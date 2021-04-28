Новости
Ольга Щербинина

Поставщики предупредили ретейлеров о росте закупочных цен на гречку и другие крупы Статьи редакции

В Минсельхозе заявили, что разрабатывают меры для недопущения этого.

39 39 комментариев
779 просмотров

О повышение цен на крупы пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков.

По данным издания, Минпромторг попросил торговые сети предоставить информацию о динамике цен на крупу. При этом представитель ведомства сообщил газете, что «отдельно по ценам на крупы» запроса не было — министерство проводит еженедельный мониторинг стоимости социально значимых продуктов.

О том, что их предупредили о повышении роста закупочных цен, «Ведомостям» сообщили сети «Верный» и «Командор». Коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов также заявил, что закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту».

Представитель «Верного» рассказал, что поставщики предлагают магазинам крупы с ростом стоимости на 7,5-15%. В «Командор» поступают предложения о повышении цены на гречку — на 10-15%, на пшено и овсяные хлопья — на 3-5%.

По словам Журова, рост цен на гречку можно объяснить дефицитом на рынке, также на ситуацию влияет и увеличение стоимости упаковки — плёнки и картона. Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков подтвердил рост цены на гречку на 10%, по другим крупам он назвал ситуацию стабильной. По его словам, заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли её мало на рынке или аграрии просто не продают её переработчикам.

По словам представителя Минсельхоза, ведомство рассчитывает сбалансировать предложение на гречку за счёт увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. Оно также разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку. Какие именно, собеседник издания не уточнил.

14 декабря 2020 года правительство объявило, что будет регулировать цены на социально значимые продукты, если они изменятся более чем на 10% за месяц. Это произошло после критики Владимира Путина из-за того, что цены на подсолнечное масло и сахар в условиях кризиса и снижения доходов населения продолжают расти.

#новости #цены

39 39 комментариев
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0446\u0435\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 39, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 374323, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Apr 2021 08:25:38 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Коричневый Петя

9

вчера видел как бабулька истошно орала на кассира в пятерке: вы пачему цены на растительное масло поднимаете??!! Путин запретил!!!

Ответить

AZP

Коричневый
6

И кассир такой "лан, бабка, извини, чот я охуел с ценами. Вот тебе скидка 50%. Скажи спасибо Путину".

Ответить

Ху Эмай

AZP
2

Она купила за дешево масло и они стало жить долго и счастливо.

Ответить

Коричневый Петя

AZP
0

прктически..
девченку на кассе конечно жалко было, да и бабулю эту отчасти

Ответить

AZP

Коричне…
0

У девчонок на кассе таких бабок сотня в день. Они привыкли, ящетаю.

Ответить

Жених приехал

Коричневый
4

А реально. Чё это они?????????

Ответить

Александра Утёнкова

3

Да надоели уже

Ответить

Ху Эмай

Александра
3

Дайте пожить нормально

Ответить

Сергей Сергеич

Ху
1

Вот реально, даже шутить не хочется на эту тему. Заебали уже. Что ни неделя, то это повышается, то запрещается. Хоть бы паузу выдерживали что-ли.

Ответить

Ху Эмай

Сергей
1

даже шутить не хочется на эту тему

Надо себя заставить, бро. Лайки сами собой не накапают

Ответить

Потребительский супер_стар

2

Дорогие ТЖшники, часто ли вы гречей питаетесь?

Ответить

Рыжий

Потребительский
5

Через день

Ответить

Oleg Krasikov

Потребительский
2

3-4 дня в месяц

Ответить

Илья Синица

Oleg
0

Вот же Земля круглая)
Это с качалочкой или без?

Ответить

Дмитрий

Илья
0

Качалке похуй на то, какими углеводами ты питаешься

Ответить

Nk

Дмитрий
2

Вот только углеводы бывают разных видов. 

Ответить

Ху Эмай

Nk
1
Ответить

Коричневый Петя

Потребительский
1

3-4 р в неделю

Ответить

Nublet Magnet

Потребительский
0

Требую опрос бляць

Ответить

Царский американец

1

Почему это важно?

Ответить

Автоматический утюг

Царский
2

Помнишь анекдот про кота и гречку

Ответить

Автоматический утюг

Автоматический
2

Скоро он не будет таким смешным

Ответить

Ху Эмай

Автомат…
7

Атлант затарил гречи?

Ответить

Автоматический

Ху
0

У нас с продовольствием все ок 

Кстати, а ты уже проверял комбинацию лось негр женщина? 

Ответить

Ху Эмай

Автомат…
2

Кстати, а ты уже проверял комбинацию лось негр женщина?

Ответить

Рыжий

Автоматический
2

Расскажи 

Ответить

Автоматический

Рыжий
3

Ну там типо 
Решили как-то кота с дорого корма на гречку пересадить
Сварили, положили-кот понюхал, брезгливо потрес лапой, поморщился: "Фу, что это- Гречка?" уходит и не ест...
Проходи еще день... кот подходит к миске- " что? опять ? опять гречка? Я-кот... Я-это не ем!" потряс брезгливо лапой и ушел злой на хозяев..есть не стал...
Еще день проходит -кот подходит к Миске " Фу, Гречка!"
Еще через сутки подходит к миске " Вау, Гречка!!!"

Ответить

Способ

Автомат…
1

А мне всегда в его исполнении нравился

Ответить

Автоматический

Способ
0

талантливый парень 

Ответить

Автоматический

Автомат…
0

Если вам не смешно, то это время уже наступило. 

Ответить

Молочный Слава

1

Дальше хуже 👌

Ответить

Максим Степанов

1

цена слкдаывается - налоги + бензин + полит обстановка( допустим невозможность из за санкций сбывать за границу. и так на каждом этапе продукта от земли до прилавка, а их от 5 до 20, вот и считайте

Ответить

Nublet Magnet

Максим
0

Вот не надо пиздеть, цена для внутреннего рынка нихуя не влияет от поставок на экспорт

Ответить

Блестящий колос

Nublet
0

Влияет
Однако, здравствуйте 

Ответить

Таир Бакиев

Блестящ…
0

однако в обратную сторону 

Ответить

Таир Бакиев

Максим
0

невозможность сбыть за границу это плюс для цен внутреннего рынка. Слабый рубль был бы минус, но рубль укрепляется.
 

Ответить

Коричневый Петя

0

за гречу и торт 
стреляю в упор

Ответить

Блестящий колос

0

Ахахаха

Ответить

Украденная жизнь

0

Пусть Минпромторг обратится в Росстат, там умеют работать с отрицательным ростом.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Наука
Учёные нашли связь между высоким уровнем омега-3 в крови и снижением риска смерти на 15-18%
Похоже, рыбий жир продлевает жизнь.
280
Новости
Блогера Reeflay приговорили к шести годам колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима
Зимой он выгнал девушку из дома без верхней одежды и несколько часов не пускал обратно.
204
Истории
Секретная бойня: мир ежегодно вспоминает расстрел на площади Тяньаньмэнь. Но китайцев 32 года заставляют об этом забыть
За распространение информации о расстреле протестующих власти заблокировали «Википедию» и соцсети, а тех, кто изучал эти события, отправили в тюрьму.
256
Популярное за три дня
Технологии
Умер Дэниел Камински — исследователь, обнаруживший критическую уязвимость в структуре интернета
Он нашёл проблему в DNS, которая позволяла злоумышленникам перенаправлять трафик на вредоносные сайты.
17
Новости
Украина рассекретила часть документов КГБ о чернобыльской аварии: инциденты на объекте случались и до 1986 года
«Обстановка в городе Припять и прилегающих населённых пунктах нормальная. Уровень радиации контролируется», — писал Виктор Брюханов после взрыва.
324
Интернет
Испанский инженер сделал для 96-летней бабушки ретро-устройство, чтобы ей было легче общаться в телеграме
Женщине сложно со смартфонами, но теперь у неё есть аналоговый мессенджер для войсов внукам и распечатанных сообщений.
160
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Атлант поправил…

Поставщики предупредили…

Атлант поправил…

Поставщики предупредили…

Способ Удержания…

Поставщики предупредили…

Алихан Алихан

Освободите Лелуша: как…

Ху Эмай

Поставщики предупредили…

Таир Бакиев

Поставщики предупредили…

Завтра опять на…

Запись в подсайте Telegram

Bad Mother Fucker

Секретная бойня: мир ежегодно…

Таир Бакиев

Поставщики предупредили…

Истинный окулист

Поставщики предупредили…

AZP

Поставщики предупредили…

Украденная жизнь

Поставщики предупредили…

Истинный окулист

Поставщики предупредили…

Ху Эмай

Поставщики предупредили…

Атлант поправил…

Поставщики предупредили…

мамкин ценник

Поставщики предупредили…

Ху Эмай

Поставщики предупредили…
null