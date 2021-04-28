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Ольга Щербинина

«Герой нового времени»: в центре Петербурга появилось граффити с Навальным Статьи редакции

Автор работы неизвестен.

Фото Георгия Маркова, Znak.com

Граффити появилось в Пушкарском саду. Его заметили утром 28 апреля, сообщает Znak.com.

george markov @pixsl_markov
Как давно мы не слышали: "Привет, это Навальный!"

Санкт-Петербург
28.04.2021
6:14

интересно как быстро закрасят @navalny? https://t.co/EofN3gvIoe
Dave Frenkel @merr1k
Граффити с Навальным в Петербурге https://t.co/tueLDvpFOu
Хронология ареста Алексея Навального: от…
Что происходит вокруг оппозиционера перед митингами в его поддержку.
tjournal.ru

#новости #петербург #навальный

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Очередной мангал

48

К обеду закрасят

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Неудачный супер_стар

26

ваааааа как круто

Ответить

Ху Эмай

Неудачный
9

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Ответить

Ху Эмай

Ху
8

ГЕПААААРД

Ответить

Неудачный супер_стар

Ху
5

НАВАЛЬНЫЙ

Ответить

Сегодняшний

Неудачн…
1

БЛЭД!

Ответить

Неудачный

Сегодня…
1

НАВАЛЬНЫЙ!

Ответить

Чеченский магнит

Неудачн…
3

ГЕПАРДНЫЙ!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Интенсивный паук например

15

Делаем ставки через сколько закрасят. Ставлю что к полудню

Ответить

Соколов Андрей

Интенсивный
6

Полиция проводит проверку. Следком возбудил уголовное дело о вандализме

Ответить

Большой жёлтый робат

Соколов
15

и экстремизме, терроризме и подрыве устоев

Ответить

Eugard

Большой
9

Осквернении памяти дедов, переосмыслении роли России во всех войнах и склонении к самоубийствам.

Ответить

Соколов Андрей

Большой
4

Сотрудники центра э предвкушают премии ща поимку опасных преступников

Ответить

Никита Смирнов

Соколов
0

и дрочат на это

Ответить

Dmitry Teplyakov

Соколов
2

Поднята региональная ФСБ

Ответить

Очевидный Слава

13
Ответить

Блестящий Филипп

Очевидный
0

Нифига ты вспомнил

Ответить

tommy vercetti

10

Астрологи объявили неделю серых стен

Ответить

Большой жёлтый робат

9
Ответить

Блестящий Филипп

0

Это не то же место, где пашу дурова рисовали?

Ответить

Морс Вишневый

Блестящий
19

Да у нас тут этих будок в каждой подворотне знаете ли-с

Ответить

Блестящий Филипп

Морс
1

Фотки оттуда помню прост, похоже

Ответить

Блестящий Филипп

Блестящ…
2

@Артём Баев а чо порвался?

Ответить

Жених приехал

4

Крутая тема. Он и вправду герой. 

Ответить

Степан Кащенко

Жених
1

Навальный крутой. (с)

Ответить

Andre Macareno

4

Разбор спидрана по закрашиванию от Коэльного будет?

Ответить

Александр Борродач

Andre
2

Остановись, мы только проснулись

Ответить

Ilia Maksiokov

4

Пока вы это читаете,там уже нет нихрена..

Ответить

Дмитрий Коннов

–16

Блогер, который думает, что он политик.

Ответить

Морс Вишневый

Дмитрий
6

От этого блогера толку больше, чем от тебя, Путина, всей думы и твоей мамки вместе взятых

Ответить

Дмитрий Коннов

Морс
–8

А ты меня знаешь? А мою мать ? 
Ты даже имя свое боишься написать ... 

Ответить

Лига порвах

Дмитрий
6

Да

Ответить

Морс Вишневый

Дмитрий
4

Господи, ты уже трижды редактировал свой коммент. Астанавись. А то реально начну бояться

Ответить

Высокий фонарь

Дмитрий
2

Что ж, поделись своим мнением, что ты делаешь для страны и какую пользу ей приносишь. 

Ответить

Жених приехал

Высокий
4

С 15 рублей платит НДФЛ.

Ответить

Морс Вишневый

Жених
1

Вот и бесится

Ответить

Ekaterina Nikolaenko

0

Как удобно, что "центром" Петербурга можно назвать почти любое место

Ответить

Ху Эмай

Ekaterina
9

Где Навальный там и центр

Ответить

Нижний интернет

3

Автор работы неизвестен.

Это не надолго. 

Ответить

Black Lodge

Нижний
–2

Думаешь в Прекрасной России Будущего сделают министром культуры?

Ответить

сироп от щекотки

1

В питере вообще много рисунков с героями
;) ;D

Ответить

Bad Mother Fucker

сироп
1

а с тесаком есть?

Ответить

сироп от щекотки

Bad
6

С тесаком интереснее. Ему посвятили арт-объект где-то в Иерусалиме.
Обыгрывается тема найденых записок

Ответить

Danil Oputin

1

Это охуенно

Ответить

Андрей Рядькин

2

Hood graff?

Ответить

Морс Вишневый

2

Так-так-таааак. Налицо подрыв всенародного конституционного курса целостности суверенного государства

Ответить

Жуткий Гоша

1

Я бы сгонял туда, но холодно

Ответить

jonathan rogers

1

выехала танковая дивизия, с 20 лучшими омоновцами лично отобраными Путиным для того что бы уничтожить этот рисунок. Нээвеелььнииий аррр!!!

Ответить

Плотва обыкновенная

0

Красота

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Black Lodge

–7

хаха, герой) лол

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