Блогера Reeflay приговорили к шести годам колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима Статьи редакции
Зимой он выгнал девушку из дома без верхней одежды и несколько часов не пускал обратно.
Раменский суд Московской области признал стримера Станислава Решетняка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом пишет ТАСС.
Решетняк признал вину и раскаялся в содеянном.
Девушка погибла во время стрима блогера 2 декабря 2020 года. Он выгнал её из дома без верхней одежды и, несмотря на её просьбы, отказывался впускать обратно в течение нескольких часов. Затем, когда девушка уже была без сознания, Решетников всё-таки открыл дверь и затащил её в дом. Стрим продолжался, даже когда приехавшие медики констатировали смерть, а полицейские забирали блогера на допрос.
По данным следствия, во время стрима блогер избивал девушку, а она уронила оборудование, прервав прямой эфир. После этого Решетников и выгнал подругу из дома. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг.
Пишешь твит — 5 лет,
Из-за твоего долбоебизма погибает девушка — 6 лет
Все норм
Способный кавалер
российское правосудие вообще как лотерея. лет 10 назад, когда служил, один дембель по пьяне отпиздил чела с нового призыва, второй в итоге откинулся(ритмическая остановка сердца). дембелю выдали 3 года по военному трибуналу (!)
Способный
Во-первых суд по военному трибуналу обычно жестче, чем обычный. Во-вторых 3 года за отъем жизни у молодого пацана видится как-то несоразмерно. Пусть даже его адвокат и договорился на непредумышленное(не знаю каким образом)
Ну так явно ведь непредумышленное, че там договариваться? Или любой, кто кого-то пиздит, имеет умысел убить?
Не спорю, что в любом случае 3 года маловато за такое.
Способный
Но 3 года, мужик, всего 3 года. До сих пор в голове не укладывается до конца.
Ты забыл? За слова сейчас сажают строже, чем за действия. Это по всему миру практикуется. Война так-то информационная. И век информационный.
Очень мало. Странно, что ему не натянули с особой жестокостью, поскольку он ее намеренно запер и не выпускал.
Он раскаялся же.
Почти как realfiddy
зато прикиньте насколько у @#realfiddy хороший нейминг, раз такое мерещится
губастенький. надеюсь, что на зоне его губкам найдут применение.
Ещё бы наказать тех людей, которые это смотрели, но ничего не делали.
К сожалению, широко распространено когнитивное искажение Недооценка бездействия - тенденции людей недооценивать последствия бездействия в сравнении с действием с аналогичным результатом. Согласно ряду исследований, при выборе между действием и бездействием, которые влекут равный вред, люди достоверно чаще выбирают бездействие, а также оценивают бездействия как менее аморальные, чем аналогичные действия.
Например, в одном из исследований испытуемых спрашивали, проводить вакцинацию детей или нет (при этом было указано, что вакцинация также ведёт к летальному исходу некоторой части детей, как и отказ от вакцинации). Результат показал, что люди склонны отказываться от вакцинации, даже если это ведёт к большему проценту смертельных исходов. Опрос о причинах такого выбора среди испытуемых показал, что главную роль в недооценке бездействия играет то, как воспринимается ответственность. Ответственность за действие людьми воспринимается как большая.
бля, я бы посмотрел стрим с его хаты в первый день, особенно первые минуты, жара
Да 6 лет мало, но я уже и забыл за эту историю, думал его оправдали. Желаю ему подохнуть на зоне
Креативный малый.Не пропадет, будет в кол центре работать,или петушиные бои проводить.
петушок присядет на бутылочку. в общем, всё правильно. ибо некуй трогать девушек.
А кого тогда трогать прикажешь?
когда прикажу, тогда трогай
Сколько ещё унтермершей надо пересажать, чтобы им прекращали донатить? Уверен, что публика на стриме поддерживала стримера.
Это маргиналы с поломанной психикой. Раньше такие убивали во дворе котиков, а сейчас смотрят, как всякие унтеры поливают мочой бомжей в прямом эфире.
Так Решетняк или Решетников?
Как откинется, будет снимать топ контент про реальную жизнь, в духе великого Лехи Кента.
С этим педрилой всё понятно, больше беспокоят орды идиотов, которые смотрят это.
Что там, о вкусах не спорят?
Тут вроде пробегал один из его поклонников. Написал что-то типа: "На его фоне чувствую себя нормальным человеком". Жаль, что нет закона, который бы приравнивал донаты в таких случаях к соучастию.
За финансирование терроризма есть уже статья, нужно расширить эту статью и сажать за финансирование любой преступной деятельности