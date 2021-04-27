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«Сбер» переименовал маркетплейс goods.ru в «Сбермегамаркет» Статьи редакции

Полный ребрендинг завершат к концу второго квартала 2021 года.

  • Полный ребрендинг маркетплейса, включая актуализацию стратегии развития, будет завершен в конце второго квартала 2021 года, пишет ТАСС.
  • Изменения в названии не коснутся покупателей и продавцов маркетплейса. При переходе на старый адрес сайта он будет автоматически перенаправлять на новый, сохранится информация из личных кабинетов, включая бонусы.
  • Перезаключать действующие договоры между маркетплейсом и продавцами также не потребуется, а коммерческие условия сотрудничества не изменятся, отмечает издание.
  • В «Сбермегамаркете» появится вход по «Сбер ID» и бесплатная доставка для подписчиков «СберПрайм».«Сбер» и «М.Видео-Эльдорадо» подписали обязывающее соглашение о покупке банком 85% в маркетплейсе goods.ru в марте. 10% останется у «М.Видео-Эльдорадо», 5% — у основателя goods.ru Александра Тынкована.
  • «Сбер» инвестирует в goods.ru 30 млрд рублей, заявляла компания в январе 2021 года. Для сделки goods.ru оценили примерно в 10 млрд рублей. «М.Видео-Эльдорадо» за свою долю получит 4 млрд рублей.

#новости #сбер #деньги

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16 16 комментариев
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16 комментариев
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Химический микроскоп

12

Какие же уёбищные названия. И ведь их придумывает какая-нибудь команда из 30 маркетологов-дегенератов

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rossoshmap

Химический
10

из 30 маркетологов-дегенератов

Полегче, из 30 мегамаркетологов-дегенератов

Ответить

Химический микроскоп

rossoshmap
11

из 30 мегамаркетологов-дегенератов

из 30 маркетологов-мегадегенератов

Ответить

rossoshmap

Химичес…
4

это уже другая команда, руководящая так сказать

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eepk yh

rossosh…
1

топменеджмент

Ответить

Сергей Сергеич

Химический
6

СберМаркетологов, на минуточку

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Способный кавалер

Химический
4

на митинге перепили чай сбергамотом

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Doktor Streyndzhlav

Химический
0

Недооцениваешь. 30 маркетологов, начальник отдела, директор направления, директор управления, вплоть до зампреда. 
Название прошло, небось, все круги согласования. А еще у этих людей секретари есть.

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Vandgory

0

А просто "СберМаркет" было нельзя? 

Ответить

Химический микроскоп

Vandgory
3

Занято. Правда ими же, сервисом по доставке продуктов

Ответить

Vandgory

Химический
0

Ой долбаебы...

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Дмитрий Рублев

0

ТЖ походу тоже сбер выкупил. Освещают каждый пук своего хозяина

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Al

0

Чет дохуя сберов уже

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Большой жёлтый робат

0

Сбермегапомойка

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Большой жёлтый робат

Большой
0

С мегапросрочкой

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Федя Прозоров

0

Сбермегасуперпупергипербанк

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Комментарии

Bad Mother Fucker

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Федя Прозоров

«Сбер» переименовал маркетплейс…

Egor K

Украина рассекретила часть…

Большой жёлтый робат

«Сбер» переименовал маркетплейс…

eepk yh

«Сбер» переименовал маркетплейс…

Большой жёлтый робат

«Сбер» переименовал маркетплейс…

Vandgory

«Сбер» переименовал маркетплейс…

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GoodSanta

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rossoshmap

«Сбер» переименовал маркетплейс…

Vandgory

«Сбер» переименовал маркетплейс…

Doktor Streyndzhlav

«Сбер» переименовал маркетплейс…

GoodSanta

«Сбер» переименовал маркетплейс…

aka

«Сбер» переименовал маркетплейс…
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