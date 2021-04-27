Главврача больницы уволили после публикации видео, на котором медсёстры издеваются над пожилой пациенткой Статьи редакции
А их отстранили от должностей.
После публикации видео, на котором медсёстры издеваются над пожилой пациенткой, главного врача московской больницы имени Иноземцева Александра Митичкина убрали с поста. Сотрудников, которые «фигурировали в инциденте», отстранили.
Мосгорздрав заявил, что «готов оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проверке данного случая».
25 апреля телеграм-канал Mash опубликовал видео с издевательствами в московской больнице. В ролике «изрядно выпившая медсестра» орала на 62-летнюю пациентку: сотрудницы учреждения оскорбляли её и угрожали ей. Затем послышались хлопки, похожие на удары. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Систему в целом мы, конечно, менять не будем. Отделаемся отдельными звеньями
А что ты хочешь, чтобы из-за одного только этого видео ушёл в отставку министр здравоохранения и все нижестоящие? Или чтоб сразу и Путин тоже?
Из-за одного только этого видео?
Из-за одного только этого видео, да. Ты оставил это под постом, где речь идёт только об этом видео и ни о чём больше.
Было бы хорошо . Путин бы приехал к бабушке и извинился за пидарское здрааоохр
Ага, был бы в ярости, пообещал бы к 2030 году в каждом селе построить новую больницу с самыми лучшими специалистами, ведь времени на раскачку в этот раз нет.
очень удобная позиция называть любую подобную дичь исключением, а так-то у нас все хорошо в здравоохранении
Да. По принципу бумажного стаканчика.
Такой принцип мне неизвестен. Видимо это отсылка к случаю с росгвардией, но хз, о чем ты конкретно.
О жесткости наказаний.
Что за "о жестокости наказаний"? Тебя за каждый лишний символ в сообщении кто-то бьёт, что ты их так экономишь?
Да.
P.s. Когда власть устраивает охоту на ведьм и посадки десятков за бумажные стаканчики, якобы «нарушивших закон» и устроивших «массовые беспорядки», которых никто не видел — ну да и хрен бы с ним, когда власть в принципе долгие годы строит системы драконовских наказаний по мелким поводам — не надо удивляться, что в случае очевидных промахов власти народ будет «за» крайне жесткие наказания и к «ним».
Следовательно, пьяная медсестра — увольняем обл министра, хули мелочиться.
Я тоже за такое решение вопроса, да, это же нормально, не?
Не знаю, где такое считается нормальным. Я знаю всего один раз, где какой-то похожий мелкий случай привёл к нормальным разборкам, это вот BLM. И даже там по сути только копу досталось.
Всегда кекаю с формулировочки "опороченная честь". Было бы что порочить
Береги честь смолоду, писал Пушкин. И погиб
Как подобает афроамериканцу - в перестрелке. Еще не работал и писал рэп
Мосгорздрав
И кто там смеется в соседней ветке над неймингом Сбера?
Химический микроскоп
Я смеюсь. Но одно дело — госучреждение, а другое — частная компания
Крестьянский фитиль
Основной акционер Сбербанка — российский Центральный Банк.
Не совсем корректно называть его частным.
Животный Артем
Блин, твои комменты с галкой выглядят очень экспертно в Новостях
Жаль только это экспертное мнение не соответствует действительности.
Ибо ЦБ уже год как продал свой пакет
Крестьянский
Основная мысль в том, что компания не такая уж и частная.
Я не знал, что продали акции. Но то, что они продали их Российской Федерации в лице министерства финансов делает Сбер еще менее частным )))
Непонятно, за что убрали главврача. Он лично вливал алкашку этой медсестре?
Считаю, что он тоже при чём. Сталкиваясь с менеджментом в медицине, давно заметил, что врачи как управленцы нулевые. От слова совсем.
Почему управлять клиниками ставят врачей, а не проф.админ.персонал? Эти хотя бы умеют соблюдать дисциплину и выстраивают регламенты. Бухгалтеров же не берут с мед.образованием.
Гибкий кот
Долгие долгие годы именно «ставят» и именно «админ персонал». Почему они нулевые? Потому что админ персонал у нас везде такой.
Потому что в россии может сумасшедшая бабка требовать вердикта главврача
А почему не может? Главврач священная корова что-ли? Если у него персонал бухает, отсутствует дисциплина в клинике и контроль. Ему нельзя претензии выкатить что-ли?
Это к другому, что к главврачу иногда ходят жаловаться, что врач не тот диагноз поставил, а сам главврач - эффективный менеджер без медицинской подготовки
Женский Мурод
Работал я с оной фирмой - там главбух была по образованию учитель географии.
Если косячит рядовой сотрудник, ответственность несет человек на руководящей должности. Это нормальная практика.
непонятно, почему его просто убрали. как минимум должен быть запрет на занятие подобной деятельностью, как максимум - срок.
И Виноват главврач.Как всегда
Не хочу оправдывать пьяных медсестер, но в нашей стране слишком много делают ради пенсионеров
Реальная история. Я однажды лежал в одной палате с каким-то дедом. От него воняло ссаниной, он постоянно что-то бормотал себе под нос, а ночью я услышал характеристику о себе «выблядок»
Надо было комменты поменять местами.
Так твое мнение более понятно
Меня обругал больной дедушка в больнице поэтому слишком много для них делается
Женский Мурод
Почему ты решил, что это он про тебя? Да и не похуй ли тебе на слова какого-то ноунейма с деменцией?
Потому что мы с ним были в одной палате одни. Мне пох на этого старика, но таких людей с деменцией дохуя. Потом прикрикнул на них - ты «издеваешься» над пенсионером
Так это всё равно не подтверждает того, что это он тебе. Может это вообще про продавца помидоров, которого он видел три года назад и только сейчас он придумал как ему надо было ответить.
Не совсем понял, к чему это. Типа много платят или мизерно?
Речь шла немного о другом. Если пьяные медсестры «издевались» над пенсионером, их уволят. Если пьяные медсестры обматерили 30-летнего красавца, то ничего не будет
Вот бы ещё существовал институт репутации, и их всех не взяли обратно или в другую больницу через пару недель, когда все забудут
Института репутации нет, только институт Кащенко, да и тот заребрендили
Скорее всего, лишат сертификатов и уволят (если не посадят) по статье.
И поделом.
А про больную бабульку уже все забили, достали свои кочерыжки и меряют.