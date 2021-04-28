Индия занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом.

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С 27 апреля пассажиров рейсов, прибывающих из Индии, начали тестировать на коронавирус прямо в аэропорту, введён дополнительный контроль. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА «Новости».

Попова рассказала, что из Индии прилетает небольшое число иностранцев. «Но я считаю, что делать это [тестировать] необходимо», — добавила она. Контроль будет двухэтапным: в аэропорту проводится экспресс-тест на коронавирус, а в дальнейшем — классический ПЦР.

Со вчерашнего дня [27 апреля] все рейсы, которые прибывают из Индии, все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Анна Попова глава Роспотребнадзора

Начиная с 1 марта в Индии растёт число подтверждённых случаев Covid-19. С 22 апреля суточный прирост заболеваемости бьёт мировые рекорды ежедневно: 22 апреля зафиксировали более 314 тысяч случаев, 25-го — более 352 тысяч.