На индустриальные успехи и уверенность в завтрашнем дне (насколько они её «помнят»).

Ответить

Bad Mother

Организ…
0

ну, то есть на ложь

Ответить

Большой жёлтый робат

12

Волнуюсь за БАЭС (батькину АЭС) 

Ответить

Darth Felus

Большой
5

Не думаю что стоит переживать, всё же думаю после ЧАЭС начали серьезно относится к безопасности.

Ответить

Большой жёлтый робат

Darth
20

Они уже корпус реактора роняли

Ответить

AttentiveMilk

Большой
9

Подняли же

Ответить

Тайный Мурод

Attenti…
3

Белорусы потом настояли все таки заменить тот который уронили , типа "и так" не пойдет

Ответить

Дипломатический

Тайный
2

Ее еще переодически отключают из-за аварийных ситуаций. 

Ответить

Тайный Мурод

Диплома…
9

Зато поорать на Фукусиму для патриотов - святое дело.

Ответить

Nikita Nikulin

Тайный
1

Простые белорусы, не власти

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
2

Я тоже ключи вчера уронил

Ответить

Большой жёлтый

Attenti…
0

Ключи от холодильника?

Ответить

AZP

Большой
1

От квартиры, где деньги лежат.

Ответить

Большой жёлтый

Attenti…
2

Наташа, мы все уронили

Ответить

Сложный ключ

Большой
0

Среди этих рассекреченных документов есть два доклада об ошибках и нарушениях при строительстве. Полагаю, в этом случае они также имеют место

Ответить

Doktor

Большой
0

Корпус же заменен.

Ответить

Рантье

Darth
9

Ты троллишь? Там раз раз в пару недель стабильно какая-то «запланированная» хуйня происходит. Когда они ее строили, они уронили реактор и заменили его только под давлением общественности. Выводов не было сделано никаких. 

Ответить

Doktor

Рантье
0

Какие конкретно выводы должны быть сделаны из факта, что реактор заменен?

Ответить

Рантье

Doktor
–1

Несколько неясно выразился. Я имел в виду общую некомпетентность проектировщиков и тех, кто отвечает за связи с общественностью. Они совершают те же ошибки, что и в советском союзе совершали. 

Ответить

Doktor

Рантье
0

Связь с общественностью - да.
Проектировщики - нет.
Более того, компанию. производившую монтаж, Росатом (а конкретно Атомэнергопроект) в оперативном порядке выкупил, чтобы контролировать и не допускать таких косяков.

Ответить

Рантье

Doktor
–1

Можно ли доверять проектировщикам, которые спешили открыть станцию к памятной дате(7 ноября)? Тут самым буквальным образом повторяется ошибка СССР, когда ты делаешь что-то из под палки ради угождения секректарю компартии. Последующие многочисленные сообщения с БелАЭС подтверждают поспешность открытия. Так не делается.

Ответить

Doktor

Рантье
0

Сложно противопоставить что-то кроме "можно ли?".
С моей точки зрения - да, можно.
С вашей - нельзя.

Ответить

Рантье

Doktor
0

Я все-таки не буду строить из себя технического эксперта - в запуске атомных электростанций у меня опыта не очень много. Я пытался гуглить на разных языках, насколько нормальной является практика частого «включения-выключения», что белорусские чиновники считают нормальным. Я ничего не нашел, но если кто-то докажет, что это действительно ок, буду только рад. 

Ответить

Виктор Ганелес

Darth
1

Это та АЭС, на офсайте которой сотрудники на днях написали, что у них пипец творится и надо срочно что-то делать?

Ответить

Закомплексованна

Виктор
6

Это типо взлом был

Ответить

Организованный рубин

Большой
2

Чык-чырык.

Ответить

конгруэ́нтный

14

Идет зуммер.
 - (Кричит)

Ответить

Сергей Черногорский

12
Ответить

Организованный рубин

8
Ответить

Владимир Филатов

Организованный
0

нормальный разговор, ну чего ты

Ответить

Black Lodge

–15

Есть ли пруфы подлинности этих документов? 

Ответить

Владимир Филатов

Black
15

ты троллишь?

Ответить

Black Lodge

Владимир
–11

нет
где гарантия, что СБУ их не редактировала?

Ответить

Владимир Филатов

Black
22

С таким подходом вообще нельзя ничему верить.

Ответить

Black Lodge

Владимир
–3

Всем подряд верить тоже не стоит, а ещё учитывая антисоветские настроения отдельных людей на Украине.

Ответить

Владимир Филатов

Black
4

Тогда почему Россия не опубликует архивы времён Второй мировой, если их можно подделать?

Ответить

Bad Mother

Владимир
1

не закончили прост

Ответить

Darth Felus

Black
13

Какие гарантии что в КГБ не завёлся шпион и авария на ЧАЭС на самом делее диверсия гнилого запада? Так приятней?

Ответить

Организованный

Black
0

А какой смысл?

Ответить

pawel faust

4

Понятно что была страшная авария, и другие трагедии , но почему-то от всех противников атомной энергии веет каким-то мракобесием.

Ответить

Владимир Филатов

pawel
2

Как ты связал публикацию секретных документов с противниками атомной энергетики?

Ответить

pawel faust

Владимир
2

Противник АЭС часто ссылаются на Чернобыль, боятся такой же аварии, скорее всего это от недостатка образования.

Ответить

Организованный рубин

pawel
2

Поставил бы два лайка. Пока не изобрели термоядерных реакторов (если вообще возможны), это самая безопасная (при должном контроле) и энергоэффективная вещь.
 
И не понимаю, почему нельзя её совмещать с зелёными технологиями.

Ответить

walkindizaster

pawel
0

У нас тут в основном противники совков,
Противники атомной энергии на той стороне границы, вместе со всяким зелеными и веганами

Ответить

pawel faust

walkindizaster
0

Я думаю среднестатистический комментатор на тж это либеральный левачок и ненавидит совок постольку-поскольку.

Ответить

Bad Mother

pawel
0

либеральный левачок

как будто что-то плохое

Ответить

Dias001 Rrn

3

Все-таки плюсы у Майдана есть, потихоньку рассекречивают совковые архивы, а если бы бункерный не лез в Крым и тем более Донбасс, может мы бы сейчас были свидетелями украинского экономического чуда

Ответить

Рыжий

Dias001
–4

Если бы не полез в Крым - мы были бы свидетелями замены нашей базы на базу НАТО. Как следствие - увидели бы потерю Черного моря. 
Отличный план, надежный как швейцарские часы (с) 

Ответить

Рыжий

Рыжий
–1

Норм тема молча минусить, да? Пояснить лень?

Ответить

Bad Mother

Рыжий
0

лень возражать на эту пропагандонскую хуиту про базы наты

Ответить

Dias001 Rrn

Рыжий
–1

А какая разница, когда по ту сторону Амура и Уссури базируется армия куда более страшного государства, в котором национальные и религиозные меньшинства сгоняют в концлагеря, открыто называют уйгуров террористами и экстремистами, то есть разжигают межнациональную рознь, в школах открыто говорят, что большая часть российского Дальнего Востока это исконно китайская территория и она временно оккупирована, вот кого надо бояться, а в Европе, не считая Югославию, которая во время холодной войны была предоставлена самой себе, а после падения Берлинской стены к власти пришли сербские националисты, которые начали заварушку, после второй мировой не было межнациональной вражды и войн, туда едут мигранты со всего мира, в одной только Германии русскоязычных 5 миллионов, и все живут в мире, если какие-нибудь исламисты не провоцируют терактами и криминалом. Так что пусть США надолго останутся сверхдержавой, НАТО останется главным военным блоком, а Европа долго будет единой, и нужно совместно бороться с Китаем и радикальным исламом, потому что мир со сверхдержавой в лице коммунистического Китая будет очень мрачным и антиутопическим, а радикальные исламисты терроризируют весь мир терактами

Ответить

Doktor

Dias001
0

Нормально так тебя накрыло.

Ответить

walkindizaster

Dias001
0

  а если бы бункерный не лез в Крым и тем более Донбасс, может мы бы сейчас были свидетелями украинского экономического чуда

А как бы эти регионы посодействовали?

Ответить

Артур Мудрик

walkindizaster
4

ведь всем известно, что война положительно влияет на экономический рост

Ответить

Рыжий

Артур
–3

Что мешало совершить экономический рост в предыдущие революции? Которые не приводили к территориальным потерям

Ответить

Артур Мудрик

Рыжий
1

в предыдущие одну? необучаемый народ

Ответить

Рыжий

Артур
–1

Да, наебался, это смена президентов у них регулярно была, а оранжевая была одна

Ответить

Dias001 Rrn

Рыжий
–1

Не было декоммунизации, более тесной интеграции с ЕС, радикальных экономических реформ как в Польше в начале 90-х, слабая борьба с коррупцией

Ответить

Darth Felus

Dias001
0

Вот кстате да, чтобы провести то что делали в Польше в 90х надо иметь действительно крепкие яйца. Даже не смотря на то что тогда поляки самии в Украину приезжали, но в долгосрочной перспективе мы уже видим результат.

Ответить

walkindizaster

Артур
0

Да с этим понятно, это относится к избыточным расходам.
Вопрос именно в том, как можно было реализовать этот актив при благополучном исходе.

Ответить

Suq Madiq

4

глядишь потом на 40 лет трагедии чего-то рассекретят
и на юбилейные 50

Ответить

Andrej Krav

2

дякуемо СБУ за підтримку

Ответить

Гостеприимный Маринад

2

А ещё хотят чтоб тут полувековые чекистские архивы рассекретили. Да они их все скорее лично съедят до последнего листка вместе с папками и скрепками, чем общественности дадут хоть одним глазом взглянуть.

Ответить

Белорусский Данила

Гостеприимный
0

Почему засекретили, а не уничтожили?

Ответить

Bad Mother Fucker

Белорусский
0

свойство бюрократии - накапивать документацию

Ответить

Вечерний велосипед

1

Никогда такого не было, и вот опять

Ответить

Владимир Филатов

1

Так они это рассекретили пару лет назад.

Ответить

mzfk69

1

Очень интересно (нет) услышать мнение Димюрича и Климсраныча по этому инфоповоду

Ответить

Организованный рубин

mzfk69
0
Ответить

Иван Трофимов

0

 Спецслужба также рассказала, что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти, но КГБ отчитался об успешной спецоперации: образцы подменили на радиоактивно чистые.

Блять, на что они рассчитывали вообще? Спецагенты хуевы.

Ответить

Bad Mother Fucker

Иван
1

а когда мочу в Сочи меняли - на что рассчитывали?

Ответить

Kirill Semin

0

Офигенно, все что через 5 свидетелей уже прочитал, а тут из первых рук инфа

Ответить

🐙

0

@Перенесите В @Ɣкраїна 🇺🇦 

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Doktor Streyndzhlav

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