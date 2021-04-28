Страна отменила программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции с ноября 2020 года.

За 13 лет правительство страны выдало 6779 паспортов. Из них более половины получили совершеннолетние родственники инвесторов — хотя в законов, позволяющих это делать, нет. Об этом пишет Associated Press со ссылкой отчёт независимой комиссии, которая по поручению президента Никоса Анастасиадиса изучала проблемы с выданными паспортами.

Другое одно ошибочное толкование позволило правительству выдавать «золотые паспорта» руководству иностранных и кипрских компаний, хотя те не инвестировали в экономику Кипра. Комиссия заявила, что руководители не могут считаться инвесторами, так как они не владеют компаниями, которыми управляют.

Проверка также обнаружила «серьёзные недостатки» в процессе обработки заявок на получение «золотых паспортов» — Министерство внутренних дел обрабатывало заявления инвесторов при «полном отсутствии» баз данных для их проверки.

Кипр с 1 ноября 2020 года остановил программу «золотых паспортов». Решение приняли после расследований, где говорилось об участии в программе «преступников» и разыскиваемых бизнесменов и политиков.