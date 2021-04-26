«Мы не знаем, что делать дальше»: «Медуза» рассказала, что грозит изданию из-за статуса «иностранного агента» Статьи редакции
Потеря рекламодателей, источников и давление на журналистов.
Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков опубликовал обращение к читателям. Он отметил, что теперь сайт обязан предупреждать читателей об иноагентском статусе в каждом своём сообщении, причём размер уведомления должен быть в два раза крупнее самого сообщения.
Но, по словам Колпакова, даже если редакция будет выполнять все требования закона, новый статус означает для «Медузы» три угрозы.
- Потеря рекламодателей. «Маркировка также должна появляться на всех страницах, где размещена реклама. „Медуза“ — частная компания. Мы сами зарабатываем себе на жизнь и гордимся этим. Мы предполагаем, что в течение ближайших недель можем лишиться значительной части рекламодателей. В случае с „Медузой“ это означает смерть издания»;
- Авторов издания могут признать иностранными агентами. «Если это произойдёт, они так же должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах. Ошибки в отчётности грозят штрафами; более того — уголовным преследованием и лишением свободы. Организовать давление на наших репортёров теперь просто как никогда»;
- Потеря источников. «Власти пытаются внушить нашим собеседникам, что мы — враги государства, и даже давать комментарии „Медузе“ опасно».
23 апреля Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов». Всего в списке числится 19 изданий и людей. Среди них — «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода».
так интересно, че с рф станет через пяток лет
Вообще не интересно, я бы с удовольствием откатился на сохранение в год 2008, например.
Вот именно, к 2007 никакими своими грязными лапами я не прикасаюсь.
биткойн купить
Честно говоря когда увидел новость об объявлении Медузы иноагентом, не осознал всю серьезность ситуации(ну они же в другом городе - что им сделаешь). Но рыночная логика конечно решает. Можно вспомнить как Виктор Орбан закрывал СМИ без репрессий и запретительных актов - просто перенаправлял денежные рекламные потоки нужным образом, из-за чего каналы и издания лишались денег.
просто перенаправлял денежные рекламные потоки нужным образом, из-за чего каналы и издания лишались денег
вот да
так цензура СМИ в цивилизованных странах и работает
что делать
Муравью хуй приделать.
Переименовывайтесь, настраивайте редирект с meduza.io на новый домен, другого выхода я не вижу
арполджэ
Чё с комментами, бот?
Организованный рубин
+15 рублей за каждый.
С тебя 30₽
Страховой клуб
А ты чего настоящее имя-то скрываешь, на ЦРУ что ли работаешь? Русскому человеку нечего скрывать от русского интернета.
как тебя зовут?
Николай, будем знакомы
Фамилия, отчество?
дата рождения, место проживания?
Я через госуслуги входил, администрация всё знает
так и запишем.
не желает раскрыть информацию
На него уже пожаловался, видишь, уже приехали и повозили лицом по клавиатуре
Ну а чё, щас госмашина так или иначе будет проходиться по всем СМИ где власть критикуется или выставляется в неприглядном свете , идём по пути Беларуси хуле.
Государство само себя заточает в свой же информационный вакуум, потом будет в своей же лжи нихрена не понимать. Короче как говорит Ройзман, дебилам главное не мешать.
За медузу обидно, но они не первые и не последние, тут надо всем приготовиться
Они ж в Риге тусят?
Вот пускай меняют направление.
Пишут заметки типа "сегодня в 12:00 в супермаркете Rimi на улице Зиемелю гражданин украл сырную палочку"
уронил сосиску
Я/МЫ ДУЗА
можно попробовать сплотить остальные сми вокруг себя, что бы создать резонанс. Больше ничего, как мне кажется, нельзя уже поделать
Каяться, поститься, слушать радио "Радонеж"
ОООЙЙ слушайте
у меня еще одна идея
нехуй было сливать протесты и отмалчиваться
гляди мож и не пришлось голову теперь ломать
ОООййй еще одна идея
наверное было бы круто
если бы медуза все же научилась писать не НА а В Украине
такие все потешные
интересно чего вы ожидали
чел это дохлый номер
никто не будет это читать
я знаю что делать
перестать заебывать капслоком
уже хорошее начало
высылайте журналюг в ригу или куда там да и все
проблема
Их роскомнадзор обязал писать капсом, если что
значит как царь сказал так и делаем да?
к чему тогда все эти вопли про свободу
глотайте дубинки и не жалуйтесь
то обязали это обязали
вы думаете есть предел ?
его не будет
вас будут ебать все время
смысл сопротивления в сопротивлении
определитесь уже
видели мьянму
там у людей есть достоинство
и вопреки всему
они свое отстаивают
даже если их всех положат
это будет пример другим
а ваш пример
говно
Почему так долго ждали? Медуза же априори не могла жить только на российские деньги
Надеюсь это не связано с приложением на флаттере? А то мы все свои приложения на него переводим
А нельзя просто открыть другое юрлицо в Риге, чтобы через него крутить деньги и платить авторам?
Я вот всегда устраиваюсь в контору с одним названием, а в документах совсем другое.
Биляять переехать в другую страну. Или обязательно офис держать в рф и никуда? В 21 веке уже давно пора присутствовать виртуально.