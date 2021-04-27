Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК Статьи редакции
Из-за закрытости процесса перечень запретов не приводится.
Мосгорсуд применил к Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан меры предварительной защиты в виде запрета определённых действий по иску прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.
В суде рассказали «Медузе», что речи о приостановке деятельности организаций не идёт.
Директор фонда Иван Жданов рассказал «МБХ медиа», что организация ничего не будет предпринимать в связи с этим решением.
26 апреля прокуратура Москвы до решения по иску об экстремизме приостановила работу штабов Алексея Навального.
но вам нельзя
Обширный мангал
Один из запретов - это запрет на информирование о запретах
нельзя информировать о запретах на информировании о запретах
пройдёмте
Скидывай донаты
Сексуальный Паша
Норм????
Верховный Кирилл
плохая затея , я в вузе участвовал в соревнованиях CTF , там как раз было задание разблюрить фото и прочесть текст
Ну тут не столько блюр, сколько пересвет, много информации потеряно в основном из-за этого
Сексуальный Паша
Попробуй
Выженные экспозицией обычно уже никак не восстанавливаются, в отличие от блюреных. Яж тебе не равку прислал)
да я тогда на заблюренную потратил два часа в GIMP выкручивая спектральность по цветовым каналам, ну его нахуй . по выжженую экспозицей соглы, хотя вот последнюю цифру в CVC он явно недодержал
Че за цифра-то?)
Мне в принципе карту не так жалко — из-за двухфауторки спиздить последние два копья будет проблемно, да и я все равно уже думаю карту менять
С одним номером? Бгг
Ни разу не видел, чтобы без остальных данных где-то что-то оформлялось
Может потому что 2013 год?
Перебором можно, хотя за 1000 попыток начнут за спам ебать, если ваще не попытаются карту залочить
Ну и просят обычно всю дату с карты — имя фамилию, экспайр дейт. Тут всё уже перебрать посложнее, хотя имена удобнее по базам прогонять перед брутфорсом
Но кейс видимо всё-таки про привязанную карту, это да
предположу что 7 , но дальше мне будеть лень, а ты все равно сможешь сказать что мимо ) но кому то может стать не лень
суть соревнований в том чтобы сделать это в "оффлайне"
Тогда - победитель может претендовать на звание Forensic ).
Я как-то получил фото с камеры, и должен был увидеть номера авто, но ))) :
Я просто по "тупому" принёс картинку 120x240 в фотомастерскую и .... барабанная дробь:
Способом фотоувеличителя (ну когда проецируют с пленки на бумагу) - вышло. Вместо плёнки был тот самый LCD 35mm
Верховный Кирилл
если суд запрещает борьбу с коррупцией, значит это призыв к массовой коррупции
и много дел подал "фонд борьбы с коррупцией" в суд? или это фонд донаты собирать...
я не пресс служба фбк , спроси у них
я молчу про то что ты только что зарегался только для того чтобы посрать в комментах про фбк. во первых пояснять каждый раз что здесь была шутка и сарказм я не обязан, во вторых ты ни минуты не поискал инфы что они подавали информацию в органы - почитай соцсети , например , Головача, он постоянно отчитывается в ФАС про госзакупки .
Война — это мир.
Свобода — это рабство.
Незнание — сила.
Борьба с коррупцией — экстремизм.
Все верно?
А их конкретно за "борьбу с коррупцией" закрывают?
Стоит ли лишний раз говорить, что кремль делает себе же хуже.
С ФБК пропадет последний актор, направляющий протесты в мирное русло. А без них балом будут править всякие радикалы -> шансы на повторение украинского сценария только вырастут.
какие нафиг радикалы? С ними никто судиться не будет. просто уберут как Тесака и его друзей. Радикализм и национализм в россии практически уничтожен и вряд ли его смогут возродить, учитывая тотальный контроль в пакете Яровой и прочее.
Просто стоит вспомнить про 46 поломаных омоновцев 23 января, и как слегка дали звездюлей губернатору в Волоколамске, и столкновения в Ебурге и Шиесе. Народ, который приходит на митинг за себя, а не за либеральную идею, по большей части легко склоняется к агрессии. А если не будет координатора, который постоянно напоминает людям про мирное собрание, то часть людей смекнет, что омоновцев на митинге всего человек 200 и их можно возить лицом по асфальту, если делать это толпой, и именно эта часть будет в последствии заряжать толпу.
толку от толпы немного, как и от ее заряда. Нужны обученные профессионалы. а это годы работы. В наше время подготовить такие кадры на территории РФ практически нереально(если ты не Кадыров). Остается зарубеж, но это такое.
Прошу прощения, проффесионалы в чем? В том, как сломать человеку руку или ногу? Как сделать коктейль молотова?
Я уверен на 100%, что протестная картина в стране очень сильно изменится, когда до людей начнет доходить, что омоновец не сможет бегать и махать дубинкой пару месяцев, если у него будет сломана рука или нога.
Читал я как-то книжку по тактике малых отрядов, так там была мысль, что решат в итоге подготовка + мотивация, и нередко бывают случаи, что один щуплый паренек может разделать 2-3 подготовленных бойцов просто потому что для него это "последний бой этого мира".
Важная оговорка. Я сейчас ни к чему не призываю, и вообще я за мирные протесты. Просто высказываю свои оценочные суждения по гипотетической ситуации.
Верховный Кирилл
либо все плюнут и пойдут массово становиться единоросами и коррупционерами, чтобы и себе урвать тоже кусок, и тогда системы на всех не хватит
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Господи, как хорошо, что теперь не будет никаких организаций и сми освещающих проблемы в стране.
Агенты ЦРУ обезврежены. Стабильность стабильная. Нас ждёт стремительный экономический рост!
И это не новость ИА "Панорама"!
Скажите спасибо, что всё делают через суд и есть шанс оспорить, а не как на Украине по желанию диктатора.
Верховный Кирилл
вообще то на Украине с медвечуковскими каналами было не закрытие по желанию. диктатора, а улучшение качества контента путем очищения от всякого мусора
тоже самое происходит и в РФ, очищение политического поля от мусора
но ты же здесь
Верховный Кирилл
это не его заслуга, а наша недоработка как комьюнити . пусть будет , а то создадим себе манямирок
я написал свой ответ на его камент ещё до того, как он его отредактировал
у него было просто "тоже самое происходит и в РФ"
Зрада
Цензура помогает против обычных людей, но бессильна против высоко мотивированных.
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Молния!
Да и так ясно было. А если спойлерить то они признают ФБК экстремистской организацией...
— Вам запрещены определенные действия.
— Какие?
— Ну... Ну, действия, чё вы такие непонятливые?(((
На НТВ уже намонтировали херню с ярчайшими эпизодами проявления экстремизма фонда. С 4:04.