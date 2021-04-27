Такую реакцию связывают с негативными высказываниями режиссёра об её родине.

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Фото Matt Petit / A.M.P.A.S.

Два репортёра государственных СМИ Китая рассказали, что получили приказ от министерства пропаганды не освещать победу Хлои Чжао. Поисковики и соцсети удаляют записи, посвящённые успеху китаянки на «Оскаре». Это связывают с негативными высказываниями Чжао о стране, сообщает WSJ.

В Китае обратили внимание на Хлои Чжао, после того, как она и её фильм «Земля кочевников» получили несколько наград, в том числе за «Лучшую режиссёрскую работу» на «Золотом глобусе». На фоне этого в китайских соцсетях распространили её интервью для Filmmaker от 2013 года, в котором она упомянула, что запомнила Китай как место, где «повсюду ложь». Этот комментарий убрали из материала после того, как он начал обсуждаться в Китае.

После победы Чжао на «Оскаре» в китайских соцсетях появилось множество постов с поздравлениями. Через несколько часов подобные посты исчезли. Поиск по имени Хлои Чжао в крупных китайских поисковиках Baidu и Sogou выдаёт лишь старые новости о режиссёре и удалённые статьи об «Оскаре».

Профессор китайской политики в Университете Южной Калифорнии Стэнли Розен объяснила WSJ, что «Китай не хочет отвлекать от патриотического послания», так как в этом году Коммунистическая партия празднует столетие со дня основания.

Существует базовое противоречие между желанием заявить об успехе человека, рожденного в Пекине, который преуспел на Западе в творческой сфере, и желанием контролировать послания о том, насколько велик и успешен Китай. Стэнли Розен профессор китайской политики в Университете Южной Калифорнии

Фильм «Земля кочевников» получил три статуэтки на 93-ей церемонии вручения премии Американской киноакадемии в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актриса». Чжао стала второй женщиной в истории, которая получила награду за режиссуру.