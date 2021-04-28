Поставщики предупредили ретейлеров о росте закупочных цен на гречку и другие крупы Статьи редакции
В Минсельхозе заявили, что разрабатывают меры для недопущения этого.
О повышение цен на крупы пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков.
По данным издания, Минпромторг попросил торговые сети предоставить информацию о динамике цен на крупу. При этом представитель ведомства сообщил газете, что «отдельно по ценам на крупы» запроса не было — министерство проводит еженедельный мониторинг стоимости социально значимых продуктов.
О том, что их предупредили о повышении роста закупочных цен, «Ведомостям» сообщили сети «Верный» и «Командор». Коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов также заявил, что закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту».
Представитель «Верного» рассказал, что поставщики предлагают магазинам крупы с ростом стоимости на 7,5-15%. В «Командор» поступают предложения о повышении цены на гречку — на 10-15%, на пшено и овсяные хлопья — на 3-5%.
По словам Журова, рост цен на гречку можно объяснить дефицитом на рынке, также на ситуацию влияет и увеличение стоимости упаковки — плёнки и картона. Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков подтвердил рост цены на гречку на 10%, по другим крупам он назвал ситуацию стабильной. По его словам, заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли её мало на рынке или аграрии просто не продают её переработчикам.
По словам представителя Минсельхоза, ведомство рассчитывает сбалансировать предложение на гречку за счёт увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. Оно также разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку. Какие именно, собеседник издания не уточнил.
14 декабря 2020 года правительство объявило, что будет регулировать цены на социально значимые продукты, если они изменятся более чем на 10% за месяц. Это произошло после критики Владимира Путина из-за того, что цены на подсолнечное масло и сахар в условиях кризиса и снижения доходов населения продолжают расти.
И кассир такой "лан, бабка, извини, чот я охуел с ценами. Вот тебе скидка 50%. Скажи спасибо Путину".
Да надоели уже
Дайте пожить нормально
Вот реально, даже шутить не хочется на эту тему. Заебали уже. Что ни неделя, то это повышается, то запрещается. Хоть бы паузу выдерживали что-ли.
3-4 дня в месяц
Автоматический утюг
Помнишь анекдот про кота и гречку
Автоматический утюг
Скоро он не будет таким смешным
Расскажи
Автоматический
Ну там типо
Решили как-то кота с дорого корма на гречку пересадить
Сварили, положили-кот понюхал, брезгливо потрес лапой, поморщился: "Фу, что это- Гречка?" уходит и не ест...
Проходи еще день... кот подходит к миске- " что? опять ? опять гречка? Я-кот... Я-это не ем!" потряс брезгливо лапой и ушел злой на хозяев..есть не стал...
Еще день проходит -кот подходит к Миске " Фу, Гречка!"
Еще через сутки подходит к миске " Вау, Гречка!!!"
цена слкдаывается - налоги + бензин + полит обстановка( допустим невозможность из за санкций сбывать за границу. и так на каждом этапе продукта от земли до прилавка, а их от 5 до 20, вот и считайте
Вот не надо пиздеть, цена для внутреннего рынка нихуя не влияет от поставок на экспорт
Блестящий колос
Влияет
Однако, здравствуйте
невозможность сбыть за границу это плюс для цен внутреннего рынка. Слабый рубль был бы минус, но рубль укрепляется.
Пусть Минпромторг обратится в Росстат, там умеют работать с отрицательным ростом.