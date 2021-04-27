Согласно обвинению, полицейские подбросили журналисту наркотики по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели.

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16 лет обвинение запросило для ключевого фигуранта дела о незаконном задержании Ивана Голунова: Игоря Ляховца. Об этом пишет ТАСС.

По данным Baza, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову и Акбару Сергалиеву попросили назначить 12 лет лишения свободы. Денису Коновалову, который сотрудничал со следствием, запросили 7 лет тюрьмы.

Фигурантов обвиняют по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.