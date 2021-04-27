Выручка OnlyFans за год выросла на 553% — до 390 миллионов долларов Статьи редакции
А количество пользователей выросло с 20 до 120 миллионов.
Совокупная сумма транзакций на платформе за год выросла в семь раз до 1,7 миллиарда евро (2,36 миллиарда долларов). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчётность компании за финансовый год, окончившийся в ноябре 2020 года.
Прибыль до уплаты налогов выросла с 6 миллионов евро (8,3 миллиона долларов) до 53 миллионов евро (73 миллионов долларов).
Число пользователей платформы увеличилось с 20 миллионов в 2019 году до 120 миллионов в 2020 году. Рост произошёл на фоне ограничений по всему миру, когда люди в поисках развлечений открывали для себя новые онлайн-сервисы.
Стоимость ежемесячной подписки на создателей контента в среднем составляет от 5 до 50 долларов, сервис берёт 20% комиссии с каждой подписки. Платформа не называет самых крупных авторов, но, по собственным данным, более 300 пользователей заработали на OnlyFans больше миллиона долларов.
Ранее СМИ писали, что прибыль OnlyFans «беспрецедентна» для нынешних технологических компаний. Издание The Information подчёркивало, что сервис извлекает такую прибыль, так как фактически ничего не платит за создание и лицензирование контента в отличие, например, от онлайн-кинотеатров или стриминговых сервисов.
классно быть девчонкой
@Феминизм @я феминистка, а ты? @Отвечаем феминисткам @Мне нужон феминизм ловите сексиста
подстилка матриархата
спорим что если ты зарегаешься на онлифанс то тоже получишь донаты
Стальной рак
каждый раз когда пытаюсь зарегистрироваться, захожу на сайт, отвлекаюсь на 5 минут и уже ничего не хочу делать, и так каждый раз.
Санитарный щит
Думаешь мое пузо в растяжках и вялый хуй кому-то всрались?
но тут же любят
Санитарный
Да, но денег не дают
Иной файл
красивой
И мыться регулярно
хватит мне по кусочку отвечать!
И еще бриться.
мне нравятся небритые
Санитарный щит
Почему ты комментируешь тут, а не на Фейсбук?
Фейсбук говно
Городской
как и тж
Но свежее. Запах гуще
Зачем нужны элитные эскортницы, когда есть обычные проститутки?
Ну если хочется только на знакомую или любимую звезду. Наверно так.
Недоступность же, стремление к своей мечте и фантазии — вот это вот всё.
либо переписываешься с 10 разом, через дней 5-6 у тебя очередь. одна за другой приезжают.
Я вижу экономику так: в выдаче гугла помимо сисек будут:
- реклама
- уродливые сиськи
- мужские пенисы
- трактор
- Путин с сиськами и т.п.
В онлифанс ты платишь денежку и видишь только конкретные красивые сиськи
А количество пользователей выросло с 20 до 120 миллионов.
Так вот куда делись все, кто больше не смотрит "Оскар"...
Если из интернета убрать все порносайты, то останется один-единственный сайт с надписью «Верните порно!»
Клиника (Scrubs)
Разве это рост? Вот это рост: "Пальму первенства следует присудить ООО «Компания «Самокат», у которой прибыль за один финансовый год выросла на 8791%"
Смотря откуда считать. Относительно нуля, у меня прибыль каждую неделю +500% с новой компании)
Стонкс
респект <3
Вот ужас, это же сколько онанизма потребовалось ... Что творится ... 0_O )
Вот куда надо молодость свою инвестировать, выучиться можно будет потом, когда будешь сморщенным урюком
"а зафигачьте мне инстаграм, только платный", звучало же как бред, а в итоге...