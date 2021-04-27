«Куча людей, вероятно, умрёт вначале» — Илон Маск о колонизации Марса Статьи редакции
Но это будет «славное приключение».
Основатель SpaceX признал, что добраться до Марса «непросто» и немало людей может умереть при покорении планеты. Об этом он заявил в беседе с главой фонда X Prize Питером Диамандисом.
«Да, можно умереть. Будет неудобно, возможно, у вас не будет хорошей еды, и всё такое», — сказал Маск. По его словам, покорение Марса будет «трудным и опасным путешествием».
Он добавил, что на изучение Марса будут отправлять только добровольцев, «заставлять всех не станут». Это будет «славное приключение и невероятный опыт», считает предприниматель.
Компания SpaceX разрабатывает космический корабль Starship для полётов на Марс. В марте прототип судна впервые успешно приземлился после испытаний, но потом снова взорвался.
В декабре 2020 года Маск заявил, что его компания сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет.
«Куча людей, вероятно, умрёт вначале. Но мне похуй. Что ты мне сделаешь я на другой планете. за мат извени» - заявил Илон Маск
Давайте Макконахи отправим, он и не из такой жопы выбирался
Главное не Мэтта Деймона
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Пусть сам летит
Но это правда, сдохнуть на марсе лучше чем сдохнуть на земле.
Так а в чём проблема? Сказал как будет, и что все только добровольно. Даже не факт что люди, которые до марса долетят, смогут там обосноваться, не говоря уже про возвращение домой.