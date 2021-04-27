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Новости vc.ru

Выручка OnlyFans за год выросла на 553% — до 390 миллионов долларов Статьи редакции

А количество пользователей выросло с 20 до 120 миллионов.

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2805 просмотров

Совокупная сумма транзакций на платформе за год выросла в семь раз до 1,7 миллиарда евро (2,36 миллиарда долларов). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчётность компании за финансовый год, окончившийся в ноябре 2020 года.

Прибыль до уплаты налогов выросла с 6 миллионов евро (8,3 миллиона долларов) до 53 миллионов евро (73 миллионов долларов).

Число пользователей платформы увеличилось с 20 миллионов в 2019 году до 120 миллионов в 2020 году. Рост произошёл на фоне ограничений по всему миру, когда люди в поисках развлечений открывали для себя новые онлайн-сервисы.

Стоимость ежемесячной подписки на создателей контента в среднем составляет от 5 до 50 долларов, сервис берёт 20% комиссии с каждой подписки. Платформа не называет самых крупных авторов, но, по собственным данным, более 300 пользователей заработали на OnlyFans больше миллиона долларов.

Ранее СМИ писали, что прибыль OnlyFans «беспрецедентна» для нынешних технологических компаний. Издание The Information подчёркивало, что сервис извлекает такую прибыль, так как фактически ничего не платит за создание и лицензирование контента в отличие, например, от онлайн-кинотеатров или стриминговых сервисов.

Не «Send Nudes», а «Sell Nudes»: как OnlyFans…
Феномен сервиса с подпиской на эротический контент от блогеров, который позволил людям напрямую…
tjournal.ru

#новости #onlyfans

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Мистер Блондин

25

классно быть девчонкой 

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Andrey

Мистер
7

Там и парни нормально гребут. ЛГБТ в основном правда.

Ответить

Мистер Блондин

Andrey
28

классно быть пидарасом 

Ответить

Andrey

Мистер
6

А если еще и черным...

Ответить

Smaug The

Andrey
1

И властелином....

Ответить

Санитарный щит

Мистер
8

@Феминизм @я феминистка, а ты? @Отвечаем феминисткам @Мне нужон феминизм ловите сексиста

Ответить

Мистер Блондин

Санитарный
11

подстилка матриархата

Ответить

Санитарный щит

Мистер
4

@Вахтёр оскорбления, оскорбления социальных групп. Мне больно, он как обычно повысил на меня голос и поднял кулак, мне страшно...

Ответить

Стальной рак

Санитар…
7

спорим что если ты зарегаешься на онлифанс то тоже получишь донаты

Ответить

Ху Эмай

Стальной
2

Признавайся, ты уже зарегился и получаешь донаты?
Ты на эти деньги в Дубай ездил??

Ответить

Стальной рак

Ху
3

каждый раз когда пытаюсь зарегистрироваться, захожу на сайт, отвлекаюсь на 5 минут и уже ничего не хочу делать, и так каждый раз.

Ответить

Санитарный щит

Стальной
1

Думаешь мое пузо в растяжках и вялый хуй кому-то всрались?

Ответить

Стальной рак

Санитар…
0

но тут же любят 

Ответить

Санитарный

Стальной
2

Да, но денег не дают

Ответить

Стальной

Санитар…
0

ну это половина дела, осталось только любовь конвертировать в деньги. 

Ответить

Dmitry

Стальной
1

Содержанкой стать?

Ответить

Стальной

Dmitry
0

нет

Ответить

Стальной

Стальной
0

у меня есть тайный план

Ответить

AttentiveM

Санитар…
0

Потому что это общественное достояние

Ответить

Параллельный

Стальной
0

если зарегать там красивую ноунейм-тян, сколько можно нарубить?

Ответить

Стальной рак

Мистер
0

спорим что если ты зарегаешься на онлифанс то тоже получишь донаты

Ответить

Smaug The

Мистер
0

Как тебе Хозяйка разрешает такие вещи писать?

Ответить

Мистер Блондин

Smaug
0

у меня обед

Ответить

Иной файл

Мистер
1

красивой

Ответить

solawind

Иной
5

Ну, как сказать

Ответить

Алексей Дудырев

solawind
2

лять, нет, зачем...

Ответить

некипишуй

solawind
1
Ответить

Marhal_New _Arleana

Иной
0

И мыться регулярно

Ответить

Иной файл

Marhal_…
0

хватит мне по кусочку отвечать!

Ответить

Marhal_New

Иной
1

Это адаптивный список. Он может дополняться. 

Ответить

Ху Эмай

Иной
1

это чтобы ты сразу не кончил

Ответить

Marhal_New

Иной
1

И еще бриться.

Ответить

Иной файл

Marhal_…
0

мне нравятся небритые

Ответить

Marhal_New

Иной
0

Небритые женщины? Брух

Ответить

Сексуальный крюк

Marhal_…
0

Это уже перебор

Ответить

Marhal_New _Arleana

Иной
0

Не сложно. Достаточно не жрать.

Ответить

Мистер Блондин

Иной
0

та любой
маску надень ананимуса и готово 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Иной
0

И заниматься йогой

Ответить

Роман Новиков

Иной
0

Хотела бы так?

Ответить

van der Pusch

Мистер
0

да

Ответить

Верховный Кирилл

14

приятно быть человеком который не повысил успехи онлифанса

Ответить

Городской корабль

6

Объясните почему это юзают и платят за это, когда есть бесплатное порно? Хотя наверное уже кто-то спрашивал до меня :с

Ответить

Санитарный щит

Городской
3

Почему ты комментируешь тут, а не на Фейсбук?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Санитарный
7

Фейсбук говно

Ответить

Городской

Marhal_…
4

как и тж

Ответить

AttentiveMilk

Городск…
2

Но свежее. Запах гуще

Ответить

Ваша Закладко

Attenti…
1

органолептика особая

Ответить

Стальной рак

Санитарный
0

ты имел ввиду Вконтакте? 

Ответить

Городской корабль

Санитарный
0

[удалено]

Ответить

Ху Эмай

Городской
4

Куколдизм в моде

Ответить

Михаил Зеленин

Городской
3

Зачем нужны элитные эскортницы, когда есть обычные проститутки? 

Ответить

Слава Инженеров

Михаил
2

если бы они выглядели одинаково, то действительно зачем?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Городской
1

Ну если хочется только на знакомую или любимую звезду. Наверно так.

Ответить

Роман Новиков

Городской
1

Недоступность же, стремление к своей мечте и фантазии — вот это вот всё.

Ответить

Seon

Городской
1

Объясните почему задают такие вопросы

Ответить

Стальной рак

7

Я не понимаю как это работает и почему 

Ответить

Рыжий

Стальной
3

Та же фигня. Тем более лучше уж раз пару раз в месяц покупать реальную девушку на условный час, чем платить за чьи-то фото и видео..

Ответить

робот-бёрдвотчер

Рыжий
0

фубля

Ответить

Банан баклажанович

Рыжий
0

либо переписываешься с 10 разом, через дней 5-6 у тебя очередь. одна за другой приезжают. 

Ответить

Рыжий

Банан
0

Я типа хикка, даже переписываться не кайф, проще покупать

Ответить

Федя Прозоров

Стальной
0

Я вижу экономику так: в выдаче гугла помимо сисек будут:
- реклама
- уродливые сиськи
- мужские пенисы
- трактор
- Путин с сиськами и т.п.
В онлифанс ты платишь денежку и видишь только конкретные красивые сиськи

Ответить

Suq Madiq

5

 А количество пользователей выросло с 20 до 120 миллионов.

Так вот куда делись все, кто больше не смотрит "Оскар"...

Ответить

Рыжий

Suq
1

 Так вот куда делись все, кто больше не смотрит "Оскар"...

Теперь смотрят на негров под другим углом

Ответить

Способ Удержания Бобра

4

Если из интернета убрать все порносайты, то останется один-единственный сайт с надписью «Верните порно!»

Клиника (Scrubs)

Ответить

Параллельный Паша

4

А ты дальше рассказывай, как сегодня ты устал в офисе

Ответить

Майка Ника

3

гоу ту хорни джэил.жпег

Ответить

Eugene Tackleberry

3

Разве это рост? Вот это рост: "Пальму первенства следует присудить ООО «Компания «Самокат», у которой прибыль за один финансовый год выросла на 8791%" 

Почти все автобусные перевозчики Владивостока в…
Новости Владивостока: Даже в сложный коронавирусный год большинство частных компаний, занимающихся…
www.newsvl.ru
Ответить

Банан баклажанович

Eugene
0

Смотря откуда считать. Относительно нуля, у меня прибыль каждую неделю +500% с новой компании) 

Ответить

Eugene Tackleberry

Банан
0

Таки да, только совсем от нуля не получится

Ответить

Nikolay Vasiliev

2
Ответить

некипишуй

Nikolay
0

ахуенно

Ответить

Иван Трофимов

2

Создатели OnlyFans горячо благодарят Patreon за контентную политику

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Стонкс

Ответить

Женский Мурод

Большой
4
Ответить

Николай Чумаков

0

респект <3 

Ответить

Стальной рак

Николай
0

Дрочер
 

Ответить

Василий Дробовский

0

Вот ужас, это же сколько онанизма потребовалось ... Что творится ... 0_O )

Ответить

Банан баклажанович

0

А чо. все пышнотелые девоньки уже там. На правах рекламы)

Ответить

Федя Прозоров

0

Вот куда надо молодость свою инвестировать, выучиться можно будет потом, когда будешь сморщенным урюком

Ответить

Павел Бокарёв

0

"а зафигачьте мне инстаграм, только платный", звучало же как бред, а в итоге...

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