В Китае запретили писать о победе Хлои Чжао на «Оскаре». Из соцсетей и поисковиков удаляют сообщения об этом Статьи редакции
Такую реакцию связывают с негативными высказываниями режиссёра об её родине.
Два репортёра государственных СМИ Китая рассказали, что получили приказ от министерства пропаганды не освещать победу Хлои Чжао. Поисковики и соцсети удаляют записи, посвящённые успеху китаянки на «Оскаре». Это связывают с негативными высказываниями Чжао о стране, сообщает WSJ.
В Китае обратили внимание на Хлои Чжао, после того, как она и её фильм «Земля кочевников» получили несколько наград, в том числе за «Лучшую режиссёрскую работу» на «Золотом глобусе». На фоне этого в китайских соцсетях распространили её интервью для Filmmaker от 2013 года, в котором она упомянула, что запомнила Китай как место, где «повсюду ложь». Этот комментарий убрали из материала после того, как он начал обсуждаться в Китае.
После победы Чжао на «Оскаре» в китайских соцсетях появилось множество постов с поздравлениями. Через несколько часов подобные посты исчезли. Поиск по имени Хлои Чжао в крупных китайских поисковиках Baidu и Sogou выдаёт лишь старые новости о режиссёре и удалённые статьи об «Оскаре».
Профессор китайской политики в Университете Южной Калифорнии Стэнли Розен объяснила WSJ, что «Китай не хочет отвлекать от патриотического послания», так как в этом году Коммунистическая партия празднует столетие со дня основания.
Фильм «Земля кочевников» получил три статуэтки на 93-ей церемонии вручения премии Американской киноакадемии в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актриса». Чжао стала второй женщиной в истории, которая получила награду за режиссуру.
Хлоя Чжао родилась в Пекине, в семье топ-менеджера одной из крупнейших сталелитейных компаний страны. Она училась в частной лондонской школе, а после — в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Она живёт и работает в США.
Победа в Оскарах хорошо, но миска риса - это миска риса
- 20 социальная рейтинг! Ну и ну! Вы разочароват кошка муж
Яркий каякер
Кошек у них пускают и на мужей и на жён, а с котами что делают?
На воротник
"Чжао родилась в Пекине, в семье топ-менеджера одной из крупнейших сталелитейных компаний страны. Она училась в частной лондонской школе, а после — в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Она живёт и работает в США".
Хлоя Чжао, несомненно, много знает о Китае
Да, это определенно повод отменять её
А ты разбираешься в жизни китайцев и детей топ-менеджмента в частности?
Хочу увидеть ответ на вопрос
Противоположный рак
запомнила Китай как место, где «повсюду ложь».
запретили писать о победе Хлои Чжао на «Оскаре». Из соцсетей и поисковиков удаляют сообщения
Тем самым подтвердили её высказывание.
Формально нет, так как таки они не опровергают, что она победила
Она до 15 лет жила в Китае. За 15 лет, думаю, можно достаточно много узнать о стране в которой ты живёшь.
Для того, чтобы понимать что вокруг происходит не обязательно жить нищим. Если бы ты старался соблюдать объективность, а не отстоять свою позицию, ты бы вполне мог найти аргументы в пользу противоположной позиции. Например, что дочь топ-менеджера имеет доступ к более качественному образованию, и потому когда дети бедняков в 15 лет ещё могут не особо интересоваться "взрослыми" темами, она благодаря образованию может иметь более сформированный и взрослый взгляд на мир. Или что благодаря высокому положению отца она имеет возможность и регулярно встречается с более взрослыми умными людьми совершенно из разных направлений.
Крестьянский
Я в России живу не как большинство. Мне это никак не мешает видеть и понимать, как плохо живет большинство, какого низкого уровня госуслуги, про коррупцию и так далее.
Хотя бы потому, что я жил и, как все и по другому и мне есть с чем сравнивать.
А многие люди не понимают этого просто потлму, что ДА ВОКРУГ ВСЕ ТАК ЖИВУТ. ЗНАЧИТ НОРМ
Я думаю люди на высоких позициях чувствуют ложь режима гораздо лучше чем остальные.
Если магнат отправляет детя за границу, то
- он может это позволить
- в стране пиздец
Крайний случай, конечно, но знаешь не обязательно жить в Северной Корее, чтобы найти миллион объективных причин почему эта страна такая себе для жизни.
В тексте написано «запомнила как место бла бла», а не вот эти твои ебаные фантазии о на самом деле. Пидорасят за виляние жопой, а не за мнение о китае.
Я не разу не был в Китае, но утверждаю что компартия пиздоболы, как и любая партия/правитель в авторитарной системе.
Профессор китайской политики в Университете Южной Калифорнии Стэнли Розен объяснила WSJ, что «Китай не хочет отвлекать от патриотического послания», так как в этом году Коммунистическая партия празднует столетие со дня основания.
Это такой профессор Соловей?
Хлоя Чжао родилась в Пекине, в семье топ-менеджера одной из крупнейших сталелитейных компаний страны. Она училась в частной лондонской школе, а после — в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Она живёт и работает в США
Короче ни культурного, ни любого иного отношения к Китаю она не имеет.
Она до 15 лет жила в Китае.
Окончательный торшер
Но становление ее как человека , а уж режиссера в особенности, происходило совсем в другой культурной среде, с другими ценностями и т.д.
Представил заголовки в год 100летия режима Путина, похрюкал. Хорошо не доживу.
О святой Родине хорошо или никак
О хорошо Родине никак или святой