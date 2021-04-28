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Артём Мазанов

СМИ: журналист Алексей Пивоваров попал под проверку МВД из-за поддельной медицинской справки на оружие Статьи редакции

Если данные подтвердятся, Пивоварову может грозить уголовное дело.

Полиция начала доследственную проверку после письма Росгвардии о поддельной медицинской справке, предоставленной Пивоваровым. Об этом пишут ТАСС и Baza.

Источник ТАСС сообщил, что из-за поддельной справки Росгвардия аннулировала журналисту все документы на оружие. Сам Пивоваров это никак не комментировал.

Вчера из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия.

источник ТАСС

За использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ.

Алексей Пивоваров — журналист, автор популярного YouTube-канала «Редакция».

#новости

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Праздничный инструмент

33

За кем ещё придут?

Ответить

Очередной мангал

Праздничный
48
Ответить

Милый шар

Очередной
13

Дитковский первый. Но он сбежал заграницу

Ответить

Очередной мангал

Милый
5

предусмотрительный парень

Ответить

Милый шар

Очередн…
13

Будем ждать пост "Как мне пилят дверь" от Блондина
У меня будет примерно несколько дней на то чтобы свалить

Ответить

Очередной мангал

Милый
9

топ-блогер Денис попал под проверку из-за поддельной информации о пердящей собаке

Ответить

AZP

Милый
0

Его и там достанут.

Ответить

Алексей Иванов

Очередной
2

За Дудем например. Да тащемта за всеми по очереди. Потом вытащат списки сторонников фбк и так далее. Осенью будут электронные выборы через госуслуги. Дальше сами знаете как будет

Ответить

Madegghead

Алексей
0

ты думаешь потом придут к тем кто проголосовал за КПРФ?

Ответить

Яркий Кирилл

Madeggh…
0

За этими 9 мая приходят

Ответить

Алексей Иванов

Madeggh…
0

был бы человек, а повод найдется ^^

Ответить

ЗаконВнеЗакона

Очередной
0

э

Ответить

Очередной мангал

ЗаконВн…
3

ВнеЗакона

не, на что ты надеялся?

Ответить

ЗаконВнеЗакона

Очередн…
0

так я же как путин. Неужели он сородичей обижать будет?

Ответить

Очередной мангал

ЗаконВн…
4

ох, сейчас кто-то подвинет Дитковского в очереди 

Ответить

ЗаконВнеЗакона

Очередн…
1
Ответить

Милый шар

ЗаконВн…
0

Конкурентов будет

Ответить

Очевидный Слава

Очередной
1

фух не попал

Ответить

Иван Дмитриев

Праздничный
3

Ты, наверное, не в курсе, что все справки можно купить в частной конторе, в которой на бланке заранее все печати проставлены. Повод нашелся. Если тащишь за оппозицию, не будь дурачком, не копай сам себе могилу.

Ответить

Большой жёлтый робат

24

Напомните, делимханова наказали за выпавший в потасовке золотой пистолет в госдуре?

Ответить

Smaug The Terrible

Большой
18

Это зажигалка, мамой клянусь

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Большой
12

Наградное же)
И вообще, чеченцам можно же.
Это в конституции прописано.

Ответить

common sense

Большой
1

С кем не бывает...
https://tjournal.ru/news/62586

Ответить

Gidevan

Большой
0

За что его наказывать? Он же власть не критикует. Повод и причина громких уголовных дел в России практически никогда не совпадали. 

Ответить

Потребительский супер_стар

20

Не понимаю, как можно подделать справку, если лицензированные медкомиссии за пару тыщ выдадут справку абсолютно на законных основаниях?!

Ответить

Последующий нос

Потребительский
15

Да никак. Просто посмотрели, за чем последний раз в госорганы обращался, и человечек позвонил куда надо обкашлять вопросик.

Ответить

Горный фонарь

Потребительский
1

Не знаю как сейчас, но раньше дохренище людей покупали водительскую медкомиссию чтобы сэкономить время.

Ответить

Милый шар

Горный
21

Да и сейчас даже официально это выглядит так: заходишь в кабинет, сидит один врач, спрашивает жалобы есть? Нет? Вот справка, оплатите на кассе. До свидания

Ответить

Горный фонарь

Милый
0

Это да, у меня раньше тож так было, но вот мне говорили, что сейчас реально проверяют давление, зрение, реально психолог вопросы задает итд. Самой скоро права продлевать надо, вот и проверю.

Ответить

Артём Мазанов

Горный
2

У меня проверили зрение, психолог задал пару вопросов и все. 

Ответить

Горный фонарь

Артём
4

Ты не представляешь насколько тебе сделали больше процедур, чем всем остальным, получавшим права более года назад

Ответить

Артём Мазанов

Горный
0

И все за 30 минут и 1200 рублей в гос поликлинике 

Ответить

Горный

Артём
0

А я пришла, у меня спросили хорошее ли у меня зрение, я сказала, что да (на самом деле у меня -6), мне выдали справку и пожелали хорошего дня, все заняло примерно минуту.

Ответить

Милый шар

Горный
1

Я пару лет назад проходил, жена - полгода назад. Оба раз было так как я описал. Это прямо через госуслуги, официальнее некуда

Ответить

Горный фонарь

Милый
1

Так вот с 1 января новые правила вступили, то что я описываю было месяц назад в Петербурге

Ответить

ЗаконВнеЗакона

Горный
1

пхах

Ответить

Жуткий Гоша

Милый
0

Да и медкнижки также делаются, не считая анализа крови

Ответить

ЗаконВнеЗакона

Жуткий
0

анализ крови выглядит примерно так же, просто кровь взяли и в раковину вылили.

Ответить

Яркий Кирилл

Жуткий
0

Я когда-то хотел пойти учиться на повара: нужна медкнижка, так там надо было "трубку глотать" - тогда-то я и передумал учиться на повара.

Ответить

Arial Font

Милый
0

Год назад проходил, проверили только глаза, зато сразу аж на четырех хтонических устройствах.

Ответить

Украинский кофе

Горный
4

Лол нам прям в автошколе ее сделали 😬 

Ответить

Романелло

Украинс…
1
Ответить

Потребительский супер_стар

Горный
2

Ну я вот несколько недель назад прошёл, за 1500р. Правда до этого выписку из ПНД получил за косарь.
И да, у меня проблемы были из-за отсутствия регистрации, т.к. я по российским понятиям юридически бомж, а это для наркологички является серьезным препятствием.
Вот меня посмотрели, поговорили, глянули на старые права и дали медсправку.

Ответить

Горный фонарь

Потреби…
0

А выписку из пнд всем надо или только тем, кто без прописки?

Ответить

Потребительский

Горный
1

Технически не обязательно. Просто врачи хотят жопу прикрыть в случае проблем. Я получил справку в ПНД по бывшему месту регистрации, что бы к врачам в частном медцентре втереться в доверие. Главное иметь приличный вид и остальные документы. А так же пояснить, почему произошла подобная ситуация.

Ответить

Денис Ковылин

Горный
0

Всем. Я тоже чуть ли не со скандалом права менял, так как пытались отправить в пнд по месту прописки, а я проходил по месту временной регистрации. Странный доктор минут двадцать пытал, пока до него не дошло, что я права меняю, а не получаю.

Ответить

Горный фонарь

Денис
0

Вот отстой, как же я сейчас понимаю Пивоварова. 

Ответить

Денис Ковылин

Горный
1

Самое смешное, что и по месту прописки могли быть сложности, так как впервые получал права в Сибири, а потом прописался в Питере и даже не знаю где там ПНД.

Ответить

Информационный коктейль

Горный
0

И щас

Ответить

Яркий Кирилл

Потребительский
2

Занятой человек. Некогда медкомиссию проходить.

Ответить

Потребительский супер_стар

Яркий
1

Дык это место и так для "занятых". Я несколько недель назад в такой конторе прошёл медкомиссию, так как приезжал на короткое время.

Ответить

Madegghead

Потребительский
1

вот у меня тот же вопрос.
По сути на город-миллионник есть пара конторок которые делают такие справки. Бланки госзнаковские.
Самая быстрая конторка находится вообще в здании областного минздрава...
И как человеку понять настоящая справка или нет? В баночку пописал, с врачами поговорил, деньги в кассу заплатил, чек получил.

Ответить

Потребительский супер_стар

Madegghead
1

Очень просто, смотришь на сайте конторы лицензию на медицинское освидетельствование. Которое можно пробить на государственных сайтах.

Ответить

Madegghead

Потреби…
0

извини, но я не верю что такие справки подделывают...
И что росгвардеец не заметит липу при приеме документов.
Она на бланке госзнака...

Ответить

сироп от щекотки

16

Выводы делаем сами!

Ответить

Suq Madiq

сироп
0

Хочется его пригласить почитать комменты в этом треде

Ответить

Романелло Кивогенс

сироп
0

Странно, что сам Пивоваров сделал выводы из дела Серебенникова, но как оказалось, не для самого себя:

Алексей Пивоваров @pivo_varov
Все дело Серебренникова — это очевидная и показательная, как у нас говорят, «ответочка». До сих пор не очень ясно, на что конкретно, но очевидно, что на острополитические художественные высказывания. Вопрос решается на самом верху, Путин никогда не скрывал, что в курсе дела
Ответить

Иван Эртель

сироп
0

"У вас мало времени и мы в вас это ценим" С)

Ответить

Имя И Фамилия

8

Справка была от Норникеля?

Ответить

Suq Madiq

Имя
3

просто растаяла вечная мерзлота и всплыла справка, случается

Ответить

Часовой ящик

4

давайте постараемся не ёрничать

Ответить

Автоматический утюг

Часовой
1

то есть? 

Ответить

Очевидный Слава

4

зачем журналисту оружие, кроме фоторужья

Ответить

Иван Эртель

Очевидный
0

Стрелять с вертолета по зверям из красной книги, например.

Ответить

Глеб Беличенко

–2

Офигенно) Давайте посадим всех, кто хоть раз поддельными справками пользовался! И взятки, скажем, в автошколе платил.

Реформа, направленная на искоренение коррупции? не, не слышал

Ответить

Георгий Станков

Глеб
9

Ну кстати за взятки в автошколе и правда стоит сажать или хотя бы пожизненно прав лишать

Ответить

Яркий Кирилл

Георгий
3

пожизненно прав лишать

Чёт радикально. Ладно, хоть не расстреливать на месте.

Ответить

Photuum

Георгий
1

покупка справки - это и есть коррупция, так что согласен, наказывать нужно обе стороны. 

Ответить

Eugard

Photuum
1

И все эти покупки - абсолютная норма для запутинской России. Как и отмазы от ментов. И оплата услуг чиновников любого уровня.
А вот стукачить в России западло. Четкие понятия надёжно заменили законы и правила.

Ответить

Горный фонарь

Георгий
1

В Петербурге 10 лет назад вообще со всех вымогали взятки, специально сажали на неисправную машину с заклинившим рулем и заставляли проходить змейку. В конце проваленного упражнения предлагали поговорить с инструктором автошколы чтобы "уладить этот вопрос". Люди, которые не хотели давать взятку ездили в область или в Новгород чтобы сдать честно.

Ответить

Иван Дмитриев

Глеб
2

Ну здравствуй, либерал. Как там твоя светлая россия будущего, где можно купить любые справки, а коррупция в госсекторе искоренена?

Ответить

Ударный историк

Иван
1

дядя петя ты дурак?

Ответить

Иван Дмитриев

Ударный
2

Я Ваня, а дурак тот, кто думает что может входить в преступный сговор и не нести за это ответственности.

Ответить

Денис Ковылин

Иван
0

Ну вообще он вертолёт пилотирует, у него этих справок и так должно быть до жопы.

Ответить

Иван Дмитриев

Денис
0

Что толку? Купить можно что угодно, вопрос в том, есть ли у тебя понимание того, что ты вообще делаешь. И зачем.

Ответить

Дмитрий Пермяков

Глеб
3

Действительно, зачем заказывать нарушителей законов? 

Ответить

Иван Дмитриев

Дмитрий
0

Народ не нарушает закон, народ ищет где лучше. Нарушает закон государство, бедные люди лишь заложники ситуации.

Ответить

Photuum

Глеб
2

покупка справки - это и есть коррупция

Ответить

Андрей Охапкин

Глеб
0

Да, давайте. Почему нет?

Ответить

Горный фонарь

Андрей
0

Потому что наказывать надо тех, кто берет взятки, а не тех, кто их дает. Только в этом случае чиновники начинают бояться и только так можно избавиться от коррупции. 

Ответить

Андрей Охапкин

Горный
0

Их в том числе

Ответить

Горный фонарь

Андрей
1

Если за дачу взятки есть ответственность, то у взяткодателя нет возможности и мотивации прижать охуевшего вымогателя, ведь его тогда тоже накажут. 

Если же чиновник будет знать, что взяткодатель в любой момент может его посадить, то мотивация брать взятки сильно падает.

Ответить

Андрей Охапкин

Горный
0

Это правда

Ответить

Весёлый Хамелеон

Глеб
0

Толерантность к коррупции на низовых уровнях очень сильно влияет на коррупцию в целом, поэтому она не уместна ни в каком виде.

Ответить

Сергей Панфилов

1

Мда, вот уж никто не ожидал, что даже за Пивоваровым придут 😞

Ответить

Имя И Фамилия

Сергей
4

Чел, ему ЛИПОВУЮ СПРАВКУ АННУЛИРОВАЛИ, вот это репрессии, ну кровавый режим, ну даёт, ПРИШЛИ ТАКИ ЗА ЖУРНАЛИСТОМ!

Ответить

Иннокентий

Имя
0

И грозит бутылка до двух лет

Ответить

Имя И Фамилия

Иннокен…
0

Дюра лекс

Ответить

Рыжий

Имя
0

Скорее всего, обычную нормальную справку решили признать липовой. Эти справки много лет покупаются всеми вообще. Сейчас даже частные клиники делают справки на права, на оружие. 
А так можно сказать "вот его хотят посадить за изготовление наркотиков, вот это РЕПРЕССИИ", а как было - мы уже видели

Ответить

Lee

2

после письма Росгвардии

Уебки. 

Ответить

Информационный коктейль

2

Все всё понимают как говорится

Ответить

Автоматический утюг

2

@Артём Мазанов  думаете еще не стоит делать  общий тег про преследования? 

Ответить

Евстафий Селюк

1

Лёха не долбоёб, он не мог так проебаться.
Сфабриковано.

Ответить

Suq Madiq

0

интересно, зачем ему оружие

Ответить

Яркий Кирилл

Suq
2

Охотиться, например.

Ответить

Милый шар

Яркий
2

Он же пиво варит

Ответить

Яркий Кирилл

Милый
3

Пиво из ружья - это почти как каша из топора

Ответить

Иван Эртель

Милый
1

"Пиво пит и вотку жрат" С) КВН старых годов

Ответить

Андрей Охапкин

Suq
1

Желание себя обезопасить, наверное что-то генетическое

Ответить

Alexandra Tolstova

0

В гугле инфы нет. И в тлг "Редакции" тоже ничего. Только у вас.

Ответить

Кирилл Вселенский

Alexandra
1

Выводы делайте сами какой самый лучший новостной сайт

Ответить

Ден

0

Если Росгвардия испугалась, что у Пивоварова есть ствол, тогда хреновая это гвардия

Ответить

Последующий нос

Ден
0

Ну это всяко страшнее бумажного стаканчика или твита.

Ответить

Александр Бунцис

Последующий
1

Страшней бумажного стаканчика? Да нее...

Ответить

Яркий Кирилл

Последующий
0

Не, ну это ты перегибаешь. Не страшнее, конечно.

Ответить

Stepan Morozov

0

Вот все всё и допонимались

Ответить

Егор Васильев

0

Есть еще такая тема, что куча фирм под видом реального мед осмотра делает липовый и торгует какбэ настоящими справками, у меня так знакомый один раз в гаи нарвался.

Ответить

Максим Чистов

0

Если тут как с правами, то вправка официально делается только месту прописки. Я вот например жил в Москве уже 7 лет, а справку все равно Саратовскую требовали. Кто говорит как легко и быстро получить просто живут по прописке)

Ответить

Имя И Фамилия

Максим
0

Я не по прописке шёл делать запросы в место прописки. Ответы приходили и делали справку. Это было в прошлом году.

Ответить

Semyon Bochkaryov

0

Тут важно уточнить, что Росгвардия понимает под подложной медсправкой.
Если это медсправка с фальшивой печатью или несуществующего учреждения - это воистину залет, и Пивоваров вполне заслуженно получит уголовное дело.
Если же медсправка реального медицинского учреждения, просто то забивает на необходимые осмотры и штампует справки на основании получения денег - то судить за это несправедливо.

Ответить

Антон Петухов

0

ВСЕ ВСЁ ПОНИМАЮТ...

Ответить

Весёлый Хамелеон

–1

Если чел реально купил поддельную справку и знал, что она поддельная, то все правильно.
Только закон должен распространяться одинаково на всех, а не на независимых журналистов в первую очередь

Ответить
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