В Минсельхозе заявили, что разрабатывают меры для недопущения этого.

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О повышение цен на крупы пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков.

По данным издания, Минпромторг попросил торговые сети предоставить информацию о динамике цен на крупу. При этом представитель ведомства сообщил газете, что «отдельно по ценам на крупы» запроса не было — министерство проводит еженедельный мониторинг стоимости социально значимых продуктов.

О том, что их предупредили о повышении роста закупочных цен, «Ведомостям» сообщили сети «Верный» и «Командор». Коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов также заявил, что закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту».

Представитель «Верного» рассказал, что поставщики предлагают магазинам крупы с ростом стоимости на 7,5-15%. В «Командор» поступают предложения о повышении цены на гречку — на 10-15%, на пшено и овсяные хлопья — на 3-5%.

По словам Журова, рост цен на гречку можно объяснить дефицитом на рынке, также на ситуацию влияет и увеличение стоимости упаковки — плёнки и картона. Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков подтвердил рост цены на гречку на 10%, по другим крупам он назвал ситуацию стабильной. По его словам, заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли её мало на рынке или аграрии просто не продают её переработчикам.

По словам представителя Минсельхоза, ведомство рассчитывает сбалансировать предложение на гречку за счёт увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. Оно также разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку. Какие именно, собеседник издания не уточнил.