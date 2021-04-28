Технология должна ускорить посадку и сократить контакты между людьми в условиях пандемии.

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Это следует из рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта, копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердили три источника. Двое из них подчеркнули, что план находится на стадии обсуждения.

Представитель Минцифры подтвердил изданию сроки запуска эксперимента. Контроль по лицу будут проводить при посадке на тестовом внутреннем рейсе «Аэрофлота». Какое именно направление задействуют, не уточняется. При идентификации используют данные из Единой биометрической системы.

По словам представителя министерства, биометрия станет дополнительным инструментом для прохождения контроля в аэропорту и будет добровольной для пассажиров.

Систему установят на входе в зону предполётного досмотра внутренних авиалиний и на выходах на посадку. В дальнейшем аэропорт рассчитывает подключить к проекту и другие авиакомпании.

Официальный представитель «Аэрофлота» рассказал, что на гейте установят биометрический турникет с камерой, которая за доли секунды идентифицирует личность человека — при посадке в самолёт пассажиру не нужно будет показывать посадочный талон и паспорт. Система сама проверит, является ли человек пассажиром рейса и прошёл ли он предполетный досмотр.

По итогам эксперимента в Шереметьево в декабре 2021 года планируют утвердить программу внедрения биометрии на объектах воздушного транспорта до 2030 года. По словам представителя Минцифры, к этому сроку доля пассажиров, обслуживаемых с помощью биометрии, должна достичь 30%.

По словам эксперта в области информационной безопасности Алексея Лукацкого, при использовании биометрии в аэропортах появятся те же риски, что и при любом использовании ЕБС. Например, риск утечки персональных данных. «Также сохраняются риски, связанные с использованием дипфейков и подменой биометрических данных», — добавил он.