Конституционный суд РФ отменил полный запрет на изъятие единственного жилья за долги Статьи редакции
Суд допустил возможность размена «дорогих» квартир: частью денег можно будет погасить долг, а на оставшиеся купить жильё попроще.
КС РФ проверил конституционность 2 абзаца части 1 статьи 446 ГПК РФ. Согласно ему, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на жилое помещение, которое «для гражданина-должника и членов его семьи является единственным пригодным для постоянного проживания». Об этом сообщается на сайте суда.
Суд рассмотрел жалобу Ивана Ревкова: в 1999 году он одолжил деньги знакомой, которая долг не вернула. За годы ожидания сумма после индексаций возросла с 772 тысяч рублей до 4,5 миллионов. В 2009 году должница купила квартиру площадью 110 квадратных метров, а затем объявила себя банкротом. Но финансовый управляющий отказался включить эту квартиру в конкурсную массу.
По мнению Ревкова, площадь этой покупки «многократно превышает достаточную разумную потребность в жилье», поэтому квартиру следовало бы включить в конкурсную массу по делу о банкротстве. Ревков настаивал на продаже этой недвижимости, купленной после возбуждения исполнительного производства (2006 год). Суд нижестоящей инстанции ему отказал, ссылаясь на статью 446 ГПК РФ. После этого Ревков обратился в Конституционный суд.
КС РФ напомнил: ещё в 2012 году он заявил, что смысл исполнительского иммунитета заключается не в том, чтобы в любом случае сохранить за должником право собственности на жилое помещение, а в том, чтобы не допустить нарушения конституционного права на жилище и сохранить уровень обеспеченности жильём, «достаточный для достойного существования».
КС тогда потребовал скорректировать закон, но его так и не изменили.
Согласно новому решению, статья 446 ГПК РФ больше не может рассматриваться как основание для полного запрета на изъятие жилья должников. Наложить взыскание на единственное жильё для погашения долгов можно будет при соблюдении некоторых условий: замещающее жильё не должно быть меньшей площади, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, должника и семью также нельзя заставить переехать в другой город или регион. Суды также должны будут соотносить рыночную стоимость жилья с величиной долга. Решение вступило в силу сразу после публикации.
Дело Ревкова КС РФ отправил на пересмотр.
Палатка — 6 тыщ
6 тысяч? Говно из дешманских потеющих материалов можно и за 20 баксов найти
Палатка 6, вывоз мусора 3, кап ремонт 1500, предомовая территория, штраф за незаконное использование огня 1000000.
Будущий жар
Во время экономической рецессии или снижения доходов отдельной семьи по любым причинам, так и происходит, переезжают в "попроще", когда не могут больше содержать дорогое. В этом нет ничего ужасного, вроде.
комми радуется людоедству
кто бы сомневался
так ты ветку почитай
тут же не про декларативные цели введения закона, а про его применение
Будущий жар
При коммунизме жилье строили, при капитализме отбирают.
Его и при коммунизме неплохо отбирали, попробуй уволься с предприятия или ведомства, и устройся на конкурирующее
Так ведь
замещающее жильё не должно быть меньшей площади, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма
Какие у нас нормы то? Может у многих квартиры подходят под эту категорию?
Нормы устанавливаются на муниципальном уровне, так что могут сильно различаться по стране, но в среднем это примерно 15-18 метров на человека
В домик для уточек
жилье попроще
Теперь всех задержанных на митингах будут штрафовать на стоимость квартиры и переселять в коммуналку?
Минусующие не верят в такое развитие событий?
Ведь именно для этого так и сделали гигантские штрафы за конституционное право митинговать и это решение конституционного суда
вполне возможно. за то что космонавты топтали газоны - суд присудил взыскать с первых лиц фбк миллионные штрафы. ну а дальше дело техники - у вас слишком большая квартира в нижних залупках, вот вам однушка, а ту мы продадим
Ну ок
Оптимист в России не тот, кто первым кричит ура, а кто последним кричит пиздец
Как раз раздали рекордное количество ипотечных займов
Справедливости ради, по ипотеке и раньше могли забрать даже единственное жилье, там специальное исключение в законе
Учитывая, что россияне - любители не отдавать кредиты, то правильным будет выселять сразу на улицу. Может когда увидят в окно семейство Ивановых на диване на лужайке - начнут читать договоры и исполнять их условия, а не «ой а что надо деньги отдавать, фу плохие дяди говном дверь мажут».
Я взял в Газпром банке 300 штук, я их платил как положено, потом перестал, и не буду, потому что их должна была и покрыть страховка того же банка. Сейчас на меня повесили полтора ты ляма с трёхсот тысяч, я им ответил , сосите хуй!
А почему не покрыла?
тут расписывать документы несколько часов, я платил, когда меня уволили , я так въебался .
А как так вышло, что с 300 тыс 1.5 млн? Тебя что на счётчик поставили? Вроде ж ограничения есть
КС тогда потребовал скорректировать закон, но его так и не изменили
кс вообще будто ради шутки существует, особенно после летнего опроса и новых ограничений для судей кс.
холопы должны страдать
А ты кто? Смари въебёшься сука
первый минус гнида тебе поставил"!
У меня у "уважаемых людей" есть хата (из двух) на полкилометра. И вот что-то мне кажется, что для них не оставят, а из 80 выгонят.
Но посмотрим, конечно.
Не поленитесь почитайте о "социальной норме" на жилье. Такая свистопляска начнется)))
Пиздец, что сказать. Зная как работает наше право и суды, найдётся куча лазеек, чтобы выселить кого надо.