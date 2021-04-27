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Ольга Щербинина

Немецкие сапёры выехали в лес из-за найденной там гранаты. Но это была секс-игрушка Статьи редакции

Чтобы в этом убедиться, полицейским пришлось погуглить.

Пример вибромассажёра в форме гранаты Фото с сайта rozoviykrolik.ru

Бегун сообщил властям, что нашёл сумку с устройством в лесу за пределами города Пассау, недалеко от границы Германии с Австрией и Чехией, пишет The Associated Press.

На место прибыла группа сапёров, которая проверила содержимое сумки. Оказалось, что это резиновая копия гранаты. Из-за того, что рядом обнаружили лубрикант и презервативы, полицейские предположили, что это может быть секс-игрушкой.

«Поиск в интернете подтвердил подозрение. На самом деле существуют секс-игрушки в виде ручных гранат», — сказали в полиции.

Обнаружение забытых или спрятанных боеприпасов по-прежнему является обычным делом для Германии.

#новости #германия

1644 просмотров
28 28 комментариев
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Валютный ящик

35

взрыв жопы

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Верховный Кирилл

Валютный
4

контратака очка

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Ростислав Алабужев

5

Обнаружение забытых или спрятанных боеприпасов по-прежнему является обычным делом для Германии.

Блян, закончили на грустной ноте

Ответить

Вирусный Абдужаббор

Ростислав
9

Так веселее:

Обнаружение забытых или спрятанных секс-игрушек по-прежнему является обычным делом для Германии.

Ответить

Ростислав Алабужев

Вирусный
4

Так веселее

Ответить

Darth Felus

Ростислав
1

Это норма, у нас в лесах тоже периодически находят подарки.

Ответить

Руслан Астратов

5

"На самом деле существуют секс-игрушки в виде ручных гранат"

Зачем?

Ответить

Ростислав Алабужев

Руслан
1

для игры в секас очевидно же

Ответить

Большой жёлтый робат

Ростислав
1

Поиграем?( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

Ответить

Ростислав

Большой
2

как только окажемся недалеко от границы Германии с Австрией и Чехией, я буду бегуном

Ответить

Большой жёлтый

Ростисл…
1

Усейном Болтом?

Ответить

Ростислав

Большой
1

Я белый, очень жаль 

Ответить

Ростислав

Ростисл…
1

То естб никагда(

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Большой жёлтый робат

5
Ответить

Ху Эмай

2

Что было дальше история умалчивает

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Большой жёлтый робат

2

Секс-бомба

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Антон Лисин

2

Русские забыли игрушки? 

Ответить

Smaug The Terrible

2

Обнаружение забытых или спрятанных боеприпасов по-прежнему является обычным делом для Германии.

Ответить

Антон Лисин

Smaug
0

А том и дело. Хуйней воевали. Как Германию хотели захватить не понимаю, неожиданностью если только 

Ответить

Руслан Астратов

1

"Немецкие сапёры выехали в лес из-за найденной там гранаты. Но это была секс-игрушка"

- "Можем повторить" (с)

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ouxen

1

И куда ее пихать, в жопу?

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AZP

ouxen
2
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ouxen

AZP
2

Получай нацист гранату

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Ольга Щербинина

ouxen
0

есть и для жопы варианты

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ouxen

Ольга
0

А оригинал для чего, песты?

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aliftin

1

Было бы забавно если бы они приехали на место и не смогли определить что за граната. Решили использовать Google lens и он из-за какого-то производителя игрушек для взрослых, решившего продвинуть свои товары, определил изделие не как старую гранату, а как дилдо в форме гранаты. Дальше сапёр хватает её и бум. 

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Smaug The Terrible

aliftin
0

Он понимает, что попал в тело пилота мессершмидта. Идет битва за британию. И только от него зависит исход этой войны!

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Smaug The Terrible

0

.

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