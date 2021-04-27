«Тинькофф банк» сделал обязательной авторизацию в терминалах при переводе средств Статьи редакции
Так банк борется с мошенниками.
Перевести деньги без авторизации через терминалы «Тинькофф банка» теперь нельзя — это подтвердили TJ сами сотрудники банка в чате поддержки. Раньше функция была доступна, если сумма перевода не превышала 15 тысяч рублей.
Как сообщает Baza, причина — в угрозах полиции изымать банкоматы. После нескольких случаев мошенничества, когда граждане переводили деньги через терминалы без авторизации, МВД начало опечатывать и изымать банкоматы «Тинькофф банка».
В марте в Нижневартовске женщина перевела на «безопасный счёт» более 4,2 миллиона рублей. Следуя указаниям якобы сотрудников Центробанка, она совершила несколько денежных операций через терминалы «Тинькофф банка», отдав мошенникам 540 тысяч рублей. В следующие два дня пенсионерка обналичила 2,5 миллиона и 1,2 миллиона, взятых в кредит, и также перевела на тот счёт.
Другая пенсионерка из Нижневартовска отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей. В этот раз сотрудники банка уточнили у женщины, не связывались ли с ней мошенники, но она ответила, что деньги понадобились для личных нужд. Она также переводила деньги в терминалах «Тинькофф банка».
В Петербурге по такой же схеме мошенники обманули 77-летнюю жительницу, которая перевела им почти 3 миллиона рублей.
женщина перевела на «безопасный счёт» более 4,2 миллиона рублей
Другая пенсионерка из Нижневартовска отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей
В Петербурге по такой же схеме мошенники обманули 77-летнюю жительницу, которая перевела им почти 3 миллиона рублей
ДОРОГИЕ ЕБАНУТЫЕ БАБУШКИ, ОТДАВАЙТЕ СВОИ ДЕНЬГИ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА
ВАМ ОНИ ЯВНО ВСЁ РАВНО НЕ НУЖНЫ
ПИШУ КАПСОМ, ЧТОБЫ ВЫ СМОГЛИ ПРОЧИТАТЬ
ПОМОГИТЕ ПЛЮСАМИ, БРАТИШКИ — ДАЖЕ ЕСЛИ ОДНА ПЕНСИОНЕРКА ЗАЙДЁТ В ЭТОТ ТРЕД, ТО ЭТО УЖЕ ПАРА МИЛЛИОНОВ МИНИМУМ
ДО НИЗА СТРАНИЦЫ ОНА МОЖЕТ НЕ ДОЧИТАТЬ ИЛИ НЕ ДОЖИТЬ
ОТКАЧУ ДОНАТАМИ ПОТОМ, ВЕК МЕМОВ НЕ ВИДАТЬ
ВАШ ВНУЧЕК IN DISTRESS
Бабушки тжорнал не читают
просто так в этой жизни ничего не бывает . наебывать на такие суммы своего рода тоже "работа" на фулл занятости для мразей , где мошенники обзванивают сутками на пролет потенциальных жертв , придумывают легенды , платят за крышу и базы данных , знают приемы психологии , выписывают на жертв многомиллионные кредиты (когда в обычных обстоятельствах этим жертвам не выдали бы и 100к ) и тд.
Дикий череп
Это скорее просто отсутствие критического мышления у поколения совков, благодаря которому такие мошенники в принципе и существуют.
Ну и нынешний режим во главе с хорошим царём и плохими боярами тоже.
Я вам напомню что мошенники, взломавшие твиттер Илона Маска и объявившие о том, что все кто вышлют на данный биткойн кошелек деньги, получат через некоторое время вдвое больше обратно, собрали переводов чуть ли не на лям $ за время около часа. Вряд ли среди подписчиков Маска, к тому же имеющих биткойн-кошельки, много слабоумных стариков, и тем более "совков".
От возраста, IQ и страны проживания зависят только эмоции на которые легче надавить (жажда легкой наживы | страх потерять сбережения - т.н. "совки" прекрасно помнят, насколько это просто иногда случается, потому и ведутся на это), плюс необходимо создавать видимость авторитета (сотрудник поддержки банка | официальный твиттер Элона Маска!!1).
Т.е. пенсионерке понадобилось (540 + 2500 + 1200) / 15 раз т.е. где-то 283 раз сделать перевод наличных.
Думаю у неё уходило в лучшем случае 2-3 минуты на каждую операцию, а это где-то 9.5-14.5 часов.
Охуенная история, очень правдоподобная!
База приводит пример на 300к. Эти вроде вполне авторизовывались и даже кредиты брали
Она поверила мошенникам и перевела на их счёт 300 тысяч рублей. Деньги переводила партиями по 15 тысяч.
Ну тут 20 операций, ещё куда ни шло, но в статье речь идет про тонну денег.
в статье просто примеры большой глупости и новой схемы работы мошенников
В следующие два дня пенсионерка обналичила 2,5 миллиона и 1,2 миллиона
Мы разные статьи читаем?) Речь идет об одной пенсионерке, которая провернула через банкомат овер 4 мильонов.
Интересно откуда у пенсионеров столько денег, да и кто им кредиты выдает с такими лимитами? Мне по 5 раз на дню звонят и пытаются впарить кредиты с лимитами типа 60-70к, а тут 2 -3 ляма еще и старикам, не обеспеченным зарплатой.
Недавно сюжет был на Москве24, в котором рассказывалось о какой-то конторе, которая выманивала у пенсионеров по 2-3 миллиона и там очереди были. Я тоже удивился, откуда у пенсионеров такие деньги, регулярно читаю либеральные СМИ и они утверждают, что такого быть не может. Странно.
Благодарный микрофон
У каждого по квартире в собственности, ещё может быть дача и машина. Вот тебе и два ляма
Какие 60-70, кредит в две месячных зарплаты что-ли? Сейчас уже минимум по полляма чуть-ли не по смске готовы выдать. Что Сбербанк, что любой другой.
Да я серьезно, почти год каждый месяц приходят СМСки, они то снижали сумму и повышали процент, то ещё что, я хз на что они надеются. А что предлагают другие банки я чаще всего не слушаю, почти сразу сбрасываю. Тиньков свои 600к постоянно тычет, а Сбер вообще 200, хотя у меня по карте каждый месяц такие же суммы и эти 200к под конский процент нахер не нужны. Непонятно, кто вообще как они предлагают свои продукты людям.
Она есть, и вообще должна быть неплохая, но она лежит почему-то аж в четырех разных организациях, на сайтах которых мне лень регаться, чтобы проверить точно.
Сообщение удалено
Химический микроскоп
то есть мы не будем ловить преступников
Банк этим и не занимается, если что.
объясните, пожалуйста, что значит "авторизация" в этом контексте
Вообще это неправильное слово, тут явно имелась в виду идентификация, но кого из журналистов это ебёт в жопу? Очень часто путают три термина - аутентификация, авторизация, идентификация.
А подразумевается именно сопоставление лица, сующего деньги в банкомат с паспортными данными, то есть раньше ты мог быть анонимом (тока фотка лица на записи), а теперь обязан как-то идентифицировать себя, либо приложив карту, либо подтвердив свой номер телефона.
Анонимность тут эквивалентна отсутствию лимитов на количество и сумму перевода в сутки (хоть триллион раз можешь перевести по 15к), видимо так хотят защититься, введя лимиты на переводы с одного аккаунта.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авторизация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аутентификация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Идентификация_(информационные_системы)
а не могли бы вы разобрать эти дикие истории с переводами на безопасный счет и кредитами? я таких история много слышу в последние время. Даже одного человека шапочно знаю, с попаданием на 2 миллиона
Vc.ru почитай там таких историй тьма. Что разбирать то?чисто человеческий фактор
ну новая схема же какая та. Людям кредиты одобряют в секунду. Ментами представляются. Сами куда то несут деньги
Индийский Мурод
Ваще пиздос. Тоже не понимаю. Иногда народ жалуется, что банк долго рассматривает заявку на кредит и даже может отказать, а тут чуть ли не пенсионерам одним днём крупные суммы дают.
Я может чё не понял, но проблема этих схем не в том что неизвестно кто переводит, а в том что неизвестно КОМУ переводят.
Ну авторизуется эта бабка под чутким руководством колцентра тюремного и также переведёт свои 15 тыщ
Кажется я тупой, я ничего не понял.
шо такое авторизация? логин и пароль?
Легендарный ящик
Какой нафиг номер договора? Кто помнит наизусть номер грёбанного договора?!
номер договора
я думаю мошенники и это смогут получить
Да, или через смсочку с телефона
мне как деду сложно это все и телефона нет
В таком случае Вам, как деду, стоит побеспокоиться о сбережениях!
все на книжке
Дело может быть не только в пенсионерах. Передо мной в очереди как то парень минут 30 такие переводы делал, очередь собрал человек 10. Я прям чувствовал волну гнева из-за спины!) Может там всякие закладчики, дропы и прочие бывшие пользователи терминалов Киви.
Только сейчас узнал, что там можно было переводить деньги без авторизации. Спасибо
Плиз напишите в статье что в принципе представляет из себя эта Авторизация. Что теперь будет для этого нужно типа
В марте в Нижневартовске женщина перевела на «безопасный счёт» более 4,2 миллиона рублей.
Как дальше жить, когда теряешь столько денег?