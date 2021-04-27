"Немецкие сапёры выехали в лес из-за найденной там гранаты. Но это была секс-игрушка"

Чтобы в этом убедиться, полицейским пришлось погуглить.

Пример вибромассажёра в форме гранаты Фото с сайта rozoviykrolik.ru

Бегун сообщил властям, что нашёл сумку с устройством в лесу за пределами города Пассау, недалеко от границы Германии с Австрией и Чехией, пишет The Associated Press.

На место прибыла группа сапёров, которая проверила содержимое сумки. Оказалось, что это резиновая копия гранаты. Из-за того, что рядом обнаружили лубрикант и презервативы, полицейские предположили, что это может быть секс-игрушкой.

«Поиск в интернете подтвердил подозрение. На самом деле существуют секс-игрушки в виде ручных гранат», — сказали в полиции.

Обнаружение забытых или спрятанных боеприпасов по-прежнему является обычным делом для Германии.