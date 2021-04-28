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Ольга Щербинина

РБК: в сентябре Шереметьево начнёт эксперимент по идентификации пассажиров по лицу Статьи редакции

Технология должна ускорить посадку и сократить контакты между людьми в условиях пандемии.

28 28 комментариев
1248 просмотров

Это следует из рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта, копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердили три источника. Двое из них подчеркнули, что план находится на стадии обсуждения.

Представитель Минцифры подтвердил изданию сроки запуска эксперимента. Контроль по лицу будут проводить при посадке на тестовом внутреннем рейсе «Аэрофлота». Какое именно направление задействуют, не уточняется. При идентификации используют данные из Единой биометрической системы.

По словам представителя министерства, биометрия станет дополнительным инструментом для прохождения контроля в аэропорту и будет добровольной для пассажиров.

Систему установят на входе в зону предполётного досмотра внутренних авиалиний и на выходах на посадку. В дальнейшем аэропорт рассчитывает подключить к проекту и другие авиакомпании.

Официальный представитель «Аэрофлота» рассказал, что на гейте установят биометрический турникет с камерой, которая за доли секунды идентифицирует личность человека — при посадке в самолёт пассажиру не нужно будет показывать посадочный талон и паспорт. Система сама проверит, является ли человек пассажиром рейса и прошёл ли он предполетный досмотр.

По итогам эксперимента в Шереметьево в декабре 2021 года планируют утвердить программу внедрения биометрии на объектах воздушного транспорта до 2030 года. По словам представителя Минцифры, к этому сроку доля пассажиров, обслуживаемых с помощью биометрии, должна достичь 30%.

По словам эксперта в области информационной безопасности Алексея Лукацкого, при использовании биометрии в аэропортах появятся те же риски, что и при любом использовании ЕБС. Например, риск утечки персональных данных. «Также сохраняются риски, связанные с использованием дипфейков и подменой биометрических данных», — добавил он.

Изначально ЕБС позволяла только дистанционно открывать счета и получать кредиты, но в конце 2020 года список услуг расширили. Оператором системы вместо «Ростелекома» станет «Центр технологий идентификации» — по 49% этой организации будет принадлежать «Ростелекому» и Сбербанку, ещё 2% — правительству России.

#новости #аэропорты

28 28 комментариев
7
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28 комментариев
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Дмитрий Киселев

35

>Технология должна ускорить посадку

Приехал в аэропорт - сел.

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Ху Эмай

Дмитрий
3

профит

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Молочный Слава

14

должна ускорить посадку

У Навэльного был бета-тест

Ответить

Молочный Слава

Молочный
4

Теперь можно в продакшен запускать)

Ответить

Жуткий Гоша

6

Жду в даркнете скан своего лица

Ответить

Очевидный Слава

5

ваша рожа слишком наглая, в полете отказано

Ответить

AZP

Очевидный
3

ваша рожа слишком наглая

С вашей карты списана стоимость билета в плацкарте, а также билета на автобус до вокзала. Отправление через час, счастливого пути.

Ответить

Dmitry Teplyakov

4

Центр технологий идентификации

Название как у фирмы — однодневки

Ответить

Глобальный бас

Dmitry
1

Так и есть 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Глобальный
1

Ну уставной капитал там чуть побольше стандартных 10к, но название идеально!

Ответить

красивые глазки

Dmitry
0

уже вроде 100 тыс минимум
нос могу ошибаться

Ответить

Dmitry Teplyakov

красивые
0

Не, 10к всё ещё

Ответить

Банан

красивые
0

это у какого предпринимателя есть лишних 100к на уставной капитал?

Ответить

Азамат Багатов

Dmitry
0

Центр технологий идентификации "Вектор"

Ответить

Ху Эмай

3

Обожаю эксперименты. 

Ответить

Ху Эмай

Ху
4

Но не от наших властей

Ответить

Роман Александров

3

По e-баллам

Ответить

красивые глазки

0

закономерно считаю: индефикация по отпечаткам пальцев, потом по днк, сейчас по лицу
что труднее подделать лицо или документы?

Ответить

Убедительная Геосфера

красивые
4

Продам маску лося, б/у

Ответить

Блестящий колос

Убедительная
6

И отпечаток жопы меглина 

Ответить

Блестящий колос

Блестящ…
3

Не спрашивайте откуда он у меня

Ответить

Большой жёлтый

Блестящ…
0

странно, он без седла обычно катался

Ответить

Закомплексованная Душа

красивые
0

Идентификация по ДНК??? Это как работает

Ответить

Eugard

2

Анальные мазки надёжнее.

Ответить

Украденная жизнь

1

Всем добровольцам добавят социальные бал... т.е. мили.

Ответить

Роман Величкин

1

Киберпанк, не ждал, что он случится на самом деле.

Ответить

Большой жёлтый робат

0

на гейте установят биометрический туалет с камерой

Ответить

Алексей Ермолаев

0

Эксперимент по эякуляции пассажирам на лицо

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