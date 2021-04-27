Немецкие сапёры выехали в лес из-за найденной там гранаты. Но это была секс-игрушка Статьи редакции
Чтобы в этом убедиться, полицейским пришлось погуглить.
Бегун сообщил властям, что нашёл сумку с устройством в лесу за пределами города Пассау, недалеко от границы Германии с Австрией и Чехией, пишет The Associated Press.
На место прибыла группа сапёров, которая проверила содержимое сумки. Оказалось, что это резиновая копия гранаты. Из-за того, что рядом обнаружили лубрикант и презервативы, полицейские предположили, что это может быть секс-игрушкой.
«Поиск в интернете подтвердил подозрение. На самом деле существуют секс-игрушки в виде ручных гранат», — сказали в полиции.
Обнаружение забытых или спрятанных боеприпасов по-прежнему является обычным делом для Германии.
Обнаружение забытых или спрятанных боеприпасов по-прежнему является обычным делом для Германии.
Блян, закончили на грустной ноте
Вирусный Абдужаббор
Так веселее:
Обнаружение забытых или спрятанных секс-игрушек по-прежнему является обычным делом для Германии.
"На самом деле существуют секс-игрушки в виде ручных гранат"
Зачем?
для игры в секас очевидно же
Поиграем?( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Обнаружение забытых или спрятанных боеприпасов по-прежнему является обычным делом для Германии.
А том и дело. Хуйней воевали. Как Германию хотели захватить не понимаю, неожиданностью если только
"Немецкие сапёры выехали в лес из-за найденной там гранаты. Но это была секс-игрушка"
- "Можем повторить" (с)
И куда ее пихать, в жопу?
Было бы забавно если бы они приехали на место и не смогли определить что за граната. Решили использовать Google lens и он из-за какого-то производителя игрушек для взрослых, решившего продвинуть свои товары, определил изделие не как старую гранату, а как дилдо в форме гранаты. Дальше сапёр хватает её и бум.
Он понимает, что попал в тело пилота мессершмидта. Идет битва за британию. И только от него зависит исход этой войны!