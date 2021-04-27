Суд допустил возможность размена «дорогих» квартир: частью денег можно будет погасить долг, а на оставшиеся купить жильё попроще.

{"id":374167,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/374167-konstitucionnyy-sud-rf-otmenil-polnyy-zapret-na-izyatie-edinstvennogo-zhilya-za-dolgi","title":"\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0443\u0434 \u0420\u0424 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u044a\u044f\u0442\u0438\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/374167-konstitucionnyy-sud-rf-otmenil-polnyy-zapret-na-izyatie-edinstvennogo-zhilya-za-dolgi&title=\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0443\u0434 \u0420\u0424 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u044a\u044f\u0442\u0438\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/374167-konstitucionnyy-sud-rf-otmenil-polnyy-zapret-na-izyatie-edinstvennogo-zhilya-za-dolgi","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/374167-konstitucionnyy-sud-rf-otmenil-polnyy-zapret-na-izyatie-edinstvennogo-zhilya-za-dolgi&text=\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0443\u0434 \u0420\u0424 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u044a\u044f\u0442\u0438\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/374167-konstitucionnyy-sud-rf-otmenil-polnyy-zapret-na-izyatie-edinstvennogo-zhilya-za-dolgi&text=\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0443\u0434 \u0420\u0424 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u044a\u044f\u0442\u0438\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/374167-konstitucionnyy-sud-rf-otmenil-polnyy-zapret-na-izyatie-edinstvennogo-zhilya-za-dolgi","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0443\u0434 \u0420\u0424 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u044a\u044f\u0442\u0438\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/374167-konstitucionnyy-sud-rf-otmenil-polnyy-zapret-na-izyatie-edinstvennogo-zhilya-za-dolgi","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 4341 просмотров Слушать

КС РФ проверил конституционность 2 абзаца части 1 статьи 446 ГПК РФ. Согласно ему, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на жилое помещение, которое «для гражданина-должника и членов его семьи является единственным пригодным для постоянного проживания». Об этом сообщается на сайте суда.

Суд рассмотрел жалобу Ивана Ревкова: в 1999 году он одолжил деньги знакомой, которая долг не вернула. За годы ожидания сумма после индексаций возросла с 772 тысяч рублей до 4,5 миллионов. В 2009 году должница купила квартиру площадью 110 квадратных метров, а затем объявила себя банкротом. Но финансовый управляющий отказался включить эту квартиру в конкурсную массу.

По мнению Ревкова, площадь этой покупки «многократно превышает достаточную разумную потребность в жилье», поэтому квартиру следовало бы включить в конкурсную массу по делу о банкротстве. Ревков настаивал на продаже этой недвижимости, купленной после возбуждения исполнительного производства (2006 год). Суд нижестоящей инстанции ему отказал, ссылаясь на статью 446 ГПК РФ. После этого Ревков обратился в Конституционный суд.

КС РФ напомнил: ещё в 2012 году он заявил, что смысл исполнительского иммунитета заключается не в том, чтобы в любом случае сохранить за должником право собственности на жилое помещение, а в том, чтобы не допустить нарушения конституционного права на жилище и сохранить уровень обеспеченности жильём, «достаточный для достойного существования».

Исполнительский (имущественный) иммунитет — запрет на изъятие у должника единственного жилья, если оно не является предметом залога.



КС тогда потребовал скорректировать закон, но его так и не изменили.

За почти девять лет законодательные работы по этому поводу не продвинулись дальше подготовки двух законопроектов с поступлением одного из них на первое чтение. КС РФ

Согласно новому решению, статья 446 ГПК РФ больше не может рассматриваться как основание для полного запрета на изъятие жилья должников. Наложить взыскание на единственное жильё для погашения долгов можно будет при соблюдении некоторых условий: замещающее жильё не должно быть меньшей площади, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, должника и семью также нельзя заставить переехать в другой город или регион. Суды также должны будут соотносить рыночную стоимость жилья с величиной долга. Решение вступило в силу сразу после публикации.

И, с другой стороны, имеет значение время, условия и суммы сделок и других операций должника, включая доказанные злоупотребления в приобретении жилья, когда при неисполненном решении суда должник переводит своё имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам. КС РФ