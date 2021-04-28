СМИ: журналист Алексей Пивоваров попал под проверку МВД из-за поддельной медицинской справки на оружие Статьи редакции
Если данные подтвердятся, Пивоварову может грозить уголовное дело.
Полиция начала доследственную проверку после письма Росгвардии о поддельной медицинской справке, предоставленной Пивоваровым. Об этом пишут ТАСС и Baza.
Источник ТАСС сообщил, что из-за поддельной справки Росгвардия аннулировала журналисту все документы на оружие. Сам Пивоваров это никак не комментировал.
За использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ.
Алексей Пивоваров — журналист, автор популярного YouTube-канала «Редакция».
Очередной мангал
Милый шар
Дитковский первый. Но он сбежал заграницу
предусмотрительный парень
За Дудем например. Да тащемта за всеми по очереди. Потом вытащат списки сторонников фбк и так далее. Осенью будут электронные выборы через госуслуги. Дальше сами знаете как будет
ты думаешь потом придут к тем кто проголосовал за КПРФ?
э
ВнеЗакона
не, на что ты надеялся?
так я же как путин. Неужели он сородичей обижать будет?
ох, сейчас кто-то подвинет Дитковского в очереди
Ты, наверное, не в курсе, что все справки можно купить в частной конторе, в которой на бланке заранее все печати проставлены. Повод нашелся. Если тащишь за оппозицию, не будь дурачком, не копай сам себе могилу.
Напомните, делимханова наказали за выпавший в потасовке золотой пистолет в госдуре?
Наградное же)
И вообще, чеченцам можно же.
Это в конституции прописано.
Последующий нос
Да никак. Просто посмотрели, за чем последний раз в госорганы обращался, и человечек позвонил куда надо обкашлять вопросик.
Горный фонарь
Не знаю как сейчас, но раньше дохренище людей покупали водительскую медкомиссию чтобы сэкономить время.
Да и сейчас даже официально это выглядит так: заходишь в кабинет, сидит один врач, спрашивает жалобы есть? Нет? Вот справка, оплатите на кассе. До свидания
Это да, у меня раньше тож так было, но вот мне говорили, что сейчас реально проверяют давление, зрение, реально психолог вопросы задает итд. Самой скоро права продлевать надо, вот и проверю.
Горный фонарь
Ты не представляешь насколько тебе сделали больше процедур, чем всем остальным, получавшим права более года назад
Горный
А я пришла, у меня спросили хорошее ли у меня зрение, я сказала, что да (на самом деле у меня -6), мне выдали справку и пожелали хорошего дня, все заняло примерно минуту.
Я пару лет назад проходил, жена - полгода назад. Оба раз было так как я описал. Это прямо через госуслуги, официальнее некуда
Так вот с 1 января новые правила вступили, то что я описываю было месяц назад в Петербурге
Жуткий Гоша
Да и медкнижки также делаются, не считая анализа крови
анализ крови выглядит примерно так же, просто кровь взяли и в раковину вылили.
Яркий Кирилл
Я когда-то хотел пойти учиться на повара: нужна медкнижка, так там надо было "трубку глотать" - тогда-то я и передумал учиться на повара.
Год назад проходил, проверили только глаза, зато сразу аж на четырех хтонических устройствах.
Украинский кофе
Лол нам прям в автошколе ее сделали 😬
Потребительский супер_стар
Ну я вот несколько недель назад прошёл, за 1500р. Правда до этого выписку из ПНД получил за косарь.
И да, у меня проблемы были из-за отсутствия регистрации, т.к. я по российским понятиям юридически бомж, а это для наркологички является серьезным препятствием.
Вот меня посмотрели, поговорили, глянули на старые права и дали медсправку.
Горный фонарь
А выписку из пнд всем надо или только тем, кто без прописки?
Потребительский
Технически не обязательно. Просто врачи хотят жопу прикрыть в случае проблем. Я получил справку в ПНД по бывшему месту регистрации, что бы к врачам в частном медцентре втереться в доверие. Главное иметь приличный вид и остальные документы. А так же пояснить, почему произошла подобная ситуация.
Всем. Я тоже чуть ли не со скандалом права менял, так как пытались отправить в пнд по месту прописки, а я проходил по месту временной регистрации. Странный доктор минут двадцать пытал, пока до него не дошло, что я права меняю, а не получаю.
Горный фонарь
Вот отстой, как же я сейчас понимаю Пивоварова.
Самое смешное, что и по месту прописки могли быть сложности, так как впервые получал права в Сибири, а потом прописался в Питере и даже не знаю где там ПНД.
Яркий Кирилл
Занятой человек. Некогда медкомиссию проходить.
Потребительский супер_стар
Дык это место и так для "занятых". Я несколько недель назад в такой конторе прошёл медкомиссию, так как приезжал на короткое время.
вот у меня тот же вопрос.
По сути на город-миллионник есть пара конторок которые делают такие справки. Бланки госзнаковские.
Самая быстрая конторка находится вообще в здании областного минздрава...
И как человеку понять настоящая справка или нет? В баночку пописал, с врачами поговорил, деньги в кассу заплатил, чек получил.
Потребительский супер_стар
Очень просто, смотришь на сайте конторы лицензию на медицинское освидетельствование. Которое можно пробить на государственных сайтах.
извини, но я не верю что такие справки подделывают...
И что росгвардеец не заметит липу при приеме документов.
Она на бланке госзнака...
Выводы делаем сами!
Странно, что сам Пивоваров сделал выводы из дела Серебенникова, но как оказалось, не для самого себя:
Справка была от Норникеля?
Офигенно) Давайте посадим всех, кто хоть раз поддельными справками пользовался! И взятки, скажем, в автошколе платил.
Реформа, направленная на искоренение коррупции? не, не слышал
Ну кстати за взятки в автошколе и правда стоит сажать или хотя бы пожизненно прав лишать
Яркий Кирилл
пожизненно прав лишать
Чёт радикально. Ладно, хоть не расстреливать на месте.
Горный фонарь
В Петербурге 10 лет назад вообще со всех вымогали взятки, специально сажали на неисправную машину с заклинившим рулем и заставляли проходить змейку. В конце проваленного упражнения предлагали поговорить с инструктором автошколы чтобы "уладить этот вопрос". Люди, которые не хотели давать взятку ездили в область или в Новгород чтобы сдать честно.
Ну здравствуй, либерал. Как там твоя светлая россия будущего, где можно купить любые справки, а коррупция в госсекторе искоренена?
Ударный историк
дядя петя ты дурак?
Я Ваня, а дурак тот, кто думает что может входить в преступный сговор и не нести за это ответственности.
Ну вообще он вертолёт пилотирует, у него этих справок и так должно быть до жопы.
Что толку? Купить можно что угодно, вопрос в том, есть ли у тебя понимание того, что ты вообще делаешь. И зачем.
Действительно, зачем заказывать нарушителей законов?
Народ не нарушает закон, народ ищет где лучше. Нарушает закон государство, бедные люди лишь заложники ситуации.
Да, давайте. Почему нет?
Потому что наказывать надо тех, кто берет взятки, а не тех, кто их дает. Только в этом случае чиновники начинают бояться и только так можно избавиться от коррупции.
Их в том числе
Если за дачу взятки есть ответственность, то у взяткодателя нет возможности и мотивации прижать охуевшего вымогателя, ведь его тогда тоже накажут.
Если же чиновник будет знать, что взяткодатель в любой момент может его посадить, то мотивация брать взятки сильно падает.
Толерантность к коррупции на низовых уровнях очень сильно влияет на коррупцию в целом, поэтому она не уместна ни в каком виде.
Мда, вот уж никто не ожидал, что даже за Пивоваровым придут 😞
Чел, ему ЛИПОВУЮ СПРАВКУ АННУЛИРОВАЛИ, вот это репрессии, ну кровавый режим, ну даёт, ПРИШЛИ ТАКИ ЗА ЖУРНАЛИСТОМ!
И грозит бутылка до двух лет
Скорее всего, обычную нормальную справку решили признать липовой. Эти справки много лет покупаются всеми вообще. Сейчас даже частные клиники делают справки на права, на оружие.
А так можно сказать "вот его хотят посадить за изготовление наркотиков, вот это РЕПРЕССИИ", а как было - мы уже видели
@Артём Мазанов думаете еще не стоит делать общий тег про преследования?
интересно, зачем ему оружие
Яркий Кирилл
Охотиться, например.
Милый шар
Он же пиво варит
В гугле инфы нет. И в тлг "Редакции" тоже ничего. Только у вас.
Если Росгвардия испугалась, что у Пивоварова есть ствол, тогда хреновая это гвардия
Последующий нос
Ну это всяко страшнее бумажного стаканчика или твита.
Есть еще такая тема, что куча фирм под видом реального мед осмотра делает липовый и торгует какбэ настоящими справками, у меня так знакомый один раз в гаи нарвался.
Если тут как с правами, то вправка официально делается только месту прописки. Я вот например жил в Москве уже 7 лет, а справку все равно Саратовскую требовали. Кто говорит как легко и быстро получить просто живут по прописке)
Я не по прописке шёл делать запросы в место прописки. Ответы приходили и делали справку. Это было в прошлом году.
Тут важно уточнить, что Росгвардия понимает под подложной медсправкой.
Если это медсправка с фальшивой печатью или несуществующего учреждения - это воистину залет, и Пивоваров вполне заслуженно получит уголовное дело.
Если же медсправка реального медицинского учреждения, просто то забивает на необходимые осмотры и штампует справки на основании получения денег - то судить за это несправедливо.
Если чел реально купил поддельную справку и знал, что она поддельная, то все правильно.
Только закон должен распространяться одинаково на всех, а не на независимых журналистов в первую очередь