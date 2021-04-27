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Артём Мазанов

Конституционный суд РФ отменил полный запрет на изъятие единственного жилья за долги Статьи редакции

Суд допустил возможность размена «дорогих» квартир: частью денег можно будет погасить долг, а на оставшиеся купить жильё попроще.

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КС РФ проверил конституционность 2 абзаца части 1 статьи 446 ГПК РФ. Согласно ему, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на жилое помещение, которое «для гражданина-должника и членов его семьи является единственным пригодным для постоянного проживания». Об этом сообщается на сайте суда.

Суд рассмотрел жалобу Ивана Ревкова: в 1999 году он одолжил деньги знакомой, которая долг не вернула. За годы ожидания сумма после индексаций возросла с 772 тысяч рублей до 4,5 миллионов. В 2009 году должница купила квартиру площадью 110 квадратных метров, а затем объявила себя банкротом. Но финансовый управляющий отказался включить эту квартиру в конкурсную массу.

По мнению Ревкова, площадь этой покупки «многократно превышает достаточную разумную потребность в жилье», поэтому квартиру следовало бы включить в конкурсную массу по делу о банкротстве. Ревков настаивал на продаже этой недвижимости, купленной после возбуждения исполнительного производства (2006 год). Суд нижестоящей инстанции ему отказал, ссылаясь на статью 446 ГПК РФ. После этого Ревков обратился в Конституционный суд.

КС РФ напомнил: ещё в 2012 году он заявил, что смысл исполнительского иммунитета заключается не в том, чтобы в любом случае сохранить за должником право собственности на жилое помещение, а в том, чтобы не допустить нарушения конституционного права на жилище и сохранить уровень обеспеченности жильём, «достаточный для достойного существования».

Исполнительский (имущественный) иммунитет — запрет на изъятие у должника единственного жилья, если оно не является предметом залога.

КС тогда потребовал скорректировать закон, но его так и не изменили.

За почти девять лет законодательные работы по этому поводу не продвинулись дальше подготовки двух законопроектов с поступлением одного из них на первое чтение.

КС РФ

Согласно новому решению, статья 446 ГПК РФ больше не может рассматриваться как основание для полного запрета на изъятие жилья должников. Наложить взыскание на единственное жильё для погашения долгов можно будет при соблюдении некоторых условий: замещающее жильё не должно быть меньшей площади, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, должника и семью также нельзя заставить переехать в другой город или регион. Суды также должны будут соотносить рыночную стоимость жилья с величиной долга. Решение вступило в силу сразу после публикации.

И, с другой стороны, имеет значение время, условия и суммы сделок и других операций должника, включая доказанные злоупотребления в приобретении жилья, когда при неисполненном решении суда должник переводит своё имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам.

КС РФ

Дело Ревкова КС РФ отправил на пересмотр.

#новости #право

52 52 комментария
31
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Приятный коктейль

37

Ну зная как это работает из хрущевок будут переселять в общаги 
Из общаг в конуру 
Уверен и конуру найдут на что попроще разменять 

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AttentiveMilk

Приятный
27

Палатка — 6 тыщ

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Vyacheslav Gorin

AttentiveMilk
2

6 тысяч? Говно из дешманских потеющих материалов можно и за 20 баксов найти

Ответить

Ажей Стикерман

AttentiveMilk
0

Палатка 6, вывоз мусора 3, кап ремонт 1500, предомовая территория, штраф за незаконное использование огня 1000000.

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Будущий жар

Приятный
–2

Во время экономической рецессии или снижения доходов отдельной семьи по любым причинам, так и происходит, переезжают в "попроще", когда не могут больше содержать дорогое. В этом нет ничего ужасного, вроде.

Ответить

Иван Гессе

Будущий
1

комми радуется людоедству
кто бы сомневался

Ответить

Магомед

Иван
0

При чём тут людоедство? Женщина вместо того чтобы вернуть долг купила крутую хату. 

Ответить

Иван Гессе

Магомед
0

так ты ветку почитай
тут же не про декларативные цели введения закона, а про его применение

Ответить

Будущий жар

Иван
–4

При коммунизме жилье строили, при капитализме отбирают.

Ответить

Убедительная

Будущий
0

Его и при коммунизме неплохо отбирали, попробуй уволься с предприятия или ведомства, и устройся на конкурирующее

Ответить

Bkmz Иванов

Приятный
0

Так ведь
замещающее жильё не должно быть меньшей площади, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма

Какие у нас нормы то? Может у многих квартиры подходят под эту категорию?

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Алексей Шепард

Bkmz
2

Нормы устанавливаются на муниципальном уровне, так что могут сильно различаться по стране, но в среднем это примерно 15-18 метров на человека

Ответить

Bkmz Иванов

Алексей
1

Спасибо добрый человек

Ответить

KSA

Bkmz
0

Три квадратных метра на человека

Ответить

Bkmz Иванов

KSA
0

Это последние, а при жизни? 
Лень гуглить

Ответить

Убедительная

KSA
0

Это если лëжа, а стоймя - меньше

Ответить

Рифат Болдырев

Приятный
0

На медвежью берлогу

Ответить

vvtwittep

Приятный
0

Зная? Есть примеры? Или так, пустой треп? 

Ответить

Сексуальный крюк

13

Вы переселяетесь в 20 метров за долги

Ответить

Большой жёлтый робат

Сексуальный
15

В домик для уточек

Ответить

Кирилл Вселенский

Большой
1

Крякря

Ответить

Рифат Болдырев

Сексуальный
2
Ответить

Антон Лисин

Сексуальный
0

К нему в кладовку с вином 

Ответить

Alexey Kochetkov

10

жилье попроще

Ответить

Большой жёлтый робат

Alexey
4
Ответить

Рифат Болдырев

Alexey
0

Ммм, зато природа.

Ответить

KSA

1

Теперь всех задержанных на митингах будут штрафовать на стоимость квартиры и переселять в коммуналку?

Минусующие не верят в такое развитие событий?
Ведь именно для этого так и сделали гигантские штрафы за конституционное право митинговать и это решение конституционного суда

Ответить

Denis Denis

KSA
2

вполне возможно. за то что космонавты топтали газоны - суд присудил взыскать с первых лиц фбк миллионные штрафы. ну а дальше дело техники - у вас слишком большая квартира в нижних залупках, вот вам однушка, а ту мы продадим

Ответить

Andrey

KSA
–1

Только если режиму надоест существовать. Пока такой вариант выглядит супер утопичным как по мне))

Ответить

KSA

Andrey
0

Режим уже много раз показал, что может делать что угодно

Ответить

Andrey

KSA
0

До людоедского режима нам ещё далеко. А эта история как раз оттуда 

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Ну ок

Ответить

Артём Мазанов

Большой
12

ну пиздец

Ответить

Большой жёлтый робат

Артём
5

Оптимист в России не тот, кто первым кричит ура, а кто последним кричит пиздец

Ответить

Andrey

2

Как раз раздали рекордное количество ипотечных займов

Ответить

Алексей Шепард

Andrey
4

Справедливости ради, по ипотеке и раньше могли забрать даже единственное жилье, там специальное исключение в законе

Ответить

N/a

Алексей
–1

Да, туда детей даже прописывать из-за этого нельзя кажется

Ответить

Александр Прохоренко

–9

Учитывая, что россияне - любители не отдавать кредиты, то правильным будет выселять сразу на улицу. Может когда увидят в окно семейство Ивановых на диване на лужайке - начнут читать договоры и исполнять их условия, а не «ой а что надо деньги отдавать, фу плохие дяди говном дверь мажут».

Ответить

Радиационный царапун

–1

Я взял в Газпром банке 300 штук, я их  платил как положено, потом перестал, и не буду, потому что их должна была и покрыть страховка того же банка. Сейчас на меня повесили полтора ты ляма с трёхсот тысяч, я им ответил , сосите хуй!

Ответить

🐙

Радиационный
3

А почему не покрыла?

Ответить

Радиационный царапун

🐙
1

 тут расписывать документы несколько часов, я платил, когда меня уволили , я так въебался .

Ответить

Andrey

Радиационный
2

А как так вышло, что с 300 тыс 1.5 млн? Тебя что на счётчик поставили? Вроде ж ограничения есть 

Ответить

Tim Moore

Радиационный
1

Страховка от чего?

Ответить

Магомед Шереметьев

Радиационный
0

Ты чё наделал, Захар?

Ответить

Говорил

1

КС тогда потребовал скорректировать закон, но его так и не изменили

кс вообще будто ради шутки существует, особенно после летнего опроса и новых ограничений для судей кс.

Ответить

Убедительная Геосфера

1
Ответить

Bad Mother Fucker

0

холопы должны страдать

Ответить

Радиационный царапун

Bad
–2

А ты кто? Смари въебёшься сука
первый минус гнида тебе поставил"!

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

0

У меня у "уважаемых людей" есть хата (из двух) на полкилометра. И вот что-то мне кажется, что для них не оставят, а из 80 выгонят.

Но посмотрим, конечно.

Ответить

Роман Александров

0

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день

Ответить

Alexander Anisimov

0

Не поленитесь почитайте о "социальной норме" на жилье. Такая свистопляска начнется)))

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Ilya Lesov

0

Пиздец, что сказать. Зная как работает наше право и суды, найдётся куча лазеек, чтобы выселить кого надо.

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