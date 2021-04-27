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Ольга Щербинина

ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов после жалобы «Лаборатории Касперского» Статьи редакции

Штраф выписали за «злоупотребление доминирующим положением на рынке».

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Об этом говорится на сайте службы. Сумма штрафа — 906,29 миллиона рублей (более 12 миллионов долларов).

Служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на iOS. Компания совершила «ряд последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений „родительского контроля“», говорится в сообщении ФАС.

Также регулятор установил, что в документации Apple содержится «неограниченное усмотрение ответчика», что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.

ФАС выдала Apple предписание об устранении нарушения. По нему компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине. Также от компании требуют не допускать преимуществ для приложений собственной разработки и обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность попасть в App Store без потери важных функций.

В Apple заявили TJ, что с уважением относятся к ФАС, но не согласны с вынесенным решением и будут продолжать его обжаловать в установленном порядке.

Мы гордимся тем, что помогли десяткам тысяч разработчиков в России, включая «Лабораторию Касперского», получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store.

Мы работали с «Лабораторией Касперского», чтобы помочь им привести своё приложение в соответствие с правилами App Store, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них.

пресс-служба Apple

Сейчас исполнение предписания приостановлено из-за обжалования в суде, отметили в ФАС.

В августе 2020 года ФАС объявила о завершении расследования дела в отношении «Эппл Рус» после жалобы «Лаборатории Касперского». Причиной заявления российской компании стало временное исключение из магазина её приложения Safe Kids.

В ноябре 2020 года компания подала на ведомство в суд. Следующее заседание по делу назначено на 14 мая.

#новости #apple #касперский #фас

73 73 комментария
9
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Дмитрий Хоккаидов

27

Касперский пожаловался, что на айфонах нет вирусов и их антивирус нахрен никому не нужен

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Ranae Est

Дмитрий
–1

есть. называется iOS.

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Федя Прозоров

Дмитрий
0

Прайваси

Ответить

Евгений Мартынов

Дмитрий
0

малварей, майнеров и прочего говна в аёс всегда было достаточно, если конкретно вы не сталкивались с ними, то не значит, что их нет https://www.theiphonewiki.com/wiki/Malware_for_iOS 

Ответить

rossoshmap

17

на 12 миллионов долларов

потому что айфон двенадцатый? 

Ответить

FOX

rossoshmap
0

потому что могут

Ответить

rossoshmap

FOX
0

Маловато будет

Ответить

KSA

rossoshmap
0

Лайфхак: iPhone 1 никогда не было, значит следующую модель можно так назвать
Тогда штраф 1 миллион долларов будет

Ответить

Строительный динозавр

11

1) Эпол сделал спец. API для MDM (централизованного контроля корпоративных/учебных девайсов) и прописал в правилах, что эти API не должны использоваться в обычных приложениях
2) Всякие хитрожопы, включая каспера, под шумок написали кучу приложений родительского контроля, используя API для MDM
3) Пришел яблолесник и всех разогнал, указав на нарушение правил
?????????
МОНОПОЛИЯ, АБИДИЛИ КАСПЕРЫЧА

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Рыжий самолет

Строительный
–1

Со своей копией ПО пользоваель может делать всё что угодно, потому что он за неё заплатил)) Ставить Яндексов, Касперов, продавать свою душу мейл.ру- всё что угодно! 

Ответить

Химический микроскоп

Рыжий
3

Со своей копией ПО пользоваель может делать всё что угодно

Кто же это вам всё в голову вложил. Это не так, и никогда так не было, и никогда не будет.

Ответить

Рыжий самолет

Химичес…
0

Тоолько на свою голову полагаюсь. Если что не так- то эту несправедливость надо исправить =)

Ответить

Химический

Рыжий
2

несправедливость надо исправить

Прочитайте хотя бы раз пользовательское соглашение к ПО, которым пользуетесь, и которое быстро прокликиваете при установке

Ответить

Рыжий самолет

Химичес…
0

Любое соглашение должнго в первую очередь укладываться в национальные законы. Лень об этом спорить, это аксиома. Любой кто хочет работать на каком-то рынке либо соблюдает законы, либо сталкивается с последствиями (как Apple в нашем примере).

Ответить

Никон Макиенко

Химичес…
0

У этих людей не то что «пользовательское соглашение» — у них даже экономика своя, и юриспрудениция, и психология и т.п.
Тут ничем не поможешь 🤷‍♂️

Ответить

Михаил Набоков

Рыжий
0

В режиме разработчика и открытой форточки

Ответить

Химический микроскоп

7

Причина штрафа

"Ды прост" — пояснил глава ФАС

Ответить

rossoshmap

Химический
2
Раньше всех. Ну почти.
⚡️ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

В августе 2020 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple Inc., возбужденного в результате рассмотрения заявления по заявлению АО «Лаборатория Касперского».

Было установлено, что Apple злоупотре...
⚡️ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

В августе 2020 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple Inc., возбужденного в результате рассмотрения заявления по заявлению АО «Лаборатория Касперского».

Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов – приложений "родительского контроля". сообщается на сайте ФАС.
Ответить

Федя Прозоров

rossoshmap
6

Конечно, с каждым новым обновлением операционки Эпл уничтожает ряд бизнесов — функционал приложения за $9.99/мес. встроен бесплатно в саму систему

Ответить

Верховный Кирилл

rossoshmap
–1

доминирующее положение на собственном рынке ммм хмм

Ответить

rossoshmap

Верховн…
3

ну так internet explorer победили в свое время

Ответить

Верховный Кирилл

rossosh…
1

ну так он говно был

Ответить

🐙

Верховн…
4

Когда-то не был

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
1

касперского не поставили

Ответить

🐙

rossoshmap
1

Служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на iOS. Компания совершила «ряд последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений „родительского контроля“», говорится в сообщении ФАС.

Это тж так криво копипастит или они?

Ответить

Никон Макиенко

🐙
0

ЭТО ФАС!
Вы вообще видите какие у нас законы пишутся?

Обычный «карго», только на западе там гиганты борятся между собой, а у нас тут фас с касперским в лужу пёрнули.

Ответить

Eugene Tackleberry

Химический
0

"Деньги нужны"

Ответить

Простой ключ

5

Я тут задумался: А кто оштрафует ФАС за доминирующее продолжение на рынке штрафовщиков?

Ответить

Федя Прозоров

Простой
3

господь бог

Ответить

Простой ключ

Федя
1

С нами!

Ответить

Большой жёлтый робат

Федя
0

Господь царь

Ответить

Федя Прозоров

Большой
1

Ебать, два тела короля

Ответить

Степан Анейчик

Федя
0

А кто оштрафует Бога за доминирующее положение на рынке божеств?

Ответить

Федя Прозоров

Степан
0

Увы, выше Бога только Бог

Ответить

Ranae Est

Федя
0

Мишаня же

Ответить

Верховный Кирилл

2

власти взяли за привычку нихуя не объяснять
ты просто наказан

Ответить

Eugene Tackleberry

Верховный
2

Экстремизм. Сейчас всё экстремизм и он не пройдет

Ответить

Верховный Кирилл

Eugene
0

а что пройдет?

Ответить

Eugene

Верховн…
0

Суровые годы

Ответить

Большой жёлтый

Верховн…
0

Все. И печаль, и радость

Ответить

Федя Прозоров

2

Спасибо! Ждём подорожание айфона в России ещё на 100 баксов

Ответить

Михаил Набоков

Федя
1

Не покупай

Ответить

Федя Прозоров

Михаил
1

Нельзя. Как же тогда я буду отличаться от бичей?
(ставьте минусы, хочу утонуть в вашем хейте!)

Ответить

FOX

2

НА $12 МЛН. ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ НА РЫНКЕ

Ответить

Верховный Кирилл

FOX
0

неделя продаж в Азии

Ответить

Max Detsyk

2

"В Apple TJ заявили, что с уважением относятся к ФАС..."
А никого не смущает что TJ получил ответ?
А не как всегда

Ответить

Рыжий самолет

Max
0

-Ты меня уважаешь, Apple?
- Без базара, ФАС!

Ответить

Eldar

2

Запоминаем комменты, скоро будет новость по Яндексу и колдунщикам, посмотрим кто как переобуется.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

1

Всё правильно сделали. Эппл душит разработчиков. Да, касперский помойка и бла бла бла, но тут дело не только в них. Почти всех разрабов заебали Эппл, которые имея такой большой рынок сбыта (пользователям), закрываются и не дают доступ никому, кто неугоден. Рано или поздно платформа будет свободной, по крайне мере уже 50+ штатов подали в суд на них, ЕГС + 1000 других разрабов борятся в судах. Рано или поздно сделают с ними то, что делали с майкрософт. 
Боже, храни ФАС и аналогичные структуры во всё мире! 

Ответить

Savelity

Дмитрий
0

Не будет она свободной, люди потратили дохулеард денег что бы создать стор и сами устройства, не устраивает, делайте свой стор на своих устройствах

Ответить

Химический микроскоп

1

штраф связан с «злоупотреблением доминирующим положением на рынке»

У Яндекса, наверное, очко уже сжалось

Ответить

Федя Прозоров

Химический
2

а мэйл начал надрачивать член

Ответить

Строительный динозавр

Химический
1

Это другое!

Ответить

Дмитрий Чернов

1

ФАС

долларов

Российская служба штрафует в долларах теперь?

Ответить

Химический микроскоп

Дмитрий
1

Патриотизм патриотизмом, но мебель на дачи закупается не в рублях

Ответить

Mikha Nanullov

1

В ответ Apple заблокировала все Apple ID сотрудников ФАС

Ответить

Федя Прозоров

Mikha
0

Апасна! Тогда будет такой гон, как с гуглом и ютубом, что свободу слова нарушают

Ответить

Mikha Nanullov

Федя
1

А че, разблокируем по суду )

Ответить

Necronomicon

1

Делаем ставочки, у кого в ближайшее время появится новый дворец...

Ответить

FOX

Necronomicon
0

покажем им кузькину мать

Ответить

Верховный Кирилл

FOX
0

*Кузьмину

Ответить

Убедительная Геосфера

1

Так и до ТЖ могут доебаться

Ответить

Amentessa

1

В Apple TJ заявили

Божечки-кошечки, ТЖ наконец-то  получил комментарий, радуюсь за вас 😊

Ответить

Дмитрий Шальц

1

Ого, как у ЛК жепу рвёт из за запрета управляющего совета по федеральным закупкам США закупать у них софт , до сих пор трещит видимо

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Лаборатория Крысятского

Ответить

KSA

0

Пусть заставят этих ******* зарядку в комплект вернуть!

Ответить

Федя Прозоров

KSA
1

приди и забери

Ответить

KSA

Федя
0

Правильно говорить "Μολὼν λαβέ"!

Ответить

Федя Прозоров

KSA
0

Не понимаю марсианский язык

Ответить

KSA

Федя
0

Слава Марсу!

Ответить

Федя Прозоров

KSA
1

Ааааааа! А я думал, что "Малов лаве!"

Ответить

KSA

Федя
0

"Мазл тов!"

Ответить

Ху Эмай

0

ФАС тоже хочет доминировать

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