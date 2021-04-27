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Sasha Shambilova

«Тинькофф банк» сделал обязательной авторизацию в терминалах при переводе средств Статьи редакции

Так банк борется с мошенниками.

Перевести деньги без авторизации через терминалы «Тинькофф банка» теперь нельзя — это подтвердили TJ сами сотрудники банка в чате поддержки. Раньше функция была доступна, если сумма перевода не превышала 15 тысяч рублей.

Как сообщает Baza, причина — в угрозах полиции изымать банкоматы. После нескольких случаев мошенничества, когда граждане переводили деньги через терминалы без авторизации, МВД начало опечатывать и изымать банкоматы «Тинькофф банка».

В марте в Нижневартовске женщина перевела на «безопасный счёт» более 4,2 миллиона рублей. Следуя указаниям якобы сотрудников Центробанка, она совершила несколько денежных операций через терминалы «Тинькофф банка», отдав мошенникам 540 тысяч рублей. В следующие два дня пенсионерка обналичила 2,5 миллиона и 1,2 миллиона, взятых в кредит, и также перевела на тот счёт.

Другая пенсионерка из Нижневартовска отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей. В этот раз сотрудники банка уточнили у женщины, не связывались ли с ней мошенники, но она ответила, что деньги понадобились для личных нужд. Она также переводила деньги в терминалах «Тинькофф банка».

В Петербурге по такой же схеме мошенники обманули 77-летнюю жительницу, которая перевела им почти 3 миллиона рублей.

#новости #банки

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Дикий череп

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женщина перевела на «безопасный счёт» более 4,2 миллиона рублей

Другая пенсионерка из Нижневартовска отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей

В Петербурге по такой же схеме мошенники обманули 77-летнюю жительницу, которая перевела им почти 3 миллиона рублей

ДОРОГИЕ ЕБАНУТЫЕ БАБУШКИ, ОТДАВАЙТЕ СВОИ ДЕНЬГИ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА

ВАМ ОНИ ЯВНО ВСЁ РАВНО НЕ НУЖНЫ

ПИШУ КАПСОМ, ЧТОБЫ ВЫ СМОГЛИ ПРОЧИТАТЬ

ПОМОГИТЕ ПЛЮСАМИ, БРАТИШКИ — ДАЖЕ ЕСЛИ ОДНА ПЕНСИОНЕРКА ЗАЙДЁТ В ЭТОТ ТРЕД, ТО ЭТО УЖЕ ПАРА МИЛЛИОНОВ МИНИМУМ

ДО НИЗА СТРАНИЦЫ ОНА МОЖЕТ НЕ ДОЧИТАТЬ ИЛИ НЕ ДОЖИТЬ

ОТКАЧУ ДОНАТАМИ ПОТОМ, ВЕК МЕМОВ НЕ ВИДАТЬ

ВАШ ВНУЧЕК IN DISTRESS

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Максим Мекеня

Дикий
7

Бабушки тжорнал не читают

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Дикий череп

Максим
31

Их послушать, так и денег у них нет никогда.

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AZP

Дикий
5

На похороны копят

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Дикий череп

AZP
3

Но каждый раз опять нет тот дед.

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Михаил

Дикий
4

просто так в этой жизни ничего не бывает . наебывать на такие суммы своего рода тоже "работа" на фулл занятости для мразей , где мошенники обзванивают сутками на пролет потенциальных жертв , придумывают легенды , платят за крышу и базы данных , знают приемы психологии , выписывают на жертв многомиллионные кредиты (когда в обычных обстоятельствах этим жертвам не выдали бы и 100к ) и тд.  

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Дикий череп

Михаил
4

Это скорее просто отсутствие критического мышления у поколения совков, благодаря которому такие мошенники в принципе и существуют.

Ну и нынешний режим во главе с хорошим царём и плохими боярами тоже.

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Gregory

Дикий
7

Все проще: это называется старческим слабоумием и от совков не особо зависит (хотя свою лепту они тоже внесли)

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ggg123

Gregory
13

Я вам напомню что мошенники, взломавшие твиттер Илона Маска и объявившие о том, что все кто вышлют на данный биткойн кошелек деньги, получат через некоторое время вдвое больше обратно, собрали переводов чуть ли не на лям $ за время около часа. Вряд ли среди подписчиков Маска, к тому же имеющих биткойн-кошельки, много слабоумных стариков, и тем более "совков". 
От возраста, IQ и страны проживания зависят только эмоции на которые легче надавить (жажда легкой наживы | страх потерять сбережения - т.н. "совки" прекрасно помнят, насколько это просто иногда случается, потому и ведутся на это), плюс необходимо создавать видимость авторитета (сотрудник поддержки банка | официальный твиттер Элона Маска!!1). 

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Gregory

ggg123
0

А мне казалось, что в твиттере как раз слабоумные совки преимущественно и сидят...

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Магомед

Gregory
0

У меня знакомый в 27 лет на такое попался. Перевёл 30К, но успел "очухаться". Так что его ещё пронесло

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Илья Синица

30

Т.е. пенсионерке понадобилось (540 + 2500 + 1200) / 15 раз т.е. где-то 283 раз сделать перевод наличных.
Думаю у неё уходило в лучшем случае 2-3 минуты на каждую операцию, а это где-то 9.5-14.5 часов. 
Охуенная история, очень правдоподобная!

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Андрей Рядькин

Илья
0

База приводит пример на 300к. Эти вроде вполне авторизовывались и даже кредиты брали 

Ответить

Илья Синица

Андрей
0

Она поверила мошенникам и перевела на их счёт 300 тысяч рублей. Деньги переводила партиями по 15 тысяч.

Ну тут 20 операций, ещё куда ни шло, но в статье речь идет про тонну денег.

Ответить

Андрей Рядькин

Илья
1

в статье просто примеры большой глупости и новой схемы работы мошенников 

Ответить

Илья Синица

Андрей
0

В следующие два дня пенсионерка обналичила 2,5 миллиона и 1,2 миллиона

Мы разные статьи читаем?) Речь идет об одной пенсионерке, которая провернула через банкомат овер 4 мильонов.

Ответить

Андрей Рядькин

Илья
1

ссылки кликай  

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Шуня Фридрих

7

Интересно откуда у пенсионеров столько денег, да и кто им кредиты выдает с такими лимитами? Мне по 5 раз на дню звонят и пытаются впарить кредиты с лимитами типа 60-70к, а тут 2 -3 ляма еще и старикам, не обеспеченным зарплатой. 

Ответить

Владимир Белочкин

Шуня
2

Недавно сюжет был на Москве24, в котором рассказывалось о какой-то конторе, которая выманивала у пенсионеров по 2-3 миллиона и там очереди были. Я тоже удивился, откуда у пенсионеров такие деньги, регулярно читаю либеральные СМИ и они утверждают, что такого быть не может. Странно.

Ответить

Благодарный микрофон

Шуня
1

У каждого по квартире в собственности, ещё может быть дача и машина. Вот тебе и два ляма

Ответить

Ренат

Шуня
0

Проверяют наличие недвижимости у пенсионеров и ее стоимость, а также что из себя наследники представляют. Если с пенсионером что случится, то наследникам чтобы получить недвижимость придется и долги также "унаследовать".

Ответить

Alexander Star

Шуня
0

Какие 60-70, кредит в две месячных зарплаты что-ли? Сейчас уже минимум по полляма чуть-ли не по смске готовы выдать. Что Сбербанк, что любой другой.

Ответить

Шуня Фридрих

Alexander
0

Да я серьезно, почти год каждый месяц приходят СМСки, они то снижали сумму и повышали процент, то ещё что, я хз на что они надеются. А что предлагают другие банки я чаще всего не слушаю, почти сразу сбрасываю. Тиньков свои 600к постоянно тычет, а Сбер вообще 200, хотя у меня по карте каждый месяц такие же суммы и эти 200к под конский процент нахер не нужны. Непонятно, кто вообще как они предлагают свои продукты людям.

Ответить

Alexander Star

Шуня
0

Хм

Ответить

Zzzzzzz

Шуня
0

Коедитной истории может нет

Ответить

Шуня Фридрих

Zzzzzzz
0

Она есть, и вообще должна быть неплохая, но она лежит почему-то аж в четырех разных организациях, на сайтах которых мне лень регаться, чтобы проверить точно.

Ответить

Dmitry Teplyakov

1

Сообщение удалено

Ответить

Химический микроскоп

Dmitry
6

то есть мы не будем ловить преступников

Банк этим и не занимается, если что.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Химический
3

Да это я дурак, не внимательно прочёл, благодарю

Ответить

syrslava

1

объясните, пожалуйста, что значит "авторизация" в этом контексте

Ответить

Ёжик-под-левой-сисей

syrslava
7

Вообще это неправильное слово, тут явно имелась в виду идентификация, но кого из журналистов это ебёт в жопу? Очень часто путают три термина - аутентификация, авторизация, идентификация.
А подразумевается именно сопоставление лица, сующего деньги в банкомат с паспортными данными, то есть раньше ты мог быть анонимом (тока фотка лица на записи), а теперь обязан как-то идентифицировать себя, либо приложив карту, либо подтвердив свой номер телефона.
Анонимность тут эквивалентна отсутствию лимитов на количество и сумму перевода в сутки (хоть триллион раз можешь перевести по 15к), видимо так хотят защититься, введя лимиты на переводы с одного аккаунта.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авторизация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аутентификация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Идентификация_(информационные_системы)

Ответить

syrslava

Ёжик-под-левой…
0

после Трёх слов ничего не понял, но плюс поставил

Ответить

N/a

syrslava
0

Прикладываешь карту к банкомату, вводишь пин(наверное)

Ответить

Андрей Рядькин

3

а не могли бы вы разобрать эти дикие истории с переводами на безопасный счет и кредитами? я таких история много слышу в последние время. Даже одного человека шапочно знаю, с попаданием на 2 миллиона

Ответить

Alex Kirilenko

Андрей
0

Vc.ru почитай там таких историй тьма. Что разбирать то?чисто человеческий фактор

Ответить

Андрей Рядькин

Alex
0

ну новая схема же какая та. Людям кредиты одобряют в секунду. Ментами представляются. Сами куда то несут деньги 

Ответить

Индийский Мурод

Андрей
0

Ваще пиздос. Тоже не понимаю. Иногда народ жалуется, что банк долго рассматривает заявку на кредит и даже может отказать, а тут чуть ли не пенсионерам одним днём крупные суммы дают.

Ответить

Андрей Рядькин

Индийск…
0

да точно какая та банка работает в связке с кем то из банков. 

Ответить

Viktor Mandarin

3

Я может чё не понял, но проблема этих схем не в том что неизвестно кто переводит, а в том что неизвестно КОМУ переводят. 
Ну авторизуется эта бабка под чутким руководством колцентра тюремного и также переведёт свои 15 тыщ

Ответить

ggg123

Viktor
0

Больше лимита не сможет перевести, в этом и суть.

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Борьба была равна

Ответить

Ху Эмай

1

Кажется я тупой, я ничего не понял.

Ответить

FOX

Ху
2

можно было через банкомат пополнять чужой счет без авторизации суммами до 15 000

Ответить

Woody Johnson

FOX
–1

шо такое авторизация? логин и пароль?

Ответить

FOX

Woody
3

любые данные позволяющие понять кто ты, кто пополняет счет.
например вставленная карта, номер договора и тд

Ответить

Легендарный ящик

FOX
0

Какой нафиг номер договора? Кто помнит наизусть номер грёбанного договора?!

Ответить

Woody Johnson

Легенда…
6

мошенники

Ответить

FOX

Легенда…
1

это как пример. обычно логин пароль, qr код из авторизованного приложения, номер договора.

Ответить

Закомплексованна

Легенда…
0

В приложении можно посмотреть

Ответить

Woody Johnson

FOX
0

номер договора

я думаю мошенники и это смогут получить

Ответить

Илья Синица

Woody
1

Если предварительно их послать, то сложнее будет им

Ответить

Илья Синица

Woody
0

Да, или через смсочку с телефона

Ответить

Woody Johnson

Илья
0

мне как деду сложно это все и телефона нет

Ответить

Илья Синица

Woody
1

В таком случае Вам, как деду, стоит побеспокоиться о сбережениях!

Ответить

Woody Johnson

Илья
3

все на книжке

Ответить

Ваша

Woody
0

надо было положить в жёлтый банкомат суммами по 14 тыс руб / раз

Ответить

kruzzenstern

1

Дело может быть не только в пенсионерах. Передо мной в очереди как то парень минут 30 такие переводы делал, очередь собрал человек 10. Я прям чувствовал волну гнева из-за спины!) Может там всякие закладчики, дропы и прочие бывшие пользователи терминалов Киви.

Ответить

Владимир Белочкин

0

Только сейчас узнал, что там можно было переводить деньги без авторизации. Спасибо

Ответить

миша лисицын

0

Плиз напишите в статье что в принципе представляет из себя эта Авторизация. Что теперь будет для этого нужно типа

Ответить

Alex Kirilenko

миша
0

Идентифицироваться перед банком надо будет.

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Semen Semenov

0

В марте в Нижневартовске женщина перевела на «безопасный счёт» более 4,2 миллиона рублей.

Как дальше жить, когда теряешь столько денег?

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