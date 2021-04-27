Девушка погибла во время стрима блогера 2 декабря 2020 года. Он выгнал её из дома без верхней одежды и, несмотря на её просьбы, отказывался впускать обратно в течение нескольких часов. Затем, когда девушка уже была без сознания, Решетников всё-таки открыл дверь и затащил её в дом. Стрим продолжался, даже когда приехавшие медики констатировали смерть, а полицейские забирали блогера на допрос.