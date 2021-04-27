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Ольга Щербинина

«Куча людей, вероятно, умрёт вначале» — Илон Маск о колонизации Марса Статьи редакции

Но это будет «славное приключение».

23 23 комментария
1788 просмотров

Основатель SpaceX признал, что добраться до Марса «непросто» и немало людей может умереть при покорении планеты. Об этом он заявил в беседе с главой фонда X Prize Питером Диамандисом.

«Да, можно умереть. Будет неудобно, возможно, у вас не будет хорошей еды, и всё такое», — сказал Маск. По его словам, покорение Марса будет «трудным и опасным путешествием».

Честно говоря, куча людей, вероятно, умрёт вначале. Добраться туда непросто.

Илон Маск

Он добавил, что на изучение Марса будут отправлять только добровольцев, «заставлять всех не станут». Это будет «славное приключение и невероятный опыт», считает предприниматель.

Компания SpaceX разрабатывает космический корабль Starship для полётов на Марс. В марте прототип судна впервые успешно приземлился после испытаний, но потом снова взорвался.

В декабре 2020 года Маск заявил, что его компания сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет.

#новости #марс #маск #spacex

23 23 комментария
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Миша Копейкин

31

«Куча людей, вероятно, умрёт вначале. Но мне похуй. Что ты мне сделаешь я на другой планете. за мат извени» - заявил Илон Маск

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Ху Эмай

Миша
3

Что ты мне сделаешь я на другой планете

Бан на ТЖ везде достанет
за мат

в официальном подсайте

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Дмитрий Хоккаидов

9
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Большой жёлтый робат

7

Давайте Макконахи отправим, он и не из такой жопы выбирался

Ответить

Способ Удержания Бобра

Большой
3

Тогда лучше Джима Керри

Ответить

Павел Бокарёв

Большой
2

и Тома Круза

Ответить

Mister Dundie

Большой
1

Главное не Мэтта Деймона

Ответить

Федя Прозоров

Mister
3

Он из жопы картошку вырастит

Ответить

Французский паркур

0

Может сначала Марс на животных протестировать??

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Semen Semenov

3

Пусть сам летит

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Большой жёлтый робат

Semen
0

С ганжубасового косомдрома

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Федя Прозоров

3

Завтра на тж: Илон Маск запрещен в России из-за пропаганды суицида 

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Александр Егарев

3
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Яркий каякер

2

В декабре 2020 года Манк заявил

Манк

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Ольга Щербинина

Яркий
3

грёбаная автокоррекция 

Ответить

Яркий каякер

Ольга
1

классека

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Rodion Kutsaev

2

Come back alive

Я думал люди хотят туда лететь, чтобы не возвращаться.

Ответить

Константин Г.

1

Но это правда, сдохнуть на марсе лучше чем сдохнуть на земле.

Ответить

Большой жёлтый робат

Константин
1

*в рф

Ответить

Способный кавалер

1

заставлять всех не станут

и на том спасибо!

Ответить

Антон Пострунин

1

Ну и полезай в чертов старшип, Илон. 

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

1

Как записаться в добровольцы

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Sasha Grytsanchuk

0

Так а в чём проблема? Сказал как будет, и что все только добровольно. Даже не факт что люди, которые до марса долетят, смогут там обосноваться, не говоря уже про возвращение домой. 

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