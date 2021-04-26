Статус иноагента лишает нас возможности полноценно заниматься журналистикой и уничтожает наш бизнес. Минюст исполняет политическое решение, принятое руководством России, цель которого — убить «Медузу».

Впервые за нашу историю у нас нет чёткого плана действий. Нет ни простых, ни сложных схем, которые позволят нам справиться одновременно со всеми вызовами, возникшими из-за признания «Медузы» иностранным агентом. Мы действительно не знаем, что делать дальше.