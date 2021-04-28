Новости
Артём Мазанов

Россия будет тестировать пассажиров из Индии на Covid-19 в аэропорту. Границу пока не закрыли Статьи редакции

Индия занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом.

15 15 комментариев
769 просмотров

С 27 апреля пассажиров рейсов, прибывающих из Индии, начали тестировать на коронавирус прямо в аэропорту, введён дополнительный контроль. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА «Новости».

Попова рассказала, что из Индии прилетает небольшое число иностранцев. «Но я считаю, что делать это [тестировать] необходимо», — добавила она. Контроль будет двухэтапным: в аэропорту проводится экспресс-тест на коронавирус, а в дальнейшем — классический ПЦР.

Со вчерашнего дня [27 апреля] все рейсы, которые прибывают из Индии, все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль.

Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Начиная с 1 марта в Индии растёт число подтверждённых случаев Covid-19. С 22 апреля суточный прирост заболеваемости бьёт мировые рекорды ежедневно: 22 апреля зафиксировали более 314 тысяч случаев, 25-го — более 352 тысяч.

По количеству всех случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности — четвёртое. В ВОЗ назвали ситуацию с распространением вируса в Индии беспрецедентной.

300 тысяч заражений в день: почему Индия не…
Обзор коронавирусной ситуации в стране, где заболеваемость пять дней подряд бьёт исторический…
tjournal.ru

#новости #индия

15 15 комментариев
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0434\u0438\u044f"], "comments": 15, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 374379, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Apr 2021 11:15:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Маринеску

29

 Границу пока не закрыли

Ну да, это ж не Турция.

Ответить

Украинский кофе

9

Зато с Турцией закрыли ☺️ Ах, да, Индия же покупает наши истребители

Ответить

Dmitry Teplyakov

Украинский
0

Зачем им истребители, когда у них автомобили летают?

Ответить

Rodion Kutsaev

8

- Температура есть?
- Нет.
- Ладно, проходите.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Rodion
1

Только танцевальная лихорадка

Ответить

Павел Зюкин

2

В смысле будут? А до этого что? Уже как неделю минимум в Индии пздц творится.

Ответить

Rodion Kutsaev

Павел
9

Принтер, который печатает пыне интернет, был в ремонте как раз.

Ответить

Большой жёлтый робат

Rodion
3
Ответить

AZP

Павел
1

Уже как неделю минимум в Индии пздц творится

Если учесть количество населения, то нормально.

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Можно еще их керхером обдать, очень воняют(

Ответить

Очевидный Слава

2

Россия будет тестировать пассажиров из Индии

Ответить

AZP

Очевидный
2

На знание русского языка

Ответить

Очевидный Слава

AZP
2

и заодно спутник пять проверим

Ответить

Илья Синица

0

А как будут тестировать? Как сейчас в Домодедово экспресс тест делают?
Если так, то нам пиздец

Ответить

Артём Нестеренко

0

Лицемеры

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Наука
Учёные нашли связь между высоким уровнем омега-3 в крови и снижением риска смерти на 15-18%
Похоже, рыбий жир продлевает жизнь.
280
Новости
«Мы не знаем, что делать дальше»: «Медуза» рассказала, что грозит изданию из-за статуса «иностранного агента»
Потеря рекламодателей, источников и давление на журналистов.
230
Кино и сериалы
Рейтинги «Оскара» упали до рекордно низкого уровня. В США церемонию впервые посмотрели меньше 10 миллионов человек
Пандемия добила шоу, интерес к которому и так постоянно падал.
183
Популярное за три дня
Интернет
В Небраске сотни людей поучаствовали в «битве Джошей» за право сохранить имя. Победил пятилетний Джош
«Маленькому Джошу» вручили корону и чемпионский пояс.
31
Музыка
Освободите Лелуша: как россиянин попал на китайскую «Фабрику звёзд» и оказался в «заложниках» у фанатов
Сам того не желая, Лелуш стал одним из самых популярных претендентов. И покинул шоу только чудом.
93
Новости
«Мы не знаем, что делать дальше»: «Медуза» рассказала, что грозит изданию из-за статуса «иностранного агента»
Потеря рекламодателей, источников и давление на журналистов.
230
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Великий

Гость TJ: Дмитрий Глуховский…

Митя Мурасов

Гость TJ: Дмитрий Глуховский…

Ольга Щербинина

Роскомнадзор начал проверку…

Атлант поправил…

Роскомнадзор начал проверку…

GoodSanta

Гость TJ: Дмитрий Глуховский…

Pavel Osadchuk

Гость TJ: Дмитрий Глуховский…

Шило

«Мама, я большой! Я сам могу!»

Большой жёлтый робат

Роскомнадзор начал проверку…

Атлант поправил…

Гость TJ: Дмитрий Глуховский…

bro mi

Секретная бойня: мир ежегодно…

Иван Клюхин

Роскомнадзор начал проверку…

Атлант поправил…

Гость TJ: Дмитрий Глуховский…

Большой жёлтый робат

Роскомнадзор начал проверку…

Pavel Osadchuk

«Гражданин Кейн» лишился…

FOX

Болт

Александр…

Роскомнадзор начал проверку…

Митя Мурасов

Роскомнадзор начал проверку…

Жених приехал

Роскомнадзор начал проверку…
null