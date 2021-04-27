А количество пользователей выросло с 20 до 120 миллионов.

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Совокупная сумма транзакций на платформе за год выросла в семь раз до 1,7 миллиарда евро (2,36 миллиарда долларов). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчётность компании за финансовый год, окончившийся в ноябре 2020 года.

Прибыль до уплаты налогов выросла с 6 миллионов евро (8,3 миллиона долларов) до 53 миллионов евро (73 миллионов долларов).

Число пользователей платформы увеличилось с 20 миллионов в 2019 году до 120 миллионов в 2020 году. Рост произошёл на фоне ограничений по всему миру, когда люди в поисках развлечений открывали для себя новые онлайн-сервисы.

Стоимость ежемесячной подписки на создателей контента в среднем составляет от 5 до 50 долларов, сервис берёт 20% комиссии с каждой подписки. Платформа не называет самых крупных авторов, но, по собственным данным, более 300 пользователей заработали на OnlyFans больше миллиона долларов.