Россия будет тестировать пассажиров из Индии на Covid-19 в аэропорту. Границу пока не закрыли Статьи редакции
Индия занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом.
С 27 апреля пассажиров рейсов, прибывающих из Индии, начали тестировать на коронавирус прямо в аэропорту, введён дополнительный контроль. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА «Новости».
Попова рассказала, что из Индии прилетает небольшое число иностранцев. «Но я считаю, что делать это [тестировать] необходимо», — добавила она. Контроль будет двухэтапным: в аэропорту проводится экспресс-тест на коронавирус, а в дальнейшем — классический ПЦР.
Начиная с 1 марта в Индии растёт число подтверждённых случаев Covid-19. С 22 апреля суточный прирост заболеваемости бьёт мировые рекорды ежедневно: 22 апреля зафиксировали более 314 тысяч случаев, 25-го — более 352 тысяч.
По количеству всех случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности — четвёртое. В ВОЗ назвали ситуацию с распространением вируса в Индии беспрецедентной.
- Температура есть?
- Нет.
- Ладно, проходите.
В смысле будут? А до этого что? Уже как неделю минимум в Индии пздц творится.
Принтер, который печатает пыне интернет, был в ремонте как раз.
А как будут тестировать? Как сейчас в Домодедово экспресс тест делают?
Если так, то нам пиздец