Либертарианца Светова арестовали на девять суток по делу о призывах к митингам в поддержку Навального Статьи редакции
И оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Савёловский районный суд Москвы счёл председателя «Гражданского общества» виновным в призывах к митингам 23 января и 21 апреля. Об этом пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на самого Светова.
«У меня оба дела по 20.2, часть 2 — за январские митинги и за последние, которые прошли. Дело было рассмотрено молниеносно», — сообщил он.
Светова задержали вечером 24 апреля после обыска, который, как сообщалось изначально, прошёл в его квартире по делу о «развратных действиях». Он провёл в ОВД две ночи, их не будут учитывать в счёт срока.
Если уже даже этих кринжовых очкариков пакуют, можно признать что оппозиция в РФ закончилась.
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Светов отбирает детей у пророка Мухаммеда, или за что к нему такой хейт?
я все видел