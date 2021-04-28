«Герой нового времени»: в центре Петербурга появилось граффити с Навальным Статьи редакции
Автор работы неизвестен.
Граффити появилось в Пушкарском саду. Его заметили утром 28 апреля, сообщает Znak.com.
Полиция проводит проверку. Следком возбудил уголовное дело о вандализме
и экстремизме, терроризме и подрыве устоев
Сотрудники центра э предвкушают премии ща поимку опасных преступников
Да у нас тут этих будок в каждой подворотне знаете ли-с
Блестящий Филипп
Фотки оттуда помню прост, похоже
Крутая тема. Он и вправду герой.
Разбор спидрана по закрашиванию от Коэльного будет?
Блогер, который думает, что он политик.
От этого блогера толку больше, чем от тебя, Путина, всей думы и твоей мамки вместе взятых
А ты меня знаешь? А мою мать ?
Ты даже имя свое боишься написать ...
Господи, ты уже трижды редактировал свой коммент. Астанавись. А то реально начну бояться
Высокий фонарь
Что ж, поделись своим мнением, что ты делаешь для страны и какую пользу ей приносишь.
С 15 рублей платит НДФЛ.
Как удобно, что "центром" Петербурга можно назвать почти любое место
Автор работы неизвестен.
Это не надолго.
В питере вообще много рисунков с героями
;) ;D
а с тесаком есть?
С тесаком интереснее. Ему посвятили арт-объект где-то в Иерусалиме.
Обыгрывается тема найденых записок
Так-так-таааак. Налицо подрыв всенародного конституционного курса целостности суверенного государства
выехала танковая дивизия, с 20 лучшими омоновцами лично отобраными Путиным для того что бы уничтожить этот рисунок. Нээвеелььнииий аррр!!!