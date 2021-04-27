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Sasha Shambilova

Главврача больницы уволили после публикации видео, на котором медсёстры издеваются над пожилой пациенткой Статьи редакции

А их отстранили от должностей.

После публикации видео, на котором медсёстры издеваются над пожилой пациенткой, главного врача московской больницы имени Иноземцева Александра Митичкина убрали с поста. Сотрудников, которые «фигурировали в инциденте», отстранили.

Действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так городской системы здравоохранения в целом.

Мосгорздрав

Мосгорздрав заявил, что «готов оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проверке данного случая».

25 апреля телеграм-канал Mash опубликовал видео с издевательствами в московской больнице. В ролике «изрядно выпившая медсестра» орала на 62-летнюю пациентку: сотрудницы учреждения оскорбляли её и угрожали ей. Затем послышались хлопки, похожие на удары. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

#новости #происшествия

3195 просмотров
68 68 комментариев
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68 комментариев
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Alex Z Zemlyak

26

Систему в целом мы, конечно, менять не будем. Отделаемся отдельными звеньями

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Никита Мязин

Alex
2

А что ты хочешь, чтобы из-за одного только этого видео ушёл в отставку министр здравоохранения и все нижестоящие? Или чтоб сразу и Путин тоже? 

Ответить

Alex Z Zemlyak

Никита
24

Допустим

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Alex Z Zemlyak

Никита
8

Из-за одного только этого видео?

Ответить

Никита Мязин

Alex
4

Из-за одного только этого видео, да. Ты оставил это под постом, где речь идёт только об этом видео и ни о чём больше. 

Ответить

Антон Лисин

Никита
1

Было бы хорошо . Путин бы приехал к бабушке и извинился за пидарское здрааоохр 

Ответить

Никита Мязин

Антон
5

Ага, был бы в ярости, пообещал бы к 2030 году в каждом селе построить новую больницу с самыми лучшими специалистами, ведь времени на раскачку в этот раз нет. 

Ответить

Антон Лисин

Никита
0

Уже раскачался 

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Danil Kuznetsov

Никита
2

очень удобная позиция называть любую подобную дичь исключением, а так-то у нас все хорошо в здравоохранении

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Никита Мязин

Danil
1

А я что, где-то назвал назвал это исключением? К чему это? 

Ответить

Nikolay Kapustin

Никита
1

Это хорошее начало как минимум.

Ответить

Гибкий кот

Никита
0

Да. По принципу бумажного стаканчика.

Ответить

Никита Мязин

Гибкий
0

Такой принцип мне неизвестен. Видимо это отсылка к случаю с росгвардией, но хз, о чем ты конкретно.

Ответить

Гибкий кот

Никита
0

О жесткости наказаний.

Ответить

Никита Мязин

Гибкий
0

Что за "о жестокости наказаний"? Тебя за каждый лишний символ в сообщении кто-то бьёт, что ты их так экономишь?

Ответить

Гибкий кот

Никита
0

Да.

P.s. Когда власть устраивает охоту на ведьм и посадки десятков за бумажные стаканчики, якобы «нарушивших закон» и устроивших «массовые беспорядки», которых никто не видел — ну да и хрен бы с ним, когда власть в принципе долгие годы строит системы драконовских наказаний по мелким поводам — не надо удивляться, что в случае очевидных промахов власти народ будет «за» крайне жесткие наказания и к «ним».

Следовательно, пьяная медсестра — увольняем обл министра, хули мелочиться.

Ответить

Алексей Логачев

Никита
0

Я тоже за такое решение вопроса, да, это же нормально, не? 

Ответить

Никита Мязин

Алексей
0

Не знаю, где такое считается нормальным. Я знаю всего один раз, где какой-то похожий мелкий случай привёл к нормальным разборкам, это вот BLM. И даже там по сути только копу досталось. 

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Большой жёлтый робат

10

Всегда кекаю с формулировочки "опороченная честь". Было бы что порочить

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Федя Прозоров

Большой
3

Береги честь смолоду, писал Пушкин. И погиб

Ответить

Большой жёлтый робат

Федя
5

Как подобает афроамериканцу - в перестрелке. Еще не работал и писал рэп

Ответить

Дмитрий

Большой
5

Первый мавр на раёоне. Все чики его были

Ответить

Большой жёлтый

Дмитрий
1

Бабы и погубили

Ответить

Дмитрий

Большой
3

Як всегда

Ответить

rossoshmap

1

Мосгорздрав

И кто там смеется в соседней ветке над неймингом Сбера?

Ответить

Химический микроскоп

rossoshmap
5

Я смеюсь. Но одно дело — госучреждение, а другое — частная компания

Ответить

Крестьянский фитиль

Химический
1

Основной акционер Сбербанка — российский Центральный Банк.
Не совсем корректно называть его частным.

Ответить

Животный Артем

Крестья…
8

Блин, твои комменты с галкой выглядят очень экспертно в Новостях

Ответить

Крестьянский

Животный
0

Для вас только достоверная информация!

Ответить

rossoshmap

Крестья…
5

А мы думали ты

Ответить

Михаил Зеленин

Крестья…
0

Жаль только это экспертное мнение не соответствует действительности.
Ибо ЦБ уже год как продал свой пакет

Ответить

Крестьянский

Михаил
0

Основная мысль в том, что компания не такая уж и частная.
Я не знал, что продали акции. Но то, что они продали их Российской Федерации в лице министерства финансов делает Сбер еще менее частным )))

Ответить

rossoshmap

Химический
1
Ответить

Федя Прозоров

rossoshmap
3

Это другое - не продукт, который надо продвигать

Ответить

Сергей Лукин

1

Непонятно, за что убрали главврача. Он лично вливал алкашку этой медсестре?

Ответить

Анатолий Ван

Сергей
1

Считаю, что он тоже при чём. Сталкиваясь с менеджментом в медицине, давно заметил, что врачи как управленцы нулевые. От слова совсем.
Почему управлять клиниками ставят врачей, а не проф.админ.персонал? Эти хотя бы умеют соблюдать дисциплину и выстраивают регламенты. Бухгалтеров же не берут с мед.образованием.

Ответить

Гибкий кот

Анатолий
1

Долгие долгие годы именно «ставят» и именно «админ персонал». Почему они нулевые? Потому что админ персонал у нас везде такой.

Ответить

Федя Прозоров

Анатолий
0

Потому что в россии может сумасшедшая бабка требовать вердикта главврача 

Ответить

Анатолий Ван

Федя
0

А почему не может? Главврач священная корова что-ли? Если у него персонал бухает, отсутствует дисциплина в клинике и контроль. Ему нельзя претензии выкатить что-ли?

Ответить

Федя Прозоров

Анатолий
0

Это к другому, что к главврачу иногда ходят жаловаться, что врач не тот диагноз поставил, а сам главврач - эффективный менеджер без медицинской подготовки

Ответить

Женский Мурод

Анатолий
0

Работал я с оной фирмой - там главбух была по образованию учитель географии.

Ответить

Уличный Филипп

Сергей
0

Вина может быть не только в действии, но и в бездействии

Ответить

Михаил Скрыпник

Сергей
0

Если косячит рядовой сотрудник, ответственность несет человек на руководящей должности. Это нормальная практика.

Ответить

Ilya Grigöryev

Сергей
0

непонятно, почему его просто убрали. как минимум должен быть запрет на занятие подобной деятельностью, как максимум - срок. 

Ответить

Роберт Депримов

2

И Виноват главврач.Как всегда

Ответить

Женский Мурод

Роберт
0

Виноват главный. (ну, не Самый главный, конечно)

Ответить

Федя Прозоров

–2

Не хочу оправдывать пьяных медсестер, но в нашей стране слишком много делают ради пенсионеров

Ответить

Al

Федя
4

Особенно для тех, у кого дача в Геленджике и друзья в бизнесах. 

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Реальная история. Я однажды лежал в одной палате с каким-то дедом. От него воняло ссаниной, он постоянно что-то бормотал себе под нос, а ночью я услышал характеристику о себе «выблядок»

Ответить

Bkmz Иванов

Федя
2

Надо было комменты поменять местами.
Так твое мнение более понятно

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
3

Меня обругал больной дедушка в больнице поэтому слишком много для них делается

Ответить

Женский Мурод

Федя
1

Почему ты решил, что это он про тебя? Да и не похуй ли тебе на слова какого-то ноунейма с деменцией?

Ответить

Федя Прозоров

Женский
0

Потому что мы с ним были в одной палате одни. Мне пох на этого старика, но таких людей с деменцией дохуя. Потом прикрикнул на них - ты «издеваешься» над пенсионером

Ответить

Alex Volkov

Федя
2

Так это всё равно не подтверждает того, что это он тебе. Может это вообще про продавца помидоров, которого он видел три года назад и только сейчас он придумал как ему надо было ответить.

Ответить

Федя Прозоров

Alex
0

Да хоть на Мавроди. Всё равно хуёво

Ответить

Жабка

Федя
0

В урологии?

Ответить

Федя Прозоров

Жабка
0

Второе терапевтическое

Ответить

Уличный Филипп

Федя
0

Думаешь, преступление на почве зависти?

Ответить

Shenmue

Федя
0

Германия, это та страна которую мы победили!

Ответить

Федя Прозоров

Shenmue
0

Не совсем понял, к чему это. Типа много платят или мизерно?

Ответить

Shenmue

Федя
0

Вы выше писали, что слишком много делается, у Вас видимо гражданство страны проигравшей

Ответить

Федя Прозоров

Shenmue
0

Речь шла немного о другом. Если пьяные медсестры «издевались» над пенсионером, их уволят. Если пьяные медсестры обматерили 30-летнего красавца, то ничего не будет 

Ответить

Миша Копейкин

1

Вот бы ещё существовал институт репутации, и их всех не взяли обратно или в другую больницу через пару недель, когда все забудут

Ответить

Яркий каякер

Миша
3

Это изобрели еще деды и называется оно "трудовая книжка"

Ответить

Уличный Филипп

Миша
1

Надо твиттерских попросить заканселить их

Ответить

Большой жёлтый робат

Миша
0

Института репутации нет, только институт Кащенко, да и тот заребрендили

Ответить

Сергей Лукин

Миша
0

Скорее всего, лишат сертификатов и уволят (если не посадят) по статье.
И поделом.

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Александр Лабенецкий

0

А про больную бабульку уже все забили, достали свои кочерыжки и меряют.

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