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Sasha Shambilova

В Китае запретили писать о победе Хлои Чжао на «Оскаре». Из соцсетей и поисковиков удаляют сообщения об этом Статьи редакции

Такую реакцию связывают с негативными высказываниями режиссёра об её родине.

61 61 комментарий
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Фото Matt Petit / A.M.P.A.S.

Два репортёра государственных СМИ Китая рассказали, что получили приказ от министерства пропаганды не освещать победу Хлои Чжао. Поисковики и соцсети удаляют записи, посвящённые успеху китаянки на «Оскаре». Это связывают с негативными высказываниями Чжао о стране, сообщает WSJ.

В Китае обратили внимание на Хлои Чжао, после того, как она и её фильм «Земля кочевников» получили несколько наград, в том числе за «Лучшую режиссёрскую работу» на «Золотом глобусе». На фоне этого в китайских соцсетях распространили её интервью для Filmmaker от 2013 года, в котором она упомянула, что запомнила Китай как место, где «повсюду ложь». Этот комментарий убрали из материала после того, как он начал обсуждаться в Китае.

После победы Чжао на «Оскаре» в китайских соцсетях появилось множество постов с поздравлениями. Через несколько часов подобные посты исчезли. Поиск по имени Хлои Чжао в крупных китайских поисковиках Baidu и Sogou выдаёт лишь старые новости о режиссёре и удалённые статьи об «Оскаре».

Профессор китайской политики в Университете Южной Калифорнии Стэнли Розен объяснила WSJ, что «Китай не хочет отвлекать от патриотического послания», так как в этом году Коммунистическая партия празднует столетие со дня основания.

Существует базовое противоречие между желанием заявить об успехе человека, рожденного в Пекине, который преуспел на Западе в творческой сфере, и желанием контролировать послания о том, насколько велик и успешен Китай.

Стэнли Розен
профессор китайской политики в Университете Южной Калифорнии

Фильм «Земля кочевников» получил три статуэтки на 93-ей церемонии вручения премии Американской киноакадемии в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актриса». Чжао стала второй женщиной в истории, которая получила награду за режиссуру.

«Оскар-2021»: «Земля кочевников» получила…
Картина получила награды за лучший фильм и лучшую режиссуру.
tjournal.ru

Хлоя Чжао родилась в Пекине, в семье топ-менеджера одной из крупнейших сталелитейных компаний страны. Она училась в частной лондонской школе, а после — в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Она живёт и работает в США.

#новости #оскар #китай

61 61 комментарий
41
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61 комментарий
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k. wintermute

71

Победа в Оскарах хорошо, но миска риса - это миска риса 

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Ваша Закладко

k.
5
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Большой жёлтый робат

30

- 20 социальная рейтинг! Ну и ну! Вы разочароват кошка муж

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Яркий каякер

Большой
5

Кошек у них пускают и на мужей и на жён, а с котами что делают?

Ответить

Большой жёлтый робат

Яркий
1

На воротник

Ответить

Большой жёлтый

Большой
0

Хотя не, они с залуп в основном

Ответить

Верховный Кирилл

20

Коммунистическая партия празднует столетие со дня основания

столетняя рисовая диета

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eepk yh

–3

"Чжао родилась в Пекине, в семье топ-менеджера одной из крупнейших сталелитейных компаний страны. Она училась в частной лондонской школе, а после — в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Она живёт и работает в США".

Хлоя Чжао, несомненно, много знает о Китае

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Максим Бласко

eepk
21

Да, это определенно повод отменять её

Ответить

eepk yh

Максим
–39

Это  как минимум не повод делать громких заявлений о том, в чем не разбираешься.

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Максим Козаченко

eepk
16

А ты разбираешься в жизни китайцев и детей топ-менеджмента в частности?

Ответить

eepk yh

Максим
–17

хочешь что-то узнать о жизни китайце и детей топ-менеджмента в частности?

Ответить

Максим Козаченко

eepk
11

Хочу увидеть ответ на вопрос

Ответить

eepk yh

Максим
–23

хотеть можешь

Ответить

Максим

eepk
2

А ты можешь ответить?

Ответить

eepk yh

Максим
–21

могу. но не стану.

Ответить

Ольга

eepk
0

не можешь. воля твоя тут не при чем

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Максим

eepk
0

А каким бы был твой ответ, если бы стал?

Ответить

So Dope

eepk
1

пойман за руку как дешевка

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Ваша Закладко

Максим
0

партия решит кого и как отменять
ʕ - ᴥ -ʔ

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Противоположный рак

eepk
13

запомнила Китай как место, где «повсюду ложь».

запретили писать о победе Хлои Чжао на «Оскаре». Из соцсетей и поисковиков удаляют сообщения

Тем самым подтвердили её высказывание.

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Весёлый Хамелеон

Противоположный
0

Формально нет, так как таки они не опровергают, что она победила

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Миша Копейкин

eepk
11

Она до 15 лет жила в Китае. За 15 лет, думаю, можно достаточно много узнать о стране в которой ты живёшь.

Ответить

eepk yh

Миша
–18

если ты живешь, как живет большинство. а как там большнство живет, исходя из доступной нам информационной картины?

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Миша Копейкин

eepk
3

Для того, чтобы понимать что вокруг происходит не обязательно жить нищим. Если бы ты старался соблюдать объективность, а не отстоять свою позицию, ты бы вполне мог найти аргументы в пользу противоположной позиции. Например, что дочь топ-менеджера имеет доступ к более качественному образованию, и потому когда дети бедняков в 15 лет ещё могут не особо интересоваться "взрослыми" темами, она благодаря образованию может иметь более сформированный и взрослый взгляд на мир. Или что благодаря высокому положению отца она имеет возможность и регулярно встречается с более взрослыми умными людьми совершенно из разных направлений.

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eepk yh

Миша
–13

если бы вы не так активно пытались продать мне вот это кэнселинг-говно, я бы обсудил вопросы касающиеся объективности и потенциалов по отстаиванию позиций.
а так: спасибо, но - нет.

Ответить

Agaf Onaf

eepk
0

Шиза, при чем тут кэнселинг вообще?

Ответить

Ольга Шестова

Agaf
0

у шизы объяснений нет, она рандомно складывает знакомые на слух слова в предложения, наивно полагая, что делает высказывания

Ответить

eepk yh

Ольга
1

от тебя это звучит, как комплимент

Ответить

Крестьянский

eepk
0

Я в России живу не как большинство. Мне это никак не мешает видеть и понимать, как плохо живет большинство, какого низкого уровня госуслуги, про коррупцию и так далее.
Хотя бы потому, что я жил и, как все и по другому и мне есть с чем сравнивать.
А многие люди не понимают этого просто потлму, что ДА ВОКРУГ ВСЕ ТАК ЖИВУТ. ЗНАЧИТ НОРМ

Ответить

Антон Пострунин

eepk
10

Я думаю люди на высоких позициях чувствуют ложь режима гораздо лучше чем остальные. 

Ответить

Федя Прозоров

eepk
8

Если магнат отправляет детя за границу, то 
- он может это позволить
- в стране пиздец

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Впадлу исправлять. Сегодня я хохол

Ответить

Жабка

eepk
1

Как выяснилось да. Они же опять занимаются пиздежом, не?

Ответить

Уличный Филипп

eepk
0

Судя по ТЖ, это не мешает быть специалистом по Китаю

Ответить

Antonio Chlenentano

eepk
0

Крайний случай, конечно, но знаешь не обязательно жить в Северной Корее, чтобы найти миллион объективных причин почему эта страна такая себе для жизни.

Ответить

eepk yh

Antonio
–7

я сказал "Хлоя Чжао нихуя не знает о том как в Китае на самом деле", а не "Китай - охуенное место для жизни".
мне кажется, разница этих двух посылов очевидна.
хотя, нет, подожди, - судя по тому как меня пидорасят...миллион человек же не может ошибаться?)

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Гибкий кот

eepk
1

В тексте написано «запомнила как место бла бла», а не вот эти твои ебаные фантазии о на самом деле. Пидорасят за виляние жопой, а не за мнение о китае.

Ответить

eepk yh

Гибкий
–2

ты за весь миллион то не отвечай, хлебушек. ни к чему этот героизм)

Ответить

Гибкий кот

eepk
0

Фотонщик порвался, жаль

Ответить

Konstantin Wirz

eepk
0

Я не разу не был в Китае, но утверждаю что компартия пиздоболы, как и любая   партия/правитель в авторитарной системе.

Ответить

Киевский парфюмер

10
Ответить

Федя Прозоров

4

А могли бы просто гордиться

Ответить

Животный Артем

4

Ник этого редактора постоянно напоминает о @Shlomo Goldenberg

Ответить

Способ Удержания Бобра

3

#CancelChina

Ответить

rossoshmap

1

Профессор китайской политики в Университете Южной Калифорнии Стэнли Розен объяснила WSJ, что «Китай не хочет отвлекать от патриотического послания», так как в этом году Коммунистическая партия празднует столетие со дня основания.

Это такой профессор Соловей?

Ответить

Ваша Закладко

rossoshmap
1

доцент попугай

Ответить

Окончательный торшер

0

 Хлоя Чжао родилась в Пекине, в семье топ-менеджера одной из крупнейших сталелитейных компаний страны. Она училась в частной лондонской школе, а после — в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Она живёт и работает в США

Короче ни культурного, ни любого иного отношения к Китаю она не имеет.

Ответить

Антон Пострунин

Окончательный
0

Она до 15 лет жила в Китае. 

Ответить

Окончательный торшер

Антон
0

Но становление ее как человека , а уж режиссера в особенности, происходило совсем в другой культурной среде, с другими ценностями и т.д. 

Ответить

eepk yh

Окончательный
–5

ты пожалеешь)

Ответить

Способ Удержания Бобра

1

Представил заголовки в год 100летия режима Путина, похрюкал. Хорошо не доживу.

Ответить

Кобзон Хиггса

0

打！一个需要销毁的坏叛徒必须被忽略，这不是爱国主义。 伟大的领导人习近平没有崇高的敬意。

Ответить

Былой каякер

0

Зато ничего не удалят в китайской республике Тайвань!

Ответить

Валерий Федотов

0

Так и не нашел что она там сказала-то?

Ответить

Миржан Досымбаев

0

О святой Родине хорошо или никак 

Ответить

Кобзон Хиггса

Миржан
0

О хорошо Родине никак или святой

Ответить

Миржан Досымбаев

Кобзон
0

да

Ответить

Зязя

0

оскар уже выдают даже за негативное высказывание против партии

Ответить

Дмитрий Иванов

0

Торговая война дополнилась войной культур отмены

Ответить

Vyacheslav Bagmut

0

Министерство пропаганды - это министерство правды?

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