ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов после жалобы «Лаборатории Касперского» Статьи редакции
Штраф выписали за «злоупотребление доминирующим положением на рынке».
Об этом говорится на сайте службы. Сумма штрафа — 906,29 миллиона рублей (более 12 миллионов долларов).
Служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на iOS. Компания совершила «ряд последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений „родительского контроля“», говорится в сообщении ФАС.
Также регулятор установил, что в документации Apple содержится «неограниченное усмотрение ответчика», что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.
ФАС выдала Apple предписание об устранении нарушения. По нему компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине. Также от компании требуют не допускать преимуществ для приложений собственной разработки и обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность попасть в App Store без потери важных функций.
В Apple заявили TJ, что с уважением относятся к ФАС, но не согласны с вынесенным решением и будут продолжать его обжаловать в установленном порядке.
Сейчас исполнение предписания приостановлено из-за обжалования в суде, отметили в ФАС.
В августе 2020 года ФАС объявила о завершении расследования дела в отношении «Эппл Рус» после жалобы «Лаборатории Касперского». Причиной заявления российской компании стало временное исключение из магазина её приложения Safe Kids.
В ноябре 2020 года компания подала на ведомство в суд. Следующее заседание по делу назначено на 14 мая.
Касперский пожаловался, что на айфонах нет вирусов и их антивирус нахрен никому не нужен
малварей, майнеров и прочего говна в аёс всегда было достаточно, если конкретно вы не сталкивались с ними, то не значит, что их нет https://www.theiphonewiki.com/wiki/Malware_for_iOS
на 12 миллионов долларов
потому что айфон двенадцатый?
потому что могут
Лайфхак: iPhone 1 никогда не было, значит следующую модель можно так назвать
Тогда штраф 1 миллион долларов будет
1) Эпол сделал спец. API для MDM (централизованного контроля корпоративных/учебных девайсов) и прописал в правилах, что эти API не должны использоваться в обычных приложениях
2) Всякие хитрожопы, включая каспера, под шумок написали кучу приложений родительского контроля, используя API для MDM
3) Пришел яблолесник и всех разогнал, указав на нарушение правил
?????????
МОНОПОЛИЯ, АБИДИЛИ КАСПЕРЫЧА
Рыжий самолет
Со своей копией ПО пользоваель может делать всё что угодно, потому что он за неё заплатил)) Ставить Яндексов, Касперов, продавать свою душу мейл.ру- всё что угодно!
Химический микроскоп
Со своей копией ПО пользоваель может делать всё что угодно
Кто же это вам всё в голову вложил. Это не так, и никогда так не было, и никогда не будет.
Тоолько на свою голову полагаюсь. Если что не так- то эту несправедливость надо исправить =)
Химический
несправедливость надо исправить
Прочитайте хотя бы раз пользовательское соглашение к ПО, которым пользуетесь, и которое быстро прокликиваете при установке
Любое соглашение должнго в первую очередь укладываться в национальные законы. Лень об этом спорить, это аксиома. Любой кто хочет работать на каком-то рынке либо соблюдает законы, либо сталкивается с последствиями (как Apple в нашем примере).
У этих людей не то что «пользовательское соглашение» — у них даже экономика своя, и юриспрудениция, и психология и т.п.
Тут ничем не поможешь 🤷♂️
В августе 2020 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple Inc., возбужденного в результате рассмотрения заявления по заявлению АО «Лаборатория Касперского».
Было установлено, что Apple злоупотре...
В августе 2020 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple Inc., возбужденного в результате рассмотрения заявления по заявлению АО «Лаборатория Касперского».
Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов – приложений "родительского контроля". сообщается на сайте ФАС.
Конечно, с каждым новым обновлением операционки Эпл уничтожает ряд бизнесов — функционал приложения за $9.99/мес. встроен бесплатно в саму систему
Верховный Кирилл
доминирующее положение на собственном рынке ммм хмм
ну так internet explorer победили в свое время
Служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на iOS. Компания совершила «ряд последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений „родительского контроля“», говорится в сообщении ФАС.
Это тж так криво копипастит или они?
ЭТО ФАС!
Вы вообще видите какие у нас законы пишутся?
Обычный «карго», только на западе там гиганты борятся между собой, а у нас тут фас с касперским в лужу пёрнули.
господь бог
Господь царь
А кто оштрафует Бога за доминирующее положение на рынке божеств?
Экстремизм. Сейчас всё экстремизм и он не пройдет
Верховный Кирилл
а что пройдет?
Спасибо! Ждём подорожание айфона в России ещё на 100 баксов
Не покупай
Нельзя. Как же тогда я буду отличаться от бичей?
(ставьте минусы, хочу утонуть в вашем хейте!)
НА $12 МЛН. ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ НА РЫНКЕ
"В Apple TJ заявили, что с уважением относятся к ФАС..."
А никого не смущает что TJ получил ответ?
А не как всегда
Запоминаем комменты, скоро будет новость по Яндексу и колдунщикам, посмотрим кто как переобуется.
Всё правильно сделали. Эппл душит разработчиков. Да, касперский помойка и бла бла бла, но тут дело не только в них. Почти всех разрабов заебали Эппл, которые имея такой большой рынок сбыта (пользователям), закрываются и не дают доступ никому, кто неугоден. Рано или поздно платформа будет свободной, по крайне мере уже 50+ штатов подали в суд на них, ЕГС + 1000 других разрабов борятся в судах. Рано или поздно сделают с ними то, что делали с майкрософт.
Боже, храни ФАС и аналогичные структуры во всё мире!
ФАС
долларов
Российская служба штрафует в долларах теперь?
Химический микроскоп
Патриотизм патриотизмом, но мебель на дачи закупается не в рублях
В ответ Apple заблокировала все Apple ID сотрудников ФАС
Апасна! Тогда будет такой гон, как с гуглом и ютубом, что свободу слова нарушают
Делаем ставочки, у кого в ближайшее время появится новый дворец...
В Apple TJ заявили
Божечки-кошечки, ТЖ наконец-то получил комментарий, радуюсь за вас 😊
Ого, как у ЛК жепу рвёт из за запрета управляющего совета по федеральным закупкам США закупать у них софт , до сих пор трещит видимо
Пусть заставят этих ******* зарядку в комплект вернуть!
приди и забери
Не понимаю марсианский язык