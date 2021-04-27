Так банк борется с мошенниками.

Перевести деньги без авторизации через терминалы «Тинькофф банка» теперь нельзя — это подтвердили TJ сами сотрудники банка в чате поддержки. Раньше функция была доступна, если сумма перевода не превышала 15 тысяч рублей.

Как сообщает Baza, причина — в угрозах полиции изымать банкоматы. После нескольких случаев мошенничества, когда граждане переводили деньги через терминалы без авторизации, МВД начало опечатывать и изымать банкоматы «Тинькофф банка».

В марте в Нижневартовске женщина перевела на «безопасный счёт» более 4,2 миллиона рублей. Следуя указаниям якобы сотрудников Центробанка, она совершила несколько денежных операций через терминалы «Тинькофф банка», отдав мошенникам 540 тысяч рублей. В следующие два дня пенсионерка обналичила 2,5 миллиона и 1,2 миллиона, взятых в кредит, и также перевела на тот счёт.

Другая пенсионерка из Нижневартовска отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей. В этот раз сотрудники банка уточнили у женщины, не связывались ли с ней мошенники, но она ответила, что деньги понадобились для личных нужд. Она также переводила деньги в терминалах «Тинькофф банка».

В Петербурге по такой же схеме мошенники обманули 77-летнюю жительницу, которая перевела им почти 3 миллиона рублей.