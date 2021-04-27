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Артём Мазанов

Полицейским, проходящим по делу о подбросе наркотиков Ивану Голунову, запросили от 7 до 16 лет колонии Статьи редакции

Согласно обвинению, полицейские подбросили журналисту наркотики по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели.

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16 лет обвинение запросило для ключевого фигуранта дела о незаконном задержании Ивана Голунова: Игоря Ляховца. Об этом пишет ТАСС.

По данным Baza, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову и Акбару Сергалиеву попросили назначить 12 лет лишения свободы. Денису Коновалову, который сотрудничал со следствием, запросили 7 лет тюрьмы.

Фигурантов обвиняют по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.

22 января 2020 года Голунов потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование. 5 февраля прокуратура заявила, что направила документ с извинениями.

#новости #делоголунова

49 49 комментариев
19
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alexferman

23

Согласно обвинению, полицейские подбросили журналисту наркотики по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели

Ага, так и было

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ouxen

alexferman
14

always has been

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Ху Эмай

ouxen
4

Профдеформация

Ответить

ouxen

Ху
2

как образ жизни

Ответить

Стальной рак

ouxen
0

На кассе супермаркета так же себя ведут?

Ответить

Eugene

Ху
1

Машинально 

Ответить

Ирина Ермолова

alexferman
0

Ну, если так, то конечно было)

Ответить

FOX

15

то есть они не знали кто такой голунов?
когда днями за ним следили

Ответить

Стальной рак

FOX
1

Лохов слили и рады
Лохов не жалко

Ответить

IO

Стальной
0

В следующий раз лохи сильно подумают, надо оно им или нет

Ответить

Стальной рак

IO
5

не будут они нихуя думать, как скажут так и будут делать мыши дрожащие 

Ответить

Петушок Гудермеский

FOX
–14

А кто такой Говнов они знали???

Ответить

Вальдемар

Петушок
0

Петушок, нахуй ты сюда пришел?

Ответить

Петушок

Вальдем…
–2

Бггг. Не рвись. Привет твоей мамаше 

Ответить

Дикий череп

9

попросили назначить 12 лет лишения свободы

запросили 7 лет тюрьмы

Сроки пыневикам теперь удобно в твитах измерять. Трём попросили срок как за 2,4 твита, а одному - как за 1,4 твита.

Ответить

Химический микроскоп

7

полицейские подбросили журналисту наркотики по карьерным мотивам

Ещё в период, когда эта тема была максимально актуальна, говорил о том, что если привлекут ментов, то скажут, что подкинули именно по этому мотиву.
Забавно, что так оно и вышло.
Маловероятно, но надеюсь, что следующий мент перед тем, как соглашаться на такое, вспомнит историю со своими коллегами по делу Голунова и не будут выполнять преступные приказы

Ответить

Верховный Кирилл

Химический
4

мозга все равно не хватит на такие приказы запрашивать письменную заверенную копию

Ответить

Химический микроскоп

Верховный
4

на такие приказы запрашивать письменную заверенную копию

Вряд ли такой выпустят конечно) проще тебя две недели назад уволить

Ответить

Верховный Кирилл

Химичес…
0

если только в кармане не было диктофона , а мент потом не пошел в отдел внутренней безопасности

Ответить

Smaug The

Верховн…
1

Ты так говоришь, будто в отделе внутренней безопасности менты реально радеют за чистоту рядов. 

Ответить

Верховный Кирилл

Smaug
0

ну им тоже палочки выполнять надо

Ответить

Smaug The

Верховн…
1

Только вот начальники, которые выдают такие преступные приказы обычно имеют крышу в органах повыше или администрации города или области. 

Ответить

Smaug The Terrible

Верховный
2

При таком запросе, скорее всего, они получат приказ об увольнении. 

Ответить

Верховный Кирилл

Smaug
0

ну куда лучше чем на зону , пускай и условно .

Ответить

Smaug The

Верховн…
1

Это бесспорно. Увы, большинство при выборе "пойти на сделку с совестью" или "всю жизнь потом работать охранником" пасует.

Хотя знакомые вот говорят, что после органов жизнь только начинается.

Ответить

Верховный Кирилл

5

дадут 16 лет условно за то что спалились при подбросе

Ответить

Федя Прозоров

2

И через год выпустят по удо. Или в честь очередного юбилея по президентскому указу

Ответить

Базовый Валера

Федя
2

И через год выпустят по удо.

По удо по этим статьям можно выйти отсидев 2/3 срока
Или в честь очередного юбилея по президентскому указу

Скорее всего нет, кому они нужны, очевидный расходный материал очевиден. Спалились - сами виноваты.

Думаю, впредь менты будут работать аккуратнее в таких случаях

Ответить

Федя Прозоров

Базовый
0

Неважно, когда выйдут — через год или три. Боюсь, что они просто выйдут по удо, в то время как невиновные ребята, которым подкинули наркоту, будут тянуть лямку от звонка до звонка

Ответить

Cерьёзный Валера

2

 по делу о подборе наркотиков

Новая фича от полицаев?

Ответить

FOX

Cерьёзный
1

вам со вкусом чего?
топинг?

Ответить

Ирина Ермолова

FOX
2

Нет блин, допинга.

Ответить

FOX

Ирина
0

спасип
сам не догадался

Ответить

Ирина Ермолова

FOX
0

Обращайтесь, уважаемая лисичка. 

Ответить

FOX

Ирина
0

лис

Ответить

Ху Эмай

FOX
0

говна

Ответить

Cерьёзный Валера

Ху
0

Хватит точить меф.

Ответить

ouxen

Cерьёзн…
1

морозная свежесть?

Ответить

Cерьёзный Валера

ouxen
0

Летний понос.

Ответить

Федя Прозоров

Cерьёзный
0

Никогда такого не было и вот опять

Ответить

#realfiddy

0

Теперь если мусора остановят буду представляться журналистом. Ибо нехуй

Ответить

Федя Прозоров

#realfiddy
2

— Журналист чего? ТЖ? Смотри, кого мы взяли, распространителя нового вида наркотиков. Пройдёмте с нами...

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Сроки как за убийство, они наверное там в ахуе с этих цифр

Ответить

Женский Мурод

Закомплексованн…
1

Всё равно маловато. У полиции должно быть больше ответственности и наказания жёстче.

Ответить

Приятный коктейль

1
Ответить

Ирина Ермолова

Приятный
0

Так клоуны же разбежались, не?

Ответить

Mikha Nanullov

1

Итак, новобранцы! Какое первое правило подбрасывания наркотиков???
- Только не журналистам!!!
- Верно, Замудохаев, будешь генералом!

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Ну, как повысили показатели?
Пусть в жопу себе теперь подбрасывают, чтоб на зоне было чем расплачиваться

Ответить

AZP

0

"Мы своего парня отбили, остальные идите нахуй".
Помню-помню. Ну и пускай эту помойку закрывают.

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