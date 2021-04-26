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Ольга Щербинина

Либертарианца Светова арестовали на девять суток по делу о призывах к митингам в поддержку Навального Статьи редакции

И оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Савёловский районный суд Москвы счёл председателя «Гражданского общества» виновным в призывах к митингам 23 января и 21 апреля. Об этом пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на самого Светова.

«У меня оба дела по 20.2, часть 2 — за январские митинги и за последние, которые прошли. Дело было рассмотрено молниеносно», — сообщил он.

Михаил Светов @msvetov
Виновен в организации публичного мероприятия. Истекли сроки давности, несхождения по датам — все плевать. «Нарушение подтверждается рапортом оперуполномоченного Кондратьева».

Светова задержали вечером 24 апреля после обыска, который, как сообщалось изначально, прошёл в его квартире по делу о «развратных действиях». Он провёл в ОВД две ночи, их не будут учитывать в счёт срока.

#новости #светов #21апреля

451 просмотров
15 15 комментариев
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15 комментариев
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Олег Иванов

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Если уже даже этих кринжовых очкариков пакуют, можно признать что оппозиция в РФ закончилась.
Поляна зачищена окончательно

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ouxen

Олег
0

для новых игроков?

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Mr. Two Fairy

1

Виват Миша!

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FeraFeru

1

Ну, можно сказать хорошие новости в текущих реалиях

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Миша Копейкин

1

Комментируйте аккуратно. Рано или поздно очередь дойдёт и до рядовых комментаторов

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ouxen

Миша
0

Нужно отключить комментарии

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Имя И Фамилия

Миша
0

Кнопку автоматического удаления аккаунта конечно же не сделают

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allah213

–7
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alexferman

allah213
1

Светов отбирает детей у пророка Мухаммеда, или за что к нему такой хейт?

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ouxen

alexferman
0

я все видел

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allah213

ouxen
0

ля, а чё все так порвались, лол, энто же старый прекол-смишнявка

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Argumenta Ambigua

0

Миша двоечка, надо запомнить

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ouxen

0

А разговоров то было

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Тайный Мурод

0

Я так понимаю самое время почистить соцсети. Твиттер модно через api почистить удалением всех твитов, а вот комитетские кнопку не придумывают

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Большой жёлтый робат

–1

9 дней, потом 40, помянем..

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