Полицейским, проходящим по делу о подбросе наркотиков Ивану Голунову, запросили от 7 до 16 лет колонии Статьи редакции
Согласно обвинению, полицейские подбросили журналисту наркотики по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели.
16 лет обвинение запросило для ключевого фигуранта дела о незаконном задержании Ивана Голунова: Игоря Ляховца. Об этом пишет ТАСС.
По данным Baza, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову и Акбару Сергалиеву попросили назначить 12 лет лишения свободы. Денису Коновалову, который сотрудничал со следствием, запросили 7 лет тюрьмы.
Фигурантов обвиняют по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.
22 января 2020 года Голунов потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование. 5 февраля прокуратура заявила, что направила документ с извинениями.
Согласно обвинению, полицейские подбросили журналисту наркотики по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели
Ага, так и было
always has been
то есть они не знали кто такой голунов?
когда днями за ним следили
Стальной рак
Лохов слили и рады
Лохов не жалко
полицейские подбросили журналисту наркотики по карьерным мотивам
Ещё в период, когда эта тема была максимально актуальна, говорил о том, что если привлекут ментов, то скажут, что подкинули именно по этому мотиву.
Забавно, что так оно и вышло.
Маловероятно, но надеюсь, что следующий мент перед тем, как соглашаться на такое, вспомнит историю со своими коллегами по делу Голунова и не будут выполнять преступные приказы
Верховный Кирилл
мозга все равно не хватит на такие приказы запрашивать письменную заверенную копию
Химический микроскоп
на такие приказы запрашивать письменную заверенную копию
Вряд ли такой выпустят конечно) проще тебя две недели назад уволить
Верховный Кирилл
если только в кармане не было диктофона , а мент потом не пошел в отдел внутренней безопасности
При таком запросе, скорее всего, они получат приказ об увольнении.
ну куда лучше чем на зону , пускай и условно .
И через год выпустят по удо. Или в честь очередного юбилея по президентскому указу
Базовый Валера
И через год выпустят по удо.
По удо по этим статьям можно выйти отсидев 2/3 срока
Или в честь очередного юбилея по президентскому указу
Скорее всего нет, кому они нужны, очевидный расходный материал очевиден. Спалились - сами виноваты.
Думаю, впредь менты будут работать аккуратнее в таких случаях
Неважно, когда выйдут — через год или три. Боюсь, что они просто выйдут по удо, в то время как невиновные ребята, которым подкинули наркоту, будут тянуть лямку от звонка до звонка
по делу о подборе наркотиков
Новая фича от полицаев?
Нет блин, допинга.
Хватит точить меф.
Теперь если мусора остановят буду представляться журналистом. Ибо нехуй
— Журналист чего? ТЖ? Смотри, кого мы взяли, распространителя нового вида наркотиков. Пройдёмте с нами...
Сроки как за убийство, они наверное там в ахуе с этих цифр
Женский Мурод
Всё равно маловато. У полиции должно быть больше ответственности и наказания жёстче.
Итак, новобранцы! Какое первое правило подбрасывания наркотиков???
- Только не журналистам!!!
- Верно, Замудохаев, будешь генералом!
Ну, как повысили показатели?
Пусть в жопу себе теперь подбрасывают, чтоб на зоне было чем расплачиваться
"Мы своего парня отбили, остальные идите нахуй".
Помню-помню. Ну и пускай эту помойку закрывают.