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Артём Мазанов

Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК Статьи редакции

Из-за закрытости процесса перечень запретов не приводится.

103 103 комментария
4003 просмотров

Мосгорсуд применил к Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан меры предварительной защиты в виде запрета определённых действий по иску прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

В суде рассказали «Медузе», что речи о приостановке деятельности организаций не идёт.

Сам перечень запретов мы не приводим, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме, определение не подлежит публикации.

пресс-служба московских судов

Директор фонда Иван Жданов рассказал «МБХ медиа», что организация ничего не будет предпринимать в связи с этим решением.

Это не приостановление деятельности, это запрет на определённые действия. Мы их [запреты] внимательно просмотрели из ходатайства. Они даже сформулированы безграмотно. Как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируем.

Иван Жданов
директор ФБК

26 апреля прокуратура Москвы до решения по иску об экстремизме приостановила работу штабов Алексея Навального.

#новости #фбк

103 103 комментария
46
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103 комментария
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Пустой кот

50

 Сам перечень запретов мы не приводим

У меня есть для вас запреты, но я вам их не скажу

Ответить

Bad Mother Fucker

Пустой
9

но вам нельзя

Ответить

Обширный мангал

Bad
10

Один из запретов - это запрет на информирование о запретах

Ответить

Смутный фитиль

Обширный
9

Первое правило запретов: никому не рассказывать о запретах.

Ответить

Bad Mother

Обширный
0

нельзя информировать о запретах на информировании о запретах

пройдёмте

Ответить

Ху Эмай

Пустой
1

Скажи, хотя бы, что нам делать.

Ответить

Пустой кот

Ху
3

Скидывай донаты

Ответить

Ху Эмай

Пустой
2

Давай фотки карты с двух сторон

Ответить

Сексуальный Паша

Ху
3

Норм????

Ответить

Stanley H

Сексуал…
9

Заказал коллекцию резиновых членов

Ответить

Ху Эмай

Stanley
4

Резиновые для новичков, бери деревянные с занозами

Ответить

AZP

Ху
1

В Химках?

Ответить

Сексуальный Паша

Stanley
0

Буду ждать спасибо

Ответить

Верховный Кирилл

Сексуал…
5

плохая затея , я в вузе участвовал в соревнованиях CTF , там как раз было задание разблюрить фото и прочесть текст

Ответить

Ху Эмай

Верховн…
3

Да он последние деньги на сходку спустил

Ответить

Dmitry Teplyakov

Верховн…
2

Ну тут не столько блюр, сколько пересвет, много информации потеряно в основном из-за этого

Ответить

Сексуальный Паша

Верховн…
0

Попробуй
Выженные экспозицией обычно уже никак не восстанавливаются, в отличие от блюреных. Яж тебе не равку прислал)

Ответить

Верховный

Сексуал…
1

да я тогда на заблюренную потратил два часа в GIMP выкручивая спектральность по цветовым каналам, ну его нахуй . по выжженую экспозицей соглы, хотя вот последнюю цифру в CVC он явно недодержал

Ответить

Sam Lowry

Верховн…
2

Я гарантирую, что и остальные цифры CVV — это либо 0, либо 1, либо 2, либо 3… либо 9.

Ответить

Сексуальны

Верховн…
0

Че за цифра-то?)
Мне в принципе карту не так жалко — из-за двухфауторки спиздить последние два копья будет проблемно, да и я все равно уже думаю карту менять

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Dmitry

Сексуал…
3

Не везде кстати двухфакторка срабатывает, у знакомого был сбер, и году в 13 с амазона сделали заказ на 12к без всяких кодов подтверждения, только с номером карты)

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Верховный

Dmitry
2

амазон и щас так делает, если карта в кабинете привязана

Ответить

Сексуальны

Dmitry
0

С одним номером? Бгг
Ни разу не видел, чтобы без остальных данных где-то что-то оформлялось

Может потому что 2013 год?

Ответить

Dmitry

Сексуал…
1

Хз, глубоко этот вопрос не изучал, но в штатах вроде редко когда нужно что-то кроме номера.
CCV перебором можно подобрать к тому же (10^3 = 1000)

Ответить

Сексуальны

Dmitry
1

Перебором можно, хотя за 1000 попыток начнут за спам ебать, если ваще не попытаются карту залочить
Ну и просят обычно всю дату с карты — имя фамилию, экспайр дейт. Тут всё уже перебрать посложнее, хотя имена удобнее по базам прогонять перед брутфорсом

Но кейс видимо всё-таки про привязанную карту, это да

Ответить

Dmitry

Сексуал…
0

Хз, в тот момент карта привязана не была)

Ответить

Верховный

Сексуал…
1

предположу что 7 , но дальше мне будеть лень, а ты все равно сможешь сказать что мимо ) но кому то может стать не лень

Ответить

Сексуальны

Верховн…
1

Не, всё-таки по-честному мимо :(
Но я тебя услышал брат

Ответить

Andrey

Сексуал…
0

Наоборот переведут деньги на агит проп. XD

Ответить

Василий

Верховн…
0

Для этого есть AI сервис.

Ответить

Верховный

Василий
0

суть соревнований в том чтобы сделать это в "оффлайне"

Ответить

Василий

Верховн…
2

Тогда - победитель может претендовать на звание Forensic ).
Я как-то получил фото с камеры, и должен был увидеть номера авто, но ))) :
Я просто по "тупому" принёс картинку 120x240 в фотомастерскую и .... барабанная дробь:
Способом фотоувеличителя (ну когда проецируют с пленки на бумагу) - вышло. Вместо плёнки был тот самый LCD 35mm

Ответить

Верховный

Василий
0

хмм, интересно было бы воспроизвести джля самообразования кейс

Ответить

Василий

Верховн…
1

Получится - линза делает то, что никакой цифровой zoom с сигнальной обработкой не "вытянет".
А ведь есть линза ещё круче - с любительской киноплёнки 8mm - тоже на A4. Чётко.

Ответить

Пустой кот

Ху
1

Карту Рогова наизусть знать надо

Ответить

Ху Эмай

Пустой
1

Александра Рогова?

Ответить

Пустой кот

Ху
3

Уууу, тест провален

Ответить

Ху Эмай

Пустой
2

Это было запрещено?

Ответить

Ваша Закладко

Пустой
1

Дыне

Ответить

Bad Mother Fucker

Ху
2

запрещено

Ответить

FOX

Пустой
1

а если нарушите штраф и посадки

Ответить

Пустой кот

FOX
1

ну а как иначе-то? незнание закона не освобождает от ответственности

Ответить

Верховный Кирилл

Пустой
0

если суд запрещает борьбу с коррупцией, значит это призыв к массовой коррупции

Ответить

artem mertwopljasow

Верховный
–1

и много дел подал "фонд борьбы с коррупцией" в суд? или это фонд донаты собирать...

Ответить

Верховный Кирилл

artem
0

я не пресс служба фбк , спроси у них

Ответить

artem

Верховн…
–2

ну так при этом ты пишешь чушь по поводу "запрещает борьбу с коррупцией, значит это призыв к массовой коррупции" сам не зная что пишешь. то есть ляпнул не подумав. И перенаправляешь меня на пресслужбу фбк  - безграмотно как то. 

Ответить

Верховный Кирилл

artem
0

я молчу про то что ты только что зарегался только для того чтобы посрать в комментах про фбк. во первых пояснять каждый раз что здесь была шутка и сарказм я не обязан, во вторых ты ни минуты не поискал инфы что они подавали информацию в органы - почитай соцсети , например , Головача, он постоянно отчитывается в ФАС про госзакупки .

Ответить

AZP

artem
0

Изначально да, искали в госзакупках нарушения и подавали жалобы.
Потом, похоже, переключились на расследования с дворцами и попытки борьбы за власть.

Ответить

artem

AZP
–2

ну да. но чет не хватило их. только на дворцы и донаты.. 

Ответить

pls help

Пустой
1

Комментарий удалён по просьбе пользователя

Ответить

Nick Rosenberg

Пустой
1

Запрет №1: узнавать список запретов

Ответить

Universe

Пустой
0

Это как с гостайной.

Ответить

Gidevan

21

Война — это мир.
Свобода — это рабство.
Незнание — сила.
Борьба с коррупцией — экстремизм. 
Все верно?

Ответить

Bich

Gidevan
13

Запад - враг
Независимые сми - иностранные агенты

Ответить

Пластиковое Окно

Bich
10

Взрыв - хлопок

Ответить

Евгений Мартынов

Gidevan
–1

А их конкретно за "борьбу с коррупцией" закрывают?

Ответить

Gidevan

Евгений
5

Конкретно за дворец Путина, если для кого-то это ещё не очевидно. 

Ответить

Павел Петрович

Евгений
2

Ну да. А за что ещё?

Ответить

Параллельный Паша

Gidevan
0

гениально, вы гений

Ответить

AZP

17
Ответить

Nikolay Vasiliev

11
Ответить

Romario

10

Секретные суды, секретные решения, секретные сроки. Ну не охеренно ли?!

Ответить

Былой каякер

7

Мда. Террористы обвиняют общественную и гражданскую организацию в экстремизме

Ответить

Верховный Кирилл

7

Я вам запрещаю , а что именно не скажу

Ответить

Фанат Припоя

Верховный
4

Пожалуйста

Ответить

Дмитрий Алексеевич

5

Back in 1937

Ответить

Большой жёлтый робат

5

Анус себе ограничь, пес

Ответить

Smaug The Terrible

2

Стоит ли лишний раз говорить, что кремль делает себе же хуже.
С ФБК пропадет последний актор, направляющий протесты в мирное русло. А без них балом будут править всякие радикалы -> шансы на повторение украинского сценария только вырастут.

Ответить

Irina Markova

Smaug
5

какие нафиг радикалы? С ними никто судиться не будет. просто уберут как Тесака и его друзей. Радикализм и национализм в россии практически уничтожен и вряд ли его смогут возродить, учитывая тотальный контроль в пакете Яровой и прочее.

Ответить

Smaug The Terrible

Irina
4

Просто стоит вспомнить про 46 поломаных омоновцев 23 января, и как слегка дали звездюлей губернатору в Волоколамске, и столкновения в Ебурге и Шиесе. Народ, который приходит на митинг за себя, а не за либеральную идею, по большей части легко склоняется к агрессии. А если не будет координатора, который постоянно напоминает людям про мирное собрание, то часть людей смекнет, что омоновцев на митинге всего человек 200 и их можно возить лицом по асфальту, если делать это толпой, и именно эта часть будет в последствии заряжать толпу.

Ответить

Irina Markova

Smaug
0

толку от толпы немного, как и от ее заряда. Нужны обученные профессионалы. а это годы работы. В наше время подготовить такие кадры на территории РФ практически нереально(если ты не Кадыров). Остается зарубеж, но это такое.

Ответить

Smaug The

Irina
3

Прошу прощения, проффесионалы в чем? В том, как сломать человеку руку или ногу? Как сделать коктейль молотова? 
Я уверен на 100%, что протестная картина в стране очень сильно изменится, когда до людей начнет доходить, что омоновец не сможет бегать и махать дубинкой пару месяцев, если у него будет сломана рука или нога.
Читал я как-то книжку по тактике малых отрядов, так там была мысль, что решат в итоге подготовка + мотивация, и нередко бывают случаи, что один щуплый паренек может разделать 2-3 подготовленных бойцов просто потому что для него это "последний бой этого мира".

Важная оговорка. Я сейчас ни к чему не призываю, и вообще я за мирные протесты. Просто высказываю свои оценочные суждения по гипотетической ситуации.

Ответить

Верховный Кирилл

Smaug
1

либо все плюнут и пойдут массово становиться единоросами и коррупционерами, чтобы и себе урвать тоже кусок, и тогда системы на всех не хватит

Ответить

Комментарий удален

Gidevan

Smaug
0

Это слишком сложная «много ходов очка» для Путина. 

Ответить

Шило

2

Господи, как хорошо, что теперь не будет никаких организаций и сми освещающих проблемы в стране. 

Ответить

new_comment

Шило
1

Агенты ЦРУ обезврежены. Стабильность стабильная. Нас ждёт стремительный экономический рост!

Ответить

Владимир Филатов

2

Вот и ушла эпоха

Ответить

Lofoten Forsake

1

Запрещают быть, существовать, и действовать. 

Ответить

Василий Дробовский

1

Какие "осторожные" судьи.

Ответить

Украденная жизнь

1

https://twitter.com/leonidvolkov/status/1386987231164997632

Leonid Volkov @leonidvolkov
Мосгорсуд запретил ФБК неизвестно какие действия.
И это не новость ИА "Панорама"!
Ответить

Black Lodge

–26

Скажите спасибо, что всё делают через суд и есть шанс оспорить, а не как на Украине по желанию диктатора.

Ответить

Верховный Кирилл

Black
0

вообще то на Украине с медвечуковскими каналами было не закрытие по желанию. диктатора, а улучшение качества контента путем очищения от всякого мусора

Ответить

Black Lodge

Верховный
–22

тоже самое происходит и в РФ, очищение политического поля от мусора

Ответить

Bad Mother

Black
9

но ты же здесь

Ответить

Верховный Кирилл

Bad
3

это не его заслуга, а наша недоработка как комьюнити . пусть будет , а то создадим себе манямирок

Ответить

Bad Mother

Верховн…
1

я написал свой ответ на его камент ещё до того, как он его отредактировал

у него было просто "тоже самое происходит и в РФ"

Ответить

Станислав Минаков

Black
0

😂

Ответить

AZP

Black
0

есть шанс оспорить

Ответить

Алексей Нахальный

0

Зрада

Ответить

Алексей Нахальный

Алексей
0

Хуйню написал

Ответить

Павел Афанасьев

Алексей
0

Ну так удали 

Ответить

Имя И Фамилия

0

Позор!

Ответить

Alex Blake

0

Цензура помогает против обычных людей, но бессильна против высоко мотивированных.

Ответить

Комментарий удален

pls help

0

Себе деятельность ограничьте

Ответить

Last AM

0

Молния!
Да и так ясно было. А если спойлерить то они признают ФБК экстремистской организацией...

Ответить

Станислав Минаков

0

— Вам запрещены определенные действия.
— Какие?
— Ну... Ну, действия, чё вы такие непонятливые?(((

Ответить

Животный Артем

0

А вообще какие меры прописаны в кодексе?

Ответить

Великомученик

0

НУ И ПОКУДА РУССКИЕ БУДУТ ЭТО ТЕРПЕТЬ???

Ответить

Дмитрий Немов

0

На НТВ уже намонтировали херню с ярчайшими эпизодами проявления экстремизма фонда. С 4:04. 

Ответить

Last AM

0
Ответить

Сергей Сергеич

0

Ну ограничил и ограничил 

Ответить

Marhal_New _Arleana

0
Ответить

Уверенный корабль

0

Это не приостановление деятельности, это запрет на определённые действия.

Значит, настало время для неопределённых действий.

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