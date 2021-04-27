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Ольга Щербинина

Минпросвещения нашло учебник истории, который Путин раскритиковал за отсутствие сведений о Сталинградской битве Статьи редакции

Его используют в колледжах.

63 63 комментария
2953 просмотров

Министерство выяснило, что Путин имел в виду учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Этот учебник от 2013 года до сих пор используют в российских колледжах. «По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы», — говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе министерства добавили, что депутаты Госдумы уже подготовили пакет поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Они позволят в короткие сроки усилить контроль качества учебников.

Во время послания Федеральному собранию 21 апреля Путин заявил, что в некоторых школьных учебниках «написано как будто не про нас». «Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно!» — заявил тогда президент, указав, что в пособии нет информации о Сталинградской битве.

После критики Путина Минпросвещения объявило, что проверит все школьные учебники по истории.

В марте Минпросвещения одобрило серию учебников по российской и всеобщей истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. В 2017 году экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского докторской степени по истории, признав его работу ненаучной. Президиум это решение не поддержал.

#новости #путин #история #образование

63 63 комментария
11
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63 комментария
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Большой жёлтый робат

24

Хоспаде, вот реально делать нехуй, искать и наверняка убирать весь тираж просто по велению левой пятки правой ноги клутина

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Alex Kostyukov

Большой
–29

это история и ты ее видимо не знаешь, потому что вырос не особо умным

Ответить

FOX

Alex
18
Ответить

Былой каякер

FOX
2

„Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей.“
Г. Гейне

Ответить

Ху Эмай

Alex
8

Он не вырос, он робат!

Ответить

Большой жёлтый робат

Alex
5

Чокаво нахуй

Ответить

Большой жёлтый робат

Alex
3

Это не история, а пропаганда низкого пошиба по велению улетевшего от абсолютной власти деда

Ответить

ЗаконВнеЗакона

Большой
1

Ща спрячут из учебников "пакт молотова риббентропа" ещё, не патриотично же! Тогда точно откажусь от этой работы.

Ответить

Dmitry Teplyakov

ЗаконВн…
0

Так уже прячут вроде, не?

Ответить

ЗаконВнеЗакона

Dmitry
0

Пока не замечал, если так, то пиздец товарищи.

Ответить

Владислав Егоров

ЗаконВн…
0

По моему в нулевых уже не было его

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Alex
2

Поздравляю с первым комментарием!

Ответить

Трансгендолёт

17

отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы

То есть у нас уже качество учебников президент определяет чтоли?
Все больше и больше Туркменистан напоминает

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Трансгендолёт
4

Мы уже сварились до состояния полуготовности. Потерпи ещё чуть-чуть.

Ответить

Мир Май

Трансгендолёт
0

А ты ему не доверяешь что ле? Вон какой человек стал

Ответить

Трансгендолёт

Мир
1

Извините, товарищ майор, сдуру ляпнул не подумав.

Ответить

Smaug The Terrible

13

Меня аж флешбеками накрыло. 
Работал как-то в геймдев конторе, где у гендира были беды с башкой, прям серьезные.
Бывали случаи, когда этот упырь находил в игре баг и ограничивался описанием вида "у меня там скролл зажимает". И вся команда бросала все дела и пару дней судорожно искала эту проблему и пыталась ее починить. Потому что в противном случае всех могли уволить одним днем (на моей памяти два таких случая).
Стоит ли говорить, что стало с той конторой...

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

Smaug
0

А ты сейчас работаешь в геймдеве? 

Ответить

Smaug The Terrible

Lyakusha
2

Я воспользуюсь 51 статьей Конституции

Ответить

new_comment

8

А в каком учебнике есть информация о Ржевско-Вяземской наступательной операции? В 90-е годы ни в одном учебнике не было ни слова. Сейчас, наконец, вписали правду о войне? Каждый "патриот" орущий "можем повторить" должен понимать, что повторить он может только Ржевскую битву.

Ответить

Alexei Kuksin

new_comment
1

Во всех. Потому что серию сражений и боев в этом районе объединили в операцию только в постсоветской историографии.

Ответить

new_comment

Alexei
1

Миллион человек положили впустую - подумаешь, какая мелочь, чтобы её упоминать как значимую битву.
Можно считать битвами только удачные операции советских войск, чтобы не портить статистику побед. Постоянно рассказывать про Сталинград, а про куда более впечатляющее окружение немцами Киева упомянуть лишь мельком.

Ответить

Alexei Kuksin

new_com…
1

И если бы власти скрывали, то история ВОВ имела бы в официальной версии декабрь 1941, февраль 1942, а затем лето 1943 по май 1945. А между этими датами тишина.

Ответить

Smaug The

Alexei
0

Мы в школе ВОВ примерно так и проходили по истории. Остальное я узнал уже много позже (стоит ли говорить, как я был удивлен)

Ответить

Alexei Kuksin

Smaug
1

Ну тут мои полномочия все. В учебниках есть и про киевский котел, харьковское контрнаступление и про гибель второй ударной армии.

Ответить

Smaug The

Alexei
0

Я-то в школе учился в 00вых. Про содержание современных учебников не в курсе.

Ответить

Alexei

Smaug
0

Ничего не поменялось. Новые учебники пишутся копипастой из старых. Меняется только методический аппарат.

Ответить

Alexei Kuksin

new_com…
1

Типичный tj - ты ему про Фому, а он тебе про Ерему. Повторяю -  Про Ржев упоминали, но про как серию сражений. 

Ответить

new_comment

Alexei
0

ОК. Ты прав, как типичный пропагандист. Придрался к отдельным словам, сделав вид, что опроверг суть.
Перефразирую.
Ни в одном учебнике 90-х не упоминалась Ржевская битва, как будто подо Ржевом не происходило ничего серьёзного. Из всей истории Великой Отечественной войны выделили несколько успешных для СССР битв, принизив значение остальных сражений. Как будто бы между нападением на СССР и битвой под Москвой ничего не происходило, как будто бы после поражения под Москвой немцы непрерывно отступали.
Путин возмутился о недостаточном освещением Сталинградской битвы. А возмутился-ли он недостаточным освещением Киевского котла?

Ответить

Eugard

new_comment
0

Кому из детишек нужна будет правда о победе дедов - сможет её найти пожалуй уже только в ненавидимых ватниками книгах Резуна.
Архивы закрыты теперь уже навсегда, так что путинская пропаганда может сочинять какую угодно мифологию. И забивать головы этими сказками с детства. 
Сейчас еще ютуб подотрут от всяких моториных и ему подобных, хуле, там же свастоны в каждом кадре. За это в путинской России положен срок. 

Ответить

Михаил

6

что бы улучшить знание истории , нужно выдавать подачки только годовасикам , родители которых сдадут тест на знание сталинградской битвы !

Ответить

Eugard

Михаил
0

Только пузожителям. 

Ответить

Bkmz Иванов

6
Ответить

Eugard

4

Надеюсь, про памфиловцев в этом учебнике не забыли. 

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Eugard
3

Чуров меня, чур!

Ответить

Миша Копейкин

3

«Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно!» - возмутился главный менеджер страны, который и назначал тех людей, которые в свою очередь назначали тех людей, которые пропускали эти учебные пособия

Ответить

Миша Копейкин

Миша
2

Открыто достижение: «Любимец роботов»

Ответить

Alexei Kuksin

3

Хорошая попытка минпросвещения, но нет. 
Для непосвещенных - это отрывок про Сталинградскую битву из учебника в новости.

Ответить

Фанат Припоя

Alexei
0

Что то не понял - это реально отрывок из книги или пост захаровой из твиттера?

Ответить

Alexei Kuksin

Фанат
0

Да. А что ты увидел в сухом фактаже от Захаровой?

Ответить

Фанат Припоя

Alexei
0

Скорее характер повествования меня смутил. Как-то по современному уж очень написано. Ну некоторые факты понятны, но, например, зачем нужна фраза "носивший имя советского вождя"? Или книги по истории все такие? 

Ответить

Дефицитный

Фанат
0

Просто чтоб не писать каждый раз Сталинград, переформулировали.

Ответить

Фанат Припоя

Дефицит…
0

Хорошо, а это зачем "Сражаясь за каждый квартал, каждый дом"? Такое чувство, будто учебник написали, но по объёму он был похож на журнал, вот и пришлось "воду лить".

Ответить

Alexei Kuksin

Фанат
1

Ну так, бои реально шли за каждый квартал и каждый дом.

Ответить

Дефицитный

Фанат
0

А в чём проблема? Легче читается, когда живым языком написано. Если в учебнике просто перечень фактов через запятую, то ученик на второй странице заскучает, плюнет и пойдёт в доку-2 играть или на митинг.

Ответить

Федя Прозоров

Фанат
0

Увы, но всё так. Шаблоны рассказа о советской истории живы и с советского времени не менялись

Ответить

Федя Прозоров

Alexei
0

Удивительно, дома валяется издание этого учебника 2006 года и ни слова не поменялось

Ответить

Антон Лисин

3

Везёт. Время есть книжки читать. 

Ответить

Животный Артем

2

Пизда тебе @Олег

Ответить

Весёлый Никита

Животный
2

Почему вокруг Олегов всегда что-то происходит?

Ответить

Животный Артем

2

Путин превращается в Юлию Якубеню

Ответить

aliftin

2

Сначала подумал что теперь Олегу Волобуеву пизда, но оказалось что ему 89 лет и он попадает под защиту законом о ветеранах, а значит все у него будет хорошо. 

Ответить

Антон Пострунин

2

Шиза шагает по стране?
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Ответить

Антон Пострунин

Антон
0

Может быть что-то напутали и проблемы в учебнике 2014 года, 13 издание. В интернете его нету. 

Ответить

Кристиан Бедгер

1

После этого Олежку Волобуева никто не видел, кто-то говорил что его увезли в направлении Сталинградской битвы, кто-то что на Колыму, понятно одно - Олег никогда не вернётся 

Ответить

Федя Прозоров

Кристиан
0

Потом выяснится, что в издательстве Дрофа он с 2006 года не работает, а в областном университете он никогда не работал

Ответить

Vitali

1

Скоро будем читать что позволят, Ким Чен Ын стайл

Ответить

Bad Mother Fucker

1

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в послании Федеральному собранию указал президент РФ Владимир Путин, используется в колледжах, заявила пресс-служба Минпросвещения.

Просто удивительно. Все что угодно там написано. И о втором фронте... Только про Сталинградскую битву ничего не сказано.

Ответить

Федеральный дым

0

написано как будто не про нас

Напишут, строчкой после Сталина

Ответить

Руслан Турченко

0

Хорошо, что у Прежнева своей Малой земли не было, а то бы сейчас все развалы были усеяны книгой о великих подвигах Суперагента. А на попойках и прочих буднях завклуба не сильно и распишешься..))  

Ответить

Федя Прозоров

0

история россии и мира

слабо отражен Сталинград

Извините, но по учебнику «История России и мира» учится будущий электорат нынешней власти, которому история нахрен не нужна

Ответить

Федя Прозоров

0

Очень жду учебник под ред. Мединского. Сколько абзацев там про Сталинград? Пока по моим подсчётам средний объём рассказа про Сталинград в современных учебниках по истории — 3-4 абзаца.

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Большой жёлтый робат

–1
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