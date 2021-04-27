«Сбер» переименовал маркетплейс goods.ru в «Сбермегамаркет» Статьи редакции
Полный ребрендинг завершат к концу второго квартала 2021 года.
- Полный ребрендинг маркетплейса, включая актуализацию стратегии развития, будет завершен в конце второго квартала 2021 года, пишет ТАСС.
- Изменения в названии не коснутся покупателей и продавцов маркетплейса. При переходе на старый адрес сайта он будет автоматически перенаправлять на новый, сохранится информация из личных кабинетов, включая бонусы.
- Перезаключать действующие договоры между маркетплейсом и продавцами также не потребуется, а коммерческие условия сотрудничества не изменятся, отмечает издание.
- В «Сбермегамаркете» появится вход по «Сбер ID» и бесплатная доставка для подписчиков «СберПрайм».«Сбер» и «М.Видео-Эльдорадо» подписали обязывающее соглашение о покупке банком 85% в маркетплейсе goods.ru в марте. 10% останется у «М.Видео-Эльдорадо», 5% — у основателя goods.ru Александра Тынкована.
- «Сбер» инвестирует в goods.ru 30 млрд рублей, заявляла компания в январе 2021 года. Для сделки goods.ru оценили примерно в 10 млрд рублей. «М.Видео-Эльдорадо» за свою долю получит 4 млрд рублей.
из 30 маркетологов-дегенератов
Полегче, из 30 мегамаркетологов-дегенератов
Химический микроскоп
из 30 мегамаркетологов-дегенератов
из 30 маркетологов-мегадегенератов
это уже другая команда, руководящая так сказать
Недооцениваешь. 30 маркетологов, начальник отдела, директор направления, директор управления, вплоть до зампреда.
Название прошло, небось, все круги согласования. А еще у этих людей секретари есть.
А просто "СберМаркет" было нельзя?
Химический микроскоп
Занято. Правда ими же, сервисом по доставке продуктов
Сбермегапомойка