Новости
Артём Мазанов

Блогера Reeflay приговорили к шести годам колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима Статьи редакции

Зимой он выгнал девушку из дома без верхней одежды и несколько часов не пускал обратно.

46 46 комментариев
4976 просмотров
Блогер Reeflay скриншот со стрима 

Раменский суд Московской области признал стримера Станислава Решетняка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом пишет ТАСС.

Решетняк признал вину и раскаялся в содеянном.

Девушка погибла во время стрима блогера 2 декабря 2020 года. Он выгнал её из дома без верхней одежды и, несмотря на её просьбы, отказывался впускать обратно в течение нескольких часов. Затем, когда девушка уже была без сознания, Решетников всё-таки открыл дверь и затащил её в дом. Стрим продолжался, даже когда приехавшие медики констатировали смерть, а полицейские забирали блогера на допрос.

По данным следствия, во время стрима блогер избивал девушку, а она уронила оборудование, прервав прямой эфир. После этого Решетников и выгнал подругу из дома. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг.

#новости #право

46 46 комментариев
21
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 46, "likes": 21, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 374107, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Apr 2021 18:43:02 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
46 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Emil

27

Пишешь твит — 5 лет,
Из-за твоего долбоебизма погибает девушка —  6 лет
Все норм

Ответить

Способный кавалер

Emil
9

российское правосудие вообще как лотерея. лет 10 назад, когда служил, один дембель по пьяне отпиздил чела с нового призыва, второй в итоге откинулся(ритмическая остановка сердца). дембелю выдали 3 года по военному трибуналу (!)

Ответить

syrslava

Способный
1

не очевидно, что именно не нравится?

Ответить

Способный

syrslava
4

Во-первых суд по военному трибуналу обычно жестче, чем обычный. Во-вторых 3 года за отъем жизни у молодого пацана видится как-то несоразмерно. Пусть даже его адвокат и договорился на непредумышленное(не знаю каким образом)

Ответить

Юрій Білозеров

Способн…
0

Ну так явно ведь непредумышленное, че там договариваться? Или любой, кто кого-то пиздит, имеет умысел убить?
Не спорю, что в любом случае 3 года маловато за такое.

Ответить

Способный

Юрій
0

Но 3 года, мужик, всего 3 года. До сих пор в голове не укладывается до конца.

Ответить

Юрій Білозеров

Способн…
0

Это да, тут полностью согласен.

Ответить

Артур Логвинов

Emil
2

Ты забыл? За слова сейчас сажают строже, чем за действия. Это по всему миру практикуется. Война так-то информационная. И век информационный.

Ответить

Genesi5 ­

19

Стрим-хата строгого режима

Ответить

Руслан Астратов

16

Пусть сидит уёбок

Ответить

Иван Дмитриев

14

Очень мало. Странно, что ему не натянули с особой жестокостью, поскольку он ее намеренно запер и не выпускал. 

Ответить

Игорь Бриннер

Иван
1

Он раскаялся же.

Ответить

Адекватный Кирилл

Игорь
5

аааааа тогда ладно

Ответить

AZP

Игорь
0

И репосты не делал

Ответить

Ху Эмай

13

Почти как realfiddy

Ответить

Способный кавалер

Ху
5

также прочитал сначала

Ответить

Иван Прохоров

Ху
5

тоже так прочёл сначала, сердце ёкнуло

Ответить

Дизайнер Павленко

Ху
1

тоже так прочитал сначала, чуть глаза на лоб не вылезли

Ответить

Способный кавалер

Ху
1

зато прикиньте насколько у @#realfiddy хороший нейминг, раз такое мерещится

Ответить

Dmitry R.

3

губастенький. надеюсь, что на зоне его губкам найдут применение.

Ответить

Alex P

Dmitry
4

ебать ты извращенец

Ответить

Стас Мильнер

Dmitry
0

Почему вас так это волнует?

Ответить

Dmitry R.

Стас
1

люблю когда люди получают по заслугам. правда я и не писал, что меня это как-то волнует.

Ответить

AZP

3

Мало.

Ответить

Морс Вишневый

2

Хоть какая-то хорошая новость во всем этом пиздецце

Ответить

Миша Копейкин

2

Ещё бы наказать тех людей, которые это смотрели, но ничего не делали.
К сожалению, широко распространено когнитивное искажение Недооценка бездействия - тенденции людей недооценивать последствия бездействия в сравнении с действием с аналогичным результатом. Согласно ряду исследований, при выборе между действием и бездействием, которые влекут равный вред, люди достоверно чаще выбирают бездействие, а также оценивают бездействия как менее аморальные, чем аналогичные действия.
Например, в одном из исследований испытуемых спрашивали, проводить вакцинацию детей или нет (при этом было указано, что вакцинация также ведёт к летальному исходу некоторой части детей, как и отказ от вакцинации). Результат показал, что люди склонны отказываться от вакцинации, даже если это ведёт к большему проценту смертельных исходов. Опрос о причинах такого выбора среди испытуемых показал, что главную роль в недооценке бездействия играет то, как воспринимается ответственность. Ответственность за действие людьми воспринимается как большая.

Ответить

Павел Бокарёв

1

бля, я бы посмотрел стрим с его хаты в первый день, особенно первые минуты, жара

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Из жизни насекомых

Ответить

Пётр Иванов

1

Что за каша у вас, а не статья? Последний абзац это что-то с чем-то.

Ответить

Pavel Tolkachov

1

Да 6 лет мало, но я уже и забыл за эту историю, думал его оправдали. Желаю ему подохнуть на зоне

Ответить

Андрей Иванов

1

Креативный малый.Не пропадет, будет в кол центре работать,или петушиные бои проводить.

Ответить

Интересный Женя

1

Надеюсь сможет за татухи пояснить

Ответить

акклиматизатор

0

петушок присядет на бутылочку. в общем, всё правильно. ибо некуй трогать девушек.

Ответить

infernal freak

акклиматизатор
1

А кого тогда трогать прикажешь?

Ответить

акклиматизатор

infernal
0

когда прикажу, тогда трогай

Ответить

Алиса Барышман

акклима…
1

когда прикажу, тогда трогай

так, у нас тут dungeon master

Ответить

Anton Delvin

0

Сколько ещё унтермершей надо пересажать, чтобы им прекращали донатить? Уверен, что публика на стриме поддерживала стримера. 

Ответить

Жених приехал

Anton
1

Это маргиналы с поломанной психикой. Раньше такие убивали во дворе котиков, а сейчас смотрят, как всякие унтеры поливают мочой бомжей в прямом эфире.

Ответить

German Baymuradov

0

Так Решетняк или Решетников?

Ответить

Жених приехал

German
0

В ближайшие годы – тётя стася.

Ответить

Нижний интернет

0

Как откинется, будет снимать топ контент про реальную жизнь, в духе великого Лехи Кента.

Ответить

Илья Синица

0

С этим педрилой всё понятно, больше беспокоят орды идиотов, которые смотрят это.
Что там, о вкусах не спорят?

Ответить

Tata Kindred

Илья
0

Тут вроде пробегал один из его поклонников. Написал что-то типа: "На его фоне чувствую себя нормальным человеком". Жаль, что нет закона, который бы приравнивал донаты в таких случаях к соучастию.

Ответить

Sage Pointer

Tata
0

За финансирование терроризма есть уже статья, нужно расширить эту статью и сажать за финансирование любой преступной деятельности

Ответить

Рыжий

Илья
0

Сам наверное Андрюшу с Мопсом смотрел, а сейчас повзрослел и осуждаешь? =)

Ответить

Илья Синица

Рыжий
0

Из подобного контента смотрел только Оккупай Тесака

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Наука
Учёные нашли связь между высоким уровнем омега-3 в крови и снижением риска смерти на 15-18%
Похоже, рыбий жир продлевает жизнь.
278
Кино и сериалы
Рейтинги «Оскара» упали до рекордно низкого уровня. В США церемонию впервые посмотрели меньше 10 миллионов человек
Пандемия добила шоу, интерес к которому и так постоянно падал.
181
Новости
«Куча людей, вероятно, умрёт вначале» — Илон Маск о колонизации Марса
Но это будет «славное приключение».
131
Популярное за три дня
Интернет
Испанский инженер сделал для 96-летней бабушки ретро-устройство, чтобы ей было легче общаться в телеграме
Женщине сложно со смартфонами, но теперь у неё есть аналоговый мессенджер для войсов внукам и распечатанных сообщений.
156
Новости
Украина рассекретила часть документов КГБ о чернобыльской аварии: инциденты на объекте случались и до 1986 года
«Обстановка в городе Припять и прилегающих населённых пунктах нормальная. Уровень радиации контролируется», — писал Виктор Брюханов после взрыва.
304
Twitter
14
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Юрій Білозеров

Блогера Reeflay приговорили к…

Илья Синица

Блогера Reeflay приговорили к…

Sage Pointer

Блогера Reeflay приговорили к…

aka

Блогера Reeflay приговорили к…

Рыжий

Блогера Reeflay приговорили к…

Юрій Білозеров

Блогера Reeflay приговорили к…

Tata Kindred

Блогера Reeflay приговорили к…

Bad Mother Fucker

Мосгорсуд ограничил…

Жених приехал

Секретная бойня: мир ежегодно…

Ангел Предохранитель

Секретная бойня: мир ежегодно…

Алиса Барышман

Блогера Reeflay приговорили к…
null