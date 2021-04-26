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Новости
Ольга Щербинина

«Мы не знаем, что делать дальше»: «Медуза» рассказала, что грозит изданию из-за статуса «иностранного агента» Статьи редакции

Потеря рекламодателей, источников и давление на журналистов.

94 94 комментария
4115 просмотров

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков опубликовал обращение к читателям. Он отметил, что теперь сайт обязан предупреждать читателей об иноагентском статусе в каждом своём сообщении, причём размер уведомления должен быть в два раза крупнее самого сообщения.

Meduza @meduzaproject
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

https://meduza.io/feature/2021/04/26/meduza-inostrannyy-agent-chto-dalshe?utm_source=twitter&utm_medium=main

Но, по словам Колпакова, даже если редакция будет выполнять все требования закона, новый статус означает для «Медузы» три угрозы.

  • Потеря рекламодателей. «Маркировка также должна появляться на всех страницах, где размещена реклама. „Медуза“ — частная компания. Мы сами зарабатываем себе на жизнь и гордимся этим. Мы предполагаем, что в течение ближайших недель можем лишиться значительной части рекламодателей. В случае с „Медузой“ это означает смерть издания»;
  • Авторов издания могут признать иностранными агентами. «Если это произойдёт, они так же должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах. Ошибки в отчётности грозят штрафами; более того — уголовным преследованием и лишением свободы. Организовать давление на наших репортёров теперь просто как никогда»;
  • Потеря источников. «Власти пытаются внушить нашим собеседникам, что мы — враги государства, и даже давать комментарии „Медузе“ опасно».

Статус иноагента лишает нас возможности полноценно заниматься журналистикой и уничтожает наш бизнес. Минюст исполняет политическое решение, принятое руководством России, цель которого — убить «Медузу».

Впервые за нашу историю у нас нет чёткого плана действий. Нет ни простых, ни сложных схем, которые позволят нам справиться одновременно со всеми вызовами, возникшими из-за признания «Медузы» иностранным агентом. Мы действительно не знаем, что делать дальше.

Иван Колпаков
главный редактор «Медузы»

23 апреля Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов». Всего в списке числится 19 изданий и людей. Среди них — «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода».

#новости #медиа

94 94 комментария
36
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94 комментария
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Alex Fielding

22

так интересно, че с рф станет через пяток лет

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Азамат Багатов

Alex
27

Вообще не интересно, я бы с удовольствием откатился на сохранение в год 2008, например.

Ответить

ouxen

Азамат
8

никто и никогда не сможет вернуться в 2007 год

Ответить

Азамат Багатов

ouxen
2

Вот именно, к 2007 никакими своими грязными лапами я не прикасаюсь.

Ответить

ouxen

Азамат
1

то то же

Ответить

Азамат Багатов

ouxen
1

Разрешите идти?

Ответить

ouxen

Азамат
1

Пройдемте

Ответить

Азамат

ouxen
4

В нумера? :3

Ответить

ouxen

Азамат
6
Ответить

Организова

Азамат
0

Например, в бизнес.

Ответить

Alex Fielding

Азамат
0

биткойн купить

Ответить

Азамат Багатов

Alex
0

и доллар

Ответить

Alex Fielding

Азамат
2
Ответить

Злобный Капитан Немо

Alex
2

Ничего хорошего

Ответить

Рантье

18

Честно говоря когда увидел новость об объявлении Медузы иноагентом, не осознал всю серьезность ситуации(ну они же в другом городе - что им сделаешь). Но рыночная логика конечно решает. Можно вспомнить как Виктор Орбан закрывал СМИ без репрессий и запретительных актов - просто перенаправлял денежные рекламные потоки нужным образом, из-за чего каналы и издания лишались денег. 

Ответить

Константин Курасов

Рантье
0

просто перенаправлял денежные рекламные потоки нужным образом, из-за чего каналы и издания лишались денег

вот да
так цензура СМИ в цивилизованных странах и работает

Ответить

Eldar

12

Ну главное не бухтеть, своего парня ведь вытащили.

Ответить

AZP

9

что делать

Муравью хуй приделать.

Ответить

Большой жёлтый робат

AZP
1

Кобыле хуй приделать и как мерина на ярмарке продать

Ответить

This DayWalker

11

Переименовывайтесь, настраивайте редирект с meduza.io на новый домен, другого выхода я не вижу 

Ответить

Иван Иванович

This
2

можно переименовать в metooza

Ответить

Астралопетух

This
0

metastaza.io

Ответить

bb8

–41

арполджэ

Ответить

Жених приехал

bb8
28

Чё с комментами, бот?

Ответить

Убедительная Геосфера

Жених
3

Прикольно

Ответить

Тайный Мурод

Жених
2

Да это дежурный набрасыватель

Ответить

Организованный рубин

Жених
1

+15 рублей за каждый.

Ответить

Рассылка на

Организ…
2

С тебя 30₽

Ответить

Организованный

Рассылка
1

аоаророрваорраловло

Ответить

Организованный

Организ…
1

363277воовтв

Ответить

Организованный

Организ…
1

Так что теперь с тебя

Ответить

Рассылка

Организ…
1

@bb8 слыш, ты нам денег должен.

Ответить

Организова

Рассылка
0

:D

Ответить

Рассылка на

Организ…
1

Плоалбпстдтмгосиьди

Ответить

некипишуй

Жених
0

хуясе трешак какой))

Ответить

Страховой клуб

bb8
4

А ты чего настоящее имя-то скрываешь, на ЦРУ что ли работаешь? Русскому человеку нечего скрывать от русского интернета. 

Ответить

Zakhar Zakharov

Страховой
0

как тебя зовут?

Ответить

Страховой клуб

Zakhar
0

Николай, будем знакомы

Ответить

Zakhar Zakharov

Страхов…
0

Фамилия, отчество?
дата рождения, место проживания?

Ответить

Страховой клуб

Zakhar
0

Я через госуслуги входил, администрация всё знает

Ответить

Zakhar Zakharov

Страхов…
1

так и запишем.
не желает раскрыть информацию 

Ответить

Страховой

Zakhar
3

На него уже пожаловался, видишь, уже приехали и повозили лицом по клавиатуре

Ответить

Zakhar

Страхов…
0

"занимается стукачеством".
"чужими руками нанёс телесные повреждения, занимается насильственными действиями несексуального (неточно) характера"
"Имеет лишние 75 рублей ежемесячно. Буржуй. Предположительно либерал"

Ответить

Страховой

Zakhar
0

Чота ты выёбистый, передал тебя своему куратору на карандаш

Ответить

Злобный Капитан Немо

bb8
2

А что не так?

Ответить

Тайный Мурод

8

Ну а чё, щас госмашина так или иначе будет проходиться по всем СМИ где власть критикуется или выставляется в неприглядном свете , идём по пути Беларуси хуле.
Государство само себя заточает в свой же информационный вакуум, потом будет в своей же лжи нихрена не понимать. Короче как говорит Ройзман, дебилам главное не мешать.

За медузу обидно, но они не первые и не последние, тут надо всем приготовиться

Ответить

Растительный кран

6

Нету :(

Ответить

Semen Semenov

5

Как там дела у лысого харессемиста? Пинком под зад выгнали или это другое?

Ответить

AZP

3

Они ж в Риге тусят?
Вот пускай меняют направление.
Пишут заметки типа "сегодня в 12:00 в супермаркете Rimi на улице Зиемелю гражданин украл сырную палочку" 

Ответить

van der Pusch

AZP
1

уронил сосиску

Ответить

Doktor Streyndzhlav

van
0

Уронил сырную палочку

Ответить

Александр Собецкий

4

Я/МЫ ДУЗА

можно попробовать сплотить остальные сми вокруг себя, что бы создать резонанс. Больше ничего, как мне кажется, нельзя уже поделать

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Каяться, поститься, слушать радио "Радонеж"

Ответить

Азамат Багатов

Большой
2

Молиться

Ответить

ouxen

Большой
0

не стыдно?

Ответить

Большой жёлтый робат

ouxen
0

Робаты стыда не знают

Ответить

конгруэ́нтный

–3

ОООЙЙ слушайте 
у меня еще одна идея 
нехуй было сливать протесты и отмалчиваться 
гляди мож и не пришлось голову теперь ломать 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ́нтный
–2

ОООййй еще одна идея 
наверное было бы круто 
если бы медуза все же научилась писать не НА а В Украине 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ́нтный
1

такие все потешные 
интересно чего вы ожидали 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ…
0

уххх пошли пошли дизы  

Ответить

Илья П.

конгруэ́нтный
0
Ответить

конгруэ́нтный

Илья
1

чел это дохлый номер 
никто не будет это читать 

Ответить

Илья П.

конгруэ…
1

видимо никто - это ты

Ответить

конгруэ́нтный

Илья
0

ну экзистенциальном плане никем другим я себя и не вижу((

Ответить

конгруэ́нтный

0

я знаю что делать 
перестать заебывать капслоком 
уже хорошее начало 

высылайте журналюг в ригу или куда там да и все
проблема

Ответить

Grigory Kopiev

конгруэ́нтный
0

Их роскомнадзор обязал писать капсом, если что

Ответить

конгруэ́нтный

Grigory
1

значит как царь сказал так и делаем да? 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ…
0

к чему тогда все эти вопли про свободу 
глотайте дубинки и не жалуйтесь 

то обязали это обязали 
вы думаете есть предел ?
его не будет 
вас будут ебать все время 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ…
0

смысл сопротивления в сопротивлении 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ…
0

определитесь уже

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ…
0

видели мьянму 
там у людей есть достоинство 
и вопреки всему 
они свое отстаивают 
даже если их всех положат 
это будет пример  другим 
а ваш пример 
говно

Ответить

Революционный паркур

0

тж не сми

Ответить

This DayWalker

Революционный
6

ТЖ - агрегатор, это разные вещи. 

Ответить

Владимир Филатов

Революционный
2

ТЖ не СМИ)

Ответить

Имя И Фамилия

Революционный
1

Тж это некачественный рерайт

Ответить

конгруэ́нтный

1

они еще не перестали дурачиться 
со своими заголовками 

Ответить

Илья Гераськин

1

Почему так долго ждали? Медуза же априори не могла жить только на российские деньги

Ответить

Иван Иванович

1

не знаешь что делать - хватай за задницу

Ответить

Жених приехал

0

ОНП-журналистика – не панацея от репрессий.

Ответить

Egor Shep

0

Надеюсь это не связано с приложением на флаттере? А то мы все свои приложения на него переводим

Ответить

Sam Lowry

Egor
0

Что такое флаттер?

Ответить

Илья П.

Sam
0
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Flutter SDK is Google's UI toolkit for crafting beautiful, natively compiled applications for…
flutter.dev
Ответить

Sam Lowry

Илья
0

А почему на него гонят?

Ответить

Илья П.

Sam
0

не знаю, вроде норм движок

Ответить

Andre Macareno

Илья
0

если у тебя приложение на пару экранов и не требующее особого взаимодействия с нативщиной — пожалуй

Ответить

Илья П.

Andre
0

ну у них там никак не пару экранов

Ответить

Дмитрий Алексеенков

Egor
0

Кидай ссыль на вакансии

Ответить

Металлургический Мурод

0

А если ты безвозмездно даёшь размещать объявления у себя на сайте своей другой компании, которая берёт за это деньги

Ответить

Andi Bigglesworth

0

А нельзя просто открыть другое юрлицо в Риге, чтобы через него крутить деньги и платить авторам?
Я вот всегда устраиваюсь в контору с одним названием, а в документах совсем другое.

Ответить

Grigory Kopiev

Andi
0

А толку? Через месяц новое юрлицо тоже признают агентом

Ответить

Denys Shevchuk

0

Биляять переехать в другую страну. Или обязательно офис держать в рф и никуда? В 21 веке уже давно пора присутствовать виртуально.

Ответить

Ivan Pirogov

0

А на что они надеялись то? Очевидно было, что прикроют рано или поздно.

Ответить

Подлый Пит

0

Двигаться в телеграм. Ах да, там кликбейт не работает.

Ответить

Black Lodge

–1

Потеря рекламодателей

Сорос больше не финансирует?

Ответить
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