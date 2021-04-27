Японку арестовали за преследование полицейского, который ранее арестовывал её за преследование Статьи редакции
Она просила его жениться на ней.
37-летнюю Канако Ониши арестовали в префектуре Нара. Она познакомилась со своей жертвой, 40-летним помощником инспектора, когда тот арестовал её по делу о преследовании другого человека, пишет Tokyo Reporter.
После этого она отправила полицейскому три письма с просьбой жениться на ней. Ей вынесли предупреждение, но она проигнорировала его и написала ещё одно письмо: «Я хочу стать частью твоего косэки (книга семейного реестра в Японии, — прим. ред.). Я не хочу жить отдельно. Думаю, я влюбилась».
Женщину обвинили в нарушении закона о контроле над сталкерами. По словам полиции, она признала вину. В ведомстве подчеркнули, что помощник инспектора женат и никогда не состоял в отношениях с Канако Ониши.
А зачем он так одевался?
Он, наверное, вел себя вызывающе.
Не хотел бы, не стал провоцировать.
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И другие известные оправдания преследователей.