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Ольга Щербинина

«Герой нового времени»: в центре Петербурга появилось граффити с Навальным. Через несколько часов его закрасили Статьи редакции

Автор работы неизвестен.

122 122 комментария
7809 просмотров
Фото Георгия Маркова, Znak.com

Граффити появилось в Пушкарском саду. Его заметили рано утром 28 апреля, сообщает Znak.com.

Обновлено в 10:49 Граффити закрасили.
george markov @pixsl_markov
Как давно мы не слышали: "Привет, это Навальный!"

Санкт-Петербург
28.04.2021
6:14

интересно как быстро закрасят @navalny? https://t.co/EofN3gvIoe
Dave Frenkel @merr1k
Граффити с Навальным в Петербурге https://t.co/tueLDvpFOu

Обновлено в 10:49.

Примерно к 10:30 утра граффити закрасили, сообщает «МБХ медиа».

Dave Frenkel @merr1k
Закрасили https://t.co/nnLquSYzYk
Хронология ареста Алексея Навального: от…
Что происходит вокруг оппозиционера перед митингами в его поддержку.
tjournal.ru

#новости #петербург #навальный

122 122 комментария
266
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122 комментария
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Очередной мангал

70

К обеду закрасят

Ответить

Георгий Голонский

Очередной
1

Уже

Ответить

Ажей Стикерман

Очередной
0

Да уже стараются

Ответить

Неудачный супер_стар

46

ваааааа как круто

Ответить

Ху Эмай

Неудачный
16

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Ответить

Ху Эмай

Ху
15

ГЕПААААРД

Ответить

Неудачный супер_стар

Ху
8

НАВАЛЬНЫЙ

Ответить

Сегодняшний

Неудачн…
0

БЛЭД!

Ответить

Неудачный

Сегодня…
1

НАВАЛЬНЫЙ!

Ответить

Чеченский магнит

Неудачн…
9

ГЕПАРДНЫЙ!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Виталий Лановой

Неудачн…
0

К тебе за митинг не прилетела ответка от мвд?*

Ответить

Неудачный

Виталий
0

Нет о__0 А чому должна?

Ответить

Виталий

Неудачн…
0

Пишут что задерживают журналистов, в том числе из Нижнего

Ответить

Владимир

Виталий
0

Но ведь гепардиха не журналист 😱

Ответить

Неудачный

Владимир
9

Привет 

Ответить

Дмитрий

Неудачн…
1

А я ведь угадал, что на НН.Ру будешь работать, а ты нет, нет.

Ответить

Неудачный

Дмитрий
0

Я бы только сюда и согласилась пойти) 

Ответить

Очевидный

Неудачн…
0

куда букву я из имени потеряли

Ответить

Неудачный

Очевидн…
1

не, эт засвет)

Ответить

Очевидный

Неудачн…
0

а ну да, вижу контуры

Ответить

Владимир

Неудачн…
0

Такие пресс карты получить проблем не составляет. Так что её наличие ещё ни о чём не говорит.

Ответить

Неудачный

Владимир
0

Ясно(

Ответить

Неудачный

Виталий
0

Хмхм, а где пишут?

Ответить

Очевидный Слава

Виталий
0

это приколы центров , в регионах как то не до этого у полиции

Ответить

Большой жёлтый робат

30
Ответить

Отродясь не было

Большой
9
Ответить

Ваша Закладко

Большой
0

где патисон?

Ответить

Большой жёлтый робат

Ваша
2

На грядке

Ответить

Ваша Закладко

Большой
2

нудануда пошёл

Ответить

Ударный историк

Большой
0

властелин колец . орлы.

Ответить

Интенсивный паук например

21

Делаем ставки через сколько закрасят. Ставлю что к полудню

Ответить

Соколов Андрей

Интенсивный
14

Полиция проводит проверку. Следком возбудил уголовное дело о вандализме

Ответить

Большой жёлтый робат

Соколов
38

и экстремизме, терроризме и подрыве устоев

Ответить

Eugard

Большой
30

Осквернении памяти дедов, переосмыслении роли России во всех войнах и склонении к самоубийствам.

Ответить

Соколов Андрей

Большой
11

Сотрудники центра э предвкушают премии ща поимку опасных преступников

Ответить

Никита Смирнов

Соколов
1

и дрочат на это

Ответить

Smaug The

Никита
2

На брудершафт

Ответить

Михаил Никитин

Большой
3

Скрепы!!11

Ответить

Dmitry Teplyakov

Соколов
6

Поднята региональная ФСБ

Ответить

FUNGAME

Dmitry
2

В храме спаса на крови проводится молебен. У диакона Ануфрия взято благословение на анафему преступников.

Ответить

Леонид Бережной

Интенсивный
3

Ставлю на то, что уже закрасили.

Ответить

Очевидный Слава

20
Ответить

Блестящий Филипп

Очевидный
3

Нифига ты вспомнил

Ответить

Очевидный Слава

Блестящий
2

Ну вообще Навальный очень подозрительно был похож на Макарова из Call of Duty Modern Warfare

Ответить

Блестящий Филипп

Очевидн…
9

Да ни в одном глазу
Разве что своими прошлыми убеждениями...

Ответить

Очевидный Слава

Блестящ…
1

В ремастере переделали, а в оригинале очень даже был

Ответить

Блестящий Филипп

Очевидн…
1

Это из ремастера?

Ответить

Очевидный Слава

Блестящ…
–2

хз

Ответить

Ilya Filin

Очевидн…
1
Ответить

Очевидный

Ilya
0

ну не буду я щас качать оригинал и ремастер чтобы посмотреть в чем разница

Ответить

Максим Сидоров

15

Бля это пиздец , по тексту ссылки ..... приехавший эксперт взял образцы краски ...

В Петроградском районе появилось граффити с…
В сквере в Петроградском районе на трансформаторной будке появилось новое граффити. Ранее там…
www.fontanka.ru
Ответить

Dmitry Teplyakov

Максим
8

Уже к 9 утра на месте был наряд полиции, затем приехала следственно-оперативная группа

Аааааа, какой трэш!

Ответить

Высокий фонарь

Dmitry
0

Не завидую СОГу - мотаться из-за такой ерунды неприятно 

Ответить

Иванов Иван

Максим
1

Новый русский, увидев всё это, подходит к эксперту, бросает ему пачку зеленых и со слезой в голосе говорит:
-Братан, детдомовский я! Пробей на родословную.

Ответить

tommy vercetti

13

Астрологи объявили неделю серых стен

Ответить

Romario

tommy
0

Да уже четверть века почти. И то ли ещё будет. 

Ответить

Дмитрий Коннов

–54

Блогер, который думает, что он политик.

Ответить

Морс Вишневый

Дмитрий
35

От этого блогера толку больше, чем от тебя, Путина, всей думы и твоей мамки вместе взятых

Ответить

Дмитрий Коннов

Морс
–41

А ты меня знаешь? А мою мать ? 
Ты даже имя свое боишься написать ... 

Ответить

Морс Вишневый

Дмитрий
31

Господи, ты уже трижды редактировал свой коммент. Астанавись. А то реально начну бояться

Ответить

Лига порвах

Дмитрий
12

Да

Ответить

Высокий фонарь

Дмитрий
5

Что ж, поделись своим мнением, что ты делаешь для страны и какую пользу ей приносишь. 

Ответить

Жених приехал

Высокий
20

С 15 рублей платит НДФЛ.

Ответить

Морс Вишневый

Жених
6

Вот и бесится

Ответить

Морс Вишневый

Дмитрий
4

Боюсь, что от женского имени у тебя стояк прям на рабочем месте случится. И мы будем целую минуту прозябать без говна на вентиляторе. Забочусь

Ответить

Высокий фонарь

Морс
1

Huh nice

Ответить

Морс Вишневый

Высокий
0

Стараюсь

Ответить

Михаил Никитин

Дмитрий
2

Ты не поверишь, но можно по одному комментарию много чего узнать. Например, его место работы

Ответить

Dmitry Sursin

Дмитрий
1

Моя теория, про то что все эти крики про "старого Байдена" - методичка кремлеботов.... Перестаёт быть теорией...
Ну не могут люди так массово писать одно и то же, без поддержки более популярных людей.

Ответить

Жених приехал

9

Крутая тема. Он и вправду герой. 

Ответить

Степан Кащенко

Жених
5

Навальный крутой. (с)

Ответить

Блестящий Филипп

0

Это не то же место, где пашу дурова рисовали?

Ответить

Морс Вишневый

Блестящий
31

Да у нас тут этих будок в каждой подворотне знаете ли-с

Ответить

Блестящий Филипп

Морс
2

Фотки оттуда помню прост, похоже

Ответить

Блестящий Филипп

Блестящ…
0

@Артём Баев а чо порвался?

Ответить

Ваша Закладко

Блестящий
1

тансбудка знаменитая, да. но, довлатов, черчесов и ещё ктот вроде. 
валерич на другой был

Ответить

jonathan rogers

9

выехала танковая дивизия, с 20 лучшими омоновцами лично отобраными Путиным для того что бы уничтожить этот рисунок. Нээвеелььнииий аррр!!!

Ответить

Иванов Иван

jonathan
1

Будут бить его резиновыми дубинками, пока штукатурка не опадёт.

Ответить

Ilia Maksiokov

9

Пока вы это читаете,там уже нет нихрена..

Ответить

Ekaterina Nikolaenko

1

Как удобно, что "центром" Петербурга можно назвать почти любое место

Ответить

Ху Эмай

Ekaterina
24

Где Навальный там и центр

Ответить

Лунный шмель

Ху
1

экстримизма

Ответить

Ваша Закладко

Ху
0

хомиз

Ответить

Нижний интернет

8

Автор работы неизвестен.

Это не надолго. 

Ответить

Black Lodge

Нижний
–10

Думаешь в Прекрасной России Будущего сделают министром культуры?

Ответить

Andre Macareno

7

Разбор спидрана по закрашиванию от Коэльного будет?

Ответить

Александр Борродач

Andre
3

Остановись, мы только проснулись

Ответить

Морс Вишневый

6

Так-так-таааак. Налицо подрыв всенародного конституционного курса целостности суверенного государства

Ответить

сироп от щекотки

4

В питере вообще много рисунков с героями
;) ;D

Ответить

Bad Mother Fucker

сироп
2

а с тесаком есть?

Ответить

сироп от щекотки

Bad
9

С тесаком интереснее. Ему посвятили арт-объект где-то в Иерусалиме.
Обыгрывается тема найденых записок

Ответить

Bad Mother

сироп
0

если с тесаком нет, то не считается

Ответить

Dmitry Pasyutin

сироп
1

это мост имени Кадырова?

Ответить

Саша Александров

Dmitry
0

Сам мост немного правее

Ответить

Александр Старков

4
Ответить

Dmitry Teplyakov

Александр
4

Интересны звания закрашивающих

Ответить

Очевидный Слава

Dmitry
7

старший маляр

Ответить

Dmitry Teplyakov

Очевидн…
10

Подполковник старший маляр

Ответить

Очевидный Слава

Dmitry
3

дискомалярия

Ответить

Гостеприимный Маринад

Александр
4

спасибо что авиаударом не накрыли

Ответить

Жених приехал

Александр
1

Уебаны, конечно. Но важна сама идея.

Ответить

Александр Костенко

Александр
0

Оперативно

Ответить

Danil Oputin

3

Это охуенно

Ответить

Жуткий Гоша

3

Я бы сгонял туда, но холодно

Ответить

Блестящий Филипп

Жуткий
0

Пиздец да, снег повалил???

Ответить

Михаил Иванов

–13

это и есть новый новый подход к митингам?

Ответить

Яркий Кирилл

Михаил
9

Нет, это выполнение майских указов Путина

Ответить

Андрей Рядькин

2

Hood graff?

Ответить

Украденная жизнь

2

Какой-нибудь Летов или Цой пару дней провисел бы. Но здесь Беглов стремителен.

Ответить

Плотва обыкновенная

1

Красота

Ответить

Игорь Никифоров

1

Интересно, а футболки с принтом будут снимать на месте ?

Ответить

Romario

Игорь
0

До 20 тысяч или 15 суток за несанкционированную акцию. Повторное нарушение - до 300 тысяч. Третье за полгода - уголовное дело. 

Ответить

Александр Кудин

Игорь
0

А это тема, тысяч 20-30 в футболках навального

Ответить

Мистер Вандерман

1

Обои вот на мобильник сделал

Ответить

Black Lodge

–30

хаха, герой) лол

Ответить

Иван Дмитриев

0

Забафено 

Ответить

Имя И Фамилия

0

Позор!

Ответить

Denis Gritsenko

0

Не успел доехать, обидно!

Ответить

Nublet Magnet

0

Либо отключат инет всему району в чем сомневаюсь

Ответить

Nublet Magnet

–1

Даю идею, ебашьте коптерами любимого, в облаках не достанут

Ответить

Nublet Magnet

Nublet
0

Каждый вечер

Ответить

Имя И Фамилия

–4

100% не культ личности

Ответить
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«Герой нового времени»: в центре Петербурга появилось граффити с Навальным. Через несколько часов его закрасили
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