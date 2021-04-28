«Герой нового времени»: в центре Петербурга появилось граффити с Навальным. Через несколько часов его закрасили Статьи редакции
Автор работы неизвестен.
Граффити появилось в Пушкарском саду. Его заметили рано утром 28 апреля, сообщает Znak.com.
Обновлено в 10:49.
Примерно к 10:30 утра граффити закрасили, сообщает «МБХ медиа».
Неудачный супер_стар
НАВАЛЬНЫЙ
Сегодняшний
БЛЭД!
Неудачный
НАВАЛЬНЫЙ!
К тебе за митинг не прилетела ответка от мвд?*
Нет о__0 А чому должна?
Привет
куда букву я из имени потеряли
где патисон?
Полиция проводит проверку. Следком возбудил уголовное дело о вандализме
и экстремизме, терроризме и подрыве устоев
Сотрудники центра э предвкушают премии ща поимку опасных преступников
Поднята региональная ФСБ
Блестящий Филипп
Нифига ты вспомнил
Очевидный Слава
Ну вообще Навальный очень подозрительно был похож на Макарова из Call of Duty Modern Warfare
Да ни в одном глазу
Разве что своими прошлыми убеждениями...
В ремастере переделали, а в оригинале очень даже был
Это из ремастера?
хз
Очевидный
ну не буду я щас качать оригинал и ремастер чтобы посмотреть в чем разница
Бля это пиздец , по тексту ссылки ..... приехавший эксперт взял образцы краски ...
Уже к 9 утра на месте был наряд полиции, затем приехала следственно-оперативная группа
Аааааа, какой трэш!
Новый русский, увидев всё это, подходит к эксперту, бросает ему пачку зеленых и со слезой в голосе говорит:
-Братан, детдомовский я! Пробей на родословную.
Астрологи объявили неделю серых стен
Блогер, который думает, что он политик.
От этого блогера толку больше, чем от тебя, Путина, всей думы и твоей мамки вместе взятых
А ты меня знаешь? А мою мать ?
Ты даже имя свое боишься написать ...
Господи, ты уже трижды редактировал свой коммент. Астанавись. А то реально начну бояться
Высокий фонарь
Что ж, поделись своим мнением, что ты делаешь для страны и какую пользу ей приносишь.
С 15 рублей платит НДФЛ.
Боюсь, что от женского имени у тебя стояк прям на рабочем месте случится. И мы будем целую минуту прозябать без говна на вентиляторе. Забочусь
Ты не поверишь, но можно по одному комментарию много чего узнать. Например, его место работы
Моя теория, про то что все эти крики про "старого Байдена" - методичка кремлеботов.... Перестаёт быть теорией...
Ну не могут люди так массово писать одно и то же, без поддержки более популярных людей.
Крутая тема. Он и вправду герой.
Да у нас тут этих будок в каждой подворотне знаете ли-с
Блестящий Филипп
Фотки оттуда помню прост, похоже
тансбудка знаменитая, да. но, довлатов, черчесов и ещё ктот вроде.
валерич на другой был
выехала танковая дивизия, с 20 лучшими омоновцами лично отобраными Путиным для того что бы уничтожить этот рисунок. Нээвеелььнииий аррр!!!
Как удобно, что "центром" Петербурга можно назвать почти любое место
Автор работы неизвестен.
Это не надолго.
Разбор спидрана по закрашиванию от Коэльного будет?
Так-так-таааак. Налицо подрыв всенародного конституционного курса целостности суверенного государства
В питере вообще много рисунков с героями
;) ;D
а с тесаком есть?
С тесаком интереснее. Ему посвятили арт-объект где-то в Иерусалиме.
Обыгрывается тема найденых записок
это мост имени Кадырова?
Интересны звания закрашивающих
старший маляр
Подполковник старший маляр
это и есть новый новый подход к митингам?
Какой-нибудь Летов или Цой пару дней провисел бы. Но здесь Беглов стремителен.
Интересно, а футболки с принтом будут снимать на месте ?
Даю идею, ебашьте коптерами любимого, в облаках не достанут